伝統的な電子商取引プラットフォームの近代化:Oracle ATGからクラウドネイティブアーキテクチャに

Oracle ATG Commerceは長年にわたり大企業の記録のプラットフォームであり、数百の企業が電子商取引の実践を開発し、発展させ、成長させているために時間の試練を受けたワークホースでした。それは確実でした、疑いもありません。しかし、電子商取引のゲームは変わりました、そして今、スピード、アージリティ、スケーラビリティはゲームの名前です。古い信頼性の高いモノリットは、失敗したためではなく、未来がより多くを要求しているため、置き換えられています。 遺産モノリスの限界 多くの企業が今、Oracle ATGに別れを告げていることを理解するために、今日のデジタルビジネス環境で企業が顧客とどのように関わるべきかについてのステージを設定することは有用です。 今日、消費者として、デバイスとチャンネルを通じてシームレスな体験を期待し、その体験は急速に期待されます。新機能、高度なカスタマイズ、または支払いの柔軟性で革新することにより、組織が常に革新することを期待しています。 ATGのような古いプラットフォームで作業する最も困難な側面の1つは、彼らがモノリスであるということです。 あなたが何かを変えたいなら、あなたは様々な分野でいくつかの変更をしなければならない可能性があります、それらをすべてテストし、他のすべてがまだ働いていることを願う。 新しい機能をアップグレードまたは展開することは、遅延、課題、および継続的に増加するコストを伴う巨大な努力のように見えます。 ATGへの道のり Oracle ATGは製品ライフサイクルの終わりを迎え、サポートが減少し、アップデートが流れなくなり、セキュリティパッチは過去のものとなっています。 ATGに固執する企業は、時間的に凍結しているシステムを実行している一方で、テクノロジーの世界の残りの部分は前進している。これは、競合相手が数週間で新しい機能をリリースし、あなたがまだ変更要求文書を書くことに閉じ込められているときに快適な場所ではありません。 クラウドネイティブの未来への取り組み 今、私たちは、クラウドネイティブ、マイクロサービスの電子商取引プラットフォームの時代に入りました. New platforms are built from ground-up to give you flexibility and scalability. 彼らはクラウドに最適化されており、さらに重要なことは、あなたがそれを必要とするときに必要なものだけを支払うこと、市場へのスピードを可能にします。このエコシステムでは、あなたの電子商取引システムのすべての部分が独立して開発され、展開され、アプリケーション要件に基づいてスケーリングすることができます。 新しいチェックアウトフローをテストしたいですか?それを行う必要があります。次の主要なリリースウィンドウを待つ必要はありません。 Headless Commerceとマイクロサービス この近代的なアーキテクチャの特徴の1つは、頭のない商取引のコンセプトです. 要するに、フロントエンドの体験 - お客様の見るもの - は、バックエンドのシステム - オーダー処理、在庫管理、プロモーションエンジンなどから切り離され、ユーザー体験の設計におけるより多くの柔軟性を意味します。 フロントエンドは、スマートデバイスのウェブサイト、モバイルアプリ、またはユーザーインターフェイスであり、すべて同じスケーラブルなバックエンドを使用することができます。 現代化への道 コミュニケーションツールのようなプラットフォームを採用する企業が増え、迅速な採用とオンボード化により、企業は既存のモノリット遺産システムから移行しやすくなっています。 移行はその落とし穴がなく、モノリットからマイクロサービスへの移行は意図的である必要がある。 あなたは本質的にあなたのデジタルビジネスエコシステム全体がどのように機能するかを再考していますが、報酬は説得力があります。ジャンプを上げる企業は、市場への時間、より良いパフォーマンス、および所有の総コストの大幅な削減を報告します。 何を移住するかを知る あなたの電子商取引ソリューションのコアドメインを理解することは、移行プロセスの重要な側面です. カタログ管理、価格設定、プロモーション、顧客データなどのドメインは、その依存性の観点でマッピングされ、理解されなければなりません。 あなたがこれらのパーツがどのように一緒に動作するかの良い感覚を持ったとき、あなたはそれらを現代の同等のものに置き換えることができます、一つずつこのプロセスはしばしば、ストランラーパターンのようないくつかのパターンを使用します:古いシステムを無事にシャットダウンするまで、既存のシステムを近代化しながら並行して構築。 実施の柔軟性 このプロセスにおける柔軟性は極めて重要です。それぞれのビジネスは異なっており、それぞれに独自の要件があります。誰にとっても効果的なアプローチはありません。いくつかの企業は、顧客データ、プロファイルの移行、パーソナライゼーションロジックを新しいシステムに移行することから始めます。 移住後の生活 移行が完了すると、企業はしばしば何を達成できるかに驚く。リリースサイクルは数ヶ月から数日まで続いています。新しい機能は限られた数のユーザーにテストのために展開することができ、テストが成功した場合、展開は迅速に拡大することができます。 以前、複数の日間または介入タスクを要したパフォーマンスの問題は、数時間で修正でき、新しいモニタリングおよび観測可能な機能を活用できます。 革新解除 イノベーションの能力は、現代の電子商取引アーキテクチャの最もエキサイティングな側面であるかもしれない。チームは、もはやモノリチックなシステムの限界に閉じ込められず、新しいテクノロジーを使用し、高度なサービスと統合し、以前の制約に基づいて単に不可能だった完全に新しい体験を作成することができます。 新しい体験は、AIベースの推奨、音声コマーシャル、およびリアルタイムプロモーションなどの機能の形で行うことができます。 避けられない未来 さまざまな理由(たとえば、コストとリスクの重量化、契約上の制約、文化変革の障壁など)から、いくつかの企業は今日、ジャンプする準備ができていないかもしれないが、差別化者としてのイノベーションは増加している。 コンポーネント化されたサービスまたはモジュラー化されたサービスは、古いプラットフォームが、コストと差異化された顧客体験として、競争するのにより問題になりつつあることを意味します。 ビジネス imperative 良いニュースは、前進の道は明確であるということです。正しい計画、正しいツール、そして変化への開放性を持って、企業はデジタルビジネス慣行を進化させることができます。 電子商取引プラットフォームの近代化は、テクノロジーにおける単なる練習ではありません。それはビジネス上の必要性です。それは、顧客がより多くを期待し、変化が迅速に起こるスピードのデジタル環境であなたのビジネスを繁栄する準備をすることについてです。