あなたの仮想通貨を保護する:あなたが決して考慮したことのない財布バックアップオプション

あなたのデジタルウォレットからロックされることは、あなたが海岸に立っているときにあなたの家のキーのセットが海に落ちるのを見ているように感じるかもしれません。あなたはそれを期待しないかもしれませんが、それはあなたがそれを認識する前に終わり、永遠にストックを残す - 財務的損失を言及しないでください。 ほとんどの場合、暗号化では、あなたはあなたのプライベートキーのコントロールを持っている唯一の人です。 誰もあなたの資金にアクセスすることはできませんので、誰もあなたを助けることはできません。 このため、あなたのデジタルウォレットへのアクセスを失う前に、どのバックアップオプションが利用可能であるかを知ることが有用です。 あなたが使用している暗号財布の種類に応じて、あなたはそれをバックアップするための複数のオプションを持っている可能性があります. 少しの読書と組織で、あなたは緊急時における資金を回収する計画がそれほど困難ではないことを発見します。 私たちは、私たちの資金を保護するために何ができるか(そして何をすべきか)見てみましょう。 Seed Phrases: The Baseline Backup(ベースラインバックアップ) ほとんどの財布では、アプリを初めてインストールするときに種子のフレーズが付与されます。これは、BIP39のような基準に基づいて12または24のランダムな単語の順序で、主な単語が失われた場合、別のデバイスであなたの財布全体を回復するように設計されています。 If your phone falls into the pool or your laptop won't start, you can use these words to recover your coins elsewhere. No need for anything else. それは、コインがあなたのデバイスに存在したことはなく、ネットワークに応じて、世界中の数百または数千のノード(コンピュータ)で構成された分散型帳に存在したためです。 保存は種子フレーズで作業するときに重要な要因です。良いオプションは、それらを書き込み、物理的損傷(例えば、湿度、火災の危険性)または好奇心旺盛なペットから保護されている場所にレコーディングを置くことです。 ダウンロード フォルダに埋葬された雲上の写真またはスクリーンショット 例えば、最低限の金額の通貨を保有する「実践」の財布を使用して回復プロセスを調査することは、すべての要素があなたのために働いていることを保証するのに役立ちます。 Above all, seed phrases must be maintained completely offline. 多くの人にトラブルをもたらした。 多くの人にトラブルをもたらした。 ハードウェア ウォレット & Split Backups ハードウェアウォレットは、ユーザのプライベートキー(s)をインターネットに接続していない小さなデバイスに保存し、ユーザがまだ使用できる(例えば紙の片方と異なります)ので、セキュリティの追加レベルを提供することができます。 この場合、複数の回復株が作成され、資金を回復するために組み合わなければなりません。あなたは回復株の一部を失うこともでき、財布を回収することもできます。このメカニズムは、複数の場所や人々にバックアップ責任を分配することを可能にし、これは「バックアップのためにバックアップ」システムを作成するのと同じです。 Now, when it comes to backup features, not all hardware wallets offer the same functions. Trezor was the first manufacturer to create Shamir backup (also called SLIP-39). https://youtu.be/cRh-NCvHkzM?si=4hYDi9T6WuI5Qzzc&embedable=true しかし、Shamirはすべてのハードウェアウォレットにネイティブなものではありません。他のベンダーはそれぞれのバックアップ基準とアプローチを持っていますので、購入前に各モデルをチェックするのに役立ちます。 マルチシグ、ソーシャル・リカバリ、Custodial Options 一部のユーザーは、複数のユーザーとデバイスが関与しているバックアップを一つのソースに依存するよりも好む。複数の署名ソリューションでは、取引が行われるためには複数のキーが存在する必要があります。これは、1つのキーを失うことによって、あなたが所有しているすべてのものにアクセスを失うことにはならないことを意味します。代わりに、それは複数のキーを開くことを必要とするロックボックスのように機能します。 その間、 違うアプローチを提案します。 何かが間違っている場合や、種子フレーズの物理的なコピーを失うことを心配している場合に他の人からサポートを受けることを好むユーザーは、このタイプの保護を簡単に使用することができます。 social recovery wallets Instead of guarding a seed phrase alone, you can select trusted individuals who will assist you in restoring access to your account when it’s lost or otherwise becomes inaccessible due to technical issues 社会復興財布 Ready(以前はArgent)やSafe(以前はGnosis Safe)などの財布で利用できますが、保護者の注意深い選択が必要なので、自分の役割を理解し、デバイスを安全に保つ人を選ぶのに役立ちます。 今、使いやすさを優先する人にとっては、 これらのプラットフォームはユーザーの名義でキーを保持し、独自のサポートチームを通じて回復を管理します。主な欠点は信頼性です:あなたは完全なコントロールを放棄しています。便利性の面でユーザーに利益をもたらしますが、また、サービスが非運用性または詐欺活動の被害者になる可能性があるという追加のリスクを導入し、ユーザーを損失の危険にさらします。BinanceやCoinbaseのような暗号取引所は保管財布として機能することができます。 full self-custody 完全自衛 バックアップ in Obyte この場合、これらは12のランダムな単語で、あなたが書き込みしてオフラインで保存する必要があります。それらなしで財布にアクセスする他の方法はありません。さらに、セキュリティ上の理由であなたの資金の一部をオフラインで保存したい場合は、作成することができます。 (基本的には、もう一つのプライベートキー) を内側に持って、財布の歴史から削除します。 Like a truly decentralized and self-custodial crypto wallet, offers private keys to its users 交換 テキストコイン 交換 交換 テキストコイン 複数のデバイスアカウントからのすべてのトランザクションを2名以上の署名者(デバイス)が承認または拒否することができる。 多重署名の特徴 多重署名の特徴 現在、Obyteのバックアップについて知っておくべきトリックがあります:主要な種子フレーズ(および公共のテキストコイン)は、非プライベートトークンをバックアップすることができます。 これにより、独自のデバイスに保存する必要があるアーカイブを提供します。プライベートテキストコインは、プライベート資産をバックアップする簡単な方法でもあります。 Coins like (GBB), smart contracts, multisignature accounts, and chats can only be protected with a full backup, available from the general settings in the wallet ブラックバイト ブラックバイト ブラックバイト https://youtu.be/3Xcb3c9mEtc?si=nGCO62SXYrCn_MTv&embedable=true 財布自体を超えて、Obyteの主な資産であるGBYTEは、NonKYC.ioや コインが財布アプリを離れて取引所に入ると、それは非保管的でなくなり、それは完全にこれらの企業の手にあります。 バイコノミー バイコノミー いずれにしても、どの方法が正しいと感じるかにかかわらず、今日のバックアップを作成するための小さな瞬間は、明日の長いストーリーを救うことができます。 \n \n Featured Vector Image by pch.vector / フリーピック Featured ベクター画像 by pch.vector / Freepik フリーピック