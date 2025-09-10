イギリス、EU、インド:VPN規制が厳しくなり、BelNetのダウンロードが増加

VPN規制が厳しくなっています。 VPN規制はイギリス、EU、インド、その他の地域で厳しくなり、一部は不利な反応を引き起こす可能性があります。 . オンライン安全法 オンライン安全法 いくつかの国の当局は現在、ユーザーログ、コンプライアンス文書、および検閲の実施を要求しています。 The outcome? Reduced confidentiality choices, excessive, unchecked monitoring, and diminished access to the open internet. Digital freedom, at present, is precariously close to being lost. それでも、プライバシーを保証するバカなオプションがあるとしたらどうでしょうか? 本当に分散型で検閲を防ぐソリューションは? ここはどこ 重要な役割を果たす。 BelNet BelNet VPNの禁止、世界的なトレンド インド 2022年、インドは、VPNプロバイダがユーザーデータを保持することを義務付けることにより、テクノロジー業界を驚かせた。 一部の集中型VPNサービスは、譲歩する代わりに国を離れた。 5年 ロシア クレムリンは、VPNが非公式な物語を抑制するよう強制します。VPNが機能している場合、それはおそらく禁止されています。プロバイダは政府のブラックリストに従う必要があります。 イギリス&EU VPNは依然として合法ですが、法律は GDPRの厳格な実施により、プロバイダーはデータを追跡し、保存するようになります。DNSレベルのフィルタリングと洗練されたモニタリングツールは、「合法」と「監視」の区別を曖昧にしています。 イギリスオンライン安全法 イギリスオンライン安全法 中国、イラン、トルコ、ベラルーシ これらの国では、VPNを使用すると罰金が発生する可能性があります. 州が制裁するVPNさえ、監視のための管道として機能します。 BelNet: Unrestricted Accessのための設計 今日の集中型VPNとは異なり、 コミュニティが主導するノードの分散型ネットワークで動作します. There is no single centralized server to restrict, no IP to block, no database to request. ベルト ベルト ネットワークは、追加のノードを追加するごとにより強力になります。 より多様で、より速く、検閲するのにより難しい。 BelNet は分散型インフラストラクチャではなく、設計によって抵抗性を体現します。 BelNet マスターノードはリレーとして機能し、目的地への出力トラフィックを提供する出力ノードは、目的地に運用されます。 コミュニティ ベルデックス ベルデックス BelNetがDNSブロックを克服する方法 政府当局はしばしば「不安全」なウェブサイトへのアクセスを制限するためにDNSに焦点を当てており、多くのVPNは集中型DNSサーバーに依存し続け、規制当局にとって容易な標的となっています。 BelNet Sidesteps That Pitfall(ベルネット) \n \n \n \n \n ルーティング、暗号化されたチャンネル、出力ノードを使用してエンドポイントを隠します。 Peer-to-peer リンクを作成し、DNS ブロックを完全に回避します。 さまざまなノード間のデータの流れを暗号化し、隠蔽します。 中央DNSまたは窒息点の欠如のために、BelNetはブラックリストによって検閲されません。 exit nodes VPNの代替品 BelNetは、今日の検閲に駆り立てられた世界のために設計されたものであり、単に別のVPNではなく、プライバシーに焦点を当てたインターネットの基礎であり、言論の自由を促進し、検閲に抵抗しています。 何がそれを区別するのか: 検閲に抵抗:情報は世界中のノードを通じて送信され、追跡またはブロックはほぼ不可能になります。 レコードやモニターがない: BelNet でさえ、あなたが何を見ているのか、またはあなたの場所を知らない。 シャットダウンの免疫: 配布されたピアツーピアインフラストラクチャは、ISPが特定のノードをブロックした場合でも可用性を保証します。 Secure dApps フレームワーク: BelNet は、 , 安全でメタデータ抵抗的な相互作用を提供します。 Beldex ブラウザ Beldex ブラウザ BelNetはあなたのIPを単に隠すことを超え、機密的なブラウジングのためのオンラインの避難所を作成することを意味します。 タイミングは今 あなたのVPNはすでに英国、インド、中国、およびVPNの使用をブロックする他の多くの国ではアクセスできない可能性があります。 あなたのインターネットサービスプロバイダーは、あなたがアクセスするウェブサイトとあなたの訪問のタイミングを知っています。 オンライン監視は常に高く、あなたの活動を守ることを主張するVPNは制限され、罰せられ、あるいは完全に禁止されています。 あなたの政府は「セキュリティ」の仮名でより厳格な規制を施行しているかもしれないが、オンラインセキュリティ法はその一例だ。 オンラインの自由は突然消えるのではなく、時間の経過とともに、法律によって、法律によって、ログによって、DNSブロックによってDNSブロックによって徐々に減少する。 BelNet は、VPN がもはや提供できないものを提供します:分散型で検閲なしのルートです。 最終思考 当局はサーバーやアプリケーションを禁止し、「セキュリティ」という仮名の下に新しい法律を導入することができるが、分散型機密ツールは、検閲なしで機密性の高いインターネットアクセスを提供する。 represents more than just a tool; it embodies a dedication to accessible, open, and private internet connectivity. If you’re in the UK, India, Russia, or any place where digital rights are dwindling, don’t wait until they disappear. BelNet ベルト 脱出の道はここにある! チャンスが消える前に、それを受け取ってください。