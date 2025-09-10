Regno Unito, UE, India: come le regole VPN si stringono, i download di BelNet aumentano

Le regole delle VPN sono sempre più severe Le regole VPN stanno diventando più severe in tutto il Regno Unito, l'UE, l'India e in altre regioni, con alcune che causano reazioni avverse, in particolare la . Legge sulla sicurezza online Legge sulla sicurezza online Authorities in several countries currently require user logs, compliance documentation, and even the implementation of censorship. Numerous VPNs either adhere to these regulations or withdraw from those jurisdictions. Il risultato? scelte di riservatezza ridotte, monitoraggio eccessivo, incontrollato, e minore accesso a Internet aperto. libertà digitale, al momento, è precariamente vicino a essere perso. Tuttavia, cosa succede se esiste un'opzione a prova di errori per la riservatezza? una soluzione autenticamente decentralizzata e a prova di censura? Questo è dove svolge un ruolo importante. Il belnet Il belnet VPN, una tendenza globale India In 2022, India startled the technology industry by mandating that VPN providers retain user data for Alcuni servizi VPN centralizzati hanno lasciato il paese invece di fare concessioni. Cinque anni La Russia Il Cremlino costringe le VPN a sopprimere le narrazioni non ufficiali. Se una VPN funziona, è probabilmente vietata. I fornitori sono tenuti ad aderire alle blacklist del governo – altrimenti rischiano di essere chiusi. Regno Unito e Unione Europea Le VPN rimangono legali, ma la legislazione come la and stringent GDPR implementation compel providers to track and store data. DNS-level filtering and sophisticated monitoring tools obscure the distinction between “legal” and “monitored.” Legge sulla sicurezza online del Regno Unito Legge sulla sicurezza online del Regno Unito China, Iran, Turkey, Belarus In questi paesi, l’utilizzo di una VPN può comportare sanzioni. Anche le VPN sanzionate dallo stato spesso fungono da canali di monitoraggio. BelNet: progettato per l'accesso illimitato A differenza delle VPN centralizzate di oggi, Funziona su una rete decentralizzata di nodi gestita dalla comunità. Non c'è un singolo server centralizzato da limitare, nessun IP da bloccare, nessun database da richiedere. Il belnet Il belnet La rete diventa più robusta con ogni nodo aggiunto. Più variata, più veloce e più difficile da censurare. BelNet non è solo un'infrastruttura decentralizzata; incarna la resilienza per design. I masternodi BelNet che agiscono come relai e i nodi di uscita che forniscono il traffico di uscita alla destinazione, sono gestiti dal della comunità. Il Beldex Il Beldex Come BelNet supera i blocchi DNS Le autorità si concentrano spesso sul DNS per limitare l'accesso a siti web "insicuri".Molte VPN continuano a dipendere dai server DNS centralizzati, rendendoli un obiettivo facile per i regolatori. BelNet Sidesteps che Pitfall \n \n \n \n \n Utilizza il routing delle cipolle, i canali crittografati e i nodi di uscita per nascondere gli endpoint. Crea collegamenti peer-to-peer, eludendo completamente i blocchi DNS. Encrypt e mascherare il flusso di dati tra i diversi nodi. A causa dell'assenza di un DNS centrale o di un punto di soffocamento, BelNet non può essere censurato da una blacklist. exit nodes Al di là di un sostituto VPN BelNet è stato progettato per il mondo di oggi guidato dalla censura. Non è solo un altro VPN; è la base di un Internet incentrato sulla riservatezza, promuovendo la libertà di parola e resistendo alla censura. Cosa lo distingue: Resistente alla censura: le informazioni vengono trasmesse attraverso nodi in tutto il mondo, rendendo il tracciamento o il blocco quasi impossibile. ️ Nessun record o monitor: anche BelNet non ha idea di ciò che visualizzi o della tua posizione. Immunità agli shutdowns: l'infrastruttura distribuita peer-to-peer garantisce la disponibilità anche se i fornitori di servizi Internet bloccano determinati nodi. Framework per Secure dApps: BelNet consente applicazioni come fornire interazioni sicure e resistenti ai metadati. Il browser Beldex Il browser Beldex BelNet va oltre il semplice nascondere il tuo IP. Esso comporta la creazione di un paradiso online per la navigazione confidenziale. Il momento è ora La tua VPN potrebbe già essere inaccessibile nel Regno Unito, in India, in Cina e in molti altri paesi che bloccano l’uso di VPN. Il tuo fornitore di servizi Internet è a conoscenza dei siti web a cui accedi e del momento delle tue visite. La sorveglianza online è sempre alta e le VPN che affermano di proteggere la tua attività sono restringite, minacciate o completamente vietate. Il vostro governo potrebbe imporre regolamenti più severi sotto il pretesto di "sicurezza", la legge sulla sicurezza online è un esempio di primo piano. La libertà online non scompare improvvisamente; diminuisce gradualmente nel tempo, legge per legge, log per log, blocco DNS per blocco DNS. BelNet fornisce ciò che le VPN non possono più fornire: una rotta decentralizzata, senza censura.Con la partecipazione di utenti e nodi aggiuntivi, la rete diventa più robusta e resiliente. I pensieri finali Authorities can prohibit servers and applications, and bring in new laws under the guise of ‘safety.’ However, decentralized confidential tools provide censorship-free, confidential internet access. rappresenta più di uno strumento; incarna un impegno per la connettività Internet accessibile, aperta e privata. Se sei nel Regno Unito, in India, in Russia o in qualsiasi luogo in cui i diritti digitali stanno diminuendo, non aspettare che scompaiono. Il belnet Il belnet La via d'uscita è qui. Prendilo prima che l'opportunità scompaia.