トークンフィーとニュー・トゥ・ザ・ストリート、全国メディアパートナーシップを発表、219M+世帯に到達

フロリダ州マイアミ、10月1日、2025/Chainwire/--現実世界の資産トークニズムプラットフォームであるTokenFiは初期化を開始しています。 大きな視力の押しで、 この3カ月間のキャンペーンでは、TokenFiのトークネイリングを革命化し、資産の発売を簡素化するという使命を強調し、トークネイリングを誰にでもアクセスできるようにすることなく、コードの専門知識を必要とします。 トークン トークン メディアの展開には、フォックスビジネスとブルームバーグテレビで全国的に放送される伝記インタビューセグメント、営業時間中の商業配信、タイムズスクエアの高周波数デジタルビルボードディスプレイ、およびライブ投資家イベントが含まれます。 キャンペーンの中には何があるのか。 TokenFiのリーダーシップは毎月2回の深層テレビインタビューで登場し、フォックス・ビジネスとブルームバーグ・TVでスポンサーコンテンツとして放送され、米国では2億9000万人以上の家庭に届く。 TokenFiの広告は、象徴的なロイター42ndストリートビルボードを1時間に20回、月4週間に4回明らかにします。 CNBC、FOX Business、およびBloombergなどの主要な金融ネットワークで毎月100以上の30秒以上の広告が公開され、Bloombergの別の50の広告が月2日に開始されます。 すべてのコンテンツはニュー・ザ・ストリートの340万人のYouTubeサブスクリプトとソーシャルプラットフォームで配布されます TokenFiはまた、ブローカーミーティング・アンド・グレート、ニューヨーク市の小売投資家会議、ファミリーオフィスや認定投資家との仮想セッションにも参加します。 TokenFiについて 暗号化と資産トークニズムの次世代プラットフォームで、ユーザーが容易に資産を起動またはトークニズムすることを可能にします。TokenFiは、暗号化の専門知識を必要としないユーザーフレンドリーなインターフェイスを提供することによって、トリリオンドルのトークニズム業界を革命に取り組んでいます。 トークン トークン サイト: https://tokenfi.com https://tokenfi.com Twitter: https://twitter.com/tokenfi https://twitter.com/tokenfi FLOKIについて Flokiは、世界で最も有名で最も利用されている暗号通貨になることを目指し、ユーティリティ、慈善、コミュニティ、マーケティングに焦点を当てることによってこの野心的な目標を達成することを目指しています。 フロッキー フロッキー サイト: https://floki.com https://floki.com Twitter: https://twitter.com/RealFlokiInu https://twitter.com/RealFlokiInu YouTube: https://www.youtube.com/@FlokiOfficial https://www.youtube.com/@FlokiOfficial 電報: https://t.co/vBZd3lbFQK https://t.co/vBZd3lbFQK インスタグラム: https://www.instagram.com/floki_crypto/ https://www.instagram.com/floki_crypto/ TIK TOK: https://www.tiktok.com/@floki_crypto https://www.tiktok.com/@floki_crypto ディスコード: https://discord.com/invite/floki https://discord.com/invite/floki フェイスブック https://www.facebook.com/groups/290420602797109/?ref=share https://www.facebook.com/groups/290420602797109/?ref=share Reddit : https://www.reddit.com/r/Floki/ https://www.reddit.com/r/Floki/ Twitch : https://www.twitch.tv/officialfloki https://www.twitch.tv/officialfloki コンタクト コミュニティ関係官 ペドロ・ヴィダル トークン / TokenFi マーケティング@marketing.com