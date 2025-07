人工知能の最大の転換点はビッグテクノロジーからではなく、世界各地に散らばるビルダー、開発者、研究者から来ており、オープンインフラ、コラボレーションツール、共同所有エージェントに取り組んでいます。

その変化は、スタートとともに、エージェント解散Podcast 作成オラストーマス・メイブリアーが主催し、この週刊ショーは、分散型AIエコシステムを一つの継続的な会話に結びつける。各エピソードは、暗号化、自律的なエージェント、共同所有する情報の間のポイントを結びつける。

あなたがAIエージェントの未来を気にしているなら、これはあなたが今聴いている最も重要なPodcastかもしれません。

From Global Gatherings to Ongoing Conversation

2024年初頭から、シリーズは6つの主要都市 - デンバー、ベルリン、ブリュッセル、サンフランシスコ、シンガポール、バンコク - 全AIおよび仮想通貨領域から2500人以上の参加者を集め、専門家のパネル、アルファドロップ、およびプロトコルエンジニアからリスク資本主義者に至るまで誰もを引き寄せる境界を押すデモを提供しています。

ETHDenverで開催された最近のイベントでは、1700件を超える登録があり、分散型AIへの食欲がニッチではなく、巨大であることを証明しました。

しかしながら、バズでさえ、これらのイベントは顕著なギャップを残した:彼らの間で動きを維持する方法はありませんでした。ステージ上やブレアウトルームで起こった会話は、ライトが暗くなった後にはどこにも行かなかった。

「このPodcastは、AI(中央集権化と分散化)の最新の発展をカバーし、Web3のスペースビルディングのAIエージェントの創設者たちに注目する」と、ValoryのCEOでありOlasの創設メンバーであるDavid Minarsch氏は述べた。

Not Just Noise; Substance You Can Build With

ハイプ、ホットタップ、プラットフォームマーケティングで満ちたAIメディアの風景では、Agents Unleashedは新鮮に異なります。

最初のエピソード「Builder's Night Wrap-Up」は、ETHDenverの最も前向きなAI x仮想通貨イベントを舞台裏で見ることができます。第2エピソード「User-Owned AI: Where We're At, Where We're Going」では、デヴィッド・ミナースが、なぜAIの次の段階がよりスマートなモデルではなく、よりスマートな所有権であるかを議論しています。

Podcast はエージェントエコシステムの真剣な空白を埋めています。これまで、独自のエージェント、連携プロトコル、エージェント対エージェントの相互作用に集中した単一のメディアチャンネルはありませんでした。

また、Agents Unleashedはエンジニアや研究者だけではなく、Crypto x AIの興味深い人々のために設計されています。「AIの進歩は非常に速いので、何がヒープで何が実質であるかを上に置くことは困難です」とDavidは指摘しました。

それぞれのエピソードは技術的な深さと文脈を提供しますが、明確さを失うことなく、あなたが独自のAIエージェントを構築しているか、あるいは可能性について学んでいるかに関係なく、これは会話の始まりです。

The Infrastructure Behind the Mic

オラスプロトコルはすでに700万件以上のチェーントランザクションを調整し、3800万件のエージェント対エージェント相互作用を推進し、現在、毎日500件のアクティブエージェントをサポートしています。

この養子縁組の多くは、真珠トップ > トップ > トップ > トップ > トップ > トップ > トップ > トップ > トップ > トップ > トップ > トップ > トップ > トップ > トップ > トップ > トップ > トップ > トップ > トップ > トップ > トップ > トップ > トップ >Mech) 他のエージェントと協力し、ユーザー定義の目標を達成するために、PredictやBabyDegenのような製品はすでにユーザーが市場を予測し、インテリジェントな調整を使用して暗号資産と相互作用するのを助けています。

これらのエージェントのそれぞれは、共同所有するAIが実際にどう見えるかを形作るのを助けるコミュニティ参加者によって管理される分散型の方法で動作します。

このショーを通じて、Olasは更新プログラムを放送するだけでなく、分散型AI運動のアーカイブを構築しています - 開発者や思想家が前進する一方で調和を保つのに役立つ継続的で公開的なロードマップです。

また、中央化されたブラックボックスのインテリジェンスの時代は、コードだけでなく、文化においても挑戦されています。このPodcastは、AIがもはやあなたが借りるものではない世界へのウィンドウになります。

AIエージェントはすでにチェーンポートフォリオを管理し、研究パイプラインを運営し、デジタルシステムにおける自律的な協力者として機能しています。

The Agents Unleashed Podcast は、そのネットワークの初期のノードです. それは、技術的な進歩、ガバナンスの課題、現実世界の使用事例、そしてそれらの背後にいる人々について議論する場所です. それぞれのエピソードで、Podcast は単にコミュニティだけでなく、まだ形をとっているフィールドの共有語彙を構築します。

これはブランドコンテンツプレーやプロモーション・スタントではなく、分散化された未来の結合組織への長期的な投資です。

だから、あなたがエージェント開発者、暗号インフラ投資家、あるいは情報がどこに向かうのか興味のある人であろうと、Agents Unleashedはあなたを境界線に置くポッドキャストです - サイドラインから見るのではありません。





