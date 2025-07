La tua prima linea di difesa per il codice pulito è Pre-Commit: come impostarlo

Avete mai accidentalmente spinto i segreti in un repository?O forse avete spinto il codice non formattato, solo per dover creare un follow-up "linting" commit?Abbiamo tutti stato lì.Questi piccoli errori possono portare a pipelines CI / CD falliti e ritardi frustranti, tutto a causa di controlli che potrebbero essere stati eseguiti localmente.





Git hooks sono uno strumento potente per prevenire questi problemi eseguendo script prima di impegnarsi o spingere.





Pre-commit è un framework facile da usare per la gestione e la condivisione di git hooks multilingue, aiutandoti a catturare i problemi prima che abbiano persino lasciato la tua workstation.

Come iniziare: l'installazione giusta

Prima di poter sfruttare la potenza del pre-commit, è necessario installarlo e configurarlo per i vostri progetti.

Installazione

Ci sono diversi modi per installare pre-commit:

MacOS e Linux:

brew install pre-commit

Python/Pip (piattaforma di interconnessione):

pip install pre-commit

Altri metodi: per le installazioni utilizzando Conda o su Windows, si prega di consultare la documentazione ufficiale.

Impostazione specifica del progetto (il modo standard)

Questo è l'approccio più comune per consentire il pre-commit in un progetto specifico:

Create a Configuration File: In the root of your repository, create a file named .pre-commit-config.yaml . This file will define the hooks pre-commit should run. (We’ll cover how to populate this file in the next section).

Install Hooks: Navigate to your repository’s root directory in your terminal and run:

pre-commit install

Questo comando installa i git hooks nella directory .git/hooks del tuo repository. Da ora in poi, pre-commit eseguirà automaticamente i suoi controlli prima di ogni commit che fai in questo repository specifico.

Global Setup (il metodo “Set It and Forget It”)

Se si avviano spesso nuovi progetti o si clonano repositori e si desidera che il pre-commit sia attivo per impostazione predefinita (se esiste una configurazione), è possibile configurarlo a livello globale. init.templateDir La caratteristica.





A Configuration File: All your repository must have a .pre-commit-config.yaml . This file will define the hooks that pre-commit should run. The best would be to use a template repository with a minimal pre-commit file.

Configure Git’s Template Directory: Tell Git to use a specific directory as a template for new repositories:

git config --global init.templateDir ~/.git-template

(Puoi scegliere un directory diverso se preferisci, assicurati solo che sia coerente nel passo successivo.)





Inizializzare Pre-commit nella directory Template: eseguire il seguente comando:

pre-commit init-templatedir ~/.git-template

(Se nel passaggio precedente hai selezionato un directory diverso, sostituisci ~/.git-template di conseguenza)





Questo ha un grande vantaggio: con questa configurazione globale, qualsiasi nuovo repository che inizializzi ( git init ) o un clone avrà automaticamente installato l'accoppiamento di pre-commit. Se un repository non ha un .pre-commit-config.yaml file, pre-commit non farà semplicemente nulla, quindi è sicuro abilitare a livello globale.





Tuttavia, mi piace andare un passo avanti aggiungendo un cappello predefinito ~/.git-template/hooks/pre-commit che sarebbe sistematicamente fallito se un repository non avesse un .pre-commit-config.yaml Ecco il contenuto del hook.

#!/usr/bin/env bash if [ -f .pre-commit-config.yaml ]; then echo 'pre-commit configuration detected, but `pre-commit install` was never run' 1>&2 exit 1 fi

Crea la tua configurazione (.pre-commit-config.yaml)

Il cuore del pre-comitato è il .pre-commit-config.yaml Questo file, posizionato alla radice del tuo repository, dice pre-commit che controlla di eseguire.

# https://github.com/xNok/infra-bootstrap-tools/blob/main/.pre-commit-config.yaml repos: # Lint all yam files - repo: https://github.com/adrienverge/yamllint.git rev: v1.29.0 hooks: - id: yamllint # Runs Ansible lint - repo: https://github.com/ansible/ansible-lint rev: v24.7.0 hooks: - id: ansible-lint args: - "ansible" additional_dependencies: - ansible

Struttura di base spiegata

Una configurazione tipica comporta un elenco di repositori, ognuno con cavi specifici:

repos: Questa è una chiave di livello superiore che prende un elenco di mappe di repository. Ogni elemento nell'elenco specifica un repository Git che contiene hooks pre-commit.





repo: L'URL del repository che ospita i hooks (ad esempio, https://github.com/pre-commit/pre-commit-hooks). Questo è un modo molto bello per gestire le dipendenze. Quando si sa di più sullo strumento, si può andare al repository.





Rev: Specifica la versione dei ganci da usare, pining a un tag Git, SHA, o ramo. ma si consiglia di utilizzare sempre un tag specifico o SHA (non una rama come il master) per garantire che il vostro linting non si rompa inaspettatamente quando il repository remoto viene aggiornato.





Hooks: un elenco sotto ogni voce di repo. Ogni elemento qui definisce un hook specifico da utilizzare da quel repository.





id: l'identificatore univoco dell'acconciatura (ad es. trailing-whitespace, check-yaml). È possibile trovare gli ID dell'acconciatura disponibili nella documentazione del repository dell'acconciatura. o semplicemente il .pre-commit-hooks.yaml alla radice del repo.

Una configurazione di avvio pratica

Ecco una base .pre-commit-config.yaml Per questo esempio, ti consiglio di andare a Github e dare un'occhiata a pre-commit/pre-commit-hooks/blob/main/.pre-commit-hooks.yaml Questo è l'elenco dei semplici hooks che il pre-commit Il team ha implementato, e dove si può trovare il id di ciascuno dei pertinenti hooks che potresti voler utilizzare.





Io direi trailing-whitespace e end-of-file-fixer Questo è molto utile, quindi la configurazione dovrebbe sembrare così.

repos: - repo: https://github.com/pre-commit/pre-commit-hooks rev: v4.6.0 # Check for the latest stable version on the pre-commit-hooks repo! hooks: - id: trailing-whitespace - id: end-of-file-fixer # Add other repositories and their specific hooks below # - repo: ... # rev: ... # hooks: # - id: ...

Nota: Le versioni per i hooks cambiano nel tempo. È una buona pratica controllare occasionalmente pre-commit-hooks il repository (o qualsiasi altro repository di coda utilizzato) per l'ultimo tag di versione stabile e l'aggiornamento del rev Oppure avere l'automazione in atto, come Renovate o Dependabot, per aggiornarle regolarmente.





Puoi trovare un'ampia lista di hooks preesistenti sul Sito web pre-commit Dalla mia esperienza, questo elenco è ben lungi dall’essere esaustivo; invece, preferisco controllare gli strumenti che mi piacciono di utilizzare. .pre-commit-hooks.yaml Vediamo se ci sono dei hooks disponibili.

Buono da sapere quando usare pre-commit

Una volta che sei a tuo agio con i fondamenti, pre-commit offre funzionalità più avanzate per raffinare il tuo flusso di lavoro.

Giocare con i hooks manualmente

Mentre i hooks vengono eseguiti automaticamente git commit , potresti voler attivarli manualmente in altri momenti:

Eseguire una coda specifica: per eseguire una singola coda (ad esempio, per testare la sua configurazione o applicare le sue modifiche senza impegnarsi), utilizzare:

pre-commit run <hook_id>





(sostituzione <hook_id> con l'ID reale dal file di configurazione.)

Eseguire su tutti i file: per eseguire tutti i hacks configurati su ogni file tracciato nel vostro repository (non solo le modifiche in fase), usare:

pre-commit run --all-files





Questo è utile per una pulizia iniziale o quando si aggiungono nuovi chiodi a un progetto esistente.

Crea i tuoi hooks locali

A volte, potresti avere script o controlli specifici per il progetto che non fanno parte di un repository di coccole pubbliche. Pre-commit consente di definire coccole "locali".

Scrivi il tuo script: Crea il tuo script (ad esempio, uno script shell, uno script Python) nel tuo repository. Per questo esempio, diciamo che hai creato my_custom_script.sh. Definisci in .pre-commit-config.yaml: Aggiungi un'entrata di collegamento locale alla tua configurazione:

# .pre-commit-config.yaml - repo: local hooks: - id: my-custom-check name: My custom check entry: ./my_custom_script.sh # Path to your script language: script # Or python, node, etc. files: \.(py)$ # Example: regex to run only on Python files # verbose: true # Uncomment for more output # args: [--custom-arg] # Optional arguments for your script

Questo dice pre-commit a correre my_custom_script.sh per qualsiasi modifica in Python ( .py Il file, il language: script Tipo è molto flessibile; per ambienti specifici come Python o Node, è possibile specificare quelli per gestire le dipendenze se necessario. bash di Hooks.





Tuttavia, pre-commit è molto intelligente per quanto riguarda gli ambienti di lavoro, in quanto crea un ambiente di runtime isolato per gli strumenti e le dipendenze richieste.





Non tutti i ganci, purtroppo, hanno sfruttato la funzione di dipendenza, e potresti dover installare gli strumenti da solo per poter eseguire il gancio (penso alla terraform, per esempio)

Pre-Commit in un team e CI / CD Ambiente

Mentre il pre-commit risplende sulle singole macchine sviluppatrici, i suoi vantaggi si moltiplicano quando integrati nei flussi di lavoro del team e nei pipeline CI/CD. Anche con i pre-commit hooks installati localmente, qualcuno potrebbe accidentalmente impegnarsi senza i hooks (ad esempio, utilizzando git commit --no-verify ) o avere una configurazione di chiusura obsoleta. Il tuo pipeline CI / CD può agire come il gatekeeper ultimo.





Eseguendo i controlli pre-commit nella pipeline CI, si assicura che nessun codice che violi gli standard del progetto venga unito.

pre-commit run --all-files





Questo comando controlla tutti i file nel repository, non solo quelli modificati, garantendo una convalida completa.





Conceptual CI Pipeline Step (ad esempio, azioni GitHub):

# Example for a GitHub Actions workflow # ... (other steps like checkout, setup python/node, etc.) - name: Install pre-commit and dependencies run: | pip install pre-commit # Install any other dependencies your hooks might need (e.g., linters) # This might be minimal if your hooks install their own dependencies (common). - name: Run pre-commit checks run: pre-commit run --all-files





È bello avere un pipeline concettuale che funzioni con qualsiasi sistema CI, ma se si utilizzano le azioni di GitHub, non c'è bisogno di preoccuparsi; usare ilazione ufficiale.





Con l'integrazione CI, il ciclo viene completato e la stessa convalida viene applicata negli ambienti di sviluppo come nell'ambiente CI. Se il pipeline fallisce, risolverlo localmente eseguendo pre-commit.

Conclusione

Realizzare quihaper essere un modo migliore rispetto ai controlli manuali e alle "oops", abbiamo esplorato come pre-commit Trasforma il tuo workflow di sviluppo.





Attraverso l’automazione dei controlli su tutto, dai errori di spazio bianco alla rilevazione segreta alla formattazione del codice e all’involucro, pre-commit agisce come il vostro incrollabile custode locale della qualità del codice che può perfino integrarsi “sensibilmente” nei pipeline CI/CD per servire da gateway di qualità finale.