今すぐ購入する最高の暗号:なぜBlockchainFXの019ドルのプレセールがSEIとPENGUを超えるのか

今日の動きであなたのポートフォリオの次の大きな走行が始まったとしたら? SEI価格分析は、週7〜16%の上昇後に重要なサポートを保持していることを示している一方で、ブリッシュチャートのセットアップは0.43〜0.70ドルに向かって推し進めることを示唆している。 $0.019で、このプレセールはあなたの次の10年間を資金調達できる019ドルの取引です。 ブロックチェーンFX それは単に別のコインではなく、仮想通貨、株式、外貨、現実世界の支払いを1つのプラットフォームに組み合わせたスーパーアプリです. ジョギングアカウントなし、積み重ね料なし、財布の頭痛なし、単に1つのシームレスなシステムのみ。 BlockchainFX:マルチマーケット取引への0.019ドルの扉 $0.019で、BlockchainFXは何年も後に人々が話すような入り口のようだ。これはハイプを追うことではなく、価格が設定される前に実際のユーティリティゲームを発見することです。プラットフォームは、仮想通貨、株式、フォレックスを取引することを可能にするスーパーアプリを構築しています。 単一のユーザーフレンドリーなセットアップでこれらの市場をブリッジする最初のモーターであることによって、BlockchainFXはユニークなポジションを占めています。ほとんどのプラットフォームは、1つのライン、暗号化または伝統的な資産に固執しますが、BFxは1つの屋根の下でそれらをすべてロックしています。 価格は今、この瞬間を突出させるものです。初期の購入者は0.019ドルで、トークンが1ドル以上の範囲に向かって移動する場合に、彼らの入力が倍増するのを見ることができます。 プレセールの構造は緊急性を増加させます。各バッチの増加は潜在的な倍数が縮小することを意味します。このレベルを見逃すことは、他の人々がかつて手に入れていた収益をロックするのを見ることを意味するかもしれません。ユーティリティ、市場の手に入れ、タイミングを組み合わせた最高の暗号を購入する人々のために、BlockchainFXの0.019ドルのウィンドウは、長く続かないようなセットアップです。 SEI価格分析:ブレイクパターンとキーレベル 最新のSEI価格分析によると、コイン取引は約0.334ドルで、過去1週間で7〜16%の利益の後で強く維持されています。技術者は、上昇する三角形と逆の頭と肩の形成で、0.43ドルから0.70ドルまでのターゲットを指し、抵抗は0.35ドル、0.40ドル、0.50ドルで設定されています。 チェーン上の活動はこの設定に重荷を加えています。SEIネットワーク上の毎日のstablecoin取引は468億ドルに達し、強力なUSDCインフラが採用を推進しています。この種類のボリュームは、DeFiの使用の増加と並んで、SEIが即時天井を破ることができれば動きを維持する立場に置きます。短期的には、SEIの価格分析は、0.35ドルを超える持続的な動きがより大きな走行の扉を開くことができ、市場で現在最も注目されているプレーの1つです。 Pengu Price Surge: ETF Buzz and Breakout Signals(ETFバズとブレイコートシグナル) ペンギンの価格上昇は、ETFの提出ニュースと強力なチャート設定が焦点を当てた後、注目を集めています。現在、価格は0.0334ドル近くで、ペンギンは狭い範囲で取引されていますが、週に8%上昇した後、より高いフロアを維持しています。シンメトリック三角形とカップとハンドのような技術パターンは、0.06ドルから0.08ドルまでの突破目標を示しており、キー抵抗は0.042ドルから0.045ドルに位置しています。 動きはまた、月間73%のリレーと強力な流動性によってサポートされており、抵抗がきれいに破られる場合、0.08ドル以上が可能であると予測されています。PENU価格の上昇は技術的だけでなく、ETF開発の周辺の市場関心によってサポートされています、これはトークンにより多くの流動性を引き出すことができます。 BFx、BENU&SEIを最高のCryptoとして購入 PENGUの価格上昇は、レジスタンスが破られる場合に、0.06～0.08ドルの範囲を指し示すETFのバズとブリッシュセットアップで注目を集めています。同時に、最新のSEI価格分析は、コインがキーサポートの上に統合していることを示し、技術的なパターンは0.43～0.70ドルの潜在的な推進を示しています。 この入力レベルでは、初期の買い手が最もスマートなプレーとして振り返ることができるタイプのレーダー下の動きです。噂のTier-1リストの後で1ドル以上を打つ可能性は、小規模な株式が50x～100xの回収を提供できることを意味します。 このストーリーは、HackerNoonのビジネスブログプログラムの下で、Kashvi Pandeyによってリリースされたものです。