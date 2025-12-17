ソーシャルコマース：ブランドの新たな成長エンジン

過去20年間、ブランドの成長は主に一つの戦略によって左右されてきました。それは、広告費を増やすこと、リーチを増やすこと、インプレッションを増やすこと、そして注目度を高めることです。そして、次の四半期が終わる前に顧客獲得単価が急上昇しないことを祈るのです。 しかし真実は、その時代は終わったということです。 広告はより騒々しく、ソーシャルフィードは飽和状態。従来の測定方法は機能不全に陥り、顧客獲得コストはほぼすべてのチャネルで上昇しています。そして、2010年から2020年にかけて効果を発揮した戦略は、2025年の人々の行動には全く当てはまりません。 次の10年は、ソーシャルファーストを大胆に実践するブランドにかかっています。「もっと投稿する」といった表面的な意味ではなく、ブランドが影響力を生み出し、ロイヤルティを築き、需要を生み出す方法を根本的に見直すことです。TYB 、この変化を 」と呼んでおり、2020年代の最大の勝者を決めるのはコミュニティコマースだと確信しています。 では 「コミュニティコマース だからこそ、新しいソーシャルファースト・マーケティング・プレイブックは、コミュニティ主導の成長、クリエイター主導のストーリーテリング、そして自動化を軸に構築されており、マーケティングのあり方を根本から変えるものとなるでしょう。以下は、今後の展開と、すべてのCMOが準備すべきフレームワークの概要です。 昔ながらの戦略：放送と購入 歴史的なモデルは次のようになります。 ブランド資産を作成する 配信を購入（テレビ、ディスプレイ、プログラマティック、インフルエンサー） クリックとコンバージョンを最適化する 繰り返す この直線的な「工場モデル」は、注目が集中し、メディアが予測可能だった時代には機能していました。しかし今日では、注目は分散化され、アルゴリズムによって制御され、コミュニティによってコントロールされています。人々は洗練されたキャンペーンではなく、人間を信頼します。そして、受動的なブランドではなく、人間味があり、会話的で、参加型のブランドから購入します。 最も大きな変化は心理的なものです。 顧客はもはや にマーケティングされることを望んでいません。 招待 れることを望んでいます。 に さ これによってすべてが変わります。 ソーシャルファーストマーケティングの台頭 ソーシャルファーストのブランドは、コミュニティを後付けではなく、戦略全体の基盤として扱います。彼らは以下のことを行います。 受動的な消費ではなく参加を目的とした構築 顧客に対して直接伝えるのではなく、顧客との共創を可能にする 有料メディアだけでなくネットワークを通じて配信する 注目を借りるのではなく、関与と支持に報いる 言い換えれば、顧客をコストセンターではなく、 として扱っているのです。 流通チャネル ここから次の成長の波が生まれるのです。 クリエイター: ニューメディアパートナーズ クリエイター経済はトレンドではなく、文化、ストーリーテリング、配信のための新しいサプライチェーンです。 しかし、クリエイターパートナーシップの未来は、単発のスポンサー投稿にお金を払うことではありません。長期的なクリエイティブエコシステムを構築し、以下のようなことを実現することです。 クリエイターが協力して製品の方向性を決める コミュニティがコンテンツをリミックスして広める インフルエンサーとマイクロクリエイターは何千もの本物のタッチポイントを活性化します ブランドストーリーテリングは四半期ごとの計画サイクルではなく、文化のスピードに合わせて進みます 最も回復力のあるブランドは、最も大きな予算を持つブランドではなく、クリエイターと顧客を に変えるブランドです。 常時接続の自立型メディア ネットワーク 自動化：ソーシャルファーストを企業レベルで拡大する唯一の方法 CMO からよく聞かれる最大の反対意見は次のとおりです。 これは素晴らしいように聞こえますが、これを大規模に管理するにはどうすればよいでしょうか? 何千人ものクリエイター、何百万ものマイクロモーメント、そして無限のコミュニティシグナルを手動で管理することはできません。必要なのは、以下の機能を備えた自動化です。 リアルタイムで共感を呼んでいるコンテンツを検出 優れたクリエイターを自動的に表示 コミュニティの行動を動的に報酬する UGCがブランド資産を上回る場合、有料で拡散する 今日の社会的影響力の仕組みを実際に反映する測定フレームワークを提供します TYB では、自動化とコミュニティ主導の配信を組み合わせることで、有料広告を上回る成果が得られ、さらにより深いロイヤルティを構築できることを実感しています。 真実は単純だからです。 自動化システムはキャンペーンを最適化するだけでなく、新しい形の創造性、参加、勢いを生み出します。 コミュニティコマース：次世代のブレイクアウトブランドを支える原動力 ソーシャルコマースは、人々が商品を発見し、購入するための主流の方法になりつつありますが、「ソーシャル プラットフォームでのショッピング」を超えた進化を遂げています。 本当の解放は、顧客が積極的に参加するコミュニティコマースです。 製品の発見 コンテンツの作成 エンゲージメントの促進 ブランドの拡大 レビューの共有 仲間に影響を与える ゲーム化されたミッションや報酬に参加する ブランドによるアイデンティティの構築 現代の忠誠心は、ポイントではなく所属感を通じて生み出されます。 や といったブランドは、コミュニティ主導のバイラル性が従来のメディアを凌駕し、数百万ドルもの収益を生み出すことを証明しました。これは有名人によるものではなく、参加によるものです。顧客は日々、投稿し、創作し、リミックスし、共有しています。これは偶然ではなく、システムなのです。 Rhode SKIMS そしてすぐに、それはテーブルステークスになります。 企業が今必要とするもの：リアルタイムマーケティングのための新しいフレームワーク 新しい Growth Playbook では、この環境において CMO が安全性、俊敏性、パフォーマンス重視の姿勢を維持するために必要なフレームワークの概要を説明します。 1. コミュニティファーストの実験モデル クリック数だけを重視する最適化はやめましょう。参加、共有、コンテンツ作成、そしてリファラルループを重視した最適化を始めましょう。 2. クリエイターフライホイール 一度限りのキャンペーンを、時間の経過とともに勢いを増す継続的なコミュニティ コラボレーションに置き換えます。 3. ソーシャルオートメーションに安全性とブランドガバナンスを組み込む 企業は、コミュニティの活性化を創造的 安全に保つために、リアルタイムの監視、コンプライアンス管理、自動監査を必要としています。 かつ 4. 分散型配信モデル 集中型のメディア購入から、需要シグナルがユーザーから始まるコミュニティ主導のリーチに移行します。 5. リアルタイム学習ループ 四半期ごとの報告サイクルから脱却しましょう。成功するブランドは、ソーシャルデータとコミュニティシグナルから直接得られる時間単位、日単位の情報に基づいて事業を展開します。 これは現代の成長のための新しいオペレーティング システムです。 次の10年はソーシャルファーストの時代 2030 年代を定義するブランドは、最も大きな広告予算を持つブランドではありません。次の単純な真実を理解しているブランドです。 あなたのコミュニティはあなたの堀です。 クリエイターはあなたのメディア ネットワークです。 自動化はあなたのエンジンです。 あなたのソーシャルプレゼンスはあなたの店頭です。 競合他社がコミュニティを構築している間に、まだバナー広告を最適化している場合は、間違ったゲームをプレイしていることになります。 次のブランド成長の波は買われないでしょう。 それは構築されます。 一度に 1 人のクリエイター、1 人の顧客、そして 1 つのコミュニティの瞬間。 そして、この変化を早期に大胆に受け入れる企業こそが、今後 10 年間の現代のマーケティングの姿を形作る企業となるでしょう。