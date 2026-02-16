『Miser’s Mansion: Two Brothers Plot Their Escape』

\n \n \n \n \n Astounding Stories of Super-Science February, 2026, by Astounding Stories is part of HackerNoon's Book Blog Post series. You can jump to any chapter in this book here. The Moors and the Fens, volume 1 (of 3) - Chapter I: A Happy Home スーパーサイエンスの驚くべき物語 2026年2月:ムーアとフェン, Volume 1 (of 3) - Chapter I 幸せな家 J. H. リデル Astounding Stories of Super-Science February, 2026, by Astounding Stories is part of HackerNoon's Book Blog Post series. You can jump to any chapter in this book here. The Moors and the Fens, volume 1 (of 3) - Chapter I: A Happy Home ここ スーパーサイエンスの驚くべき物語 2026年2月:ムーアとフェン, Volume 1 (of 3) - Chapter I 幸せな家 By J. H. Riddell リンカーンシャーののなかで、あの悲惨な郡の最も悲惨な部分で、すべてが無駄で、たとえ無益でなければ、少なくとも興味がないところに、この歴史が始まる時期に、昔ながらの、ふわふわな見た家があり、軽蔑される祖先の長い行列の悲惨な子孫であるエルネスト・イヴレーン卿が賃貸していた。 大きなクアグミリー公園の中心部に位置するこの家は、荒れ果てた土地、停滞したプール、そしてその流れが非常に遅いので、あらゆる種類の水植物が表面で成長し、繁栄し、現実と外観の両方で、それに隣接する低い平らな畑と結びついた。 2 「流れ」の端に定期的にスペクトラル・セディネルのようで立っているポップラとワロウの木の根がどこまで突き刺さなければならなかったか――地元の人々が、その種のサティーラを持ち、無意識がそう呼ばれていたからといって、それほど悲しいことではないか――は、堅固な基盤に達する前に、誰も気にならなかった謎であり、湿気は好奇心と住民の血を停滞させたので、悲しい川の守護者がその岸に投げ込む一方で、彼らがどのようにそれを果たすことができたかは、正当に次元の問題とみなされた。 世界のすべての木のうち、ポップラーは間違いなく最も美しいものであるが、特にリンカーンシャーで最も認められているように、彼らが切断され、切断され、立ち止まっている川の端に罪深い霊のように閉じ込められ、荒れ果てた風景が、もし可能ならば、二重に荒れ果てたように見えるようにする。 What an unspeakably wretched place that “Paradise” was where Sir Ernest Ivraine lived and sinned: or rather, starved and sinned! Who could have dreamed that, in times long past, it was so christened, not by a grim old cynic, but by a fair young bride; who soon, pining away broken hearted, sickened, died, and sought a brighter and a happier 3home? What mortal man, seeing the baronet’s abode on a December’s day, would have credited, had verbal testimony not been corroborated by additional evidence, that any human being could choose to inhabit such a spot, if it were possible for him, by dint of labour or stratagem, to escape from it? 実のところ、夏の栄光ある日々は、ほとんどの畑が波動の玉米で覆われ、沼が茶色の緑色のコートをかぶり、排水が可能な限り理論的な人々によって話されていたとき、水のリリーが滑らかな川の胸に咲き、すべてが最も良いように見えたとき、それはわずかの人々の活発な想像力に触れられるようになったので、膨大なお金の支出で、その場所から何かが作られる可能性がありました:そして人々は、古い男爵が死んだとき、大きな改善が予想されるかもしれないことを示唆しました; もちろん、サー・エルネストは、彼が財産とタイトルに到達したとき、彼の少年時代の家をその名と彼の先祖の名にふさわしいものにするだろう。 4 偏見のない個人の心には、指摘された恵まれた郡を訪問した後、シンタックス博士が絵画の探求のための彼の思い出深い旅に出たとき、それはリンカーンシャーを通って彼が行ったことであるという疑問がほとんど残っており、上記の主張を裏付けるために、パラダイスの窓から見える唯一の美しいまたは喜ばしい物体は、ロートンの灰色の原始的な教会のスピアだったことが、遅かれ早かれ、彼はそれに目が落ちた者に常に思い出させた。 このような場所で過ごした何年もが、人間を完全な絶望の状態にまで引き下げたのかもしれない、彼の頬を白くし、精神を砕き、身体を腐らせ、心を弱めたのかもしれないが、その悲惨な群れの一人の住人ではそうではなかったが、その内部は、貧しい優しい女性が彼女に想像していたよりも、もっとタルタールスに似ていた――パラダイス。 しかし、いくつかの人々は、いくつかの植物のように、どこにでも繁栄することができるように見えるし、いくつかの人の心は、沼の間で暮らすことによって停滞する代わりに、自分自身を絶え間なく捕獲するか、あるいは運命が彼らを結びつけた束縛から脱出する遠いチャンスを提示するために、彼らの5つの想像力のの上に、燃える計画を突き出し、不安定に活動するようになる。 最初の効果は、現地と状況によって、老男爵の長男、老人の称号の明らかな相続人、そしてパラダイスの池と水とポップラス、 - 黄金、債券、債券、債券、およびタイトル行為を仮定する相続人で、彼の父親があまりにも厳密に閉鎖し、鍵をかけていたように、その親戚も見知らぬ人も、彼自身と彼の息子たちを除いて、最も貧しく、最も貧しい存在の必要性を除いて、自分自身とすべてを否定した富の正確な量が何であるかを知らなかった。 彼は、このような状況下での生活が呪いであると確信して、ようやく自分自身に引退したように見えた、 6そして、騒ぎは問題を修正しません。 野菜に入り、彼は静かに避難することを決意した。 お楽しみ♪ 彼は、彼が何を言ったか、彼の顔に彼の顔の下の部分が青く、長く、彼の髪は、彼の顔の残りの部分に深い対照を与え、彼の顔は、彼の顔が、彼の顔に青く見えるように、彼の顔の下の部分は、彼の顔の下の部分は、彼が非常に適度に置かれたものよりも多くのことを行うために、30年前に十分に十分に経過した可能性がある「暗い孤独な見る男」の原則を無礼に取り組む「ボグトロッター」と呼ばれ、それほど表現的なスタイルの「暗い孤独な男」の髪は、彼の主人公の部分は、黒く、長く、彼の顔の残りの部分は、最も遠い目で、 彼は自分自身の中に住んでいたが、自分自身にとってもそれは謎であり、その謎を解くことに誰も関心がなかった:たぶん彼の考えは池の中に残っていたかもしれないが、彼らはさらに進み、より良い土に深く打ち込んだかもしれないが、彼らは彼の父の棺桶に残っていることを示唆したが、とにかく彼らがどこに住んでいたのか、彼らが何だったのか、誰も知らない。 彼と彼の唯一の兄弟ヘンリーの間の大きな違いは、彼と彼の唯一の兄弟ヘンリーの間の2年間とわずか6カ月の間の話し合いがまったく異なることではありませんでした。我々は彼らの性格の異なる相似性を心に留めておかなければなりませんが、ポールが異なるほど広く、年長者は耐えられ、若い人は苦しみ、後者の頭髪は軽く、彼の歩みは速く、彼の方法はフランクであり、彼の性格は正直で、ヘンリーは激しく、彼の性格は、自然に従って厳しく、メランコリーだったが、他は状況によって怒り、絶望的に見られていた。しかし、エルネストは彼が実際の彼よりも年上のように見え、彼の兄弟は若い 幼少期から年齢に至るまで、貧しい者の息子たちが心に感じ、保ち続けた揺るぎない、揺るぎない愛情は、年々、楽園の枯渇する疫病気の雰囲気の中で花を咲かせ、花を咲かせた唯一の道徳的な花でした。 「エルネスト」と、若い男は、11月の暗い夜、木の火の吹き出しに座って言った、「エルネスト」。 このように話した人は、地面の灰からしっかりと目を離し、彼の慣習のようにそれを固定し、真剣に兄弟に真剣に答えた、「いいね!」 「5分間、私に会いに来てほしい」。 「私は出席しています、祈り続けてください」とErnestは言った。 「わたしは、ようやく、この状態がもう我慢できないという考えを決めました:あなたはどう思いますか?」 「何もない」は再会者だった。 「はい、でも何か言いたいのですが、我々はそれを耐えなければならないと思わないのですか?」 「どうやってそれを避けるかわからない」。 「We are not 受け入れる」と、若い男が言った。 強制 「どうやってこれを出すの?」とエルネスは尋ねた。 「わたしは説明します」ヘンリーは続けた、「しかし、まずあなたの顔に少し光を投げて、私の話題に少し光を投げる前に、今あなたは断る必要はありません、それほど深刻なように見えません、なぜなら私は生きている人のために凍りつくことはありません、10彼が私の父親であるにもかかわらず、公園の周りには、私たちを何年も保ち続けるほど多くの枝や枝や杖があります。 彼が話すと、彼は二、三つの短い木の木の木を木に投げつけ、彼らがどれほど速く燃え上がったか、そして炎がどのように燃え上がり、煙突を吹き飛ばしたかを見るために苦笑した。 「今、私は続けることができます」彼は、変化する光によって顔がどんどん大きくなっているように見えたエルネストを見つめながら言った。 誰もここに留まることを求めておらず、義務が私たちにそうする必要はないので、誰も私たちが留まることを望まないので、私たちは祝福ではなく負担であり、喜びではなくイライラの源、または満足または慰めの源であるので、私たちは完全に自由に行くことができます。 強制 「どこ?」とエルネスは尋ねた。 「どこへ」と弟は繰り返し、「どこへでも、ここから遠く、世界へ、私たちがお金を稼ぐ、貯める、あるいは支出する、あるいは好きなように与えることができる場所へ」。 11 「どのように?」は短い質問でした。 「今、あなたは私をここで長い間迷い込んでいたものに到達しました。私はそれを考えた、あなたは知っています、Ernest、私は最初に怒り、そして病気になり、そして最後に怒ったまで私たちはよく教育されていません。 法律や物理学、神学のために、すべてお金が必要です:魂、身体、心 - それらのいずれかを癒そうとする試みは、あなたがその特権のために、ある形または別の形で、前払いを支払う準備ができなければ、何の意味もありません。それに加えて、私は弁護士を好まないし、私は医師の恐怖を持っているし、私が説教を聞くことが非常に困難であると私は決して書くことができないと確信しています。 ノー 「あなたがたはこれまで、わたしにこれらのことを話してきたのよ」と、エルネストは、弟が休憩したとき、失望の声で「五十回」言った。 ヘンリーは笑いながら言った、「でも、私たちは、自然や教育によって、仕事場、病室、あるいはバーでお金を稼ぐことができていないことを、あなたに印象を与えたい。 「ヘンリー、あなたは教会を敬虔に語るのではなく、すべてを一つにまとめ、ポンド、シリング、ペンスの柱にすべてを加え、そして――」 「総額を見つける」 「あなたが望むなら説教するかもしれないが、わたしと同じように、もしあなたが牧師になることによってお金を稼ぐことができると考えていたなら、あなたは、人々がそう呼ぶように、あなたが召命を持っていなかったにもかかわらず、明日、サプライスを与えるだろうとあなたは知っている。 ニール 「私は時々、もし私にハングマンとしての良い状況が提示されたら、私はそれを受け入れるだろう」と、Ernestは告白しました。 頑張って、祈り続けてください」 ノー 「いや,わたしは,わたしが不適切である呼びかけの一部を満たしたにすぎない。 「彼らの講演を私に守ってください」とエルネストは言った、「私は彼らを心から知っています。 「結論から言えば、我々は、地上にいる紳士、あるいはクラブにいる紳士、あるいは小さな紳士、あるいは何らかの種類の専門家、あるいはビジネスマン、あるいは農夫、あるいは職人、あるいは店員になれることはできない:ここに滞在することは生きた死であり、生存と力と若さの無駄である。 「二度目は、どこに?」と尋ねる。 わたしの現在の計画は、これから始めること、明日、あるいは翌日、ロンドンのために、わたしがそこにふさわしいものがあるかどうかを確認し、そうでないならば、それ以外のオープニングが存在しないならば、軍隊に入ることを望む。 「あなたにはコマンドを買うお金がないが、どのようにそれを手に入れるのか?誰に申請するつもりなのか?」 「友人とつながり、あなたは知っています、我々は、エルネストは、彼らが望むなら、両方のためにそれ以上を得るために十分な影響力を持っているが、彼らは、彼らは、彼の親に反抗する息子を奨励するために、彼らの権限を侮辱するために、彼らは、一つの間違ったステップで、彼らのチャンスを失う、いくら遠いでも、老人の金の一部を得るために、彼らは望むが、私は彼らのどちらにも適用することを意味する:私は彼を侮辱する私の関係を軽蔑する私は、自分の助けが得られない努力によって名を獲得する:誰も私に「ノー」を言うことはない、または私を何ヶ月にもわたって掛け続け、私の要求に市民的または非文明的な答えを わたしは、誰かの死を願うことの罪をわたしの魂に持ち込むことを望んでいないが、何よりも親の死を願うことの罪を、わたしは、ここに長く滞在するならば、わたしが奴隷制と苦しみから解放される唯一のチャンスであるこの出来事さえも、わたしが待ち遠しく待たなければならないことを恐れている。 長い休憩があり、エルネスト・イヴレインは静かに火を見つめていたが、その後、急に兄に向かい、彼はこう言った。 「今まであなたは、あなたが何をするつもりも、何をするつもりもないことを、ただ私に言っただけなのに、今、あなたの計画は何ですか? いつもあなたが持っていると仮定します。 「わたしは、誰からも好意を求めるつもりはない」とヘンリーは返し、明らかにどんな質問にも直接的な答えを与えることができなかったが、「天が知っているほど、苦しくて乏しいのは、父の屋根の下で食べた依存のパンを味わったように見えたので、どうすれば、見知らぬ人たちの手によってわたしに与えられたものを楽しむべきか? もしわたしが名を得たなら、親や友はわたしのことをもう一度聞くだろう。 the earth, or otherwise seek a quiet one わたしは若く、健康で、活躍しているのに、なぜ、わたしはまだ名声と富にまで上がらないのだろうか?しかし、わたしは、それらを守護によって獲得しないことに決意している――その困難な事柄は、一瞬のうちに人間をその真の立場よりはるかに上に上げ、次に彼をその立場の下に落とす――わたしは自分の運命の唯一の建築家になるだろう。 は イン 「このプロジェクトは素晴らしいように聞こえますが、あなたがどのようにそれを成し遂げると期待しているのか、私はまだ知らないのです」と兄は答えた。 「もし、軍隊に入ることにより、何も上手くいかなかったら」と答えた。 「しかし、お金も影響力もないから、どうやって入れるの?」とエルネストは尋ねた。 「単純に言えば、私はインドや他の戦場に拘束された部隊を尋ね、招集部長とインタビューを求めて、彼に説明し、16私は、厳しい叩きが良い言葉よりも豊富な場所に行きたい、私は6フィートの高さであることを指摘し、死を恐れず、生きている誰も恐れず、私の国と自分に仕えることを望み、ようやく彼から現地のコインの1シリングを受け取りたい――そしてその行為は完了した。 「彼の陛下に何年もプライベートとして奉仕し、あなたを買う友人もいないし、あなたを助ける誰もいない。 「神とわたしを除いて」と、若者たちに加わった。 長い休憩がありました。 「それで、ヘンリー、これはあなたの最後の計画です」彼の兄は、長く、メランコリーで、かなり甘い笑顔で言った。 「そして最後に」と答えたもう一人の男は、「あなたもそれを採用するだろうか、エルネスト?私たちは兄弟であって、実際には兄弟であって、私たちは共に生きることを楽しむだろう、私たちは死を味方につけるだろう、そしてあなたがあなたのタイトルにたどり着くと、誰が、若いころエルネスト・イヴレイン卿と彼の息子ヘンリー卿が何をしたかを尋ねるだろうか? 私たちは、もし私たちが魂で統一されていれば、17段階にわたって幸運に至る道を歩むことができるとしたら、あなたが傷ついたなら、私は、私たちの母親が今生きていたなら、エルネストのように、優しくあなたを育ててあげるだろう。 彼は急いで呼びかけた時、座席から立ち上がり、弟の肩に手を当てて、まるで彼をその家からより明るい運命へと引きずり出したかのように言った。 「座りなさい、ヘンリー、冷静で合理的で、この問題を合理的な観点から見なさい。想像力が判断から逃れることを許さないでください。あなたが今夢見ているステップの可能性の結果を考察してください。あなたは私たちの父の誇りを侮辱し、それは彼の貪欲に次いでしかありません。あなたは彼をイライラさせることによって独立の唯一のチャンスを破壊します。あなたは困難と苦しみの生活を抱きしめます。 悪くは認めるけど、 あなたは父の屋根を離れることは自由で、いつでも、何らかの口実で、あなたは王の奉仕を辞めることはできない、あなたの心が砕かれるなら、罰と恥の確実さがそれに伴うことなく。 この あの 「いや」ヘンリーは言った、「いや、私はそうするつもりはない、ギャル奴隷の生活はこれ以上にひどくないだろう、私はあなたに言います、アーネスト、私は自分のために名、家、財産を作るだろう、そして、ああ、あなたが私と共にいれば、あなたが私の味方でなければ、私はどれだけうまく戦えるだろう。 兄は答えとして頭を振った。 「ノーと言わないでください、エルネスト」と、もう一人は繰り返し言った、「恐れもなく、希望もなく一緒に進んで行こう、この呪われた金のを私たちから振り払い、お金よりももっと貴重なものがあるかどうか、自由があるかどうか、見ていきましょう。 19 あなたがたのところに帰って来なさい、家に帰って来なさい。 なぜ、単純な言葉で言えば、兄弟、私たちは彼の死を待って、彼の最善の部分をここで過ごすべきなのでしょうか? 私の愛する母の死、私たちが子供である彼の死、誰が私たちに最も近い、そして私たちが持っている最も大切な、生きたつながりでなければならないのでしょうか? 私は、アイデアの罪悪感を感じます、エルネスト、私を抑圧し、私たちは大きな誘惑から逃れましょう。 モス ゴールド 兄が話した時、老人は致命的に白くなったが、答えは出なかった。 “It can’t be that ヘンリーは続けて、「私たちの種族の疫病があなたを襲った」と、黄金の渇きを感じますが、いや、いや、私は信じられません、絶対にあなたは自由を愛しています、私はあなたが苦難や苦難や死を恐れていないことを知っています、私たちは誰も臆病者ではありません、エルネスト。 あなた 「何年も普通の兵士になり、それから貧乏な男爵になろうか」と、エルネストは苦い思いで付け加えた。 「私は私の心から重荷を捨てることについて話していることを知っています、私の良心から罪を捨てることについてです」と、若者は急いで答えた、「それについて考えて、この悲惨な人生と、その恐ろしい罪悪感について考えて、それが何に終わるかについて考えて、私たちが中年男性であるとき、待つこと、見守ること、耐え忍ぶことによって、彼は私たちをまったくお金を持たないままにすることができます。 もう、父が来るのを聞くよ!考えてみろ、エルネスト。 確実 \n \n \n \n HackerNoon Book Series: 私たちはあなたに最も重要な技術的、科学的、洞察力のある公共のドメインの書籍をもたらします。 この本は公共の領域の一部です. 驚くべきストーリー. (2009). 驚くべきSUPER-SCIENCEのストーリー, FEBRUARY 2026. USA. Project Gutenberg. リリース日: 2026年2月14日*, from https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99* この電子書籍は、何のコストもなく、ほぼ一切の制限もなく、どこでも誰にでも使用できます。あなたは、この電子書籍に含まれるプロジェクト・グーテンベルグ・ライセンスの条件下でそれをコピーしたり、それを譲渡したり、再利用したりすることができます。この電子書籍に含まれるプロジェクト・グーテンベルグ・ライセンスは、www.gutenberg.org にあります。 HackerNoon Book Series: 私たちはあなたに最も重要な技術的、科学的、洞察力のある公共のドメインの書籍をもたらします。 この本は公共の領域の一部です. 驚くべきストーリー. (2009). 驚くべきSUPER-SCIENCEのストーリー, FEBRUARY 2026. USA. Project Gutenberg. リリース日: 2026年2月14日*, from https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99* この電子書籍は、何のコストもなく、ほぼ一切の制限もなく、どこでも誰にでも使用できます。あなたは、この電子書籍に含まれるプロジェクト・グーテンベルグ・ライセンスの条件下でそれをコピーしたり、それを譲渡したり、再利用したりすることができます。この電子書籍に含まれるプロジェクト・グーテンベルグ・ライセンスは、www.gutenberg.org にあります。 www.gutenberg.org について https://www.gutenberg.org/policy/license.html