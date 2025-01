Devcon 2024: l'evento storico per la comunità Ethereum e il futuro di Web3

Il Devcon di quest'anno nel sud-est asiatico è stato un enorme successo. Ha ospitato 12.500 partecipanti da 130 paesi , il 60% dei quali erano nuovi partecipanti, me compreso. La settimana del Devcon è stata piena di grandi incontri, spunti e impressioni della vivace e autentica Bangkok.





Mi chiamo Daria . Sono la responsabile del marketing presso ETHWarsaw (la conferenza e l'hackathon) e una content creator focalizzata sui lati prodotto e cultura del campo web3.





Ho partecipato a EthCC, Devconnect, Dappcon, ZK Summit, ETHDam, ETHWarsaw ed ETHBucharest (ad alcuni di questi eventi ho partecipato più volte) e a molti altri eventi comunitari e di nicchia. Ho anche partecipato ad alcuni hackathon come hacker e mentore, ma Devcon a Bangkok ha superato le aspettative!





In questo articolo condivido le mie impressioni e la mia esperienza su Devcon 7, le tendenze più in voga nel settore blockchain e criptovalute e spiego perché apprezzo così tanto la community di Ethereum.





Questo evento probabilmente entrerà a far parte della storia dell'internet decentralizzato e potrebbe dare il via a una nuova corsa al rialzo delle criptovalute. A proposito, quali sono i prezzi attuali di Bitcoin ed Ethereum? 😉





Le persone e le vibrazioni di Ethereum

Nonostante l'elevato costo delle transazioni e le sfide di scalabilità, nessun altro ecosistema blockchain ha un tale livello di adozione tra gli utenti di massa come Ethereum. Le reti L2, la tecnologia Account Abstraction, lo staking e il restaking e molti altri progetti mirano a bypassare le limitazioni tecniche e a rendere Ethereum la blockchain più utilizzabile.





L'apertura alla creazione di progetti e il supporto all'innovazione da parte della Ethereum Foundation creano le condizioni per lo sviluppo di una comunità unica. In questa comunità c'è posto per fondatori, sviluppatori e ingegneri, addetti al marketing e designer e chiunque abbia una mano ad accelerare la transizione di Internet alla sua fase decentralizzata, dove la proprietà dei contenuti appartiene al creatore e le finanze o i dati personali non dipendono da entità centralizzate.





Rispetto alle industrie tradizionali, sento più libertà e apertura nel web3 (specialmente nella comunità Ethereum). Le persone sono più autentiche e meno aziendali. Le vendite aggressive e le relazioni transazionali sembrano tossiche. C'è più desiderio di contribuire per essere preziosi e noti. Naturalmente, come ho descritto nel mio articolo precedente , ci sono molte sfide di assunzione e cultura aziendale. Tuttavia, non sono così critiche come le scoperte, le innovazioni e le opportunità che questo campo offre.





Il giorno prima del Devcon, io e mio marito abbiamo incontrato uno dei più influenti creatori di contenuti Ethereum: sassal.eth , l'ospite di The Daily Gwei. Questo tizio potrebbe parlare di Ethereum per ore e sono super felice che le nostre visioni per l'ecosistema siano allineate. È stato un ottimo inizio per una settimana lunga ed emozionante!









Vitalik Buterin , il co-inventore di Ethereum, è immensamente famoso, ma non molte persone conoscono suo padre. Incontrare Dima Buterin sul posto è stata una piacevole sorpresa. È una persona fantastica che può ispirare ed essere un esempio per molti al di là dell'ecosistema Ethereum. Come ucraino, sono grato a Dima per il suo supporto e contributo all'ecosistema blockchain ucraino in questi tempi difficili.









Sono stato felice di incontrare Austin Griffith, il co-fondatore di BuidlGuidl e una leggenda tra i costruttori di Ethereum. L'ho invitato a parlare e ispirare i nuovi sviluppatori alla conferenza ETHWarsaw dell'anno prossimo.









L'esperienza complessiva della settimana della blockchain in Thailandia è stata positiva. Ho costantemente provato FOMO perché volevo partecipare a tutti gli eventi che mi interessavano e il traffico a Bangkok a volte era problematico. Tuttavia, condividerò di seguito gli argomenti più entusiasmanti dell'evento di quest'anno, che influenzeranno al 100% il futuro dei sistemi decentralizzati e delle connessioni interpersonali su Internet.





Le tendenze e gli argomenti più attuali del Web3

Se vi siete persi Devcon 7, potete guardare tutti i talk e i workshop sul canale YouTube di Ethereum Foundation. Ci sono più di 300 ore di contenuti tecnici, concettuali e orientati alla cultura di alto livello sul futuro della blockchain e delle criptovalute. Tuttavia, posso evidenziare gli argomenti più dibattuti che riflettono la situazione e le tendenze del mercato.





🤖 Agenti AI

Se ora partecipate a qualsiasi hackathon di Web3, troverete sicuramente almeno 3-5 progetti incentrati sulla creazione di agenti di intelligenza artificiale per diversi casi d'uso.





Gli agenti AI nella sfera web3 sono entità software autonome che combinano AI e tecnologie decentralizzate per eseguire attività, prendere decisioni e interagire con reti decentralizzate o contratti intelligenti. Gli agenti AI possono abilitare nuovi modi di monetizzare dati, creatività e servizi all'interno di ecosistemi decentralizzati.





🪙 Tokenizzazione e RWA

"Tokenizza qualsiasi cosa!" - questo è lo slogan di alcuni progetti in web3. A volte, sembra superfluo, ma ci sono molti casi in cui la tokenizzazione aiuta a scalare i modelli di business esistenti e a trasformarli in modelli più innovativi e utilizzabili, ad esempio Real-World Assets o RWA.





Gli RWA sono asset finanziari tangibili o tradizionali, come immobili, materie prime, azioni o obbligazioni, che sono stati tokenizzati per esistere su una blockchain. La tokenizzazione comporta la creazione di token digitali che rappresentano la proprietà o i diritti su questi asset fisici, consentendo loro di essere gestiti e scambiati all'interno di piattaforme DeFi.





⛔️ Mancanza di applicazioni orientate al consumatore e scarsa UX

Il settore ha troppe reti L2 e altri progetti infrastrutturali, ma esistono solo pochi prodotti per gli utenti. Siamo ancora troppo lontani dal vedere i nostri vicini usare app DeFi o soluzioni di privacy decentralizzate. I progetti infrastrutturali possono raccogliere più soldi, quindi molti fondatori hanno deciso di concentrarsi sulla tecnologia più che sui consumatori. Ecco perché molti progetti vengono realizzati senza l'esperienza dei designer UX, da sviluppatori che progettano soluzioni per individui esperti di tecnologia.





Mio marito Andrii, il product designer per i prodotti Web3, ha tenuto un workshop al Devcon sulla ricerca utente e la mappatura del customer journey. Sono rimasto sorpreso da quante persone non fossero a conoscenza di questi metodi "classici d'oro" del mondo web2. Se siete interessati a imparare gli utenti in web3, ecco il link alla registrazione video del suo workshop.





📲 Astrazione dell'account

Questa tecnologia può aiutare a superare le barriere nell'inserimento dei consumatori in web3 riducendo i costi del carburante per gli utenti con Paymaster, supportando il recupero sociale (i tuoi familiari o amici possono essere i guardiani del tuo portafoglio), migliorando il controllo sui fondi e sui flussi di lavoro operativi per le entità istituzionali e molto altro ancora.





La tecnologia AA è fondamentale per la Ethereum Foundation. Gli organizzatori hanno creato una stanza dedicata, Account Abstraction Hub, per discutere gli argomenti relativi ai portafogli smart account, alla maggiore sicurezza e all'onboarding degli utenti web3. Puoi leggere il mio articolo su Account Abstraction e su come aiuta i fondatori web3 a creare esperienze entusiasmanti per utenti e brand.





🤡 Memecoin

La nuova era dei memecoin è arrivata. Che vi piacciano o no, questa enorme tendenza non potrà che crescere.





Il successo di Pumpfun (la piattaforma per memecoin costruita su Solana) ha fatto crescere a dismisura l'interesse per i memecoin in tutti i possibili ecosistemi blockchain. Sono alternative più economiche e in rapida crescita alle criptovalute tradizionali e possono essere create da chiunque. Memecoin come DODGE e SHIBA sono ora OG.





Il recente agente AI Clanker crea token in risposta a istruzioni basate su testo da parte degli utenti Farcaster. Secondo The Defiant, il 26 novembre, le commissioni generate da Clanker, un agente AI creato per lanciare token su Base in risposta a richieste basate su testo, hanno raggiunto il massimo storico di $ 1,2 milioni, secondo Dune. Dal lancio dell'8 novembre, il progetto ha accumulato commissioni per un valore di $ 7,1 milioni.





🌎 Blockchain per il bene pubblico

L'attuale stato degli aspetti sociali, economici, politici e militari nel mondo fa schifo, per usare un eufemismo. Le innovazioni nelle tecnologie decentralizzate possono superare in parte alcuni problemi sociali ed economici rilevanti per la maggior parte delle persone sulla Terra, come la mancanza di risparmi (la "borsa" di sicurezza finanziaria), la mancanza di accesso ai mercati azionari e la capacità di investire in azioni, la negoziazione di dati personali tramite social network centralizzati come Facebook o TikTok, la mancanza di proprietà dei contenuti pubblicati dall'autore su Internet e molti altri.





Stani Kulechov di Avara ha spiegato come, a suo avviso, dovremmo sfruttare il potenziale della blockchain e delle criptovalute per il bene pubblico.









🧑‍💻 DevRel come formato di marketing B2D

Molti progetti infrastrutturali assumono specialisti nelle relazioni con gli sviluppatori per condividere il valore della loro tecnologia con loro; questo formato può essere chiamato Business-To-Developers.





DevRel interagisce con gli sviluppatori tramite eventi, forum e piattaforme online per promuovere una comunità fiorente. Creano anche risorse di apprendimento, come documentazione, tutorial e webinar, per insegnare agli sviluppatori come utilizzare i prodotti dell'azienda in modo efficace. I DevRel efficaci non solo potenziano gli sviluppatori, ma si allineano anche strettamente con le funzioni di prodotto, marketing e supporto dell'azienda per raggiungere il successo complessivo.





Di recente ho terminato i miei studi al corso DevRel Uni tenuto da Bianca Buzea di Chronicle Protocol. Ho trascorso sei settimane illuminanti con i grandi ingegneri DevRel. In questa foto, Bianca, il mio compagno di corso Szutung e io siamo alla sede del Devcon.









Al SheFi Summit , ho incontrato Matt Hamilton, l'ingegnere DevRel della Arbitrum Foundation . Abbiamo discusso di alcune cose DevRel e abbiamo anche registrato un breve video sull'esperienza dei miei studenti durante il corso DevRel .









Il team dell'hackathon ETHGlobal condivide i temi principali per i progetti dei costruttori. Secondo le decisioni della giuria, questi tipi di progetti sono molto richiesti.









Feste e intrattenimento Devcon

La comunità blockchain e criptovaluta è famosa per le sue feste.





Alcune feste diventano famose e non creano la migliore immagine del settore. Conosciamo tutti questi folli ritrovi in discoteca per crypto bros con un sacco di alcol e intrattenimento discutibile. Sono fortemente contrario e invito tutti coloro che organizzano tali feste a fermarsi.





Tuttavia, se ben organizzati e con buone intenzioni, sono un ottimo modo per rilassarsi dopo complesse presentazioni tecniche e workshop. Credo che tali interazioni, che creano nuove connessioni di qualità, abbiano il diritto di esistere.





Sono stato felice di partecipare all'evento ZK Sante, organizzato dai progetti della comunità ZKsync . I team di Clave, txFusion, Zyfi e Venus Protocol hanno riunito amici e partner commerciali per una rete di qualità e per celebrare il successo della conferenza. Nella foto, puoi vedere me e i membri del team dei progetti menzionati in un rooftop bar.





Sono stato anche invitato all'evento organizzato da Base/Coinbase con lo slogan "The Future is Based". Si è trattato di un incontro per gli amici di Base e i partner dell'ecosistema in uno dei bar più concettuali di Bangkok. È stato un piacere scoprire di più su questa blockchain e incontrare persone che stanno sviluppando uno degli ecosistemi di maggior successo!





Lì ho incontrato alcuni fondatori dei progetti sviluppati su Base e ho avuto una chiacchierata interessante con Will, un membro fondamentale del team e collaboratore di Base.









Credo che questi eventi serali funzionino molto bene per costruire una rete di qualità e un'opportunità per incontrare in un ambiente informale coloro che ti ispirano o coloro per i quali sei un esempio ✨





Conclusioni

Devcon 7 a Bangkok era il posto giusto se lavoravi in blockchain e criptovalute. Gli oltre 800 eventi collaterali (immagina questi numeri!) , oltre all'evento principale, riflettevano un interesse incredibilmente alto per la tecnologia web3 e le opportunità di carriera nel settore. Le persone che hanno partecipato ai precedenti Devcon affermano che questo è stato il migliore finora, e non ho motivo di dubitare.





Sono stato felice di partecipare a un evento blockchain così grande, dove grandi menti ed entusiasti di diversi paesi si sono riuniti in un unico posto per ideare, discutere, costruire e condividere esperienze. È stato fantastico riconnettermi con alcuni dei miei vecchi amici e incontrarne di nuovi.





Ho capito quanto sono ottimista su DevRel e tutto ciò che riguarda il prodotto e gli aspetti tecnologici rispetto al marketing tradizionale. Amo discutere di concetti tecnologici e pezzi di ricerca e di come influenzano gli individui e le società globali.





Mi piace il mix vibrante di vecchio e nuovo di Bangkok. Illustra le economie in rapido sviluppo. Sono sicuro che Devcon abbia avuto un impatto positivo sul sistema economico thailandese. Taylor Swift ha influenzato le economie regionali in diverse parti del mondo con i suoi spettacoli e Devcon è stata influente nella tecnologia e nello sviluppo sociale.





La mia esperienza in Thailandia è stata complessivamente positiva, nonostante il lungo volo (6 + 6 ore) dall'Europa. Era la mia prima volta in Asia, e probabilmente non l'ultima.





Seguimi sui social media: LinkedIn , X e YouTube .