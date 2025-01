Incontra Brandenburg Labs, la startup fondata dal "padre dell'MP3"

Ehi hacker,





Brandenburg Labs è stata nominata per il premio annuale Startups of The Year di HackerNoon a Ilmenau, in Germania.





Leggi di seguito maggiori informazioni su di noi per capire perché meritiamo il tuo voto.

Incontra Brandenburg Labs

In Brandenburg Labs, la nostra missione è colmare il divario tra il mondo digitale e quello reale liberando il pieno potenziale dell'udito umano attraverso l'audio immersivo. Creiamo esperienze audio per cuffie intuitive e naturali come la vita reale, consentendo agli utenti di immergersi in profondità in qualsiasi paesaggio sonoro. Fondata nel 2019 a Ilmenau, in Germania, le nostre radici derivano dal lavoro innovativo e pionieristico del nostro fondatore Prof. Dr.-Ing Karlheinz Brandenburg, meglio conosciuto come il "padre dell'MP3". Come spin-off della Technische Universität Ilmenau e del Fraunhofer Institute for Digital Media Technology, attingiamo a oltre 45 anni di ricerca pionieristica nella tecnologia audio.





Creare esperienze audio immersive per le cuffie è stata una sfida immensa per la scienza e l'industria per decenni. Presso Brandenburg Labs il nostro team interdisciplinare di oltre 21 professionisti di talento è impegnato a superare queste sfide. Abbiamo sviluppato un rivoluzionario sistema proof-of-concept che ha ricevuto ampi consensi da oltre 1000 esperti e appassionati di audio in conferenze e convegni globali, affermandosi come la soluzione leader sul mercato. I clienti pilota nella produzione musicale e nella ricerca scientifica hanno esplorato le sue capacità e riscontrato vantaggi significativi.





Il nostro primo prodotto, Okeanos Pro, segna il debutto dei sistemi Okeanos all'avanguardia basati su cuffie di Brandenburg Labs. Questa linea di prodotti è alimentata dall'innovativa tecnologia Deep Dive Audio (DDA), che simula accuratamente il suono virtuale con localizzazione precisa, creando la convincente impressione di ascoltare veri altoparlanti. Questo avanzato sistema di cuffie è progettato per offrire un'esperienza di ascolto senza pari per i professionisti, offrendo una soluzione versatile e di alta qualità, semplificando il mixaggio multicanale eliminando la necessità di tradizionali configurazioni di altoparlanti fisici. Okeanos Pro è progettato per simulare sistemi di altoparlanti multicanale virtuali tramite cuffie.





Questa soluzione B2B è ideale per studi di registrazione, istituti scolastici e centri di ricerca. Questa innovazione consente agli utenti di sperimentare un suono multicanale tramite cuffie come mai prima d'ora. Scopri di più su Okeanos Pro qui .





Guardando al futuro della tecnologia audio, il nostro prossimo obiettivo è sviluppare le cuffie di nuova generazione per il mercato di massa, destinate a rivoluzionare tutte le forme di media digitali, tra cui musica, giochi, AR/VR, teleconferenze, ecc. Queste cuffie immersive diventeranno il dispositivo preferito per qualsiasi esperienza multimediale che tragga vantaggio dall'uso delle cuffie.





Come Brandenburg Labs ha raggiunto l'adattamento prodotto-mercato

Brandenburg Labs ha raggiunto un solido product-market fit risolvendo una sfida critica e di lunga data nel settore audio: creare un'auralizzazione/riproduzione immersiva, naturale e intuitiva di paesaggi sonori virtuali per cuffie. Questa sfida è rimasta irrisolta per decenni e Brandenburg Labs si distingue come l'unica azienda al mondo in grado di fornire questo livello di immersione, stabilendo un nuovo standard per le esperienze sonore spaziali.





La solida eredità del nostro fondatore Prof. Dr.-Ing Karlheinz Brandenburg, unita al supporto spin-off di prestigiose istituzioni (Technische Universität Ilmenau e Fraunhofer IDMT), rafforza ulteriormente la credibilità e l'attrattiva dell'offerta aziendale. Inoltre, l'azienda è guidata da un team interdisciplinare di oltre 21 esperti, che combinano conoscenze in acustica, psicoacustica, elaborazione del segnale, sviluppo software, progettazione di prodotti e altro ancora. Questa combinazione di competenze garantisce un approccio completo all'innovazione, consentendo a Brandenburg Labs di anticipare le tendenze del settore e mantenere una profonda comprensione delle esigenze dei clienti.





Oltre 1000 professionisti e appassionati dell'audio hanno sperimentato il sistema in prima persona in conferenze e convegni internazionali, tra cui eventi di punta come l'AES Convention e il NAMM Show. Il feedback estremamente positivo ricevuto sottolinea la superiorità tecnica del sistema, il design intuitivo e la pertinenza alle esigenze del settore. Molti di questi esperti hanno pubblicamente riconosciuto Brandenburg Labs come un pioniere nel settore, rafforzando ulteriormente la reputazione dell'azienda e promuovendo la fiducia all'interno della comunità professionale.





Le prime collaborazioni con clienti pilota hanno dimostrato il valore pratico e la versatilità del sistema Okeanos Pro in diversi scenari del mondo reale. Ad esempio, alla PXL University, il sistema è stato elogiato per la sua capacità di fungere da punto di riferimento per l'audio binaurale in sei gradi di libertà, offrendo un'elaborazione del suono di alta qualità, neutra e versatile, integrando in modo unico l'acustica delle stanze reali. Allo stesso modo, alla SAE di Zurigo, il sistema si è dimostrato prezioso per valutare e migliorare i mix audio 3D, migliorando la comprensione degli studenti della percezione spaziale del suono e di come gli elementi direzionali influenzino l'esperienza dell'ascoltatore. Questi successi evidenziano il profondo impatto del sistema sia sulla ricerca che sulla formazione nell'audio professionale.





Brandenburg Labs ha già ottenuto i preordini per il suo primo prodotto rivoluzionario, Okeanos Pro, a dimostrazione di una forte trazione iniziale e convalida di mercato. Oltre a questi preordini, l'azienda ha ricevuto espressioni di forte interesse da una crescente lista di potenziali clienti, che vanno dagli studi audio professionali alle istituzioni educative. La rapida espansione di settori chiave come la realtà aumentata (AR), la realtà virtuale (VR), il gaming e l'audio professionale si allinea perfettamente con le offerte di Brandenburg Labs. Questi settori richiedono sempre più soluzioni audio spaziali di alta qualità e Brandenburg Labs è in una posizione unica per soddisfare queste esigenze.

L'evoluzione di Brandenburg Labs

Brandenburg Labs è stata fondata nel 2019, guidata dalla missione di rivoluzionare l'udito umano creando esperienze audio immersive e intuitive. Con oltre 45 anni di ricerca pionieristica, l'azienda è nata come spin-off della Technische Universität Ilmenau e del Fraunhofer Institute for Digital Media Technology. Il lavoro durato una vita del nostro fondatore, il Prof. Dr.-Ing Karlheinz Brandenburg, e i suoi contributi innovativi alla tecnologia audio hanno fornito una solida base per la nostra visione.





Fin dall'inizio, il nostro percorso è stato definito da una rigorosa ricerca, prototipazione e convalida. Il nostro sistema proof-of-concept ha ottenuto ampi consensi da parte degli esperti del settore, posizionando Brandenburg Labs come leader nel settore. Il supporto dei clienti pilota e le risposte entusiaste dei professionisti agli eventi globali hanno rafforzato la nostra direzione e alimentato il nostro slancio.

Sebbene Brandenburg Labs non abbia sperimentato un cambiamento significativo, il nostro focus si è evoluto strategicamente in risposta al feedback degli utenti e alle esigenze emergenti del settore. Inizialmente, abbiamo esplorato un'ampia gamma di applicazioni per l'audio immersivo, riconoscendone il potenziale trasformativo in più domini. Nel tempo, abbiamo perfezionato il nostro approccio per concentrarci sui settori in cui la domanda era più forte e in cui la nostra tecnologia poteva fornire i risultati più immediati e di impatto.





Questa raffinatezza è stata informata da:





Feedback del mercato: le opinioni degli utenti e dei professionisti del settore hanno evidenziato i settori con la più urgente necessità di soluzioni audio immersive.





Fattibilità tecnica: abbiamo dato priorità ai casi d'uso in cui le nostre risorse e competenze potevano produrre il massimo impatto in modo efficiente.





Concentrando i nostri sforzi su settori quali la produzione audio professionale, l'istruzione e la ricerca, siamo stati in grado di massimizzare il valore offerto dalla nostra tecnologia. Allo stesso tempo, questo approccio mirato ci ha posizionato per un'espansione più ampia in altri mercati man mano che si presentano opportunità.





Il feedback degli utenti è stato decisivo nel definire le nostre priorità e guidare lo sviluppo del prodotto. Ascoltando attivamente gli utenti e integrando il loro contributo nella nostra roadmap, abbiamo sviluppato una soluzione che non solo soddisfa le attuali esigenze del mercato, ma anticipa anche le richieste future. Questo approccio iterativo e incentrato sull'utente rimane centrale nella nostra strategia di innovazione. Alcuni esempi chiave includono:





Miglioramento dell'usabilità del sistema: le prime dimostrazioni con esperti audio hanno sottolineato l'importanza delle funzionalità che migliorano l'accuratezza dell'audio spaziale e la facilità d'uso. Questo feedback ha guidato i nostri sforzi per perfezionare questi aspetti durante lo sviluppo.





Convalida e ottimizzazione delle funzionalità principali: i contributi dei clienti pilota hanno evidenziato aree di miglioramento nell'interfaccia e nel flusso di lavoro del sistema, dando luogo ad aggiornamenti iterativi che garantiscono un'esperienza utente più intuitiva.





Shaping Market Direction: le intuizioni dei potenziali clienti in conferenze e convegni hanno rivelato applicazioni di alto valore per la nostra tecnologia. Questo feedback ha influenzato la nostra decisione di dare priorità a settori specifici con la maggiore domanda e impatto.

Traguardi e risultati

Sviluppo del sistema Proof-of-Concept:

È stato creato con successo un sistema proof-of-concept all'avanguardia per l'audio immersivo, che riproduce paesaggi sonori reali con una precisione e un realismo senza precedenti.

Questo sistema è diventato il segno distintivo della nostra leadership tecnologica, affermandoci come l'unica azienda al mondo ad aver raggiunto questo livello di immersione.





Validazione del mercato:

Ha presentato il sistema proof-of-concept a oltre 1.000 esperti e appassionati di audio in conferenze e convegni in tutto il mondo.

Ha ricevuto ampi consensi, confermando la sua rilevanza e richiesta all'interno delle comunità audio professionali.





Primi successi commerciali:

Abbiamo ottenuto preordini per il nostro sistema audio immersivo da parte dei clienti pilota.

Ha suscitato un forte interesse da parte di numerosi altri potenziali clienti, dimostrando l'attrattiva del prodotto e il suo potenziale di mercato.





Partnership con i clienti pilota:

Ha collaborato con i primi utilizzatori del sistema nella produzione musicale e nella ricerca scientifica, convalidandone le applicazioni pratiche e i vantaggi in scenari reali.





Creare un team di esperti:

Ha riunito un team interdisciplinare di talento composto da oltre 21 professionisti con competenze che spaziano dall'ingegneria audio allo sviluppo di prodotti fino all'esperienza utente.

Lezioni apprese

Complessità tecnologica: creare esperienze audio immersive che riproducano paesaggi sonori del mondo reale per le cuffie è un problema che sfugge alle soluzioni da decenni. Sviluppare una tecnologia ha richiesto di affrontare sfide significative nell'ingegneria audio spaziale, nella psicoacustica e nell'integrazione hardware.





Lezione appresa: l'innovazione richiede perseveranza e sperimentazione iterativa. Riunendo un team interdisciplinare di esperti, abbiamo sfruttato diverse prospettive per superare sistematicamente gli ostacoli tecnici. Collaborazione e adattabilità si sono dimostrate essenziali per superare queste sfide.





Formazione e consapevolezza del mercato: in quanto pionieri nell'offrire un'immersione audio senza pari, istruire il mercato sul potenziale e sulle capacità della nostra tecnologia ha rappresentato una sfida. Molti potenziali clienti hanno inizialmente faticato a cogliere la differenza tra le soluzioni audio esistenti e la nostra offerta unica.





Lezione appresa: la comunicazione chiara della nostra proposta di valore è la chiave. Le dimostrazioni e il coinvolgimento diretto degli utenti si sono dimostrati essenziali nel trasmettere l'impatto della nostra soluzione, creare credibilità e generare interesse.





Allocazione delle risorse: operare come una startup con risorse limitate richiede un'attenta definizione delle priorità. Bilanciare ricerca e sviluppo, perfezionamento del prodotto e coinvolgimento del mercato ha spesso creato richieste/priorità in competizione.





Lezione appresa: concentrarci su aree ad alto impatto produce i risultati migliori per noi. Puntando a mercati specifici come la produzione musicale e la ricerca scientifica, abbiamo concentrato le risorse su aree in cui la nostra tecnologia poteva creare il valore più immediato, preparando il terreno per un'espansione futura.





Integrazione del feedback: il feedback iniziale degli utenti spesso rivelava esigenze o preferenze inaspettate, che richiedevano modifiche alla roadmap del prodotto. Incorporare queste intuizioni senza far deragliare le tempistiche era un delicato equilibrio.





Lezione appresa: l'istituzione di un ciclo di feedback che informa direttamente lo sviluppo iterativo ci ha consentito di perfezionare il nostro prodotto mantenendo agilità e reattività.





Ottenere una trazione precoce: assicurarsi i primi utilizzatori di una tecnologia rivoluzionaria in un mercato competitivo e cauto richiede uno sforzo notevole. Convincere i clienti a fare il salto con un prodotto innovativo è stato inizialmente impegnativo.





Lezione appresa: creare fiducia è essenziale per noi. Sfruttare l'eredità del nostro fondatore Prof. Dr.-Ing Karlheinz Brandenburg, presentare il nostro sistema in conferenze globali e avviare progetti pilota ha contribuito a stabilire la nostra credibilità e ad assicurare i primi preordini, dimostrando il grande potenziale della nostra tecnologia.

Cosa significa per noi Startup dell'anno

Brandenburg Labs è lieta di partecipare a Startups of the Year di HackerNoon per evidenziare la nostra leadership nella tecnologia audio immersiva e coinvolgere un pubblico globale di appassionati di tecnologia, leader del settore e potenziali collaboratori. Questa iniziativa offre un'eccellente opportunità per aumentare la consapevolezza sulle nostre soluzioni innovative e rafforzare la nostra credibilità attraverso il riconoscimento su una piattaforma rispettata.





Consideriamo questa come un'opportunità per costruire connessioni significative con investitori, collaboratori ed esperti che condividono la nostra visione di esperienze audio trasformative. Inoltre, ci consente di attrarre professionisti di talento desiderosi di contribuire ai progressi nell'audio spaziale, acquisendo al contempo preziose informazioni sulle tendenze emergenti per perfezionare la nostra strategia e rimanere all'avanguardia.





L'attenzione di HackerNoon nel celebrare l'innovazione e promuovere conversazioni significative si allinea perfettamente con la nostra missione. Ciò rende la piattaforma uno spazio ideale per condividere la nostra storia, entrare in contatto con persone che la pensano come noi e creare slancio mentre continuiamo a guidare il progresso nella tecnologia audio immersiva.

Conclusione

In conclusione, Brandenburg Labs è all'avanguardia nell'innovazione audio immersiva, rivoluzionando il modo in cui le persone sperimentano il suono attraverso una tecnologia all'avanguardia e un impegno per l'eccellenza. Supportati da un team di livello mondiale e da un approccio incentrato sull'utente, abbiamo raggiunto traguardi significativi, convalidato l'adattamento del nostro prodotto al mercato e stabilito solide basi come pionieri nel settore. Mentre le sfide hanno plasmato il nostro percorso, hanno anche rafforzato la nostra determinazione e affinato la nostra attenzione. Partecipare a iniziative come Startups of the Year di HackerNoon è un'entusiasmante opportunità per condividere la nostra storia, entrare in contatto con un pubblico più ampio e continuare a costruire un futuro in cui le esperienze audio digitali siano naturali e intuitive come la vita reale. Siamo entusiasti di ciò che ci aspetta e grati per l'opportunità di contribuire al panorama tecnologico in evoluzione.





