教育バイト:ビザンチン将軍の暗号化の問題 — or There is a Traitor Among Us

あなたは私たちの間でプレイしたことがありますか? それとも少なくともそれを聞いたことがありますか? それは、複数の宇宙飛行士が同じ宇宙船にいるこのゲームですが、裏切り者が彼らを破壊し、殺し、彼らはそれが誰であるかを発見し、船から追い出さなければなりません。





あなたは皆、宇宙船の乗組員(あるいは詐欺師)で、緊急ボタンを押して疑わしいプレーヤーを追い払うかどうかを一緒に決める必要があります。あなたは、お互いにメッセージを送ることができます - 音声チャットなし、ゲーム内チャットだけ。





This is basically the ビザンチン将軍問題 : imagine a bunch of generals (or players) trying to agree on a battle plan (or eject vote), but some of them might be traitors (impostors) sending false messages優秀な将軍は連携して戦いに勝ちたいが、誰を信頼できるか分からないし、誰もが直接話すことができない。





分散システムの世界では、同じ問題が起こります。 コンピュータ(ノード) いくつかのコンピュータがウソをついたり、機能不調を起こした場合(詐欺師と同様)は、すべての正直なノードが同意するのを助けるシステムが必要です、たとえいくつか疑わしい行動をとっている場合でも。これはビザンチン・ファルトとも呼ばれ、したがって、仮想通貨ネットワークのような分散型システムは、適切に機能するためにビザンチン・ファルト・トレラーンス(BFT)を持たなければなりません。

BFT in Crypto Networks (Cryptoネットワーク)





BFTは、仮想通貨ネットワークが信頼性を維持するのに役立つキーコンセプトであり、ネットワーク内のいくつかのコンピュータが不誠実に行動したり、失敗したりする場合でもあります。There’s no single authority making decisions in decentralized systems, so the network has to find ways to agree on the correct version of the transaction history — even if a few participants lie, cheat, or crashBFTは、システムがそれらの問題にもかかわらず、その共通の合意に達し、すべての人が同じ結果を信頼するようになる能力です。





BFTがなければ悪いことが起こりうる。最も有名な問題の1つは、同じデジタルコインを1回以上使おうとする場合です。たとえば、同じトークンを2人の異なる人に同時に送信することを想像してください。ネットワークが最初にどの支払いが来たかを合意できなければ、システムが壊れてしまいます。





実際には、二重支出の問題は、分散型のお金が以前に出発しなかった大きな理由です。 サトシ・ナカモト 最初のビットコインのホワイトペーパーでは、ビットコインのコンセンサスシステムが中央の権威を必要とせずに克服するように設計された課題として強調した。





コンセンサスメカニズム





暗号ネットワークでは、コンセンサスメカニズムは、ノードのグループが実際に起こったことについて合意できるツールです - 誰が誰に金を送ったのか、そしていつ - いくつかのノードが失敗したり、ゆっくり行動したり、詐欺を試みたりする場合でも。これらのメカニズムは、ブロックチェーンとDAGシステムの中心であり、誰もが同じバージョンの帳簿を見ることを保証するためです。





たとえば、Bitcoin は Proof of Work (PoW) を使用します。この方法は、コンピュータに複雑なパズルを解決してチェーンに新しいブロックを追加するように依頼し、強力なコンピュータはそれを最初に解決するために競争します。トランザクションの上にブロックが追加されるほど、誰かが歴史を書き直す可能性が低くなります - パズルの再解決に必要な大きなリソースのために - しかし、100%確実性はありません。 最終的確率 迅速かつ明確な確認を期待する人々にとっては、特に大きな支払いに対しては少し不便に感じる可能性があります。









対照的に、 交換 DAG(Directed Acyclic Graph)に基づいて構築されている、別の方法を使用しています。Every user approves their own transactions just by sending them, and the ordering to avoid potential double-spending relies on transactions posted by オーダー プロバイダー .彼らは信頼され、取引が他の取引の混乱に秩序をもたらすアンカーとして機能する公共のノードです。





彼らの行動は、決定的な最終性につながる - 一度取引がDAGで安定した場合、それは最終的であり、取り消すことはできません。アクセスを制御するマイナーや「検証者」はありません、または彼らの間で合意に達する。このアプローチは、あらゆる種類の投票や権力競争を免除し、より良い分散化と検閲抵抗を提供します。このデザインのおかげで、Obyteはエネルギーに飢えたマイニングや中央仲介者を必要とせずにコンセンサスを達成します。





