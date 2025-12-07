収入に基づいた米国で最大のスポーツ企業トップ10

米国スポーツ市場は、年間収益10億ドルを超える大手企業が支配しています。これらのコングロマリットは、ファッション、メディア、スポーツ賭博、フィットネスなど、さまざまな市場で大きな存在感を示しています。スポーツウェア、オンラインストリーミング、インタラクティブなファン間コミュニケーションへの需要が、市場の一貫した成長を後押ししてきました。主要ブランドは、健康、エンターテイメント、国民の消費行動に影響を与え続けています。 1. ナイキ（Nike, Inc.） ナイキは米国を代表するスポーツ企業です。ナイキは2025会計年度の収益を463億1,000万ドルと報告しましたが、これは2024年の513億6,000万ドルから10％近く減少しています。 ナイキは、フットウェア全体の売上の約68％を占め、アパレルが28％、その他のスポーツカテゴリーが4％と続いています。ナイキは、2026会計年度の慎重な期待に沿った収益性の改善傾向を報告しています。同社の強みは、イノベーション、グローバルブランド開発、デジタル直販、および直販チャネルと卸売チャネルの両方のアクセシビリティにあります。 2. ファナティクス（Fanatics, Inc.） は2024年に81億ドルの収益を達成し、前年比15％増となりました。ジャージやブランドグッズを扱う同社の中核事業であるコマース部門は、2024年に約62億ドルの収益を生み出しました。 ファナティクス ファナティクス・コレクティブルズは2024年に16億ドルの収益を上げ、主にトレーディングカードと記念品によって牽引されました。同社のスポーツブック部門は、同年に約3億ドルの純収益をもたらしました。同社は2026年までに120億ドルの収益に達すると予測されています。ファナティクスは、ライセンス商品、トレーディングカード、ベッティングを単一の統合プラットフォームに統合することで急速に成長しました。 3. アンダーアーマー（Under Armour, Inc.） は、2025年3月31日終了の会計年度の収益を51億6,000万ドルと報告しました。これは、2024年の53億1,000万ドルの収益から約9％減少しています。同社の北米売上高は約8～10％減少し、海外売上高はわずかに増加しました。同社は主要市場での利益減少を抑制するための再構築を開始しました。アンダーアーマーは、アスリート、チーム、スポーツ消費者にパフォーマンスアパレルを提供する主要サプライヤーであり続けています。 アンダーアーマー 4. MGMリゾーツ・インターナショナル／ベットMGM（MGM Resorts International / BetMGM） リゾーツ・インターナショナルは、2025年第2四半期の総収益を44億ドルと報告し、2024年比1.8％増加しました。同社のデジタル部門（ を含む）は、同四半期に14％の収益増加を記録しました。 MGM ベットMGM ベットMGMは2024年に21億ドルの純収益を上げ、2023年比7％増となりました。2025年の純収益は少なくとも27億ドルと予測されています。MGMとベットMGMは、米国全土でのオンラインスポーツベッティングの力強い成長から恩恵を受けています。 5. ガーミン（Garmin Ltd.）（スポーツ＆フィットネス部門） は、スポーツ＆フィットネスウォッチ、アウトドア・サイクリングデバイスを提供しています。同スポーツテクノロジー企業は、全事業セグメントで2025年の収益見通しが約71億ドルになると予想されています。ガーミンは航空、海洋、自動車など様々な分野で販売していますが、スポーツテクノロジーは成長の核となっています。ガーミンのウェアラブルは、GPSとフィットネスデータを提供し、アスリートやアウトドア愛好家向けに特別に設計されています。 ガーミン 6. NFL（リーグメディア、ライセンス、スポンサーシップ経由） ナショナル・フットボール・リーグ（NFL）は、収益だけで見ると米国で最も収益の高いスポーツリーグです。 は2023年に約180億ドルの収益を上げ、その収入はメディア放映権、チケット販売、スポンサーシップ、会場収入、ライセンス契約から得ています。NFLは、ファンエンゲージメント、放送収入、プレミアムパートナーシップにおいて米国のスポーツ市場をリードし続けており、2024～25年には収益の成長が見込まれます。 NFL 7. メジャーリーグベースボール（MLB）（リーグ＋フランチャイズ収入） メジャーリーグベースボール（MLB）とその各チームは、2023～24年の期間に約115億ドルの総収益を上げました。この期間中、ニューヨーク・ヤンキースはチーム別年間収益で約 と最も高収益でした。 7億500万ドル 収益源には、国内および国際のテレビ放映権、商品販売、スポンサーシップ、チケット販売が含まれます。MLBは、ブランド価値と消費者浸透率の両方において、米国の主要スポーツリーグの1つです。 8. ナショナル・バスケットボール・アソシエーション（NBA）（フランチャイズ収益） NBAフランチャイズの合算収益は、2023～24年シーズンで でした。同リーグは、総収益で米国のスポーツリーグの中で2位です。ゴールデンステート・ウォリアーズやニューヨーク・ニックスなどのバスケットボールチームは、個々のチーム収益で最も高い収益を上げています。NBAは、スポンサーシップ、放映権、チケット販売、ライセンス商品を通じて収益を上げています。 113億ドル 9. TKOグループはUFCとWWEを所有する、米国の主要格闘技ブランド。 2023年、UFC（アルティメット・ファイティング・チャンピオンシップ）は約14億600万ドルの収益を上げました。WWEは同年に13億9,800万ドルの収益を報告しました。WWEとUFCの両方を合わせたTKOグループ（両社を所有）は、米国で最も収益の高いスポーツ企業の一つとなっています。同社は、ライブイベント、ストリーミングプラットフォーム、商品、メディア制作、ライセンス事業を運営しています。TKOは、格闘技とエンターテイメントを単一の上場企業の下で融合させたものです。 10. ESPN／ディズニー・スポーツメディア 厳密には単独ではありませんが、ディズニー傘下のESPNは巨額のスポーツメディア収益を生み出しています。ESPNの収益は2025年第1四半期に5％増加し、スポーツ部門の収益は247億ドルに達しました。 国内ESPNの広告収益は、2025会計年度第1四半期に前年比7％増加しました。スポーツ部門の営業利益は2億4,700万ドルに達し、前年の赤字を転換しました。2024年第4四半期には、国内および国際のESPN事業を合わせた収益が に達しました。 38億5,600万ドル これらのスポーツ企業が収益でリードしているのはなぜですか？ この記事に挙げられているスポーツ企業は、様々なプラットフォームでの大規模なファンエンゲージメントから恩恵を受けており、収益成長を牽引しています。ライセンス商品、コレクティブル、アパレルは、アンダーアーマー、ファナティクス、ナイキの収益を牽引しています。フランチャイズ収入とメディア権は、NFL、TKOグループ、NBA、ESPNの収益を後押ししています。スポーツベッティングとiGamingの成長は、ベットMGMのような企業やガーミンのウェアラブル製品のパイプラインを支えています。デジタル技術とライブコマースは、すべてのカテゴリーで収益源を急速に拡大しています。 ランキングを牽引する新たなトレンド 米国のオンラインスポーツベッティング収入は、2024年に過去最高を記録しました。ファナティクスとベットMGMは、新たなトレンドに沿って、熱心なファンをターゲットにするためにベッティングサービスを拡大しました。 ウェアラブル、AI、VR、インテリジェントスタジアムプラットフォームは、さらに高い収益リターンを牽引し、スポーツテクノロジーへの多額の投資を呼び込んでいます。 私が現在所属しているスタートアップであるISNationは、最初のシード資金調達ラウンドを開始するにあたり、数多くのウェルスマネジメント会社やベンチャーキャピタルファンドと協議しました。上記の情報は現在のマネーの流れを示していますが、スポーツ業界ではアスリートのメンタルヘルスを促進する強い動きが見られます。また、AIコンテンツが氾濫している現状において、投資家が真正性のシグナルに関心を示している兆候も見られます。 一方、スポーツリーグ、ファッションブランド、メディアチャンネル間のコラボレーションは、主要な成長トレンドとして消費者の関心を引きつけ続けています。コレクター市場や記念品も、収益成長に貢献し、ランキングを押し上げる重要な要因となっています。 アメリカのスポーツ経済を支える強力な企業群 この記事で挙げられた10社は、米国のスポーツ収益エコシステムの幅広さと規模を示しています。 ナイキは、グローバルなアパレルとフットウェア事業から年間460億ドルの収益を上げ、ランキングでトップに立っています。ファナティクスは、80億ドルのブランドコマースと急速に成長するコレクティブル事業を誇り、アンダーアーマーは、再構築の課題にもかかわらず、50億ドルの収益で関連性を維持し続けています。 ベットMGMとMGMはスポーツベッティングの収益源の強さを示し、NFLやNBAのようなリーグはメディアコンテンツとライセンスの成功を強調しています。これらの企業は一体となって、アパレル、ベッティング、メディア、テクノロジーが交差する多様なスポーツ経済を浮き彫りにしています。