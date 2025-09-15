「Gonka Launches: A Decentralized Network Redefining AI Compute」

デラウェア、米国 - 2025年9月15日 - 高効率なAIコンピューティングのための分散型ネットワークは、建設者、研究者、企業に伝統的なクラウドインフラストラクチャへのオープンな代替を提供するために、公式に立ち上げました。 ゴンカ ゴンカ APIや企業パイプラインを介してコンピューティングにアクセスする集中的なプロバイダーとは異なり、Gonkaは、単一のGPUから完全なデータセンターに至るまで、ハードウェアを持つ誰もが、モデルトレーニング、推論、科学的シミュレーションを含む有意義なAIワークロードに直接パワーを貢献することができます。 クラウドモノポリスの破壊 伝統的な Proof-of-Stake ネットワークでは、GPU サイクルの 90% 以上が、ブロックチェーン自体を超えて価値がないコンセンサス タスクに消費されます。 早期養子縁組の奨励 採用を加速させるため、ゴンカは180年(約6カ月)のグレース期間を導入し、この期間中、ネットワークのネイティブトークンであるGNKの固定割り当ては、アクティブなホスト間で毎日配布されています。 無許可のデザイン 参加者はGPUを接続し、コンピューティングに貢献し、直ちにGNKを稼ぐことができます。開発者にとって、ネットワークはOpenAIに対応するAPIを提供し、使いやすさを犠牲にすることなく分散型インフラストラクチャの上に簡単に構築できます。 PLURAL AIの新時代 By aligning incentives with meaningful work and removing gatekeepers from the equation, Gonka sets the foundation for a new paradigm in AI development—one where compute power is treated as a shared resource, and knowledge is allowed to flourish without censorship. GONKAについて Gonkaは、有意義なAIワークロードのためのグローバルGPUパワーの利用を最大化するように設計された高効率なAIコンピューティングのための分散型ネットワークです。 より詳しい情報、訪問 . ガンダム ガンダム サイト GitHub Discord ツイッター/X サイト GitHub ディスコード ツイッター/X アンドレイ・ロシェフキン アンドレイ@productscience.ai デラウェア, US \n \n この記事は、BtcwireがHackerNoonのビジネスブログプログラムの下でプレスリリースとして公開しました。 この記事は、BtcwireがHackerNoonのビジネスブログプログラムの下でプレスリリースとして公開しました。 プログラム プログラム