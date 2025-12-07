教育バイト:クレジット市場における牛、クマ、恐怖の指数

仮想通貨市場は常に興奮と不安に満ちています。価格は朝に上昇し、夕方に下落し、誰もが何が起こったのか疑問に思いつきます。これらの変化は単に数字やグラフのことではありません。それらは感情についてです:信頼、躊躇、時にはパニックです。 伝統的な市場と同様に、仮想通貨にはその気分があり、それらを理解することは、なぜ投資家がそのように振る舞うのかを理解するのに役立ちます。 牛とクマって何? 人々が牛とクマの市場について話すとき、彼らは2つの反対の感情的な気候を記述しています。 これは、ほとんどのトレーダーがコインやトークンが上昇を続けると予想する楽観主義の時期です。対照的に、信頼が衰え、投資家が大量に売却し、価格が長期にわたって下がるとき、クマ市場が現れます。 A bull market happens when investors feel confident, so they buy more, and prices rise steadily over time. 上記の動物が攻撃する方法から来る:牛は角で上を押し上げ、熊は足で下を振る舞う。画像は価格の動きに完璧に合致する。 これらの用語 これらの用語 例えば、2021年にビットコインが6万8000ドル近くに上昇したのは明確な牛期であり、2022年に価格が2万ドル以下に落ちた熊市場が続いた。 Crypto’s youth and volatility make these cycles sharper than in traditional markets. 市場を支配する気分を認識することは、感情的な決定を避けるのに役立ちます。価格が下がるとパニックになるのではなく、それは繰り返しのパターンの一部として見ることができ、これらは一時的な段階にすぎないことを認識することができます。 「Crypto Fear & Greed Index」 感情は市場を動かすが、恐怖のような無形のものをどう測定できるか。 Alternative.me によって作成された、ゼロは極度の恐怖を意味し、投資家が不安で売っていることを示唆し、100は極度の貪欲を示し、投資家が自信を持って買うことを願っていることを意味します。 Crypto Fear & Greed Indexの検索結果 Crypto Fear & Greed Indexの検索結果 インデックスは、日々のスコアを生成するためにいくつかの要因を調べています。波動性は市場がどのように緊張しているかを示しています。突然の価格下落は恐怖を反映する可能性があります。市場の動きと取引量は、投資家が入るか離れるかを反映しています。ソーシャルメディアの活動、主にX(以前はTwitter)とRedditから、群衆が何を議論しているかを明らかにします。Bitcoinの支配力は、高い支配力がアルトコインのリスクを減らすことを意味するので、もう一つの重要な要因です。検索トレンドは、「Bitcoin crash」のピークのように、また感情の混合に加えています。 指数は、その動きがより広範な暗号市場を導く傾向があるため、ビットコインに強く焦点を当てています。25近くの読書はしばしば広範囲に広がる恐れを示し、75周辺の値は増加する貪欲を示しています。 Each indicator receives a score that’s adjusted to fit the same scale and be combined into the final number. コンセプトは完璧ではありません。突然のニュースは、主要な取引所のハックやETFの承認のように、スコアを急激に動かすことができます。それは、取引シグナルではなく、気分の反映として使用されるのがベストです。 それは、感情が圧倒的な論理である場合を理解するのに役立ちます。 他の分析方法 他の分析方法 市場が落ち着かないときの冷静さ 恐れと貪欲の指数を見ることは、市場がどれほど感情的であるかを私たちに思い出させることができますが、それは私たちの決定を制御すべきではありません。 結局のところ、感情がどのように市場を形作るかを理解することは、私たちが衝動からより少なく、意識からより多く取引するのに役立ちます。 When fear is high, it can be a time to study and learn. When greed dominates, it’s wise to stay alert and avoid rushing in 加えて、憶測は常に存在するが、それは目的の次に来るべきである。Cryptoは自由のための分散型のツールとして生まれ、単に「簡単な」利益ではない。 2016年から実施されている分散型DAGは、それらのうちの1つであり、すべての人のためのより自由でより抵抗力のある未来に向けて取り組んでいます。 交換 交換 Featured Vector Image by starline / Freepik(スターライン / Freepik) フリーピック フリーピック