新しい歴史

エンタープライズデータ戦略の再定義:AI駆動アーキテクチャにおけるSrinivasa Kavikondalaのリーダーシップ

by
bySanya Kapoor@sanya_kapoor

Expert Tech writer and Reporter

2025/11/05
featured image - エンタープライズデータ戦略の再定義:AI駆動アーキテクチャにおけるSrinivasa Kavikondalaのリーダーシップ
Sanya Kapoor

About Author

Sanya Kapoor HackerNoon profile picture
Sanya Kapoor@sanya_kapoor

Expert Tech writer and Reporter

Read my storiesもっと詳しく知る

コメント

avatar

ラベル

data-science#enterprise-data-transformation#srinivasa-sridhar-kavikondala#ai-driven-retail-optimization#knowledge-graph-architecture#digital-twin-systems#reinforcement-learning#infosys-data-architect#good-company

この記事は

TerminalTerminalLiteLite

Related Stories