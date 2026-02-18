『The State of the Noonion: Blogging Our Way Through the AI Boom』

これはA 公共 HackerNoonのCEOのDavid SmookeとCOO Linh Smookeが1300人の株主に送ったニュースレターのバージョン。 HackerNoon株主のニュースレター HackerNoon株主のニュースレター 2位 , HackerNoon'sは、信頼できないCMSの上に構築されたサイトから、多様な収入、所有配布、防御可能なインフラストラクチャを備えた有効で収益性の高い出版プラットフォームへと変貌しました.We survived multiple tech cycles while compounding audience trust and pricing power. Q4 2025 revenue hit $727k—our strongest quarter ever—breaking through after five years at ~$1M annually, driven by AWSが月間4.4Mページビューに加え、62%のCAGRと9%のオペレーティングコストが減少しました。Our Editors、Editing Protocol、GPTZeroのパートナーシップとSecond Human Ruleは、AIコンテンツがウェブを汚染するように私たちを区別していますが、Ahrefsは私たちを世界のトップ2.8kサイトにランクしています。 TL;DR: 2016年から 2026 ビジネスブログ 完全な文脈のための下のブログ記事を読んでください。 📈 Business Overview ビジネス概要 2025年は世界で最も強力な財政年だった。 AIは検索経済を上回った一方で、品質とコミュニティに焦点を当てたことは正しいと証明した。2025年第4四半期はマイルストーンであり、収益727万ドルを記録し、最終的に過去5年間維持した年間収益プラトウムを突破しました。 エンジンとオペレーティングコストの9パーセントのYoY削減、 この成長は、高品質なテクノロジーのブログ記事の継続的な出版によって支えられています。 で、 で、 ♪ & . ハッカー ビジネスブログ AWS 「The Long Now of the Web: Inside the Internet Archive's Fight Against Forgetting」 正しい問題のために間違ったデータベースを使用するのをやめましょう。 AIの時代における Hoaxes Elaborate The Boredom Paradox: How Risk-Averse Engineering Built the Internet's Most Resilient (リスクアバースエンジニアリングがインターネットの最も抵抗力のある企業をどのように構築したか) ハッカー ビジネスブログ AWS 「The Long Now of the Web: Inside the Internet Archive's Fight Against Forgetting」 正しい問題のために間違ったデータベースを使用するのをやめましょう。 AIの時代における Hoaxes Elaborate The Boredom Paradox: How Risk-Averse Engineering Built the Internet's Most Resilient (リスクアバースエンジニアリングがインターネットの最も抵抗力のある企業をどのように構築したか) 2位 HackerNoonは、信頼できないCMSの上に構築されたサイトから、危険なプラットフォーム移行プロジェクトに移行し、今では多様な収入、所有配布、防御可能なインフラストラクチャを備えた有効で収益性の高い出版プラットフォームとなりました。 完全に、今は次の10年間に焦点を当てています。 2016年から 2026 ハッカーノーン.com 2016年から 2026 ハッカーノーン.com AIが検索トラフィックを消費し続ける一方で、私たちのオーディエンス、強力なブランド名認識、ビジネスブログへの需要の増加は、2026年以降の継続的な成長のために私たちを好ましく位置づけています。 収益性を維持しながら ビジネスブログ ビジネスブログ ↓↓↓ 2025 Traffic & Editorial: AI is Here Whether or Not We Like It 2025 Traffic & Editorial: AI is Here Whether or Not We Like It 2025年のトラフィックは、AIが発見と検索行動を再構築したことで、より広範なインターネットのための移行年を反映しました。我々は2025年を強く開始し、さらに強く閉鎖しました。第4四半期までに、HackerNoon.comのトラフィックは月間4.4Mのページビューを平均し、500以上の学習ハブネットワークは追加の月間ビュー1Mを生み出しました。 , the AI chatbot traffic analysis tool that ハッカーノウンの概要 米国の主要モデルは2025年6月から2026年1月にかけて8.3%上昇し、開発者向けのプラットフォームで20位にランクインした。 2026年1月に毎日6%を上回るピークで、2025年半ばの平均を2倍以上に。 これらのAIの応答は、ソフトウェア開発、ビジネスブログ、開発者マーケティングに焦点を当てており、これは私たちの編集の垂直とよく一致しています。 ハッカーノーン.com 深く We partner with AI-generated answersの視覚化 hackernoon.com の引用割合は徐々に増加し、 TOP CITED CONTENT ハッカーノーン.com 深く We partner with AI-generated answersの視覚化 hackernoon.com の引用割合は徐々に増加し、 TOP CITED CONTENT 訪問 私たちのAI関連のすべての取り組みを徹底的に調査し、そして わたしたちは で、 , and are making (たとえば、 そして )これに加えて、サイトは包括的な検索可能なデータベースを提供します。 . ハッカー タイムライン Posted 15k+ blog posts about AI 私たちの出版プラットフォームに統合されたAI 初期段階の機械学習ツールのネットワーク ターニングテスト コンピュータ The Internet's Best AI Software and Compute Grants and Credits(インターネットのベストAIソフトウェアとコンピュータ・グラントとクレジット) ハッカー タイムライン Posted 15k+ blog posts about AI 私たちの出版プラットフォームに統合されたAI 初期段階の機械学習ツールのネットワーク ターニングテスト コンピュータ The Internet's Best AI Software and Compute Grants and Credits(インターネットのベストAIソフトウェアとコンピュータ・グラントとクレジット) The Human MOAT 編集品質は、HackerNoonの長期的な強みの1つです。2025年までに、当社のAhrefsドメインランキングは世界で2860です。現在、McDonalds.com、Deepseek.com、BritishCouncil.org、Windows.com、Cursor.comを含む主要なグローバルブランドを上回っています。 2025年12月 正式発表 , AI 検出ツールで、AI によって生成されたコンテンツを業界基準に基づいて最高の精度でスキャンし、ラベルアップします。このパートナーシップは、AI 透明性を強調し、コンテンツ発行における人間性を維持するための私たちの取り組みです。 THE すべての記事のスタッフ編集者によるレビューを必要とし、オリジナルの書き込みに焦点を当てています。AIによって生成されたコンテンツに汚染され、圧倒されたインターネットでは、この哲学は私たちの役割を果たしてきました。 GPT Zeroとのパートナーシップ Editing Protocol, 第2 人間の法則 カテゴリレベルの差別化 GPT Zeroとのパートナーシップ Editing Protocol, 第2 人間の法則 カテゴリレベルの差別化 HackerNoonの分散出版ネットワークは毎月100万人を超えています。 で、 で、 で、 で、 で、 , で、 そして、 私たちの内部のCMSを使用して、コンテンツから これらの衛星サイトに人口を集め、毎日より多くのトラフィックと観客を集めています。 エチオピア データ学、 公共ドメイン テキストモデル ビットコイン Paper Tech 半分テクニック ショット数 ブラウザ テクノロジーハイパーボール テクノロジーニュース byte ハッカーノーン.com エチオピア データ学、 公共ドメイン テキストモデル ビットコイン Paper Tech 半分テクニック ショット数 ブラウザ テクノロジーハイパーボール テクノロジーニュース byte ハッカーノーン.com 💰 2025 Revenue: The Year of Business Blogging 2025年収入:ビジネスブログの年 年収100万ドルをわずかに上回った5年を経て、2025年第4四半期はようやく727万ドルの収益を突破し、私たちは前後の道について慎重に楽観的です。 (以前は、ブランドとしての著者)はショーのスターです。これは、ブランドがHackerNoonでブログ記事を投稿するために支払う場所です、企業ブログ、技術投稿、製品発表、プレスリリース、業界トレンド&レポート、インタビュー、およびより多くの企業所有のコンテンツに限らず、2025年には、ビジネスブロガーは直接購入者(テクノロジー企業など)の両方からの需要が増加しました。 そして )およびリセラー(マーケティング会社など)から そして ( ) ビジネスブログ インド ムーンロック ChainWire Blockman ビジネスブログ インド ムーンロック ChainWire Blockman 上記のグラフで示されているように、2019年から2025年にかけて、HackerNoonのビジネスブログ収益は36千ドルから651千ドルに増加し、6年間で合計年間成長率が62%に達しました。成長は2024年に大幅に加速し、収益は256千ドル (+139%YoY)増加し、2025年にさらに211千ドル (+48%YoY)の新規収益を増加させました。 サイトおよびニュースレターでの広告の総数は、広告主とブランドが新しいAIインターネットの世界を歩くにつれて20%のYoY減少を経験しました。しかし、私たちの最大の顧客は、2025年の最後の2カ月間すべてのサイトおよびニュースレター広告を購入したAWSでした。全体として、広告パッケージは、より大きな取引サイズを持つ顧客の数を減らしています。テクノロジー企業が大きくなれば、広告がより有益になるほど、彼らはニッチテクノロジーのための声の割合を得ることを評価しています。会社が小さいほど、彼らは即時的および残留的な変換を期待しています。ビジネスブログは、ビジネスブログをより良い価値を提供しています。ビジネスブログは、ハッカーノ で、 で、 で、 で、 で、 で、 そして、もっと。 世界中で急速にロードするストーリーページ 人間のメッセージ編集 強制的なヒューマンレビューによるモデル支援編集 ブログ記事の翻訳(ほぼ)あらゆる言語 ブログ投稿をさまざまなAIの声に変更 Podcast Feedsについて トリガーベースのメール ブロックチェーンバックアップ 世界中で急速にロードするストーリーページ 人間のメッセージ編集 強制的なヒューマンレビューによるモデル支援編集 ブログ記事の翻訳(ほぼ)あらゆる言語 ブログ投稿をさまざまなAIの声に変更 Podcast Feedsについて トリガーベースのメール ブロックチェーンバックアップ 企業が稼ぐ力 複数の貢献者の声を通じて(ビジネスブログとは異なり、ビジネスは直接出版する)そして、我々は作家に現金賞を贈ります。 で、 そして、 しかし、ブログコンテストの総収益は41%低下したYoY.これは私たちがOG Writing Contestsのモデルを再考するための明確なシグナルでした。 ブログコンテスト コミュニティ認証 スペースコイン Web3開発 ブロックチェーン ブログコンテスト コミュニティ認証 スペースコイン Web3開発 ブロックチェーン 再検討:より大きなテクニカルテーマの下で複数の小さなコンテストをバンドルする。より多くの収益、より高い賭け、より大きな報酬、そしてHackerNoonが考える技術的な条件により多くの影響を及ぼす。 それぞれの打ち上げ前に複数の主要スポンサーを確保し、2026年の最初の2つは そして リモートテクノロジー Hackathon 有用性の証明 Decentralize AI. リモートテクノロジー Hackathon 有用性の証明 Algolia、Neo4j、Storyblok、Bright Dataのスポンサーとして2026年初頭に発売されました。 そして 伝統的なブログコンテストはどこにも行きませんが、有用性の証明は、新しいモデルがどのように機能するかという約束を示しています - より大きなテーマ、より良い結果。 有用性の証明 現金賞 ソフトウェアクレジット 有用性の証明 現金賞 ソフトウェアクレジット HackerNoonはまた、当社の独自の統合ソリューションのための公式スポンサーを採用しています。 連続して3年目、私たちは、 私たちのように そして、追加 私たちのように そして AS Integrated partners get validation and adoption from our audience and we get stronger infrastructure and proven technology. これらのアプローチは、広告としての認定に関する私たちの長年にわたる本能に役立ちます。 出版プラットフォーム アルゴリア サイト検索技術 シア P2Pコンテンツバックアップシステム GPTゼロ AI探知パートナー 出版プラットフォーム アルゴリア サイト検索技術 シア P2Pコンテンツバックアップシステム GPTゼロ AI探知パートナー We achieved this by scaling team capabilities (AI ftw!) rather than headcount, cutting email delivery costs by 29% through optimization of our existing provider (Elastic), reducing spend on productivity tools (Notion, Google) by prioritizing lower-cost alternatives & consolidating seats, and replacing 3rd-party software (Wix, Squarespace) with in-house solutions. 2026 expense trajectory shows a continued downward trend, with us doubling down cost-cutting and asking the question: Does this add long-term value to our business? Not only did we increase year-over-year revenue by 20%, we also reduced operating expenses by 9%. ↓↓↓ 2025 HackerNoon 製品開発:スマートで成熟した技術出版プラットフォーム 2025 HackerNoon 製品開発:スマートで成熟した技術出版プラットフォーム 製品ミーティングはHackerNoonで最も長いミーティングです. つまり、私たちは最初にビルダーです. 私たちの目標は、人々がテクノロジーを構築するためのブログの目的地になることです. 以下にいくつかのハイライトがあります。 milestones: HackerNoon.tech HackerNoon.tech for Expanded Translation, Story Boosts, and more Publishing Add-Ons Business Blogging 拡張された翻訳、ストーリーブース、およびより多くの出版アドオン 拡張された翻訳、ストーリーブース、およびより多くの出版アドオン Business Blogging Business Blogging Expanded language translation options (76+), audio distribution, blockchain backups, newsletter boosts, and enhanced homepage promo features in the Business Blogging program. Prospective clients can customize their package how they wish. Revamp of Business Dot Revamp of Business Dot ビジネス・ドットの復活 The microsite about our business offerings and the initial logged in business experience were a bit disjoined. We removed Squarespace from the experience, and made and as . purchasing possible on business dot HackerNoon pages services within all of HackerNoon dotcom ビジネス・ドット HackerNoonのページで購入可能 HackerNoon dotcomのすべてのサービス Chowa Editor ( Co-authorship & Enhanced Writing Tools ) Chowa Editor Chowa Editor Co-authorship & Enhanced Writing Tools A win for collaborative writing! Chowa ( (調和 / ちょうわ, chōwa) is a Japanese word for harmonic alignment. This smart editor widget allows writers to invite other writers to co-author their blog posts, view/accept AI enhancements, insert graphics/charts, and more. Blogging Templates Library Blogging Templates Library Blogging Templates Library With , bloggers can easily access our library of hundreds writing templates that have worked for past campaigns and posts. improved layouts and filters improved layouts and filters Startups of the Year! Startups of the Year! Startups of the Year! In April, we THE and キャンペーン総合 . In 2026 Q2, voting will reopen for Startups of Year 2026-2027 with a redesigned experience—smoother voting, substantial prizes, and tens of thousands of new startups competing. announced winners by city by industry 4.3M tech community votes announced winners by city by industry 4.3M tech community votes , , , and SeriesA.tech SeriesB.tech SeriesC.tech SeedFunding.tech テクノロジー テクノロジー テクノロジー SeriesB.tech テクノロジー テクノロジー SeedFunding.tech SeedFunding.tech We made this group of sister sites where AI curates, parses, and publishes funding news. Qualifying funding news updates trigger the creation of 私たちは、これらのアップデートを使用して、より質の高いブログコンテンツとビジネスブログの顧客を募集します。 HackerNoon company news pages HackerNoon company news pages (self-paced learning for builders, with specific AI modules) HackerNoon Courses ハッカーレース ハッカーレース The first course launched was それは、私たちの出版と編集の知識の10年間を、開発者、創設者、および野心的な技術作家のために構造化された、自己ペースの学習体験に変えようとする試みです。 HackerNoon’s owned Blogging Course HackerNoon’s owned Blogging Course Proof-of-usefulness Hackathon Proof-of-Usability Hackathonについて Proof-of-Usability Hackathonについて In the first week of 2026 we launched Proof of usefulness (POU), a hybrid scoring hackathon and blogging contest that evaluates projects based on real-world impact rather than demos or hype. At its core is a proprietary scoring algorithm that weights measurable signals such as real usage, technical depth, sustainability, distribution reach, and evidence quality to generate an objective “ 「POUレポートを生成した後、コンテストの有望な参加者は、詳細なスコアレポートをHackerNoonのブログ投稿に移すことでコンテストへの正式な入場を得ます。 で、 ) for this 6-month-long contest in both prizes and software credits. Proof of Usefulness Report $20k in cash $130k+ in software credits Proof of Usefulness Report $20k in cash $130k+ in software credits & Pick Your Automated Audio Narration Translation Languages あなたの自動オーディオナレーションを選択する Pick Your Automated Audio Narration 翻訳言語 翻訳言語 Bloggers select their preferred AI voice for audio narration and reach global audiences through . Author-controlled sound, automated audio distribution to podcast feeds too. 76 language translations 76 language translations Platform-Wide UI/ UX Refresh UX リフレッシュ UX リフレッシュ よりクリーンなホームページ、最適化されたナビゲーション、およびよりスマートなコンテンツ発見レイヤーが今年を通して展開され、すべてのフロントエンドの開発を同期するための努力を拡大しました。 継続的な改善がポイント:より軽いコード、信頼できる機能、プラットフォーム . using the Tailwind framework that gets better every day Tailwind Framework を使用する that gets better every day 30k+ Downloads on the Pixel Icon Library Pixel Icon Library Pixel Icon Library This open-sourced library of over 1400+ pixelated icons ( , , ) was designed in-house and open sourced. Hacktoberfest、DevOps Days、Iconify、Pixel UI、Coat Rack Icons、Snake Eater UI、IconBuddy、Shadcn.io、そしてもちろんHackerNoon。 Github Figma NPM It’s in use by Github フィギュア NPM It’s in use by 70 of our favorite 2025 HackerNoon blogs posts: 70 of our favorite 2025 HackerNoon blogs posts: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n A Basic AI Prompt Helped Me Learn Rust AI - We Should We Be Afraid? 3年後 AI Agents Could Be Running Your Security Operations Center (SOC) To Prevent Attacks Andrew Ng: 製品チーム比率は2つの製品マネージャーに対して1人のソフトウェア開発者にまで成長する Bitcoin Highs Bring Familiar Questions, But Discipline Outlasts Hype(ビットコインの高さはよく知られている質問をもたらすが、規律はハイプを超える) Traefik と FrankenPHP で生産準備の Laravel Stack を構築する 完全にオフラインで動作するRAGシステムの構築 Building Data Intelligence Brick by Brick: From Databricks' Playbook(ビルディング・データ・インテリジェンス・ブリック・バイ・ブリック) ChatGPTは市場を上回ることができますか? 週14 ChatGPTはAIの顔となったが、本当の戦いは単一モデルではなく生態系を構築することだ。 あなたのチームのための正しいAI IDEを選択する: Cursor vs. Windsurf vs. Copilot CI/CD Is Dead. Agentic DevOps Is Taking Over Claude Code Teleport Workflow: Start Anywhere, Continue Everywhereをリリース Code Review Anti-Patterns: How to Stop Nitpicking Syntax and Start Improving Architecture DevOpsはツールではなく、連鎖反応です。 ドナルド・トランプが究極の暗号ラッグの引き出しを実行 AIの時代における Hoaxes Elaborate Escape Prompt Hell With These 8 Must-Have オープンソースツール Every Truth (And Lie) Told in Netflix's 'Zero Day,' ランキング 「Generative AI から Agentic AI: A Reality Check」 スクリーンからストリートまで:モロッコのフィールドUX研究が都市間予約の再設計に役立った方法 GitHub:ベストニュースウェブサイト開発者が訪問すべき Groq’s Deterministic Architecture is Rewriting the Physics of AI Inference Hands-On WPA Cracking — Capture, Convert, Crack with Hashcat こちらは私が中年の製品マネージャーとして使用する正確なインディー・ハッキングVibe-Codingセットアップです。 AIがどのように私たちの心に影響を与えるか:ハーバードとMITの初期の証拠 How I Approached Machine Learning Interviews at FAANGs as an ML Engineer How I stopped fighting AI and started shipping features 10x faster with Claude Code and Codex でAIと戦うのをやめた方法 AIを自己ホスティングするにはいくらかかりますか?私は知るためのシステムを構築しました 検索エンジンが実際にあなたの質問に答える方法 「Intergalactic Aliens: No Little Green Men - Just Cosmic USB」 AIのエンシャイティフィケーションはすでに進行中ですか? エロン・マスクの火星植民地化のタイムラインは2025年以降も実現可能か? Jetpack Compose Memory Leaks: A Reference-Graph Deep Dive(ジェットパック・コンポーネス・メモリー・レイク) 知識グラフは、人工知能が従来のデータモデルを超えて推し進めるにつれてトラクションを得る 地元のLLMモデルとゲームを変える生活ハッカーのためのケース:地元のLLMがあなたを助ける方法 Mojo: Python、C++、CUDAを置き換える言語 MetaのAIボスがLLMを「シンプル」と呼ぶ - 代わりに彼が作っているもの テクノロジー製品投資のための定量的ROIモデリング React Native Adapts to Apple’s Liquid Glass Update—Can Flutter Keep Up? あなた自身のためにあなたの製品を構築するのをやめましょう: ほとんどの初期段階のスタートアップがマーケティングで失敗する理由 SQL ハッキングを止める:スケーラブルなクエリ自動化システムを構築する方法 正しい問題のために間違ったデータベースを使用するのをやめましょう。 スーパーインテリジェンスは、個人的な権限の新たな時代を始める可能性があります。 System Design in a Nutshell 2025年にオープンソースプロジェクトで発見された10の注目すべきCとC++バグ Tetherは米国の新たな戦略的予算購入者になる可能性がある The Architecture of Collaboration: A Practical Framework for Human-AI Interaction(コラボレーションのアーキテクチャ:人間とAIの相互作用の実践的枠組み) 誰も話したくない権限のギャップ:なぜあなたのAPIが今漏れているのか The Boredom Paradox: How Risk-Averse Engineering Built the Internet's Most Resilient (リスクアバースエンジニアリングがインターネットの最も抵抗力のある企業をどのように構築したか) The Crypto Curve: Left, Right, and Center(左、右、そして中心) 私のNASを学んだ日、TLSログを通じて追跡可能でした。 TermuxでWiFiをハッキングするための倫理的なハッカーのガイド GitHub Awesome-Listsについて 規模の幻想:なぜLLMはサイズに関係なくデータ中毒に脆弱なのか アダム・ノイマンの不便な真実 テクノロジーのジャーナリストがあなたに言わない 『The Last Human Bastion Fell: GPT-5 Just Redefined Discovery with Original Math』 「The Long Now of the Web: Inside the Internet Archive's Fight Against Forgetting」 AIの物理学 地獄への道は善意で覆われている。 究極の量子コンピューティングアーキテクチャのための7つの競争相手 This Illegal Android Hack Will Make You a Better Parent ガスをポンプするかしないか:Ethereumガス制限議論の分析 2時間のコースターがAIコーディングを見る方法を変えた Vibe Coding is Creating a Generation of Unemployable Developers "We Are Very Early in Our Work with LLMs," - Prem Ramaswami, Head of Data Commons at Google We're At a Fork in the Road for AI Development(AI開発のための道のり) コンウェイ、蟻、アパッチ・カフカがAIシステムデザインについて教えてくれること 誰がOne Trillion Plus OpenAIトークンを使用したか? Salesforce, Shopify, Canva, Hubspot, & 26 More Companies 書くこと、インターネットとAIの時代に存在すること A Basic AI Prompt Helped Me Learn Rust AI - We Should We Be Afraid? 3年後 AI Agents Could Be Running Your Security Operations Center (SOC) To Prevent Attacks Andrew Ng: 製品チーム比率は2つの製品マネージャーに対して1人のソフトウェア開発者にまで成長する Bitcoin Highs Bring Familiar Questions, But Discipline Outlasts Hype(ビットコインの高さはよく知られている質問をもたらすが、規律はハイプを超える) Traefik と FrankenPHP で生産準備の Laravel Stack を構築する Building a RAG System That Runs Completely Offline Building Data Intelligence Brick by Brick: From Databricks' Playbook(ビルディング・データ・インテリジェンス・ブリック・バイ・ブリック) Can ChatGPT Outperform the Market? Week 14 ChatGPT Became the Face of AI—But the Real Battle Is Building Ecosystems, Not Single Models あなたのチームのための正しいAI IDEを選択する: Cursor vs. Windsurf vs. Copilot CI/CD Is Dead. Agentic DevOps Is Taking Over Claude Code Teleport Workflow: Start Anywhere, Continue Everywhereをリリース Code Review Anti-Patterns: How to Stop Nitpicking Syntax and Start Improving Architecture コードレビュー DevOpsはツールではなく、連鎖反応です。 ドナルド・トランプが究極の暗号ラッグの引き出しを実行 AIの時代における Hoaxes Elaborate Escape Prompt Hell With These 8 Must-Have オープンソースツール Every Truth (And Lie) Told in Netflix's 'Zero Day,' Ranked 「Generative AI から Agentic AI: A Reality Check」 From Screens to Streets: How Field UX Research in Morocco Helped Redesign Intercity Booking GitHub:ベストニュースウェブサイト開発者が訪問すべき Groq’s Deterministic Architecture is Rewriting the Physics of AI Inference Hands-On WPA Cracking — Capture, Convert, Crack with Hashcat こちらは私が中年の製品マネージャーとして使用する正確なインディー・ハッキングVibe-Codingセットアップです。 How AI Affects Our Minds: Early Evidence From Harvard and MIT MLエンジニアとしてFAANGsでの機械学習インタビューにどのようにアプローチしたか How I stopped fighting AI and started shipping features 10x faster with Claude Code and Codex でAIと戦うのをやめた方法 AIを自己ホスティングするにはいくらかかりますか?私は知るためのシステムを構築しました 検索エンジンが実際にあなたの質問に答える方法 「Intergalactic Aliens: No Little Green Men - Just Cosmic USB」 AIのエンシャイティフィケーションはすでに進行中ですか? エロン・マスクの火星植民地化のタイムラインは2025年以降も実現可能か? Jetpack Compose Memory Leaks: A Reference-Graph Deep Dive(ジェットパック・コンポーネス・メモリー・レイク) 知識グラフは、人工知能が従来のデータモデルを超えて推し進めるにつれてトラクションを得る 地元のLLMモデルとゲームを変える生活ハッカーのためのケース:地元のLLMがあなたを助ける方法 Mojo: Python、C++、CUDAを置き換える言語 MetaのAIボスがLLMを「シンプル」と呼ぶ - 代わりに彼が作っているもの テクノロジー製品投資のための定量的ROIモデリング React Native Adapts to Apple’s Liquid Glass Update—Can Flutter Keep Up? あなた自身のためにあなたの製品を構築するのをやめましょう: ほとんどの初期段階のスタートアップがマーケティングで失敗する理由 SQL ハッキングを止める:スケーラブルなクエリ自動化システムを構築する方法 正しい問題のために間違ったデータベースを使用するのをやめましょう。 スーパーインテリジェンスは、個人的な権限の新たな時代を始める可能性があります。 System Design in a Nutshell 2025年にオープンソースプロジェクトで発見された10の注目すべきCとC++バグ Tetherは米国の新たな戦略的予算購入者になる可能性がある The Architecture of Collaboration: A Practical Framework for Human-AI Interaction(コラボレーションのアーキテクチャ:人間とAIの相互作用の実践的枠組み) The Authorization Gap No One Wants to Talk About: Why Your API Is Probably Leaking Right Now The Boredom Paradox: How Risk-Averse Engineering Built the Internet's Most Resilient (リスクアバースエンジニアリングがインターネットの最も抵抗力のある企業をどのように構築したか) The Crypto Curve: Left, Right, and Center(左、右、そして中心) 私のNASを学んだ日、TLSログを通じて追跡可能でした。 The Ethical Hacker's Guide to Hacking WiFi with Termux GitHub Awesome-Listsについて 規模の幻想:なぜLLMはサイズに関係なくデータ中毒に脆弱なのか アダム・ノイマンの不便な真実 テクノロジーのジャーナリストがあなたに言わない 『The Last Human Bastion Fell: GPT-5 Just Redefined Discovery with Original Math』 「The Long Now of the Web: Inside the Internet Archive's Fight Against Forgetting」 AIの物理学 地獄への道は善意で覆われている。 究極の量子コンピューティングアーキテクチャのための7つの競争相手 This Illegal Android Hack Will Make You a Better Parent ガスをポンプするかしないか:Ethereumガス制限議論の分析 2時間のコースターがAIコーディングを見る方法を変えた Vibe Coding is Creating a Generation of Unemployable Developers "We Are Very Early in Our Work with LLMs," - Prem Ramaswami, Head of Data Commons at Google We're At a Fork in the Road for AI Development(AI開発のための道のり) コンウェイ、蟻、アパッチ・カフカがAIシステムデザインについて教えてくれること 誰がOne Trillion Plus OpenAIトークンを使用したか? Salesforce, Shopify, Canva, Hubspot, & 26 More Companies 書くこと、インターネットとAIの時代に存在すること 10年間、ビジネスブログは私たちの成長エンジンであり、編集基準は私たちの競争力のであり、私たちのテクノロジーの信頼性は日々増加しています。 How we can help you/you can help us: \n \n \n \n HackerNoon で公開されたブログ記事は長い道のりです. 個人的なストーリーは永遠に無料です. HackerNoon であなたのストーリーを今日公開してください. あなたの会社/プロジェクトの有用性の証明のスコアを得ることに興味がありますか? 無料レポートのためのプロジェクトのURLを今日提出してください. あなたはそれからレポートを HackerNoon ブログ投稿として提出して、現金賞とソフトウェアクレジットのコンテストに参加することができます。 このニュースレターに返信するか、ミーティングを予約するだけです。 Publish your story with HackerNoon today 無料レポートのためのプロジェクトURLを今日送信してください。 会議書一覧 優しい視線、 CEO COO デヴィッド・スモーク Linh Dao Smooke デヴィッド・スモーク Linh Dao Smooke Read our previous shareholder letter, , and past newsletters at . If seeking more regular updates from HackerNoon, I recommend subscribing to the , and/or . P.S. State of the Noonion 2025: Scaling Business Blogging and The Technology Publishing Network テクノロジー hackernoon.tech #ハッカーデー State of the Noonion 2025: Scaling Business Blogging and The Technology Publishing Network テクノロジー hackernoon.tech #ハッカーデー 以下は、2025年1月1日から現在までWeb上のHackerNoonに関する注目すべきカバーです。 P.P.S. \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Beagital: How I Got 23k ハッカーノーン Bill Achoala: Influential PM Founders Making Waves(ビル・アショアラ) BingRank: #20 あなたの記事を投稿するウェブサイト ブロガー証言 ビジネスインサイダー:RIP Skype ClickUp: #3 開発者コミュニティ Crypto Industry: HackerNoon Listingの記事一覧 Crypto Slate: HackerNoon リスト CTOクラブ:#6プログラミングニュースレター CTOクラブ: #16 開発者コミュニティ 顧客証言 Datafroq: Gen AI が伝統的な QA 戦略をどのように再構築しているか Deepak Gupta:First in Specialized Tech Sources(ディープアック・グプタ) 詳細: #32 Tech Blog DeVry University: テクノロジーの仕事にはどのような種類がありますか? 5W:HackerNoonはテクニカルビルダーに到達 Fun Blocks: AI Grants & Credit Search by HackerNoon Unlocks Funding for AI Innovators(英語) Geekfare: #11 あなたのブランドを成長させるための最高の無料サイト GeniusFirms: #8 Medium Dotcom Alternative (Tech Deep Dives) GitHub: Web プログラマーが訪問すべきサイト GlobalBiz:ベストテクノロジーゲスト投稿サイトリストのトップ GPTZero: Preserve What's Human in Tech Publishing(GPTZero:テクノロジー出版における人間の保存) GRIDINSOFT: 5986th Worldwide Site Ranking(グローバルサイトランキング) 『GritDaily: Rewriting the Playbook for Tech Publishing』 タグ : ハッカー ホロシン:ソフトウェアエンジニアとして読んだことと見たこと MediaBiasFactChecker: 最低限の偏見と高い事実報告 ProductHunt: AI Grants & Credit Search by HackerNoon クォーツ:AIの時代では、明確さは真の力の倍数である 読者の証言 Sia:デベロッパーが分散型クラウドストレージの未来を構築するよう招待 StationX:トップサイバーセキュリティブログ 今日の南アフリカ:HackerNoonのAI戦略が、テクノロジーメディアが質ではなく量をどのようにスケールできるかを明らかに TechBullion:ビジネスにおける繰り返しの拒否や挫折に直面した抵抗力を構築する方法 タグ: #14 開発者コミュニティ TrendHunter: HackerNoonは読書、書く、学ぶための100k+テクノロジーストーリーを提供します TripleTen: #7 Software Development Blog Worth Bookmarking Twitter/X Space:スタートアップを救うリーダーシップハック W3era: #22 ベストソーシャルブックマークサイト ウエスリーヤン:In the News ウィキペディア: HackerNoon HackerNoon with Codesmith: Contributor Guidelines(コードスミス:貢献者ガイドライン) xPheno: #14 Must Follow テクノロジーブログ YouTube:Writing, Internet-ing, and Existing in the Age of AI(YouTube:書くこと、インターネットとAIの時代に存在すること) Beagital: How I Got 23k ハッカーノーン Bill Achoala: Influential PM Founders Making Waves(ビル・アショアラ) BingRank: #20 あなたの記事を投稿するウェブサイト ブロガー証言 ビジネスインサイダー:RIP Skype ClickUp: #3 開発者コミュニティ Crypto Industry: HackerNoon Listing Crypto Slate: HackerNoon リスト CTOクラブ:#6プログラミングニュースレター CTOクラブ: #16 開発者コミュニティ 顧客証言 Datafloq: How Gen AI is Reshaping Traditional QA Strategies Deepak Gupta:First in Specialized Tech Sources(ディープアック・グプタ) 詳細: #32 Tech Blog DeVry University: テクノロジーの仕事にはどのような種類がありますか? 5W:HackerNoonはテクニカルビルダーに到達 Fun Blocks: AI Grants & Credit Search by HackerNoon Unlocks Funding for AI Innovators(英語) Geekfare: #11 あなたのブランドを成長させるための最高の無料サイト GeniusFirms: #8 Medium Dotcom Alternative (メディア・ドットコム・アレンジ) テクノロジー Deep Dives GitHub: Web プログラマーが訪問すべきサイト GlobalBiz:ベストテクノロジーゲスト投稿サイトリストのトップ GPTZero: Preserve What's Human in Tech Publishing(GPTZero:テクノロジー出版における人間の保存) GRIDINSOFT: 5,986th Worldwide Site Ranking GritDaily: Rewriting the Playbook for Tech Publishing タグ : ハッカー ホロシン:ソフトウェアエンジニアとして読んだことと見たこと MediaBiasFactChecker: Least Bias and High Factual Reporting ProductHunt: AI Grants & Credit Search by HackerNoon クォーツ:AIの時代では、明確さは真の力の倍数である 読者の証言 Sia:デベロッパーが分散型クラウドストレージの未来を構築するよう招待 StationX:トップサイバーセキュリティブログ 今日の南アフリカ:HackerNoonのAI戦略が、テクノロジーメディアが質ではなく量をどのようにスケールできるかを明らかに TechBullion:ビジネスにおける繰り返しの拒否や挫折に直面した抵抗力を構築する方法 タグ: #14 開発者コミュニティ TrendHunter: HackerNoonは読書、書く、学ぶための100k+テクノロジーストーリーを提供します TripleTen: #7 Software Development Blog Worth Bookmarking Twitter/X Space:スタートアップを救うリーダーシップハック W3era: #22 ベストソーシャルブックマークサイト ウエスリーヤン:In the News ウィキペディア: HackerNoon HackerNoon with Codesmith: Contributor Guidelines(コードスミス:貢献者ガイドライン) xPheno: #14 Must Follow テクノロジーブログ YouTube:Writing, Internet-ing, and Existing in the Age of AI(YouTube:書くこと、インターネットとAIの時代に存在すること)