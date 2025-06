教育バイト:P2P、分散型および分散型 - They're Different Things

あなたはこれらの用語を以前見たことがあるかもしれないし、彼らは確かに同義語であると考えたかもしれませんが、真実は、彼らにはその違いがあります。それらを理解することは、あなたが実際に参加しているシステムの種類を知るために不可欠であり、あなたのデータと資金に何が起こるかです。

A P2P setup is one where each device—called a peer—both shares and receives resources like files, processing power, or Internet bandwidth.すべての仲間は、他の仲間と直接対話するが、一部の場合には、すべての仲間の背後に「ボス」(会社または類似)がいるかもしれない。

P2Pは、分散型システムの一種であると言えます。これは、それらが1つであるかのように一緒に動作する別々のコンピュータのグループを指します。それらは依然として中央機関(企業、組織、政府など)からの指示に従う可能性がありますが、実際の仕事は複数の場所に広がっています。

今、 分散型・分散型 ネットワークは重なり合うことができますが、同じではありません。In decentralized systems, control isn’t just delegated to many machines from a single central one—it’s shared among equal peers.まだ多数のマシンによって形成されているにもかかわらず、中央コマンドは全くありません。ネットワークの各ノード(そのタイプに依存)は、決定をするための同等の権力を持っています。これは、信頼が中間者なしで構築されている暗号ネットワークの鍵です。各参加者はシステムの完全性を維持するのに役立ち、セキュリティを高め、単一の点から失敗のリスクを減らします。









政治的影響

これらの概念はすべて技術的であり、そうだし、それらが政治的でなければあまり知る必要もないだろう。システムの構造は、分散的であろうと分散的であろうと、特に誰が権威を持っているか、誰が干渉できるかに関して、重大な政治的結果をもたらす。

In a solely distributed model, even though tasks are handled across many machines or locations, decision-making can still be influenced or directed by a central figure or organizationこれは、政府や企業が何かを閉鎖したり制限を課したい場合、しばしばそれが可能であることを意味します - 例えば、多くのアプリを実行している大きなクラウドプラットフォームが配布されていますが、それでもアクセスを削除したり、ダウンロード命令に従うことができます。

対照的に、分散型ネットワークには中央コントローラがまったく欠けている - 少なくとも、それが理想的です. システム内で何が起こるかを一方的に決定することはできません. 各参加者は平等に話すことができます. システムは、一部の部品がブロックまたは閉鎖されている場合でも機能し続けます. これは、検閲をより困難にします. 分散型仮想通貨を例として取る: 誰もそれらを「オフにする」ことはできません. 彼らの操作は、世界中の何千もの独立したノードに依存しているので。





Besides, decentralized systems offer more than just censorship resistance—they also bring increased privacy, transparency, and user empowerment中央当局を信頼する必要性を取り除くことによって、人々はデータや資金に対するより多くの自主性を獲得します。これらのシステムは、言論の自由や情報へのアクセスが制限されている環境において特に有益です。 金融検閲 共通です。

P2P、分散型、分散型ネットワーク

Obyteの暗号ネットワークは、ユーザーが中間者を必要とせずに直接相互作用するため、データとタスクが多くの独立したデバイス(ノード)に分散されているため分散され、中央機関がネットワークを制御したり、ユーザーをブロックしたりできないため、真に分散している。

Unlike systems that just spread the workload but still rely on central points of control (like most cloud apps), 交換 is designed so that no single party has power over the wholeグラフィック・アサイクル・グラフ(Directed Acyclic Graph) 日 )は、ユーザーがマイナーや「検証者」を待つことなく、自身のトランザクションを直接ネットワークに投稿することができます。





この設定により、Obyte は検閲やシャットダウンに非常に抵抗します。中央または半分化プラットフォームでホストされているアプリは、オフラインまたは政府や企業によってフィルタリングすることができます。それとは対照的に、Obyte は中立で許可なしで、取引を送信すると、誰もそれを逆転したり検閲することはできません。 オーダー プロバイダー ユーザーのアクティビティに干渉することはできません; 取引の順序を決定するのを他の人に助けますが、それらを承認したり拒否したりすることはありません。

検閲への抵抗を超えて、Obyteはデジタル自由のためのツールをユーザーに提供します。 トークン custom グローバルな支払いを送信し、プライバシーに焦点を当てた転送を設定する ブラックバイト 財布はチャットボット、独自のデジタルアイデンティティ、および条件付き支払いをサポートしています。新しいものを構築しているか、単に安全に価値を送信しているかに関係なく、Obyteはインフラストラクチャを提供し、それを独立して、安全に、ゲートガーパーなしで行うことができます。





Featured Vector Image by Freepik(フリーピック)