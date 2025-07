『Gigaton Run: Space Technology vs. Climate Change』

地球が炎上しているという古いニュースですが、いつまで煮込まれるのでしょうか?





気候科学者による推定私の同僚が私たちの運命を受け入れて以来、私たちは過去175年間、私たちのライフスタイルを支えるために私たちの流動的な先祖に大きく依存してきたし、私たちは今、海底の借金に浸っています。





もし、私たちがそれについて何かをすることができたら? どうしたらいいですか?あなたできる?





そして私は、より良い明日のために今日のシンプルな喜びを犠牲にすることを意味するのではありません。リアル私たちが実際にこの混乱を真に解決するために投資できる価値。





気候変動を信じていないなら、ナイジェリアの洪水をチェックアフリカの人々が知らないのは、アフリカが最初に燃えていることだ。





洪水はまず、好きなように。





地球は炎上し、アフリカが先に燃えている。

アフリカは世界の二酸化炭素排出量のわずか4%を占めています。インフラは持っていない気候変動のような災害のために、誰かがソリューションや対処措置に大きく投資すべきなら、それは私たちでなければなりません。





これを書いているのは、あなたを怖がらせるためではなく、to bring you tangible hope that I've held with my own hands.









炭素負債のギガトン

炭素の神を慰めるために、私たちはどんな犠牲を捧げるのでしょうか。





今日、我々は286 GTC(ギガトン、または数十億トン、または数兆キロの炭素)の負債。And this mess is exploding yearly.





もし、私たちが時間通りに自分自身を救うチャンスがあれば、それは宇宙技術に基づいて構築されます。



宇宙技術の地球上で最も有望な応用が、私たちの惑星の表面温度を安定させるのを助けることだと誰が考えただろうか。





衛星は私たちに宇宙の真空に惑星規模の足を踏み入れる。



これは、我々の努力が実際に働いているかどうかを確認し、災害を予測し、早期に対応し、環境災害時に重要な情報を提供することができることを意味します。





私たちは、この重要な25年間で彼らに基づいて私たちの未来を構築します。





しかし、現在、there is no planetary-scale climate action being taken.





私たちの気候が変わっていることを、どうやって確実に知ることができますか?

もし私たちが北極のすべての溶け氷と、アフリカの恐ろしい干ばつと洪水を無視したいと仮定すれば、私たちはデータを収集する必要があります。





我々にはいくつかの選択肢がある。





空気中の二酸化炭素の量を測ることができたが、どうしてこの小さな炭素が存在するかを知るのか。0.2%の増加それが私たち全員を調理しているのだろうか。

二酸化炭素は自然な熱のなので、過剰な量が熱を増加させる方法を見ることができますが、それだけでも氷を溶かすには十分でしょうか。

あなたの街全体が洪水に陥るまで、あなたは知りたいですか?





気候変動対策の問題は、人々はギガトン規模で考えることに慣れていないため、混沌の理論を計算したり、小さな行動が予測できない結果をもたらす方法を計算できないということです。









だから私たちは、北極のすべての溶け氷と、アフリカの恐ろしい干ばつと洪水、あるいは地球が私たちを守ることができなかった有害な紫外線によって引き起こされる病気を無視するのに十分に盲目になります。





氷が溶けているという情報をどのように得たのか? 衛星画像. アフリカのチャド湖の縮小? 衛星画像. その日のUV指数? はい. 衛星。





衛星とは何ですか? 宇宙でより大きな質量を回る小さな質量。

効果的な気候変動対策は、この問題を解決するために必要なスケールに対応し、管理するのに役立つ宇宙技術に依存します。



私たちの年間排出量が私たちのGtC債務を修正措置よりもはるかに速く増加させるなら、これはスピードのゲームです。









スピードのゲーム

あなたの細胞があなたに気づいたときに何が起こりますか?





一度、私たちは天の計画の中で私たちがどれほど小さかったかを悟ったとき、私たちは天の力として見始めました。



衛星ベースのラジオメーター、グラビメーター、スペクトロメーター、LiDAR、その他の多くの特別なカメラとセンサーは、私たちの状況の理解を拡大しました。





さらに多くの衛星を送り、惑星のアルベド、重力フィールドの強さ、海洋温度、極氷の厚さ、二酸化炭素濃度、森林伐採、UV放射線、空気質を追跡しました。









私たちは、毎年この惑星に作り出しているGtスケール効果を理解し始め、マイクロシステムがどのようにマクロシステムを動かすか、そして方程式を再バランスをとるために私たちがしなければならない仕事のレベルを理解することができます。





彼らのニンジンを知っている人は誰でも知っています:私たちが時間に必要な治療効果のスケールに到達できれば、25年は実現可能です。





これは簡単なように聞こえるが、人間の本性自体が私たちをここに連れて来たので、高レベルの変化を効果的に実現したい場合に賭けなければならない。





時間通りに人間の本質を変えることはできません。

行動するのに残りわずか25年で、我々は軽い賭けをすることはできない。我々が行う必要があるすべての変更は、生産、配布、排出のスケールから見なければならない。

だから、木の植え付け、芸術作品、炭素中立性はクソだ!どうすればこの問題を解決できるのだろうか?

答えを知らないなら、ここわたしの





気候変動から利益を得ることができます。

All organisms must produce valuable waste for this planet to run, even you. すべての生物は、この惑星を走らせるために貴重な廃棄物を生成しなければなりません。

気候変動の問題について、あなたが本当に何もしないかのように感じるのはクソです 私たちは、過剰な炭素から代わりにバイオ経済を構築しています。

気候変動対策は資源にかかります。Gt規模で利益を上げるなら、あなたのような流動性投資家と共に惑星規模の行動を取ることができます。

ソラリウムでは、地球の最初の本当にあなたが気候変動行動(Yay us)を資金調達し、それから利益を得るのを助けるための有益な炭素トークン(Yay you)。どう?





結果を測ることができます。

「Carbon Token's」WEBページそして、Inほぼゼロ(Hackernoonの私の受賞したstablecoin記事) 私たちは、私たちのトークンのスマート契約に気候データを供給するためのオラクルに私たちの完全な依存を議論します Oraclesは、私たちの祖先がブロックに甘いノートをささやいている精神です - 私は、ブロックチェーンに外部データを提供する第三者サービスを意味します。

彼らのデータは、地球の軌道を回る衛星や宇宙ステーションのネットワークから直接来ており、我々が協力する組織によって管理されます。





このすべての衛星データが公開され、ソラリウムの25年ミッション宇宙技術は、私たちの惑星規模の気候行動がこれらの指標を使用して機能しているかどうかを知ることを意味します。

惑星アルベド

Question:地球が反射する太陽の光はどれくらい?

Purpose:大気中の炭素の過剰に捕らわれた熱は、より多くの光を吸収します。

Tools:衛星ラジオ像MODIS(NASAの「Terra」と「Aqua」の衛星で、VIIRS(NOAAのSomi NPPとJPSS衛星)CERES(NASAのTerra、Aqua、NOAA20衛星)は、地球が反射する短波太陽放射を測定する。

Coverage:グローバル(CERES)、近いグローバル(MODIS & VIIRS)

Data Access:NASAで公開されているEarthdata portal

Data Management:NASA DAACs (Distributed Active Archive Centres) for Land Processes (LP) and Atmospheric Science Data Center (ASDC) の分割





重力フィールド力

Question:地球の重力は変化しているのか?

Purpose:もし惑星の質量が回り回るのなら、その重力も変わるだろう. もしそれが私の最新アルバムに移っていないのなら、何が動いているのか? はい. 熱すぎる惑星から氷を溶かすすべてのもの。

Tools:Twin-Satellite GravimeterGRACE(Gravity Recovery and Climate Experiment**)GRACE-FO(GRACE-Follow On), their relative distances to measure gravitational fluctuations. 重力の変動を測定するために相対的な距離を用いる。

Coverage:グローブ

Data Access:NASAで公開されているEarthdata portal(無料ログイン)

Data Management:NASAのジェット推進研究所(JPL)DAACとオースティンの宇宙研究センター(UT-CSR)のテキサス大学。





海の温度

Question:海洋はどれくらいの熱を吸収しているのか。

Purpose:地球上のすべての魚を一度に調理したくないんだろうか?

Tools:衛星ラジオ像VIIRS(NOAAのSomi NPPとJPSS衛星で、SLSTRESAのSentinel3衛星と、AMSR2(JAXAのGCOM-W1衛星で)海からの熱赤外線エネルギーまたはマイクロ波放射を測定する。

Coverage:世界の海洋表面温度

Data Access:NASAで公開されているEARTHDATAポータルNOAAからも入手可能。 コストウォッチ.

Data Management:NASAの物理海洋学(PO)DAAC、NOAAの CoastWatch。





北極氷の厚さ

Question:どれだけの氷が残っているのか。

Purpose:より多くの熱はより少ない氷を意味し、より少ない氷はより多くの水を意味し、より多くの熱を意味します。

Tools:Satellite Altimeterは、ICESat-2(NASA、レーザー)およびCryoSat-2(ESA、レーダー) 宇宙から残した氷の高さを測定する。

Coverage:ポーランド地域

Data Access:NASAで公開されているEarthdata portal

Data Management:ナショナル・スノー・アイス・データセンター(NSIDC DAAC)





二酸化炭素濃度

Question:空気の二酸化炭素の割合は?

Purpose:二酸化炭素は、太陽の熱エネルギーが空気を通して地球から逃げ出そうとするすべての主要なガードです。ソラリアム彼は彼に拒否できないオファーをするだろう。

Tools:OCO-2 (Orbiting Carbon Observatory-2) と OCO-3 (Orbiting Carbon Observatory-3) (NASAの両方) などの専用ミッション。

Coverage:Near-Global (OCO-2), Latitudes ~52° N to 52° S (OCO-3) from the International Space Station (ISS), excellent for monitoring the equator

Data Access:NASAで公開されているEarthdata portal

Data Management:NASAのGoddard Earth Sciences Data and Information Services Center(GES DISC)





森林伐採

Question:暑さと戦うのに十分な木が残っているのでしょうか。

Purpose:それが足りないかのように、彼らは空気中の過剰な炭素を世界を養い、燃料を供給し、保護するエネルギー源に変換します。

Tools:LANDSAT-9(NASA/USGS)、Sentinel-2(ESA/Copernicus)などの高解像度光学画像衛星は、商業プロバイダーから写真を撮り、美しい緑の木に覆われた土地の量を比較するのに役立ちます。

Coverage:グローバル近地表面

Data Access:

LANDSAT-9:USGSのEarthExplorerとNASAのEarthdataポータルから公開

Sentinel-2: ESAコペルニクスオープンアクセスハブ&EarthExplorerから公開。

Data Management:USGS Earth Resources Observation and Science (EROS) Center (LANDSAT-9)と欧州宇宙機関(ESA)は、コペルニクスプログラム内のSentinel-2データを提供しています。





UV放射線

Question:地球の表面保護はどれくらいあるのか?

Purpose:あまりにも多くのUV放射線は、私たちが取り組んでいる量に応じて、ゆっくりと、または迅速に、すべての生き物を殺します。

Tools:衛星スペクトロメーター像OMINASAの「Aura」衛星の「Ozone Monitoring Instrument」GOME-2(Global Ozone Monitoring Experiment-2) ESA/EUMETSATのMetOp衛星では、衛星に反射されたUVエネルギーの強度を測定しています。

Coverage:グローバル

Data Access:NASAで公開されているEARTHDATAポータル

Data Management:NASAのGoddard Earth Sciences Data and Information Services Center (GES DISC) for OMI, and EUMETSAT for GOME-2.





空気の質

Question:空に何を投げ込んでいるのか。

Purpose:二酸化窒素、二酸化硫黄、およびエアロゾールなどの大気汚染物質は気候を変え、生き物が呼吸するのを困難にする。

Tools:衛星スペクトロメーター、LiDAR & ラジオメーターTROPOMI(ESA・コペルニクス・セントインエル5P衛星)OMI(NASAの衛星「Aura」で、GOME-2(MetOp衛星)は、空気中の光の行動を測り、何がそれを汚染しているかを正確に教えてくれます。

Coverage:グローバルで、汚染物質と楽器に応じて異なる空間解像度を持つ。

Data Access:NASAで公開されているEarthdata portal

Data Management:NASAのGoddard Earth Sciences Data and Information Services Center (GES DISC) for OMI, and EUMETSAT (for TROPOMI on Sentinel-5P and GOME-2).





スケール戦術

スピードゲームのために、私たちは25年後に上記の指標を同時に変更する必要があります。もっといい車はない。ソラリウムの環境バイオテクノロジープロジェクトよりも急速な、惑星規模の気候行動のために。





ギガトンで考えることはキロトンで考えるまで、そして最初の原則に従ってトンで考えるまで狂気です 私の脳は、Gtスケールを毎年行うための実行可能な日々の要件を特定することによって完全に再構築されました。





今、残っているのは、それを行うことだけであり、私は確信しているが、地獄だけではそれを行うことができない。世界気候協力団体, and/or digitally through our炭素トークン.





お金をテーブルに置いても、私は何もしない。

脅威と弱点

Gravitational Field Interference

宇宙技術は地球の重力フィールドに依存しているので、気候変動が私たちのデータ収集を曲げたり、衛星が軌道から落ちるまで十分な重力フィールドの干渉を生み出すのは面白くないでしょう。

気候変動による地球の質量の再分布は、私たちの重力フィールドに干渉するでしょう.氷の板は極点で溶け、赤道(アフリカ)で水が蓄積するすべてです。





それはわずかな全体的な変化かもしれないが、結果は劇的なものであり、我々は惑星規模の気候対策を行うために軌道上の衛星を必要としているので、我々はキャッチ22の状況に閉じ込められています。





Verdict

私たちは、地球規模の気候変動措置を講じるために、非常に速く行動する必要があります。





Low Earth Orbit (LEO) Satellites

これらはパンのパンや学校バスの大きさのどこにでも存在することができる宇宙ドローンで、彼らは急速に移動します(90分の軌道)、惑星規模のネットワークを作成するためにスワームを必要とし、今日私たちが持っているすべての衛星の中で最も短い寿命を持っています。





彼らは最も手頃な価格ですが、彼らの最大の強みは彼らの最大の弱点でもあり、彼らの低い高さは、彼らが確実に二酸化炭素から大気中に閉じ込められた熱に影響されることを意味します。









LEO衛星が普及するにつれて、衝突のリスクが増加し、気候変動による火災や軌道から落ちるリスクも高まります。





もし失敗したら、彼らが収集していたクライクルな気候データを失います。





Verdict

私たちは、惑星規模の行動が始まるときにデータ収集源を多様化しなければなりません。





耐久性と自給自足

衛星カメラは、低い空気質の地域における汚染や干渉に対して無力であり、衛星は保守や自給自足のために設計されていません。





これは、もし何かが壊れたら、地球の軌道周辺に散らばる残骸が増えることを意味します。





そして、我々は現在、惑星の軌道を回っている2つの宇宙ステーション(国際宇宙ステーション)を持っているが、彼らは物資の再貯蔵と乗組員の配達のために複雑で信じられないほど高価な旅行に大きく依存している。





Verdict

他の惑星の植民地化を検討する前に、気候変動に耐えられる自給自足の衛星の開発に焦点を当てなければなりません。









最終スペース

あなたは、あなたの携帯電話のGPSから衛星テレビまで、時には電話やインターネットアクセスのために、あなたの日常生活で宇宙技術を使用します。





しかし、このテクノロジーを配布するための柔らかいインフラストラクチャは、中間者として機能するデジタルインターフェイスを通じて、私たちの天のテクノロジーとの相互作用を簡素化してきました。





ソラリウムでは、地球規模の気候対策の効率性を追跡し、今日の炭素バイオ経済を支えるオラクルのデータからCalm & Fear Indexを開発し、この惑星の将来に希望をもたらします。





我々の時間枠、問題の規模、宇宙技術を考えると、我々はまだ気候変動と戦うチャンスを持っているが、我々はあなたと他の何十億もの人々が私たちに与える信頼を速やかに活用しなければならない。





ギガトン走りが始まりました!準備はできていますか?