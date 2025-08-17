教育バイト:なぜCoinMarketCapでトークン価格を常に信頼できないのか

CoinMarketCap(CMC)、CoinGecko、および同様のウェブサイトは、暗号世界で最も人気のあるツールの一部です。あなたはコインまたはトークンの名前を書き込み、ブーム:あなたを振り返るきれいなグラフと価格、しばしばペニーまで。 それはかなり公式のように感じますか? あなたが見る価格のように、あなたがこのタイミングでそのトークンを購入または販売した場合に得る価格です。 捕獲は、それらの価格が思われるほど信頼性がないということです。 なぜこれらの価格があなたを誤らせるのか、そしてあなた自身とあなたの資金を保護する方法を調べてみましょう。 アグレガーターが価格を計算する方法(そしてなぜ完璧ではないのか) CoinMarketCapやCoinGeckoのようなサイトは、空気中から価格を作成しません。 platforms that collect data from many different exchanges where the token is traded and , often weighted by how much is being traded (volume). 平均を計算する 平均を計算する 平均を計算する しかし、彼らは常にすべての取引所を合計するわけではありませんし、すべての取引所が同時に同じ価格を表示するわけではありません。なぜ? 供給と需要、流動性の違い、およびデータの更新速度の遅延のために。 たとえば、小さな取引所で一人の人が異常に高い価格を支払う場合、その取引はCoinGeckoやCMCで見る「平均」価格を歪曲することができます。 時には、取引所自体が間違ったデータを報告することもあります。いくつかは、トレード活動を偽の取引(「洗浄取引」と呼ばれる)で膨らませ、トークンが実際よりも人気があり、価値があるように見えます。 間違った価格を検出し、スマートに取引する方法 では、どうやって自分を守ることができるのでしょうか。 ボリュームが小さい場合は、価格は信頼性が低いので、たとえ単一の取引でも大幅に変更することができます。しかし、ボリュームが大きい場合でも、簡単に偽造することができるので、それに騙されないでください。 First, always check the trading volume. That’s the total amount of that token traded in 24 hours. 次に、トークンがどこで取引されているかを見てください. それが不明確または疑わしい取引所にのみリストされている場合、それは明確な警告サインです。 より公平な価格とより良い流動性を提供する傾向があります(これは、価格をあまりに動かさずに買ったり売ったりすることを容易に意味します)。 信頼できる交換 信頼できる交換 また、オーダーブックを確認してください. それは単に交換の現在の購入と販売のオファーのリストです。 理解すべきもう一つのコンセプトは、スリッパージャー:取引された最後の価格と、取引が完了したときに実際に得られる価格の違いです。 If there are only a handful of low buy orders compared to the price you saw on CoinMarketCap, chances are you won’t get that high price when you sell. もっとアドバイス もう一つの実践的なヒント:新しいトークンや新しい取引所をテストしている場合は、小さな金額から始めましょう. 最初の取引に予算全体を置かないでください. プロセスが機能し、価格が期待したものと一致することを確認するために、非常に小さな金額を取引してみてください. 正当な取引所でさえ、エラーが起こり、信頼性の低い取引所では、これらの「エラー」は時には意図的です。 あなたが取引する前に、いくつかのプラットフォームの価格を比較してください。 Often, the best choice isn’t where the token seems cheapest, but where the market is healthier and safer to use. IN THE エコシステムでは、使用する交換は、取引したいトークンに依存します。 たとえば、WBTC、MATIC、BNB、USDC、および最近追加された28オバイト兼容トークンを安全に取引することができます。 ネットワークのネイティブコイン、GBYTEには、分散型および集中型のオプションもあります。 そして 利用可能な集中的な取引所は、異なる要件と少し異なる価格を持っています。 交換 オスパ 都市トークン バイコノミー ノウハウ 交換 オスパ 都市トークン バイコノミー ノウハウ Featured Vector Image by Freepik(フリーピック) フリーピック フリーピック