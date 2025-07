これは私たちが望む未来かもしれない:なぜブロックチェーンはビジネスに良いのか

今日、ブロックチェーンの周りに多くのヒープがありましたが、ブロックチェーンが実際に役に立つものについて尋ねると、明確な答えを得ることは容易ではありません。





なぜブロックチェーンはビジネスに良いのか

オープニングシーンについて考える 迷子 (テレビ番組) 見知らぬ人たちでいっぱいの飛行機が南太平洋の荒廃した島に墜落 生存者は島を見て、救助が目に見えないことを理解するので、彼らはマイクロ文明で自分自身のために新しい人生を作り始めます。





Hugo彼は緑の指が大好きで、野菜を育てるのが大好きです。Sawyer廃墟の中に斧を発見し、火の木を切り始めた。Kate優秀なハンターであり、野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生。Jack,一方で、他の人が病気になり、いくつかの抗生物質を必要とするときの男として、いくつかの薬を救った。開発中の交換経済。ソーヤーが飢えているとき、彼は4トマトのためのヒューゴと1ロゴの木を取引します。ケイトは20トマトのための野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生を取引します。





The Drama with Centralization: 信頼

ある朝、ジャックは素晴らしいアイデアで目覚め、私たちの文明を進め、「お金」という抽象的な概念を導入しよう。アイスランドこのようにして、ソーヤーが抗生物質を必要とさえなくても、ソーヤーから火の木を手に入れることができ、その代わりに私たちの経済のためにそれを使用します。提案は非常にシンプルです...トマトは2コインの価値があり、クジラは40コインの価値があり、その他です。私たちはどれだけのコインから始めるべきですか?ケイトは尋ねます。





生き残った人々は島の金属にアクセスできないので、明らかに実際のコインを掘り起こすことはできません。ジャックは、それぞれが持っているコインの数を追跡することを提案します。彼はシンプルなシステムを発明します。彼は紙の1枚にそれぞれの名前の隣に100のバランスを書きます。





ソーヤーはジャックをあまり信頼しませんし、特にケイトの周りのアルファの男性の緊張のなかで、なぜ彼は紙を握るべきですか?彼は尋ねます。アイスランドという名のバージョンで、太平洋あなたが転送をしたいとき、彼に知らせるだけで、彼は追跡を続けるでしょう。さて、ジャックとソーヤーは一緒に素晴らしい演奏をしないことが明らかになっています。ケイトは、数字を自分で追跡することを提案することによって、紛争を解決しようとします。ジャックとソーヤーは彼女が何と言っても何でもするから素晴らしいです。しかし、Hugoはそれにあまり満足していません。





ギャングは、バランスを追跡する個人を決めることはできない、彼らは私たちは閉鎖状態だと言います。アイデアは崩壊します。早く1年前に進めます。バッテリー経済は生き続けます。





ある日、ケイトはうんざりしたのだが、交換はあまりにも退屈だ。野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生の野生の野アイスランドアイデア. そして彼女はバランスを追跡します. 彼女は彼らが彼女のシステムを受け入れない限り、もう誰にも取引しないでしょう. ギャングはとにかくこのバッテリーの物に飽き飽きしているので、彼らは躊躇して同意します。





ケイトはショットを呼び出し、誰もが彼女のルールを人生の事実として受け入れるようになった。





ケイトは島の全能の中央銀行となった。

私たちは働くシステムで終わりましたが、ケイト以外の誰もそれに興奮していませんでした。それは非常に効率的ではありませんし、ケイトは彼女が望むなら、混乱を引き起こすことができますが、誰も他の方法を知りません。





信頼が現実になる:ブロックチェーンと分散化

ある日、別の謎の生存者が島に現れると仮定します(これは「Lost」で時々起こります)。decentralized consensus(分散型コンセンサス)そしてそれはギャング全体がバランスを一緒に保つことができる巧妙な方法で、ケイトはもはや数字を操作することはできません。





どちらもそうはいかない。

彼らのうちの1人が釣りをしているとしても、それはまだ働くことができます。ケイトが彼らのビジネスを処理するために自由になるのを待つ必要はありません。ギャングはより幸せです。もしナカモト氏がパイロットエピソードに現れたなら、彼らはこのクソの交換システムやケイトの経済支配下で暮らすもう1年を無駄にする必要はありませんでした。





最初は、ナカモト氏のアイデアは島の貨幣システムに関連しているように見えますが、これはそうではありません。生活の多くの分野島でのビジネス。





例えば、広告。

ソーヤーは、キャンプの真ん中に大きな標識を作るために彼の木のいくつかを使用しました. 彼は、Hugoがそれに書くのを許すことは素晴らしいアイデアだと思っている. ケイトはこのアイデアを愛しています. 彼女は成功した狩りから戻るとき、彼女はその日の報酬を標識に表示したいので、誰もが彼女の方法を取引することを知っています.





論争が続きます. ヒューゴとケイトの両方がそれを使用したいという一つのサインがあります. 常に平和主義者であるジャックは解決策を提供します. ヒューゴとケイトが同じ日にソーヤーのサインを使用したい場合は、彼らは喜びのためにソーヤーを支払うためにいくつかのコインをオファーします。 彼らは、二番目のオファーが小さい金額で最初のオファーを超えることができなくなるように、慎重にオファーします。 もちろん、最も高いオファーがそのサインを得るでしょう。 公平なシステムのように聞こえますが、誰がディスクトップオファーを超え、最も高いオファーを選択しますか? ジャックは自分自身をノミネートします。 彼はすべての競





ギャングはこのシステムを愛していないが、誰も他のアイデアを持っていないヒューゴは、ケイトが彼女の女性的な魅力を活用してジャックが彼女のオファーを選ぶようになることを心配している。





ある日、ジャックは新しい抗生物質の貯蔵庫を見つけ、すべての人にそのことを知らせるためにサインを使用することを決意します。翌朝、ギャングは目覚めて、ジャックのバナーがサインに表示されているのを見ます。





再び、我々は機能する広告システムで終わりましたが、ジャック以外の誰も本当にそれに興奮しています。decentralized consensus(分散型コンセンサス)ギャング全体が一緒にギャングリストを維持し、ジャックはもはや結果を操ることができない。





ビジネスを行うために、島の住民は彼らのグループのいずれかを信頼しなければならないという事実は、システムに不均衡をもたらします。彼らは互いに信頼する理由がありません。結局のところ、彼らはそれぞれ自分の個人的な利益を優先します。この信頼の欠如は、住民が一緒にビジネスをしないか、またはほとんどが本当に幸せでない方法で働くように強制されます。





閉店

ブロックチェーンは、ナカモトの魔法のブラックボックスです。decentralized consensus(分散型コンセンサス)もしギャングのいずれかが飛行機にブロックチェーンを事前に梱包していたら、島での生活はそれほど簡単で摩擦のないものになっていたでしょう。