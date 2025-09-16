R0AR lancia BuyBack Vault: portando 1R0R alla catena R0AR sblocca nuovi incentivi

Sheridan, Wyoming, 16 settembre 2025/Chainwire/--L'ecosistema R0AR ha svelato la sua ultima innovazione: il R0AR BuyBack Vault, un'iniziativa che cambia il gioco progettata per sovraccaricare la partecipazione della comunità, premiare i primi imprenditori e accelerare la crescita della R0AR Chain. Che cosa è: Il BuyBack Vault è un’opportunità senza precedenti per la comunità R0AR: Un minimo dell'1% sopra il valore di mercato è offerto per i token 1R0R, con il potenziale di tassi più alti a seconda delle condizioni. I portafogli che trasferiscono attività alla R0AR Chain possono diventare idonei per i prossimi airdrops, le ricompense della piattaforma e i vantaggi del gate. I partecipanti che non si sono impegnati nella pre-vendita di 1R0R, nella società esecutiva R0AR NFT Mint, nei programmi DeFi o nelle offerte di Node iniziali possono ancora qualificarsi come adottori iniziali prima che la R0AR Chain raggiunga la sua pietra miliare iniziale di 10.000 utenti. Perché importa Il BuyBack Vault è più di un buyback – è un segnale di intenzione: Incoraggiando il Total Value Lock (TVL) e una partecipazione più ampia, l’iniziativa mira a rafforzare la forza strutturale e transazionale della R0AR Chain. Piuttosto che condurre riacquisti di token su reti esterne, l'attenzione rimane sulla creazione di valore direttamente all'interno dell'infrastruttura R0AR. Il BuyBack Vault è uno dei diversi sviluppi a venire, con futuri aggiornamenti che dovrebbero introdurre nuovi meccanismi di bruciare token e integrazioni ecosistemiche ampliate progettate per supportare la funzionalità e la visibilità a lungo termine. Cosa significa per l’ecosistema Il BuyBack Vault alimenta direttamente il motore di crescita di R0AR: Esclude la fornitura di 1R0R sul mercato aperto. Cresce TVL sulla R0AR Chain – una delle metriche chiave dell’ecosistema. Guida la visibilità e l'hype della comunità, creando lo stadio per una crescita esponenziale. Questa iniziativa è la prima di cinque annunci strategici che si svolgono nel corso delle prossime cinque settimane, ognuno progettato per gettare il gas sul fuoco dell'energia comunitaria, la partecipazione degli ecosistemi e l'adozione della catena. Una parola da R0AR “Il BuyBack Vault è qualcosa di più dell’acquisto di token – si tratta di premiare la fedeltà, rafforzare la nostra fondazione e dimostrare al mondo che la R0AR Chain è qui per dominare. di R0AR R0AR è un ecosistema blockchain di prossima generazione che unisce DeFi, NFT e innovazioni guidate dalla comunità. Ancheggiato dal token $1R0R e dalla collezione Executive R0AR Society NFT, R0AR sta costruendo l'infrastruttura, gli strumenti e il sistema di ricompense per alimentare la prossima ondata di adozione decentralizzata. Ulteriori informazioni sono disponibili a https://r0ar.io La R0AR Chain può essere esplorata tramite https://r0arscan.io La funzionalità cross-chain è accessibile tramite il ponte ufficiale a https://r0arbridge.io contatto co-fondatore di Dustin Hedrick Il R0 contatti@r0ar.io \n \n Questa storia è stata pubblicata come comunicato stampa da Chainwire nell'ambito del programma di blogging aziendale di HackerNoon Questa storia è stata pubblicata come comunicato stampa da Chainwire sotto HackerNoon's Business Blogging Program Il programma