マススクールは「スマート」と「バカ」を発明しました:これが起こった方法です

5年前、IQテストのスコアを50～70ポイント上昇させた私は傲慢で誇り高く、人々に論理的ではないか、事実上間違っていると告げた。 もし私がそんなに賢かったのなら、なぜ私がクラスのトップにいなかったのか? ニートだったのか? 組織的だったのか? 友好的だったのか? それとも焦点を当てたのか? 結局、 「知性の唯一の真のテストは、あなたが人生から望むものを手に入れるかどうかだ」 - Naval この引用は有用なヒューリスティックに過ぎず、それは実践的であるため、私はそれを引用するのが好きです。 しかし、あなたは知能の定義を、人生から望むものを得る能力として推定することはできません。 知性は客観的ではない。 Intelligence is not a scalar quantity; it is a high-dimensional cluster of many skills. Its relevance depends on the problem domain and the feedback loops available. インテリジェンスはスカラー的な量ではなく、多くのスキルの高次元のクラスターです。 あなたがTikTokで踊っている人より賢いと思っているのは、これらのようなエッセイを読んでいるからだ、あるいは「世界で最も才能のある子供」のようなタイトルを持っているからだ。 もし私が面白いジョークを作るのが早いなら、あなたが数学で早いなら、私たちはどちらも「賢い」わけではありません。 学校、政府、メディアは、いくつかの子どもたちが「贈り物」であり、他の人たちはそうではないと主張するだろう。 このエッセイは、その物語の歴史的解剖であり、私は「賢い」と「愚かな」の間の明確な格差がわずか2世紀にわたることを示します、それは人間の潜在能力に関する深い真実よりも退屈な制度的理由から生まれたこと、そして私たちが「十分に賢くない」と扱うほとんどの障壁は、19世紀の大衆教育の産物であり、数人の貧しい代理人です。 明らかな例外を除く:神経障害を持つ人々、ジェームズ・シディスレベルの少数の人々など、しかし、彼らは彼らが本当に望むもののために重要なスキルを開発するための環境、奨励、または時間を与えられたことのない人々の数によってひどい。 500年前は誰が賢かったのか、誰が馬鹿だったのか。 書士、医師、哲学者が賢く、木匠、パン屋、メーカーが賢くないと考える人もいるかもしれないが、それは間違っている。 なぜ、AIの木工や木工の前に書くことや図書館を組織できるAIモデルを構築したのか? ブラックシートは、金属工学、熱耐性、地理学、筋肉記憶などを理解しなければなりません。 ある人の仕事は、ある人を精神的に他者に優先させるものではありません。 もしあなたが火をつくることを学びたかったら、あなたは誰かが火をつくるのを見て、彼らの指示に従うだろう。 あなたがブラックシートを学びたかったなら、あなたはブラックシートを学びました。 あなたが薬を欲しかったなら、あなたは医師や授乳所に従いました。 入学試験やレポートカードはありませんでした. あなたは最終的に壊さない仕事を生み出したり、患者を殺したり、家を焼いたりすることができるかどうかで判断されました. フィードバックは迅速で、具体的で、しばしば高価でした. マス教育の起源 ステータス障壁は私たちのステータスゲームから来ました. いくつかの仕事は、特定のギルド、カスタ、または性別のために別々に設定されました. それでも、学習はまだ模と長い学習を通じて起こった。黒匠の店を訪れることができなかった裕福な少年と大学に通うことができなかった貧しい少女は、彼らの脳が職業に不適切であるという理論ではなく、政治によって排除された。 スパルタン、アステカのテルポチカリ、イエズス会の大学、およびプルシアのフォルクススクールシステムは、私たちの現代の学校システムの根源でした。 彼らの明確な目的は、無疑に命令に従う従順な兵士や公務員を生み出すことでした。 プルシアは1870年にフランスに軍事的に勝利し、多くの国々がその教育デザインが国家権力の鍵だと信じるようになった。 したがって、彼らはそれらをコピーしました。彼らは彼らの鐘、ユニフォーム、固いスケジュール、年齢コホート、そして集中的なカリキュラムをコピーしました。英国、フランス、米国は教育システムを採用した最初の国でした。 \n \n 「国家は若者の教育を完全に支配しなければならない......子供が親が望むことを学ぶのではなく、国家が役に立つと考えることを学ぶように」 ヨハン・ゴットリブ・フィッテのドイツへの演説 「国家は若者の教育を完全に支配しなければならない......子供が親が望むことを学ぶのではなく、国家が役に立つと考えることを学ぶように」 ヨハン・ゴットリブ・フィッテのドイツへの演説 \n \n 「われわれは、これらの人々やその子どものいずれかを哲学者や学習者や科学者にしようとしない......われわれは幸いなことに、知識の数だけを職人や起業家に提供する必要はないだろう」 - ロックフェラーが資金提供した一般教育理事会、1906年 「われわれは、これらの人々やその子どものいずれかを哲学者や学習者や科学者にしようとしない......われわれは幸いなことに、知識の数だけを職人や起業家に提供する必要はないだろう」 - ロックフェラーが資金提供した一般教育理事会、1906年 大衆教育は、工場や官僚のための予測可能な人間の原材料の分布を生産することでした。 「DUMB」方程式 \n \n 「私の祖父から、公立学校に通わなかったこと、家に良い教師がいたこと、そしてそのようなことに自由に費やすべきであることを知ること」 - マルクス・アウレリウス 「私の祖父から、公立学校に通わなかったこと、家に良い教師がいたこと、そしてそのようなことに自由に費やすべきであることを知ること」 - マルクス・アウレリウス \n \n 「あなたが理解していない質問に答えるのは愚かである、あなたが望まない目的のために働くことは悲しい、そのような愚かで悲しいことがしばしば学校の内外で起こりますが、教師は彼のクラスでそれらが起こらないように努めなければなりません。 「あなたが理解していない質問に答えるのは愚かである、あなたが望まない目的のために働くことは悲しい、そのような愚かで悲しいことがしばしば学校の内外で起こりますが、教師は彼のクラスでそれらが起こらないように努めなければなりません。 学校は、教育を「スケーラブル」で手頃な価格で行うための試みです。30人の子供たちは、年齢層や制服で、一度に1つのカリキュラムを教えられ、教師は鐘が鳴る前に、このテーマを急いで通らなければなりません。 このシステムの中で、すべての生徒がブラックボードに書かれた問題を理解し、または興味を持っていることは不可能です。 クラスの平均スピード(教師のスキルとクラスサイズに依存する)に達することができない人は誰でも通過し、「バカ」と標識付けられるでしょう。 数学的に: 学生と教師は、紙に書かれるものに最適化し、ショートカットを取ります。 固定、一般的なインテリジェンスの現代的な概念は、産業分類技術のアーテファクトです。 IQテスト IQテストは、深く、変わらない「脳力」を測定するために行われていなかった。最初のバージョンは、アルフレッド・ビネットが1905年に1つの特定の目的のために作られた:パリの学生が標準的なカリキュラムで苦労していることを発見するため、彼らは追加の助けを得ることができる。 テストは20年以内に軍隊や学校によってハイジャックされた。 今日存在するスタンフォード・ビネット、WAIS、ラヴェンのマトリックスなどは、単語、数値、ブロックデザイン、マトリックス推理の4つのことを測定しています。 他のスキルと同様に、彼らは訓練可能である。 \n \n \n \n 一般的なオンラインRavenのスタイルのテストでの私のスコアは、2020年から2021年にかけて約4ヶ月間の練習で50〜70ポイントをジャンプしました。 ダブルnバックトレーニングの研究は、数ヶ月間続くマトリックステストで10〜20ポイントの得点を示しています。 ノルウェーの軍事データによると、IQは10年に約3ポイント上昇している。 IQテストには統計的な不正が根ざしています. あなたがDarrel Huffの本で見つけることができるテクニックの種類 : 統計で嘘をつく方法 \n \n \n \n \n サンプルは偏見的である:質問は、1920年代のアメリカやイギリスでの学校の評価と相関しているため選ばれています。 「平均」は、毎世代で100に強制される。 天井と床の効果は、尾の違いを隠します。 短時間で正確なテスト結果の再現性は高く、異なるテストまたは数年後の再現性は中途半端です。 あなたが掘り下げるのをやめるとスキルは衰退します。 あなたがいくつかの安定したおよびよく測定されたIQテストを設計したとしても(190+SD15IQを持つ人々によって書かれた印象的なテストがあります)、それは実際には何が重要かと比較して恐ろしいメトリックになります。 彼らは、大衆教育で誰がうまくやれるかを予測することができるが、誰が偉大な会社を築き、幸せな子供を育て、音楽を作り、世界で最も重要な問題を解決するかを予測することはできない。 自分を教えろ 1900年の大衆教育とIQの分類を正当化した言い訳はもはや存在しない。 Khan Academy、YouTube、AIチュートリアル、オープンソースコードベース、グローバル市場からのリアルタイムフィードバックは、インターネット接続を有する誰もが、世界最高の教師にアクセスできることを意味します。 本当に欲しいものを選びなさい。 生きている人たちを10人見つけて、最善を尽くす。 勉強し、彼らが何をしているかを選び、学ぶことはとても興味深いので、あなたは食事や睡眠を忘れるかもしれません。 出力を測る。 無慈悲に振る舞う そのループは、いかなるスコアや子供時代のラベルも打ち負かす。 私はそれを書くこと、プログラミング、科学、そしてマトリックスのパズルを心配するのをやめた後、いくつかの他のことをしました。 障壁は決してあなたの脳ではありませんでした。 おめでとう 賞賛 このエッセイを共有し、私の週刊ニュースレターにサブスクリプトしてください: https://crive.substack.com