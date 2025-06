「NachoNacho、Moveo.AI、Zenerate: HackerNoon Startups of the Week」

おめでとう!



今週の新シリーズへようこそ!



毎週、HackerNoonのチームは、私たちのスタートアップから素晴らしいスタートアップを強調しています。Startups of the Year(スタートアップ)各スタートアップは、それぞれのテクノロジーカテゴリまたは地域のベストにノミネートされています。





今週のテーマでは、以下をご紹介します。ニコニコで、Moveo.AIそして、ゼネラル.

今日のスタートアップのストーリーをシェア!

今週のスタートアップをご紹介!

NachoNachoは、企業がソフトウェアサブスクリプションを管理し、発見し、節約するのを助けるために設計されたFintechとAIによって動作するB2B SaaSおよびサービス市場です。





ノミネート inFinTechで、銀行そしてSaaSカテゴリー:NachoNacho swept the competition inサンフランシスコ CAタイトルを獲得するためにStartup of The Year地域のため。





Moveo.AIは、銀行、保険、iGamingを含むさまざまな業界における顧客インタラクションを自動化し、パーソナライズすることを可能にする会話型AIプラットフォームです。独自の大言語モデル(LLMs)を使用して、Moveo.AIは、複雑な顧客サービスタスクに対応できるセキュアでプライベートでスケーラブルなAIエージェントを提供しています。





Moveo.AIcrownedベストスタートアップ inニューヨーク, US他のノミネートと共に、ソフトウェア開発で、ITサービスそしてWEB 開発.





Zenerate は、実行可能性の研究を自動化し、建築設計を最適化することによって不動産開発を革命的に変革する、AI 駆動型のプラットフォームです。 建築家 Benji Shin と AI 専門家 Jamie Jeong によって 2020 年に設立された Zenerate は、生成設計と高度なデータ分析を活用して、伝統的に時間がかかるサイト計画と開発プロセスを簡素化します。





Zenerateはトップスタートアップと名付けられ、確保された。first placeインロサンゼルス CAThe startup also stood out in theジェネレーション AIで、建設そして、デザインセクター





HackerNoonの今年のスタートアップについて

2024年のスタートアップHackerNoonは、スタートアップ、テクノロジー、およびイノベーションの精神を祝うハッカーノウンのフラッグシップ・コミュニティー・ドライブイベントです。現在、3回目にわたって、著名なインターネット賞は、あらゆる形やサイズのテクノロジー・スタートアップを認め、祝います。今年は、4200以上の都市、6大陸、および100以上の産業界で15万以上の団体が、今年の最高のスタートアップに冠を授ける試みに参加しました!過去数年間で何百万もの投票が投じられました。いろんなストーリーこれらの大胆で成長するスタートアップについて書かれています。





優勝者はA無料インタビュー「HackerNoon and anエヴァーグリーン・テクノロジー ニュースページです。





わたしたちの訪問FAQもっと知るためのページ





デザイン資産をダウンロードここ.





Startups of the Year Merch Shopをご覧ください。ここ.





HackerNoon’s Startups of The Yearは、他のブランドと異なり、ブランド認識やリーダーシップを生み出すことを目指す機会です。クリーンパッケージあなたのマーケティングの課題を解決するためにより多くのことを知るために、私たちと会議を予約してください!



