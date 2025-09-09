「Aster's Next Era Begins: Airdrop Points Stage 2 Live, TGE Countdown Begins」

Mahé, Seychelles, 2025年9月8日/Chainwire/-- プライバシーに焦点を当てた貿易インフラストラクチャで知られる分散型永続的な取引所であるAster Genesis: Stage 2は、長い間予想されていたToken Generation Event(TGE)の日付を確認するように、空投ポイントキャンペーンを正式に開始しました。 Aster アスター ステージ1のキャンペーンでは、527224のユニークな財布が20週間にわたって37.7Bドルを超える取引量を蓄積し、新興の分散型取引所(DEX)領域における強力な引き出しを示しました。 \n \n 「ステージ1は明確なメッセージを送りました:トレーダーはアクセス以上のものを望んでいます - 彼らはスピード、コンポーネシビリティ、プライバシー、そして継続的に動作する資本を望んでいます」とAsterのCEOのLeonardは述べました。 「ステージ1は明確なメッセージを送りました:トレーダーはアクセス以上のものを望んでいます - 彼らはスピード、コンポーネシビリティ、プライバシー、そして継続的に動作する資本を望んでいます」とAsterのCEOのLeonardは述べました。 \n \n 「Asterは、ユーザーがBNBやUSDFのようなステーブルコインから収益を得ることができる新しいカテゴリーを先駆け、同時に、これらの収益生成資産をAsterでの永続的な取引のための液体保証として利用すると同時に、すべてのトレーダーにとって資本効率のまったく新しいレベルを解除します。 「Asterは、ユーザーがBNBやUSDFのようなステーブルコインから収益を得ることができる新しいカテゴリーを先駆け、同時に、これらの収益生成資産をAsterでの永続的な取引のための液体保証として利用すると同時に、すべてのトレーダーにとって資本効率のまったく新しいレベルを解除します。 『Aster Genesis: Stage 2』 Aster Genesis: Stage 2は、新たなポイントシステムを導入し、フェーズ1からのコミュニティーのフィードバックによって直接形作られた、より高い透明性と更新された資格基準を備えています。 トレーダーは、取引量、ポジション保持時間、リファレンス活動、チームブースなどの指標を通じてポイントを蓄積し、マージンとしてAster asBNBとUSDFを使用し、イベント中に実現したすべての利益または損失について。 \n \n 「ステージ2は、TGEに先立って関与と報酬の間のリンクを緊張させます」とLeonard氏は述べました。「ユーザーのフィードバックに基づいて、新しいルールは公平性を優先し、すべてのトレーダーが平等なフィールドに参加し、空落に向かって成長できるように、真のユーザーの関与を奨励します。 「ステージ2は、TGEに先立って関与と報酬の間のリンクを緊張させます」とLeonard氏は述べました。「ユーザーのフィードバックに基づいて、新しいルールは公平性を優先し、すべてのトレーダーが平等なフィールドに参加し、空落に向かって成長できるように、真のユーザーの関与を奨励します。 $ASTERのトークンの合計供給の50%以上がコミュニティエアドロップに割り当てられ、8.8%(704万USDASTER)は、AsterのポイントプログラムからRhまたはAuポイントを獲得した資格のある参加者のためのTGEで直ちにロック解除されます。 また、コミュニティやパートナーイニシアチブからAster Gemsの割り当てを受け取ったユーザーや、Aster Proで取引し、ステージ1終了後に忠誠ポイントを獲得したユーザーも対象となります。 請求されていない $ASTER トークンは、将来のコミュニティ賞金のための「Airdrop」割り当てにリダイレクトされます。 TGEへの道:プラットフォーム、製品、マイルストーン Spectra以来、Asterはプライバシーファースト取引のビジョンを前進させ、Hidden Orders を導入し、Aster L1 Chain をプライベートで非保管的な執行のための基盤として披露し、24/7株式永続と連鎖に伝統的な株式曝露をもたらしました。 これらのマイルストーンは、取引所が2025年9月17日に設定されたトークン生成イベント(TGE)に向かって進むにつれて、基礎を築いた。 $ASTER AirdropがTGEで発売 Asterのトークン($ASTER)は、Asterのスポット市場を含む主要な取引所にリストされる予定で、調整されたリリースプロモーションが密接に追跡されます。 \n \n 「US$ASTERのコミュニティエアドロップはTGEの日に行われる予定です」とLeonard氏は述べた。「我々は競合するプロジェクトからの最近の高関心のエアドロップとの比較を聞きましたが、我々の主な焦点はシグナルの上にあります。 「US$ASTERのコミュニティエアドロップはTGEの日に行われる予定です」とLeonard氏は述べた。「我々は競合するプロジェクトからの最近の高関心のエアドロップとの比較を聞きましたが、我々の主な焦点はシグナルの上にあります。 \n \n 「$ASTERの発行により、我々は生態系の成長と分散管理の次の段階への扉を開いている」とLeonard氏は述べた。 「$ASTERの発行により、我々は生態系の成長と分散管理の次の段階への扉を開いている」とLeonard氏は述べた。 Asterは市場の競争に備える $ASTERの間近の発売により、AsterはHyperliquidなどの分散型ハードウェアと競争し、BinanceやCoinbaseのような集中的なサイトに挑戦する準備ができ、トレーダーの保護と資本効率に明確な焦点を当てています。 \n \n 「次なる成長の柱は、ディストリビューションから来るでしょう。Asterは、すでに人々が使用しているアプリの背後にある流動性層を形成します:PancakeSwap、Trust Wallet、SafePal、またはFour.memeなどの新興プラットフォームのような財布やDEXとパートナーシップするオープンで資本効率の高いプラットフォームです。 「次なる成長の柱は、ディストリビューションから来るでしょう。Asterは、すでに人々が使用しているアプリの背後にある流動性層を形成します:PancakeSwap、Trust Wallet、SafePal、またはFour.memeなどの新興プラットフォームのような財布やDEXとパートナーシップするオープンで資本効率の高いプラットフォームです。 書く時点で、Asterは350Mドル以上を調達しました。 (TVL)は7つのEVMチェーンとSolanaで、年間料金の実行率は3000万ドルを超え、2025年の年間成長率は87,5%を反映しています。 総値 ロック 総値 ロック Asterについて 次世代の分散型取引所で、永続的取引とスポット取引の両方を提供し、グローバルな仮想通貨トレーダーのためのオンチェーンサイトとして設計されています。 アスター アスター Pro Mode は 24/7 株式永続、隠されたオーダー、およびグリッド取引を追加し、BNB Chain、Ethereum、Solana、Arbitrum で利用できます。そのユニークな利点は、液体ストッキングトークン (asBNB) または収益生成ステーブルコイン (USDF) を保証として使用する能力にあります。 高性能でプライバシーに焦点を当てたL1のAster Chainによって動作し、YZi Labsによってサポートされており、AsterはDeFiの未来を構築しています:高速で柔軟でコミュニティファーストです。 ユーザーはAsterでもっと知ることができます。 , or connect with Aster on the . 公式サイト 公式Xアカウント 公式サイト 公式Xアカウント コンタクト 成長マーケティングマネージャー アンバー HSU アスター amber@asterdex.com より \n \n このストーリーは、HackerNoonのビジネスブログプログラムの下、Chainwireのプレスリリースとして発表されました。 このストーリーは、HackerNoonのビジネスブログプログラムの下、Chainwireのプレスリリースとして発表されました。 プログラム プログラム