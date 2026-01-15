『Jamming and Unjamming Starlink: High-Stakes Tech War in the Silent Sky』

タイトル:The Digital Iron Curtain Falls 2026年1月、抗議活動と国家によるデジタルブラックオフがイランを襲い、「ブロックできない」スターリンク衛星インターネットシステムで重大な失敗が起きているが、検閲を回避するように設計されているにもかかわらず、地上からのレポートは「ほぼ完全」の混乱を示し、都市接続率が80%減少している。 この紛争を理解するためには、タイトルを超えて、電磁スペクトルそのものを見なければなりません。我々はStarlinkユーザ端末の機械を解体し、Ku帯の信号アーキテクチャを分析し、街を横断する恐ろしいブームトラックを検査しなければなりません。これは信号対騒音比、軌道メカニクス、ネットワークを構築する人とそれらを破壊しようとする人々の間の絶え間ない猫とマウスゲームの物語です。 第1部:信号の解剖学 The Architecture of a Constellation(星座の構造) イランがどのように接続を断ち切っているかを理解するには、まず接続がどのように行われているかを理解する必要があります。スターリンクシステムは過去の衛星インターネットから根本的に離れています。伝統的な通信衛星は、赤道の35786キロメートルの地静止軌道(GEO)に位置しています。地上から、GEO衛星が空に固定されているように見えます。あなたのテレビディスクは一度にそれを指し示し、ボルトダウンし、決して動かない。信号は安定していますが、遅延 - データを上回るのに必要な時間 - は、しばしば半秒またはそれ以上です。 スターリンクは異なります. 低地球軌道(LEO)星座です. 2026年初頭までに、ネットワークには340kmから550kmの高さで軌道を回る9000以上の衛星が含まれています.6 この高さでは、衛星は固定点ではなく、時速17000マイルで空を横断し、90分ごとに軌道を完成しています。 地上でのユーザーにとって、一つの衛星は地平線の下に沈むまでわずか数分間しか見えず、接続は列車内の次の衛星に渡されなければなりません。これには、地上5Gネットワークが単純に見える精度が必要です。 『Phased Array: The Electronic Eye』 Starlink ターミナルの平らで正方形の面は、消費電気の奇跡です. 衛星を追跡する動く部品は含まれていません. 代わりに、段階配列のライト形成を使用しています. 防水帽の下には、1000 個を超える小さな銅アンテナ要素のハーブコムグリッドがあります。8 従来のアンテナでは、パラボリックディスクはラジオ波を単一の焦点に反射します。 一部の元素への信号を他の元素に比べてナノ秒の割合で遅らせることにより(段階を変える)、ターミナルは空気中の干渉パターンを生み出す。 各 \n \n \n 建設的な干渉:ターゲット衛星の方向で、1000個の元素のラジオ波が完璧に並び、カラスからカラスへと並び、カラスからカラスへと並ぶ。 破壊的干渉:他のすべての方向で、波は同期されていない. A crest meets a trough, and they cancel each other out. この電子コントロールは、ターミナルが空をスワイプし、西に上昇する衛星にロックし、東に設定するまで追跡し、次にすぐに再び取り上げることを可能にします。これはミリ秒で起こります。重要なことに、このテクノロジーはまた、ブレーキに対する理論的な防御を提供します。アンテナが衛星にのみ「耳」を焦点にしている場合、それは地面から叫ぶ騒音にうるさくべきです。この機能は空間フィルタリングとして知られています。 しかしながら、RFエネルギーの物理学は、アンテナが完璧ではないと指示しています。すべてのライトにはサイドループがある──アンテナがまだ少し敏感な方向性があります。それをフラッシュのように考えてください:あなたは明るいメインライトを持っていますが、側面に広がる薄い光のホールもあります。地面のジャマーが十分に音が強く、または十分に近い場合は、これらのサイドループに騒音を吹き飛ばし、衛星信号の微妙なさささやきを圧倒することができます。 自由の周波数 Starlink は主にユーザーのダウンロードとアップロードのための Ku 帯域 (12-18 GHz) で動作し、 Ka 帯域 (26.5-40 GHz) は地上へのゲートウェイ接続のために動作します。8 これらはマイクロ波周波数です。 この周波数選択はダブルエッジの剣です。一方で、ク・バンドは、200 Mbps以上の高速帯域幅を可能にします。14他方で、それは混雑した近所です。それは地上マイクロ波の接続、地静止テレビ衛星、軍事レーダーで共有されています。これは、偶発的にも意図的にも干渉に敏感になります。あなたがこの近所を十分な騒音で洪水させたら、会話は起こり得ません。 第2部:攻撃ベクター イランにおけるスターリンクの破壊は単一の技術的な出来事ではなく、複数のベクターを用いて衛星通信のための必要な条件を解体する一層の攻撃である。2026年1月の報告の分析は、3つの異なるメカニズムを含む「殺人連鎖」を示唆している:GPSの盲目化、Ku帯域の飽和化、ハードウェアの物理的なターゲット化。 Vector 1: The GPS Kill Switch(GPS キル スイッチ) 最も直ちに利用されている脆弱性は、衛星信号そのものではなく、それを見つけるために必要な地図です。 依存症の dilemma Starlink ターミナルは、GPS なしで機能的に盲目です. 移動するターミナルにライトを導くために必要な複雑な数学体操を実行するには、ターミナルは、地球上の自らの位置を高精度で知らなければなりません。 地理は許せない。ターミナルがテヘランにあると思っているが、GPSがロンドンにあると言っているが、あるいはまったくどこにもないとしたら、ライトコントロールアルゴリズムは失敗する。ターミナルは間違った方向にライトを指し、空の空間に耳を傾けるが、衛星は聞こえずに通過する。ロケーションロックがなければ、ターミナルは接続を確立するための「ハンドシェイク」プロセスを始めることもできない。 12日間戦争とGPSスパフィングの増加 2025年6月、イランはイスラエルと「12日戦争」と呼ばれる短いが激しい紛争に巻き込まれた。16この紛争の間に、そしてその後の数カ月間に、イランは電子戦争能力を積極的に拡大し、特にグローバルポジションシステム(GPS)信号を標的にした。 もともと、これは対ドローン措置でした。近代的なロッテリング弾薬と監視無人機は、標的を見つけるためにGPSに依存しています。GPSを妨げることにより、イランは敏感な場所の上に防御のドームを作り出すことを望んでいました。しかし、使用される技術は単純なノイズの妨げを超えています(これはGPS信号を溺れるだけです)。イランはGPSの詐欺 - 軌道からの真の信号よりも強力な偽のGPS信号を放送しています。 これらの偽信号は効果的に受信機を「ハイジャック」します。エラーを報告する代わりに、GPSチップは信頼的に偽位置を報告します。テヘランからのレポートは、ユーザーが地図アプリケーションを開いて、メハラバド空港、ペルシャ湾の真ん中、あるいはカナダやヨーロッパなどの他の国にいることを示しています。 Starlink ターミナルの場合、これは致命的です。不正な位置が不正な変数をフェーズ マレー コントローラに供給します。 この「柔らかい殺し」は効率的で、ク・バンドを直接ブームするよりはるかに少ない電力を必要とし、単一の送信機で都市の広大な領域をカバーする。 考える 民間インフラへの影響 このGPS戦争のコラボダメージは巨大で、スターリンクだけではない。 \n \n \n \n 航空:イランの空域近くで飛行するパイロットは、GPSの信頼性を失い、古い惰性ナビゲーションシステムへの依存を強要している。 海事:ペルシャ湾の船舶は位置の誤りを報告し、世界で最も忙しい航海路の1つで近接衝突を引き起こした。 日常生活:テヘランでは、乗り物共有アプリ、食料配達サービス、デジタルマップが使えなくなり、ユーザーは間違った場所に固定されている。 Vector 2: Screaming at the Sky (RF Jamming) GPSの拒否がロックを防ぐ一方で、直接のRFブームはリンクを破る。デジタル権利の専門家やパケット損失分析のレポートは、イランがク・バンドの周波数を高電力の騒音で浸透させていることを示している。 逆広場の法則(Inverse Square Law) 衛星信号は、地球に到達すると信じられないほど弱い。スターリンク衛星は、550km離れたところから限られたパワー(太陽光パネルやバッテリーによって制限される)で送信します。信号が真空と大気を通って移動するにつれて、反対の平方の法則に従って強度を失い、宇宙の背景の騒音と区別がつかない微妙なさささやきです。22 しかし、地上ベースのジャンマーには、近接性とパワーの利点があります。わずか数キロメートル離れた場所に駐車した軍用ジャンマートラックは、地元の環境に直接キロワットの騒音をポンプすることができます。 屋上(衛星)の誰かがメガフォン(ジャンマー)を通して叫んでいる間、あなたが屋上(衛星)の誰かのささやきに耳を傾けようとしていると想像してください。たとえあなたが耳を囲んで屋上に焦点を当てるとしても、叫び声はあまりにも大きなものです。信号対騒音比(SNR)はデジタル情報を解読するために必要な限界以下に落ちます。 ハードウェア:ロシアの輸入と先住民のクローン 情報のレポートと分析は、イラン内で動作する特定のシステムを指し示しており、その多くは2025年の紛争の後でロシアが供給したものだ。 1. Krasukha-4: The Broadband Beast Krasukha-4 (1RL257)は、8x8 BAZ-6910のシャシスに組み込まれた電子戦闘機であり、レーダーや衛星のための「死区」を作成するように設計されたモバイルブームステーションです。 \n \n \n \n \n 周波数範囲:それはXおよびKu帯域で動作し、Starlinkのダウンリンク周波数と直接重なっています。 範囲:最大300kmの効果的なブレーキ半径を持っています。 能力:当初はAWACS飛行機やレーダーガイドミサイルを盲目化するように設計され、低地球軌道衛星を完全に破壊することができ、強力に焦点を当てると敏感な無線電子機器に永久的なダメージを与える可能性がある。 配備:情報筋によると、ロシアはこれらのシステムをイランに供給し、その防空力を強化したが、現在は国内の情報コントロールのために再利用されている。 2. Tirada-2: The Uplink Specialist 別のロシアのシステムがプレイされているという噂は、Tirada-2sです。Krasukhaが地面に受信機を閉じ込めている間(ダウンリンクブーム)では、Tiradaは uplinkブームのために設計されています.It blasts a high power signal up at the satellite itself. \n \n \n メカニズム:衛星自身の受信機を圧倒することにより、Tiradaは衛星がユーザー端末からの要請を聞くのを防ぐ。 効率性:これは、衛星が急速に移動し、遠く離れているため、これを行うのはより困難ですが、それは衛星の足跡にあるすべてのユーザーに影響を与えます。 3. Sepehr and Indigenous Innovation イランは強力な国内の軍事産業複合体を持っている。Sepehrシステムは、もともと2500kmの範囲を超えるレーダーであり、イランの長距離RF信号を操作する能力を示しています。27ストリートレベルの戦闘により重要なのは、小型のトラック搭載のモバイルハンマー(たぶん中国やロシアのテクノロジーからリバースエンジニアリングされた)であり、これらは特定の近隣に展開され、局所化された沈黙のバブルを作り出すことができます。 『Vector 3: The Ground Relay Choke Point』 標準的な「ベントパイプ」アーキテクチャでは、衛星は鏡として機能します:それはユーザーからの信号をキャプチャし、直ちにゲートウェイステーション(ファイバーバックボンに接続された巨大な地上アンテナ)にボンクします。 Starlink がイランで稼働するためには、衛星はテヘランのユーザーと友好的な国にあるゲートウェイステーションの両方を同時に見ることができる必要があります。 ~550 km の軌道高度を考慮すると、Starlink 衛星の「足跡」は直径約 1,000 km です。 もしイランがゲートウェイダウンリンク(Ka-band)に使用される特定の周波数を遮断できるか、あるいは隣国にイランのセルをサービスするゲートウェイを遮断するための外交的圧力をかけられるならば、システムは失敗する。 Jamming Systemsの比較 \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n System Name \n Origin \n Type \n Primary Targets \n Frequency Bands \n Effective Range \n Key Capability \n \n \n \n \n \n \n \n \n Krasukha-4 \n Russia \n Mobile EW Station \n Airborne Radar, LEO Sats \n X-Band, Ku-Band \n ~300 km \n Broad-spectrum noise jamming; can damage electronics. \n \n \n \n \n \n \n \n \n Tirada-2 \n Russia \n Satellite Jammer \n LEO/Comms Satellites \n Specialized Uplink \n Orbital Altitude \n Uplink jamming (blinding the satellite). \n \n \n \n \n \n \n \n \n Sepehr \n Iran \n OTH Radar/Jammer \n Stealth Aircraft, Signals \n Varies (HF/VHF/UHF) \n ~2,500 km \n Long-range detection and signal flooding. \n \n \n \n \n \n \n \n \n Murmansk-BN \n Russia \n Strategic EW \n HF Comms (NATO) \n HF (High Frequency) \n ~5,000 km \n Disrupting global communications (supplied to Iran). \n \n \n \n \n \n \n \n \n GPS Spoofer \n Iran (Local) \n Area Denial \n GPS Receivers \n L1/L2/L5 \n City-wide \n Broadcasting fake coordinates to break the lock. カラオケ4 ロシア モバイルEWステーション エアボーン・レーダー Leo Sats X・バンド・ク・バンド 〜300km〜 広範囲の騒音障害:電子機器に損傷を与える可能性があります。 チラシ2 ロシア 衛星不幸 LEO/Comms 衛星 専門 Uplink 軌道高度 Uplink Jamming(衛星を盲目にする) セフェル イラン OTH レーダー/ジャマー Stealth Aircraft シグナル 変数(HF/VHF/UHF) ～2500km 長距離検出と洪水信号 モルマンスク-BN ロシア 戦略 EW HF Comms(NATO) HF(High Frequency) 〜5000km〜 グローバルな通信を妨げる(イランに供給された)。 GPSスポーファー イラン(現地) 否定領域 GPS受信機 L1 / L2 / L5 シティ全般 ロックを破るために偽の座標を放送する。 第3部:干渉と緩和の物理学 StarlinkとJammersの戦いは物理学の競争である。それはデシベルと度で行われ、段階配列のナノ秒のタイミングとキロワットの粗力で行われます。イランのブラックオフの有効性にもかかわらず、システムは無防備ではありません。SpaceXとユーザーグループは、ソフトウェアベースの対処法の一部、物理的なものの一部、そして次世代の軌道ハードウェアに依存するものの一部を開発しました。 タイトル: The Power of Nulling: Electronic Aikido アンテナが数学的に信号を結合して、1つの方向に敏感性( gain)を生み出すことができるように、それはまた別の方向に「null」 - ゼロ敏感性の点 - を作成するための数学を行うことができます。 アンテナのパターンを風船のように想像してください. ライトを制御すると、風船が衛星に向かって一方向に伸びます. Nulling は、妨害が来ている場所のデント(null)を作成するために、風船に指を投げ込むことを意味します。 \n \n \n アルゴリズム:Starlink皿内のプロセッサは常に騒音環境をサンプル化します. 北部から来る叫び声を検出すると、アンテナ要素の段階を調整して、その特定の角度からの信号をキャンセルします。 The Limit: An antenna has only as many "degrees of freedom." It can only create as many nulls as it has independent elements (minus one). While Starlink has over 1,000 elements, calculating the optimal nulling pattern for multiple powerful jammers in real time requires immense computational power. If the jammer is moving, or if there are dozens of jammers (a "distributed jamming" attack), the terminal struggles to keep up. Starlinkは独立した要素(マイナス1を除く)ほど多くのゼロを生成することができる。 The Laser Mesh: Bypassing the Ground(レーザーメッシュ) 2026年のスターリンクにとって最も重要なテクノロジーのトランプカードは、光学衛星間リンク(ISLs)、あるいは「宇宙レーザー」の完全な運用能力である。 星座の初期には、衛星がデータをゲートウェイに直接転送しなければならなかった。ゲートウェイが近くにない場合、またはゲートウェイが閉鎖された場合、接続が失敗した。新しいV2およびV3衛星は、光の速度に近い速度で空間の真空で相互にデータを送信できるレーザー通信端末を備えています。 \n \n \n The Mitigation: This breaks the "bent-pipe" constraint. A user in Tehran sends data up to a satellite. Instead of bouncing it back down to a potentially hostile or jammed environment, the satellite shoots the data via laser to another satellite over Europe or the Indian Ocean. The data "spans" through the constellation until it finds a safe, un-jammed gateway thousands of kilometers away.テヘランのユーザーはデータを衛星に送ります。 Why it Matters: This makes ground-based jamming of gateways irrelevant. It means the only way to stop the signal is to jam the user terminal directly. 信号を止める唯一の方法は、ユーザ端末を直接ブームすることである。 3.GPSから切り離す:ファームウェアの修正 GPSの脆弱性は重要だが、解決可能である。SpaceXのエンジニアは以前、同様のロシアの戦術に対抗するためにウクライナにソフトウェアアップデートを展開してきた。 \n \n \n 手動オーバーライド:ファームウェアのアップデートにより、端末は「粗い」位置データまたは手動入力で動作することができます. ユーザーがその位置がテヘランであることを知っているなら、彼らはアプリ内のマップにそれをペインすることができます. 端末は、偽造されたGPSデータを無視し、手動座標を使用して初期のバーム制御計算を行うことができます. 衛星の軌道が正確に知られているため、ターミナルは理論的には、スターリンクの信号自体のドップレル転換とタイミングに基づいて自らの位置を計算することができ、GPSを完全に回避する。 4. Frequency Hopping and Spread Spectrum(周波数ジャンプと拡散スペクトル) RFノイズの暴力と戦うために、StarlinkはFrequency Hopping Spread Spectrum(FHSS)テクニックを使用しています。 \n \n \n The Dance: 衛星とターミナルは1つの周波数に留まらない. 彼らは Ku 帯域内の異なるチャンネル(例えば、 12.2 GHz から 12.7 GHz)間で急速にジャンプします。 The Effect: A jammer must either jam the entire band (which requires spreading its power out, making it weaker at any specific point) or try to follow the hopes. ジャンプパターンは暗号化され、偽のランダムであるため、ジャマーはシグナルが次にどこへ行くかを予測できない。 5.The “Shovel Solution”: Physical Shielding(シェーベル・ソリューション) ウクライナ戦争中、兵士たちは低技術で、しかし非常に効果的な方法を発見し、地上のハンマーを打ち負かす:穴を掘る。 \n \n \n \n The Physics: Jammers are terrestrial; they are located on trucks or towers on the horizon. Starlink satellites are orbital; they are high in the sky. ジャマーは地上である。 シールド: Starlink ターミナルを穴に置くか、サンドバッグや上にしか開かない金属網の障壁で囲むことで、ユーザーは物理的な Faraday シールドを作成することができます。 効率性:この方法は、アンテナに打たれる前に障害信号を物理的にフィルターし、攻撃の地理を悪用しますが、視野を制限します(ターミナルはより少ない衛星を見ます)、しばしば接続を確立するのに十分な騒音床を減らします。 『Starlink V3 Response』 SpaceXの答えはStarlink V3衛星です。巨大なスターシップロケットで打ち上げると、これらの次世代の衛星はより大きく、より強力で、より小さい、より密接な光線を形成できる巨大なアンテナを装備しています。 \n \n \n パワー: V3 衛星は、以前のモデルの 10 倍のダウンリンク容量と 24 倍のアップリンク容量を持っています。 Direct-to-Cell: The ultimate endgame is bypassing the dish entirely. Starlink's Direct-to-Cell capabilities (operating on standard LTE frequencies such as 1.9 GHz) allow phones to connect directly to satellites. より遅くても、これはターゲットを分散させます。 何百万もの携帯電話をブームすることは、何千もの皿をブームするよりも困難です。 スターリンクの未来について、より憶測的でユーモアに満ちた予測については、著者の2020年の記事「SpaceXスターリンクマスタープラン」を読み取ることができます。 SpaceX Starlink マスタープラン SpaceX Starlink マスタープラン 結論:勝つことのできない戦争? Jamming Starlink は、テクノロジーが魔法ではないことを証明します。物理の法則、特に反転平方の法則と干渉の原則は、世界で最も先進的な衛星ネットワークでさえ、誰にでも適用されます。 しかし、レオ星座のダイナミックな性質は、これを柔軟な人々を好む損傷の戦争にします。イランは都市のブロックを遮断したり、GPS信号を破壊したりすることができますが、彼らは自分の軍隊を盲目にし、経済を傷つけることなく、天空全体を遮断することはできません。レーザー間衛星リンク、手動のGPSオーバーライド、物理的なシールドリングなどの緩和戦略は、騒音を通過する道を提供します。 われわれの上の「静かな空」は空ではない。それは光とゼロ、レーザーと騒音の目に見えない衝突に満ちている。それは古代の闘争のハイテクバージョンである:沈黙への努力に反対する努力である。2026が展開するにつれて、この戦いの結果は、インターネットがグローバルな共通点であるか、デジタル要塞のパッチワークに破裂するかを決定するだろう。 参照 \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n イラン政権がインターネットを閉鎖するにつれて、スターリンクさえもハイジャックされているように見えます https://www.timesofisrael.com/iran-appears-to-jam-starlink-after-shutting-down-comms-networks/ 抗議が激しくなり、イランは世界との接触にプラグを引きます https://apnews.com/article/iran-protests-economy-starlink-internet-disconnect-8d944601e7bfeae6753ec0645f5a7139 イランのインターネット閉鎖は非常に正確で、しばらく続く可能性があります https://www.theguardian.com/world/2026/jan/10/irans-internet-shutdown-is-strikingly-sophisticated-and-may-last-some-time なぜイランで全国的な閉鎖期間中にスターリンクアクセスがありませんか? https://iranwire.com/en/features/147476-why-theres-no-starlink-access-during-nationwide-shutdown-in-iran/ イランは、抗議活動の真っ最中、スターリンクをブロックし、インターネットアクセスを強化するために軍事的ブレーキを使用しています https://www.ynetnews.com/tech-and-digital/article/skz11qigr11l Starlink: Here's what we did in 2025, & what's up in 2026: 10x downlink/24x uplink boost; lowering orbit for solar minimum - Space Intel Report, https://www.spaceintelreport.com/starlink-heres-what-we-did-in-2025-lowering-orbit-for-solar-minimum/ Starlink Just Had A Massive 2025 — And 2026 Could Be Even Bigger DISHYtech, https://www.dishytech.com/starlink-just-had-a-massive-2025-and-2026-could-be-even-bigger/ オン スターリンク - 国家安全保障, https://www.dirittoue.info/on-starlink/ Starlink Phased Array Antenna Terminal - two way radio disassembly and repair - News - ETMY ASIA Co., Limited, https://www.radiowalkietalkie.com/news/learn-about-starlink-phased-array-antenna-term-85224216.html イランの政権がインターネットを閉鎖するにつれて、スターリンクさえもハマっているようだ - Reddit, https://www.reddit.com/r/Starlink/comments/1q9toxo/as_iranian_regime_shuts_down_internet_even/ アダプティブ フェーズ シフト ノルリング テクニック ビッグ オープニング フェーズ マレージ - DTIC, https://apps.dtic.mil/sti/tr/pdf/ADA199950.pdf 設計段階のマレーシア: 主要な原則、課題、およびソリューション Ebay Keysight ブログ, https://www.keysight.com/blogs/en/tech/sim-des/design-phased-arrays-key-principles-challenges-and-solutions NGSO FSS DOWNLINK OPERATIONS - Starlink, https://starlink.com/public-files/12GHzInterferenceStudy_062022.pdf ネットワーク アップデート - Starlink, https://starlink.com/updates/network-update GPS アンテナ Mods Make Starlink Terminal Immune To Jammers - Hackaday, https://hackaday.com/2024/03/06/gps-antenna-mods-make-starlink-terminal-immune-to-jammers/ イランの更新、2026年1月11日, ISW - 戦争研究所, https://understandingwar.org/research/middle-east/iran-update-january-11-2026/ イランはGPSのブームを確認し、目が中国のシステムに切り替える https://www.iranintl.com/en/202507149948 Tehran Reloads: Examining the Current and Future Threat of Iran's Missile Programs MENA Defense Intelligence Digest MENA Defense Intelligence Digest MENA Hudson Institute, https://www.hudson.org/missile-defense/tehran-reloads-examining-current-future-threat-iran-missile-programs-can-kasapoglu GPS Jamming during Israel-Iran War Demonstrates Risks to Civil Operations イスラエル・イラン・戦争・イラン・戦争・デモ・リスク・to-civilian-operations.html イスラエル・イラン戦争:イラン近郊でGPS障害を経験する船舶:海軍モニタリング会社 WION, https://www.youtube.com/watch?v=Ac4elvrwVcU トランプ大統領は、イランのGPS障害はドローンによる脅威に起因していると述べている https://www.iranintl.com/en/202508201476 サテライト・オブザーバーション.net, https://satelliteobservation.net/2024/03/13/countering-constellations-jamming/ ウィキペディア - ウィキペディア, https://en.wikipedia.org/wiki/ウィキペディア(electronic_warfare_system) イスラエルが密接に監視しているイランにおける先進的なロシアのEVシステムの展開 - Raksha Anirveda, https://raksha-anirveda.com/deployment-of-advanced-russian-ew-systems-in-iran-being-watched-closely-by-israel/ 情報機関は、ロシアがStarlinkサービスをターゲットにするために反衛星兵器を開発していると疑っている PBS News, https://www.pbs.org/newshour/world/intelligence-agencies-suspect-russia-is-developing-anti-satellite-weapon-to-target-starlink-service クレムリンは、ウクライナのスターリンクに対する秘密兵器を使用しています. Ukrainska Pravda, https://www.pravda.com.ua/eng/news/2023/04/19/7398454/ ウィキペディア - ウィキペディア, https://en.wikipedia.org/wiki/ウィキペディア (-ウィキペディア) イランは新しいレーダーシステムSepehrを発表しました - Report.az, https://report.az/en/region/iran-presents-new-radar-system-sepehr Deep Reinforcement Learning-Based Adaptive Nulling in Phased Array Under Dynamic Environments - IEEE Xplore, https://ieeexplore.ieee.org/iel8/6287639/10820123/11088112.pdf AnAdaptive Nulling - 軍事衛星通信のためのアンテナ - MIT Lincoln Laboratory, https://archive.ll.mit.edu/publications/journal/pdf/vol05_no2/5.2.1.nullingantenna.pdf CERES Research Repository, https://dspace.lib.cranfield.ac.uk/server/api/core/bitstreams/c3221eb2-5b3e-4cb2-8e83-5b8c88837db5/content Inter-Satellite Links (ISLs) and Their Role in Enhancing Global Connectivity - Medium, https://medium.com/@RocketMeUpNetworking/inter-satellite-links-isls-and-their-role-in-enhancing-global-connectivity-9392e792bfe3 Starlink レーザー リンクの問題? - Advanced テレビ, https://www.advanced-television.com/2023/08/31/problems-with-starlink-laser-links/ Key Takeaways from Starlink's 2025 Progress Report - 