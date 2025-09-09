なぜコンコルディウムのコンプライアンス初のブロックチェーンは、Stablecoinsのメインストリームを押し上げるのか

\n \n Stablecoinsは何十億ドルものトランザクションを処理したが、日常の支払いにほとんど使われていないのはなぜか。 Why have stablecoins processed trillions in transactions yet remain barely used for everyday payments? 過去1年間で7兆ドル以上のstablecoin取引があったにもかかわらず、これらのデジタルドルとユーロは、食料品を購入したり、請求書を支払ったりするのにめったに使われていません。 セキュリティとコンプライアンスの欠如がステーブルコインを抑制しており、この週、コンコルディウムは、3つのステーブルコイン発行会社、StablR、Colb、およびVNXが、仮想通貨と現実世界の金融をブリッジするためのより広範な推進の一環として、ネットワーク上でネイティブにフィアットペグドコインを発売すると発表しました。 コンコルディアム コンコルディアム 3つの新しいStablecoinsがConcordiumのPayFiエコシステムに加わる Layer-1 ブロックチェーンは、その内蔵で知られている。 それを明らかにした。 stablecoins をそのチェーンに直接発行する 従来のスマートコントラクトトークンではなく、このデザインは、stablecoinsがユーザーの財布で生まれながらに、カスタマイズされた契約コードを必要とせずに生きていることを意味します。 それは、EthereumやSolanaのような他のチェーンを苦しめている。 コンコルディアム identity verification layer, StablR, Colb, and VNX protocol-level tokens reduces counterparty and code risks Boris Bohrer-Bilowitzki, CEO of Concordium, explains, \n \n 「私たちは、StablR、Colb、VNXと提携して、彼らのstablecoinsをPayFiエコシステムに持ち込むことを楽しみにしています。 “We’re thrilled to partner with StablR, Colb, and VNX to bring their stablecoins to our PayFi ecosystem. The arrival of three new issuers showcases how Concordium is becoming the home for compliance-ready Stablecoins looking to be adopted for real world use cases.” 新しいstablecoinsは、英国ポンド(GBP)、米ドル(USD)、およびUAEディルハム(AED)を含む主要なフィアット通貨に結びつき、Concordiumの地域間の範囲を拡大します。 コンコルディウムのインフラストラクチャは、stablecoin発行者がユーザーのプライバシーやセキュリティを損なうことなく、規制要件(例えば顧客の知識チェックや地理的制限)を満たすことを可能にするように設計されています。 zero-knowledge proof ヨーロッパのstablecoin発行会社であるTetherとKrakenは、ユーロ(EURR)とUSドル(USDR)の両方でstablecoinsを提供し、EU規制に準拠する電子マネー機関のライセンスを保有しています。発売からわずか6ヶ月で、StablRのコインは、50以上の取引所(Kraken、Bitfinex、Babit、HTXを含む)に上場しており、150以上の取引カップルで、2025年上半期に約3億ユーロの取引量を容易にしています。 Who are the new stablecoin partners? スタジアム 他の2社は異なる市場をターゲットにしている。 スイスの銀行で保証されている米ドルベースのstablecoinであり、単なるデジタルドルを超えて、コルブは投資家にアクセスを提供することを計画している。 基本的にブロックチェーン・トークンは、伝統的な金融資産のパフォーマンスを反映しています。 Aを導入する。 スイスおよびリヒテンシュタインの銀行に保有されているポンドの準備金によって1対1で支えられ、これらの新しいコインはコンコルディウムのネットワークにおける通貨組み合わせを拡大し、サポートするという野心を示しています。 単に米ドルを指す仮想通貨の取引ではなく、 コルブ tokenized structured products (TKSPs) VNX British pound (GBP) stablecoin global payment use cases The Push for Real-World Stablecoin Payments(リアルワールド・スタイブルコイン・支払い) Concordiumの拡張は、stablecoinの活動が急激に拡大し、そのほとんどが仮想通貨市場に残っているという認識に伴い、過去12カ月間にわたって、stablecoinsは、大手支払いネットワークの規模に匹敵するチェーン上での取引価値で目に浮かぶ7.1兆ドルを処理しました。 言い換えれば、ほぼすべてのstablecoinトラフィックは今日の取引、仲裁、または仮想通貨特有の移転のためであり、実際の経済における商品やサービスの購入ではなく、Visaの独自の研究では、米国でも、stablecoin取引はこれまでに非現金支払いの4%未満を占め、仮想通貨取引量と実際の支払いの採用の間のギャップを強調しています。 1% このギャップは、作り出すことを目指すプロジェクトの波を刺激しました。 Concordiumの発表は、Spiko、Agant、Aryze、EuroDollars、Noon、Deep Blue、およびAEDXなどのスタートアップ企業を含むいくつかの共同発行企業の名前を落とし、すべてが主流の使用事例のためにstablecoinsと実験しています。 コンコルディウムは、これらの取り組みのための理想的な家としてチェーンを配置し、シェルフ外のコンプライアンス機能とより安全なトークンモデルを提供しています。 . stablecoins useful for payments settle real bills, remittances, e-commerce purchases, and more identity-verified transactions, governance controls, and reduced risk of hacks or fraud 規制の観点から見ると、このアプローチは、stablecoinsに対する監視の増加と一致しています。主要経済は、stablecoinsが完全にサポートされ、追跡可能であることを保証するためのルールを策定しています。 \n \n 「誰が取引をしているのか、どのようにして私たちはルールを守ることができますか?」 「誰が取引をしているのか、どのようにして私たちはルールを守ることができますか?」 「誰が取引をしているのか、どのようにして私たちはルールを守ることができますか?」 コンコルディウムでは、すべての財布は(ゼロ知識の証拠を使用するIDレイヤーを通じて)検証済みの現実世界のアイデンティティに結びつくことができますが、認められた状況下で明らかにされない限り、アイデンティティはプライベートです。 ユーザーと規制当局の両方が快適に利用できる現実世界の金融アプリケーションを可能にすることを目的としています。 privacy and accountability 伝統的なスマートコントラクトが短くなった場所 Concordiumの戦略はまた、stablecoins(そして多くの暗号トークン)が今日どのように動作するかについての技術的な批判にも取り組んでいます。 このモデルは、イーサリアムのようなプラットフォームが10年前に先駆けて、誰もがプログラミング可能なデジタル資産を作成することを可能にし、分散型金融のブームを刺激しました。 . smart contracts スマート契約を強力にした柔軟性こそが、それらを危険なものにした。 広く使用されている契約コードのバグまたは脆弱性により、 ハッキングやハッキングは、有名な例です。 攻撃者がEthereumスマートコントラクトの欠陥を利用して、 最近、多数のDeFiプロトコルやクロスチェーンブリッジは、ハッカーが複雑な契約論理に漏れを見つけるにつれて、同様の運命を経験している。 billions of dollars in losses 2016年のDAOハック $60 million worth of Ether スマートコントラクトも可能 すべてのトークン転送または操作はカスタムコードを呼び出し、単純なネイティブトークン転送よりも多くの計算資源とガス料金を消費します。 標準のスマートコントラクトトークンは、本質的に誰がそれらを使用しているか、どこに送信されているかについて何も知らない。KYC(Know-your-customer checks)、特定の管轄区域の地理的保護、または年齢制限などの機能は、上に構築されなければならず、ブロックチェーンによって本質的に執行されていません。 取引に識別された権限のある当事者が関与していることを確実にするために、この組み込まれたアイデンティティの欠如は人生を複雑にします. しばしば第三者のアイデンティティオラクルやオフチェーンのチェックを必要とし、スマートコントラクトが提供するはずの効率性と「信頼できない」性質を損なう。 inefficient for high-volume use compliance and control 必要 結果は、その感覚が、 コンセプトは健全であり、1990年代に暗号学者Nick Szaboが予想したように、スマートコントラクトは、ソフトウェアのスピードと確実性で実行される不正な合意であることを意図しましたが、実践では、実装はこれらの基本原則から遠ざかっています。 もし、stablecoinsやその他の暗号トークンが日常の金融を発揮するのであれば、多くの人々は、このテクノロジーはこれらの欠点を解決するために調整が必要だと信じています。 smart contracts alone haven’t delivered safety, efficiency, and trust コンコルディウムのStatus Quoに対する答え:プロトコルレベルのトークン(PLTs) コンコルディウムの解決策は、それを呼ぶ形で来る。 基本的には、ブロックチェーンが発行し、管理するstablecoinsのようなトークンです。 ユーザーが展開するスマートコントラクトではなく、ブロックチェーンのベース層にトークン論理を移行することで、Concordiumは上記のリスクや効率の低下の多くを排除することを目指しています。Concordiumに参加する3つの新しいstablecoinsは、このアプローチを取る最初の1つです。 Protocol-Level Tokens (PLTs) core protocol code ひとつに、 改善すべき:各転送時にカスタム契約の履行がなければ、取引はチェーン上のネイティブコインの転送と同じくらい軽くなり、ガス料金と複雑さを最小限に抑える。 ギャンブル - 標準化された、検証されたトークンコードにより、多くのカスタマイズされた契約の代わりに、これらのプロトコルレベルのトークンはブロックチェーンの「ファーストクラス市民」であるため、プロトコルレベルのユニークな識別子を持ち、共通の詐欺問題を防ぐ(詐欺師が他のチェーンで類似の名前を持つ偽のトークンを作成している)。 How is this different in practice? efficiency security もう一つの重要な特徴は、 コンコルディウムのアイデンティティー層は、トークン操作に直接結びつくことができます。これは、発行者が許可リストを強制したり、必要に応じて特定のアドレスを保有したり、ステーブルコインを転送したりするのをブロックしたりすることを意味します。例えば、ステーブルコイン発行者は、自動的にトークンを制裁リストのアカウントに送信したり、地域に基づく制限を実施したりすることができます(デジタルGBPのステーブルコインバージョンは、規制当局が許可する場合、特定の管轄区域を離れないようにプログラムされる可能性があります)。 . compliance integration ConcordiumのユニークなID機能により、Ethereumの典型的なERC-20トークンが簡単に一致できないように、この規模で可能になります。 また、ユーザー体験の利点もあります。プロトコル・トークンにより、ユーザーは 新しいコインを認識するために、財布ソフトウェアはコンコルディウムで発行された正式なトークンを自動的に検出することができる。 トークン作成のために、新しいPLT(新しいstablecoinなど)を立ち上げるには、政府委員会の取引を承認する必要があることを意味します。承認されると、承認された発行者アカウントはトークンの供給を制御します(マインドリングと燃焼)、しかし、最初の作成ステップは、完全に悪質なまたは未熟なトークンが単に現れることがないことを保証します。この統治層は、コンコルディウムのすべてのstablecoinがネットワークコミュニティによってある程度の due diligence を経過し、信頼の層を追加していることを参加者に安心させます。 don't have to manually add contract addresses to their wallets on-chain governance 重要なことに、コンコルディウムはこれらの機能を業界のパートナーと共に展開している。Concordiumを含む現在のstablecoin発行者群は、StablR、Colb、VNXなど、コンコルディウムのインフラストラクチャでこのインフラストラクチャをテストすることに携わっています。 早期に協力することで、コンコルディウムはプラットフォームを実際のビジネスニーズに合わせることを望んでいます。そしてstablecoinsは始まりに過ぎません。 Concordiumによると、究極のビジョンは、ユーザーが自分のアイデンティティをプライベートに検証し、世界のどこにでも適切な方法で支払いを送信できるシームレスな体験であり、モバイル決済アプリを使用するように簡単な一つの迅速なアクションですべてです。 Devnet "PayFi" (payments finance) toolkit 大きなテストに直面するコンプライアンスファーストCrypto Bet コンコルディウムのブロックチェーンへのコンプライアンス中心的なアプローチは、初期の暗号化を特徴とした「急速に動き、物事を壊す」倫理から顕著な転換を表しています。 過去の落とし穴を避ける一方で、私の見解では、この戦略は、いくつかの鍵を解決します。 Concordiumとそのパートナーが、このようなネットワーク上のstablecoinsが安全で規制者フレンドリーであることを示すことができれば、それは銀行や支払い会社が最終的に日常の使用のために暗号トークンを採用するよう促す可能性があります。 bring blockchain back to the original promise of trust reasons traditional institutions have been wary of crypto しかし、本当の課題は、 テクノロジーだけでは、人々がstablecoinsを使用してコーヒーの支払いを始めることを保証するものではなく、商人がそれらを受け入れることを保証するものではありません。競合ネットワーク(EthereumやTronのような既存のネットワークから、他の規制チェーンや将来の中央銀行のデジタル通貨まで)は、デジタル支払いを支配するために競争しています。Concordiumは、そのモデルがより安全であるだけでなく、グローバルな規模で実用的で便利であることを証明する必要があります。これは、支払いプロセッサ、フィンテックアプリケーション、あるいは政府とのパートナーシップを含む可能性があります。それはまた、ユーザーの行動を変え、新しい受け入れネットワークを構築することを意味します。 adoption and user trust 結局のところ、コンコルディウムのイニシアチブは、暗号業界のより広範な成熟の一環として見ることができます。 「信頼とコンプライアンス」をブロックチェーンの構造に組み込むことにより、コンコルディウムはその方向に慎重な一歩を踏み出している。これが最終的にstablecoinの採用における突破につながるかどうかはまだ見られないが、それは見る価値のある発展である。成功すれば、デジタル通貨が最終的にクレジットカードをスワイプするような日常的な取引に転換点になるかもしれない。 to go mainstream, crypto must play by the rules and earn trust The road to a crypto-powered payment future will require both innovation and cooperation with regulators and Concordium is betting that a little more structure at the protocol level might be the key to unlocking that future.