教育バイト:暗号ネットワークがコンセンサスに達する方法

権威があるとき、合意に至るのは簡単です. プレイヤーは単に審判官がゲームの開始をシグナルにし、銀行が取引の残高を確認することができます. 仮想通貨ネットワークでは、銀行の仲介者がいません. プレイヤーは世界中どこからでも参加し、自分のコンピュータを持ってきて、許可なしで参加することができます. プレイヤーのいくつかはお互いを知っているかもしれないが、ほとんどのプレイヤーは、お互いを信頼する必要はないが、ゲームは続かなければならない。 これは、仮想通貨ネットワークの内部構造の主要な理由であるが、外部から見ると、プレイヤーの行動を調整する手順がないように見えるかもしれないが、明らかな混沌に秩序をもたらすシステムの設計要素がある。 In reality, there are mechanisms in place that allow the synchronization of many independent, self-organizing computers to act in unison without a central authority. 暗号ネットワークにおけるコンセンサスが本当に意味するもの コンセンサスとは、分散型ネットワークが使用する共有プロセスで、どのトランザクションが有効であるか、そしてどの順序で表示されるかを決定するものである。システムは、分散型システムのレジガーの複数のコピーのどちらが正当であるかを合意する方法の質問に答えなければなりません。 コンセンサスに達する方法を示す思考実験で、一部の参加者が信頼できないか、または不誠実である可能性がある場合。 ビザンチン将軍問題 ビザンチン将軍問題 一般的な合意がなければ、お金が失われ、コインが何度でも使われることができ、人々はネットワークへの信頼を失います。これらのルールは、システムの更新が受け入れられるか拒否される条件を規定し、トランザクションが追加されたときにバックグラウンドで継続的に実行されます。 代わりに、彼らはルールによって遊ぶことを選択した場合、彼らのトランザクションは記録されます。彼らがルールを破ることを選択した場合、彼らの仕事は無視され、彼らは罰を受ける可能性があります。 It’s important to note that consensus strategies in decentralized platforms have nothing to do with trust in people or companies もちろん、システムは無欠点ではありません。それでも異なるノードが持つことは完全に正常です。 ポイントは、最終的に同じ結果を達成することです. ほとんどの参加者はその結果に達し、プロトコルによってそれを達成するために動機づけられているので起こります。 異なる譲歩 異なる譲歩 ブロックチェーンと競争コンセンサス 多くの暗号通貨は、ブロックと呼ばれるバッチとしてトランザクションを格納する構造であるブロックチェーンを使用し、これらのトランザクションが次の有効なブロックとして追加されるかどうかを決定するために、これらのシステムは、合意に達するための報酬と罰金を提供する競争メカニズムを持っています。 ここで参加者は、一定の量の計算作業を提供する必要があり、これはいくつかの電気と時間(すなわち、 ) ブロックの暗号化パズルを解決し、ブロックを提案する最初のユーザは、特定のルールが遵守される限り、そのブロックを受け入れる権利を有する。 For instance, Proof of Work (PoW) is the method used on and Monero. Bitcoin crypto mining Bitcoin Bitcoin Crypto マイニング イーサリアムやソラナなどのネットワークで使用されるプロフィール・オブ・ストック(PoS)は、金融ストックのための重いコンピューティングを切り替える。 ) プロトコルは、その賭けとその他のパラメータに基づいてブロックを提案する者を選択します。誰かがルールに反して行動する場合、システムは彼らのロックアップコインの一部を罰として取り去ることができます。 ストライキ ストライキ 彼らの違いにもかかわらず、これらのアプローチは共通の特徴を共有しています:彼らは送信される取引と最終的な承認の間の何らかのタイプの仲介者(マイナーまたは「検証者」)に依存します。 DAG-Based Consensus: A Different Way to Agree オリジナルタイトル: Acyclic Graphs ( )は構造と合意でブロックチェーンとは異なります。すべてのトランザクションを単一のブロックラインに強制するのではなく、複数のトランザクションが同時に直接相互に参照できるようにします。 日々 日々 **合意は、取引の有効性と順序に関する同じルールに従うことから生じます。取引の記録は、後で取引がそれらの上に蓄積されるにつれて安定を得ます。**ネットワーク内の活動はより分散され、一時的なブロックからの同期性のボトルネックが排除されます. Users do not need to do anything more than transact to help stabilize the order of the previous activity. マイナーや「検証者」なしでこのモデルを適用します. すべてのユーザーがリーダーのセキュリティに貢献し、オーダーはコミュニティーによる投票によって達成されます。 (OPs) 彼らは定期的に取引を投稿する公共のノードであり、彼らは残りを命令するためのウェイポイントとして機能しますが、彼らは他の権力を持っていません。 交換 オーダー プロバイダー 交換 オーダー プロバイダー DAGsは、合意がどのように形成されるかを最初に再考しています. They are a reminder that consensus is a design space, not a single recipe. And it can always be more decentralized. コンセンサスはデザイン空間ではなく、単一のレシピです。 \n \n Vector Image by vector4stock / フリーピック Vector Image by vector4stock / フリーピック フリーピック フリーピック