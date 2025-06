ハッカソン:LUKSOの最終ハッカソンラウンドは、ガスフリー、プログラミング可能なアカウントを構築するために150Kドルを提供します

贅沢複数の段階を閉じている。HACK THE GRIDハッカソンは、開発者にユニバーサル・プロフィールとスマート・コントラクト・スタックを使用して分散型アプリケーションを構築する最終的なチャンスを提供し、5月初めに立候補と提出期限が近づいており、プログラミング可能なアカウントとガスフリーユーザー体験のテスト場としてのイベントです。

トークンの起動や単純なdAppsに焦点を当てた伝統的なハッカトンとは異なり、Hack the Gridは、アイデンティティーファーストアプリケーション、許可制御、およびコンポーシブルアカウントアーキテクチャに焦点を当てています。トップ > トップ > Gitcoin.co.

LUKSOのスマート契約エコシステムの核心は、Universal Profile, プログラミング可能なアカウント標準で、外部所有アカウント(EOA)をモジュール型、スマート契約ベースのアイデンティティに置き換える。LUKSO Standard Proposals (LSPs)を含む:

Universal Profiles はスマート コントラクトとして展開され、Foundry または Hardhat などの標準の EVM ツールと互換性があります. たとえば、DAO は Universal Profile を通じて貢献者に支出権限を割り当てることができ、または財布は ETH を保有することなくユーザーのトランザクションを転送することができます。

これらは概念的なブレンドプリントではなく、LUKSOの生産メインネットワーク上で生存しており、実際の条件下でテストする準備ができています。

このハッカソンは、プロジェクトの成熟度(Origin、Core、Prime)に基づいて3つの奨学金トラックを提供し、次に第4ラウンド:Gitcoinのコミュニティ・グラント(Community Grants on Gitcoin)があります。

Level 1–3: Direct Grant Awards

開発者はプロジェクトを提出し、LUKSOチームはそれらを技術的範囲と品質に基づいて適切な補助金レベルに割り当てます。Level 4: Community Grants, with a $24,000 prize pool distributed throughquadratic fundingこれにより、LUKSOコミュニティは、プロジェクトが支援を受けるプロジェクトについて投票できるようになり、プロジェクトが貢献者を増やすほど、資金調達を増やすことができます。

↓↓Submit here: :https://lukso.gitcoin.co

↓↓↓Best practices guide: :メディア記事

開発者は、Universal Profiles の実際の機能を反映するテーマを探求することを奨励します。

EOA とは異なり、Universal Profiles は、委託権限を割り当てたり、アプリケーションの論理を直接アカウントに統合したりするなど、より細かい、構成可能な機能を可能にします。例えば、過去のプロジェクトで、DAO が所有する Universal Profile が動的に提案活動に基づいて NFT 報酬を発行しました。

採用をサポートするために、LUKSOは詳細なドキュメント、GitHubリポジトリ、および開発ツールを提供します。プロジェクトは、機能性、UX、イノベーション、およびLUKSOスマート契約基準(LSPs)の可能性をどの程度示しているかで評価されます。

開発者サポートには以下が含まれます。

アカウント抽象化(例えば、EthereumのERC-4337)はまだ広く採用されていない。LUKSOのアプローチは、既にメインネット上で生活しており、許可コントロール、メタデータ豊富なアイデンティティ、ネイティブ無ガスUXを含むこれらのコンセプトの多くを、エコシステム全体のサポートを待つことなく実装しています。

スマート コントラクト ベースのアカウントを一流のアイデンティティとして使用することで、LUKSO は dApps をよりユーザー中心化させることができます。開発者は、プラグインやブラウザの拡張機能に依存することなく、ユーザーのために契約が相互作用する体験を構築することができます。

LUKSOのHack the Gridは、ユーザアカウントがWeb3でどのように進化するかについての真剣な実験です。これは、もう一つのトークン launchpadやNFT市場スプリントではありません。

開発者にとって、インセンティブ構造は有意義で、アーキテクチャはユニークなものを構築するのに十分興味深いので、他の場所でプロトタイプ化するのは難しいかもしれません。

