Invia feedback, ricevi una ricompensa: vinci delle cuffie Sony o un iPad per aver contribuito a dare forma al futuro di HackerNoon

Ciao, meravigliosa comunità di HackerNoon! 👋





Abbiamo una missione: rendere HackerNoon il migliore possibile e abbiamo bisogno del tuo aiuto. Abbiamo ideato un rapido sondaggio globale per comprendere meglio la tua esperienza con HackerNoon: cosa ami, cosa vorresti vedere di più e come possiamo migliorare.





Ci vogliono meno di cinque minuti per completarlo e il tuo feedback è prezioso perché ci aiuterà a migliorare ulteriormente la piattaforma, sia per i lettori che per gli scrittori.









Ecco cosa vorremmo sapere:

Utilizzo e preferenze: con quale frequenza visiti HackerNoon? Quale piattaforma preferisci (web o mobile)? Se non utilizzi l'app mobile, ci piacerebbe sapere perché. Preferenze sui contenuti: quali categorie/argomenti stai leggendo? Cosa vorresti vedere di più? Ci sono aree che ritieni che stiamo sottorappresentando? Esperienza utente: come valuteresti la tua esperienza complessiva? La navigazione del sito web è facile? Hai riscontrato problemi? Esperienza di scrittura: se hai pubblicato con noi, com'è stato il processo? Ti interesserebbero funzionalità premium per aumentare la portata delle tue storie?









Utenti di app mobili, vogliamo anche la vostra opinione! 📱

Stai utilizzando l'app HackerNoon? Ci piacerebbe sentire la tua opinione! Oltre al nostro sondaggio principale, stiamo conducendo un sondaggio speciale in-app solo per gli utenti mobili. Il tuo feedback ci aiuterà a comprendere meglio la tua esperienza e a migliorare ulteriormente l'app.





Puoi trovare questo sondaggio nella schermata iniziale di HackerNoon e in tutte le pagine delle storie e dei profili all'interno dell'app.









Non hai ancora la nostra app? Scaricala qui .





Cosa ci guadagni? 🎁

Come segno del nostro apprezzamento per aver completato il sondaggio, ti stiamo dando un codice sconto esclusivo per tutti i prodotti HackerNoon. Il codice ti verrà inviato una volta completato il sondaggio. Ma non è tutto.





Aiutandoci a migliorare, verrai automaticamente inserito nella nostra estrazione a premi per:

10 potenziamenti gratuiti per le storie (ciascuno del valore di $ 159,99)

(ciascuno del valore di $ 159,99) 10 traduzioni gratuite di storie in 12 lingue per una delle tue storie pubblicate





Stiamo assegnando questi premi a 20 fortunati partecipanti : ogni vincitore riceverà uno Story Boost o una Story Translation per aiutarlo ad aumentare la portata della sua storia. Se non hai ancora pubblicato, questa è la scusa perfetta per iniziare a scrivere: usa questo modello per dare il via al tuo primo pezzo!





E per coloro che forniscono il feedback più ponderato? 🎖️





I premi principali sono:

🏆 iPad 10a generazione, 64 GB

🏆 Cuffie Sony WH-1000XM5\🏆 Felpa con cappuccio e cappellino ufficiali HackerNoon \ Questi premi saranno assegnati ai partecipanti che forniranno le informazioni più preziose, ma solo se avranno completato sia** l'app che i sondaggi globali.









🗓️ I vincitori saranno annunciati a maggio 2025, quindi rimanete sintonizzati!





Ogni risposta ci aiuta a comprendere meglio le tue esigenze e garantisce che HackerNoon continui a crescere come piattaforma guidata dalla community.

Quindi, cosa aspetti? Condividi i tuoi pensieri, aiuta a dare forma al futuro di HackerNoon e vinci alla grande!





Grazie per aver preso parte a questo incredibile viaggio. Buon sondaggio, Hacker! 🚀