Il caso dell'ingegneria lenta e sostenibile

Caro ingegnere Il software non dovrebbe evolvere al colpo d'occhio; dovrebbe essere una bestia attenta, metodica che migliora costantemente e fa progressi incrementali, con cambiamenti rapidi solo quando necessario a beneficio dell'utente. Io dico questo non per giustificare la procedura burocratica, né per suggerire che l'implementazione dovrebbe richiedere più tempo del necessario, e certamente non per argomentare contro l'adozione di progressi genuini, ma per sostenere l'importanza dell'immortalità sia nella soluzione e nel problema che viene risolto. Qualsiasi progetto vale la pena perseguire è prezioso non solo oggi, la prossima settimana, o anche l'anno prossimo; no, progetti vale la pena perseguire la prova del tempo perché affrontano profondamente i bisogni umani con disegni sostenibili e sensibili. Per l'ingegnere discernente, il software non ha bisogno di girare costantemente verso nuove opportunità di mercato e nuovi approcci; può invece fornire valore sostenibile e crescere come necessario. Le nuove tecnologie presentano opportunità per la crescita e il miglioramento, in particolare, e dovrebbero essere valutate per l'assimilazione in un ecosistema più ampio, uno che soddisfa i bisogni e i desideri fondamentali dell'umanità, ma non devono essere perseguiti a tutti i costi. È semplicemente una questione di progettazione e costruzione in modo che metta i bisogni dell'utente in primo luogo, consente il cambiamento come l'ambiente si evolve, e è resistente agli errori. Esso richiede una profonda considerazione, premeditazione e cura per i casi di margine e futuri divergenti. Se la costruzione per un millennio è possibile, tuttavia, cosa spinge l'industria del software verso guadagni a breve termine? La risposta è multifacetata, ma una risposta può essere trovata nella retorica, ad esempio, l'appello alla narrazione. Circa il 2022, quando l'IA stava diventando popolare, un termine ha iniziato a comparire intorno a me nei circoli di ingegneria del software: "tempo di guerra". È stato suggerito che la tecnologia era entrata in un periodo di guerra, e che "tempo di pace" era finito. Ho sentito le persone parlare di esso in modi diversi: alcuni hanno detto Sundar Pichai e Tim Cook erano eccellenti leader in tempo di pace, ma i terribili leader in tempo di guerra; mentre altri lo hanno descritto come parte di un ciclo che non Una vera guerra è un terribile fallimento della moralità, e nessuno degli ingegneri del software che ho mai conosciuto sarebbe sopravvissuto in uno, che ci porta alla domanda: perché l'ossessione con conflitto violento? Suppongo una risposta cinica è piuttosto ovvia: in tempo di pace reale, separato dalla vera violenza interstatale prolungata, le persone possono facilmente romantizzare la guerra come un'avventura eroica, desiderare la vittoria su un avversario degno, e desiderare la gloria della conquista. È comprensibilmente umano, per coloro che non hanno mai conosciuto il dolore non hanno alcuna ragione di temere oggetti acuti, ma l'appello della guerra e il suo confronto con il business è pura finzione. La guerra non è un tempo in cui i profitti sono giù e la concorren Quando sento che le persone che non hanno mai visto gli orrori della guerra desiderano un conflitto che non sopravvivrebbero, cercando disperatamente di rendere il tempo di pace più eccitante di quello che è veramente, odoro gli altri che usano un volo di fantasia come mezzo di controllo. Incoraggio tutti coloro che godono della pace e della prosperità condivisa a sperare che non vedano mai una guerra reale, a porre in discussione le motivazioni degli individui che usano tali narrazioni per raggiungere i loro obiettivi e a chiedere: chi profita quando le persone combattono e chi vince quando le persone soffrono? La mia ricerca suggerisce che il sentimento del tempo di guerra traccia i vari capitalisti di rischio, tutti ecoando lo stesso messaggio: il business è la guerra, l'avidità è buona, e i dipend Non ha senso incolpare i dipendenti per aver seguito la retorica degli individui auto-motivati, ma sarebbe altrettanto sbagliato incolpare coloro che promuovono la narrazione, perché anche loro sono semplicemente al di sotto della vera fonte. In definitiva, il zelo per il conflitto proviene dall'eccessiva avidità, non controllata e non mediata dalla pazienza, e prospera in qualsiasi cultura in cui l'acquisizione di ricchezza è valutata sulla crescita sostenibile e la prosperità condivisa. Deve essere compreso, perché la costruzione di sistemi legati alle leggi fondamentali e immutabili della natura umana richiede anche il riconoscimento e l'allentamento dell'avidità che vive in quel sistema. Entrambi la resistenza e la capitolazione sono il fallimento, e l'unico percorso in avanti è il distacco. Dobbiamo andare oltre l'avidità e tutti coloro che lo espoiono, perché non viviamo in un mondo in cui l'urgenza è fisicamente necessaria. Siamo evoluti da un sistema, la natura, che fa progressi costanti nel corso dei millenni, costruisce sistemi che cambiano come necessario, e si recupera da tutte le difficoltà in tempo. L'eccessiva urgenza, al contrario, viene fabbricata e si rafforza fino a quando non stiamo tutti inseguendo la nostra coda per soddisfare un termine artificiale senza preoccupazione per le conseguenze a lungo termine. Beneficia ora i pochi a scapito dei molti più tardi, lascia dietro di sé caschi scartati di genio, e non Per relazionare tutto questo al punto originale, che il software dovrebbe essere sostenibile, e che la cura e la considerazione sono gli strumenti della longevità, dobbiamo rimanere eternamente consapevoli della causa della fretta. Le scadenze artificiali e la pressione da eseguire sono l'antítesi dello sviluppo sostenibile, e l'avidità che li fornisce deve essere compresa e mitigata. Esorto gli ingegneri del software a pensare criticamente alle narrazioni che vengono vendute dagli altri, a considerare cosa accadrà dopo di loro, e i fornitori di quelle narrazioni, sono diventati polvere e dimenticati. Chiedi: Chi avrà beneficio dalla tua vita, chi soffrirà, e cosa sarà lasciato in piedi quando sei andato via? con sincerità, La pazienza