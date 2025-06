トレイシー・ジン、MEXC:なぜ大学はWeb3の未来の背骨なのか

ブロックチェーン業界が成熟するにつれて、重要な問題は、もはや分散化やイノベーションだけでなく、持続性MEXC Venturesは、主要な取引所MEXCの投資およびインキュベーション部門で、その課題に対応しています。IgniteX次世代のWeb3ビルダーを強化するためのイニシアチブです。

We talked withTracy Jin, a key figure at MEXC, to dive deeper into whyuniversitiesで、early-stage developersそして、interdisciplinary talentWeb3の長期的な成功に不可欠であり、MEXCが教育、投資、イノベーションの交差点にどのように位置づけているか。

IgniteXのイニシアチブは、ブロックチェーンエコシステムの持続可能な成長を促進するためのMEXCのグローバル戦略にインスピレーションを受けました。その核心として、このプログラムは、現在および将来のWeb3の構築者、特に若い新興才能がWeb3のスペースにおけるイノベーションの次の波を形作ることを支援しています。我々は、多くの初期段階のプロジェクトと開発者が革新的なテクノロジーを生かすビジョンを持っていることを認識していますが、必要な規模に構築するためのリソース、メンターシップ、インフラストラクチャが欠けています。

MEXCでは、多くの人が私たちを世界トップの取引所の一つとして認識していますが、それは物語のほんの一部です。取引プラットフォームの背後には、教育イニシアチブ、研究プログラム、投資機会の成長するエコシステムがあります。

MEXC Venturesの傘下で発売されたIgniteXは、より大きな企業の社会的責任の取り組みの一環です。その使命は、新しいアイデアが根付いて繁栄できる環境を育成し、Web3がダイナミックで革新的で競争力のある空間であることを保証することです。教育、メンターシップ、直接サポートを通じて、我々は次世代の開発者、建設者、リーダーを強化することを目指しています。

今年は、初期段階のプロジェクトを支援し、大量の採用を推進し、ブロックチェーン生態系全体で投資機会を拡大するためのさらなるイニシアチブを展開する予定です。

このイニシアチブは、スマート契約開発、ブロックチェーンプロトコル設計、暗号化、分散型アーキテクチャの専門知識などの技術的能力を組み合わせたWeb3の才能をターゲットにし、影響力と革新的な最初の考え方を持っています。

我々はまた、技術的な背景を持っていないかもしれないが、Web3革命に貢献したいと思っている情熱的な個人を歓迎する。教育パートナーシップ、奨学金、技術的なイベントを通じて、MEXCは世界中の熟練したWeb3ビルダーの数を増やすために知識とスキルのギャップを縮小するのに役立ちます。

大学や学術機関は、Webの長期的な成功にとって極めて重要な役割を果たすでしょう3 彼らは単に知識が伝わる場所ではなく、新しいアイデア、実験、そして現状に挑戦するエンジンです。

Web3はまだ若くて進化する空間であり、真に成熟するためには、既存のモデルを疑問視したり、まったく新しいモデルを構築したりすることを恐れない人々、新しい才能の絶え間ない流れが必要です。

同時に、大学はブロックチェーン、暗号化、分散システム、その他に必要なスキルを公式化し、専門化するのに役立ちます。

IgniteXはセクターを含みますが、ブロックチェーンインフラストラクチャ、stablecoins、AIに統合されたブロックチェーンソリューション、およびフィンテックツールを前進させる使命を持つプロジェクトに戦略的に重点を置いています。MEXC Venturesは主に、グローバルに拡大し、技術の限界を押し上げ、分散型金融とユーザーアクセスを向上させるアイデアを追求しています。

これらは、開始されたプロジェクトの数とカリキュラム、サポートされ、アクティブなWeb3開発に成功した才能の数、組織された成功したイベントの数、学術機関のパートナーシップの数です。

今後も、MEXCは、暗号化生態系への最も容易なアクセスルートになることにコミットし続けます。我々は、ユーザーの経験を向上させ、グローバルな包摂を促進し、戦略的な市場浸透を促進するイノベーションと技術を優先し続けます。MEXCは、既存のインフラやオファーを改善するために次世代の貿易技術に大きく投資しています。我々はまた、特にCIS地域、アフリカ、ラテンアメリカ、東南アジア、そして現実世界の問題を解決するためにブロックチェーン技術を使用できる他の分野で、グローバルなアクセスを拡大することを楽しみにしています。

Vested Interest Disclosure: This author is an independent contributor publishing via our business blogging program. HackerNoon has reviewed the report for quality, but the claims herein belong to the author. #DYO