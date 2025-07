「Indium: HackerNoon Company of the Week」

ハッカーさん、こんにちは!

ようこそ今週の週の会社毎週、私たちは私たちの革新的な会社に光を当てています。テクノロジー企業データベースそれはテクノロジーの生態系に波を吹き飛ばし、現実世界の影響を引き起こしています。家庭の名前から増加する干渉者まで、我々は建設者を祝います。

今週は、我々は焦点を当てることに興奮しています。インド―AIが主導するデジタルエンジニアリング会社で、GenAI、データ、製品エンジニアリングを通じてエンタープライズイノベーションを加速しています。





インド: GenAIがエンジニアリングの卓越性に出会う場所





インディアムは、GenAI、データ、製品エンジニアリングの交差点で、エンタープライズイノベーションを加速させるインテリジェントシステムを構築しています。彼らの専門知識は、低コード開発とAI/MLからデータエンジニアリングと品質エンジニアリングに至るまで、スマートにスケールを拡大しようとしている組織のためのワンストップソリューションです。

Indiumは、医師と患者の会話を書き換え、EHRシステムに統合し、構造化された患者概要を1時間以内に提供する、最先端の医療技術プロバイダーのためのGenAI駆動ソリューションを開発し、運用効率を90%向上させ、処理時間を20倍削減しました。









彼らはまた、その道を導いている。AI quality assurance and LLM testing,企業が信頼性、正確性、スケーラビリティのための大規模な言語モデルを検証するのを助けるため、AIによる構築は強力ですが、信頼による構築は不可欠です。

そして先週、インドはホストコード Rush 2025,熟練したSDETがインディアムチームに加わるチャンスを得るために現実の課題に直面したチェナイでの1日間のハッカソン募集イベントで、それは単なるキャリアフェアではなく、エンジニアリングの才能の試験場でした。





インドネシア HackerNoon Business Blogging

インド「HackerNoon」を通じて、私たちのビジネスブログAIテストからインテリジェントオートメーションに至るまで、あらゆる分野で最先端の思考リーダーシップを発表するプログラムです。彼らのストーリーは、今日の強力で信頼性の高いAIシステムを構築するために必要なものに深く浸透しています。65,000+ total readsプラットフォーム上に公開された物語の中で、





Featured Stories には:

Taming AI Hallucinations: Mitigating Hallucinations in AI Apps with Human-in-the-Loop Testing

Chatbots から Wealth Advisors: Building Gen AI-Driven Financial Assistants (チャットボットから富アドバイザーまで)

Gen AI in Action:Streamlining the Product Development Lifecycle for Greater Efficiency(GEN AI in Action:製品開発ライフサイクルをより効率的に向上させる)

AIはより良い製品をエンジニア化しやすくする - Here's How

ビジネスブログって何?

HackerNoonのビジネスブログis one of theいろんな方法このプログラムは、企業が HackerNoon に直接コンテンツを投稿することを可能にし、ブランド認識を高め、当社を活用してSEO権威を構築します。





Here's what you get:

あなたのウェブサイトへのバックリンク(Yes, including CTAs)

A personalized Tech Company News Page featuring your logo, intro, call-to-action, and social

あなたのストーリーを輝かせるための完全な編集サポート

HackerNoonおよびソーシャルメディアプロモーションにおける複数の永続的なポジション

ストーリーはオーディオフォーマットに変換され、オーディオRSSフィードを通じて配布

12言語に自動翻訳、グローバルなアクセスを提供

あなたのブランドはまた、カノニカルリンクを通じてドメイン権限とSEOを獲得し、ストーリーはより良い有機的な発見可能性のために8つの異なる関連キーワード/タグページに分布します。





あなたの最初のストーリーをHackerNoon Todayで投稿する

さて、今週はこれです!次回もお会いしましょう!

