Bigfoot era solo l'inizio della rivoluzione dei contenuti - un rinascimento AI

Come il Veo 3 di Google ha suscitato la creatività di UGC e ridefinito i confini tra realtà e immaginazione - i miei pensieri sul futuro dell'industria dei contenuti.





"Il Rinascimento" è stato inventato per la prima volta dallo storico francese Jules Michelet per descrivere il periodo del XVI secolo come "la scoperta del mondo e dell'umanità" - Wikipedia

For You Page, il nuovo ragazzo preferito

Il 20 maggio 2025, Google ha presentato Veo 3 alla sua conferenza annuale, Google I/O. In poche settimane, oltre 500.000 video contrassegnati condi Veo3Apparve su TikTok, con contenuti virali condivisi su tutte le principali piattaforme di social media.Viaggiare nel tempodiInterviste satirichediTagliare un pianeta con un coltellovideo eI personaggi che rompono il quarto muroChiedere aiuto agli spettatori.





Ci sono così tanti video virali creati e guardati che le persone hanno iniziato a curare le classifiche video giornaliere di Veo3 - proprio come i 5 migliori giochi della notte della NBA -* condividendo i video virali più creativi ogni giorno.

È difficile tracciare il “paziente zero” che lo ha iniziato, ma in pochi giorni di andare virale, diversi personaggi di Bigfoot con vari accenti, pelli e animali domestici sono emersi ovunque.

La storia diBigfoot di SpeedillaSi trova ad Amburgo, in Germania, doveil creatore,Mo, un immigrato siriano, ha scoperto che i vlog Bigfoot generati da AI potrebbero servire sia come espressione artistica che come potenziale reddito durante il suo tempo libero dal lavoro.





"Speedilla, è parte del mio sé interiore", spiega Mo quando descrive il personaggio. "Sto cercando di creare una sorta di comedia satirica oscura."Nel mondo virtuale di Speedilla, la commedia è la superficie del suo contenuto, mentre le riflessioni satiriche formano il suo nucleo.Questo pezzo di 20 secondiriceve centinaia di migliaia di like - è un "dedo medio" collettivo per dominare i tabù culturali da un gruppo che empatizza con la creazione di Mo.





Ci vogliono solo un paio di video virali per Speedilla per costruire decine di migliaia di follower e attirare offerte di collaborazione di marca. Ma i buoni tempi non durarono a lungo. Mo scoprì presto che il suo contenuto era rubato e replicato da altri. Ha chiesto ai suoi follower di segnalare la "violazione" alla piattaforma, ma TikTok non ha risposto alle pretese.





comeLifehacker di Stephen JohnsonOsservato, guidato dai motivi di profitto del successo virale durante la notte, innumerevoli creatori stanno "posando Bigfoot in tutti i tipi di scenari ridicoli".esplosionedi contenuti generati da AI con Star Wars, Harry Potter e altre franchise cinematografiche, creando un vasto ma ambiguo ecosistema di contenuti UGC.

Il diritto d'autore conundrum

Queste vaste aree grigie di copyright non sono andate inosservate.Disney e Universal presentano una causa contro Midjourney, chiamando il suo generatore di immagini AI a "La scimmia del plagio »In questa causa di 143 pagine, Disney ha catalogato la copia flagrante di Midjourney dei loro personaggi di firma, tra cui Storm Troopers e Darth Vader da Star Wars, Elsa da Frozen e i Minions da Despicable Me, per citarne solo alcuni.





La causa non solo accusa il modello di AI di copiare direttamente le apparenze dei personaggi, ma accusa anche che le sue uscite costituiscono "infringing derivative works.Disney sostiene che queste immagini generate da semplici prompt non sono opere originali degli utenti, maunauthorized adaptationsdei loro caratteri protetti da copyright, violando direttamente i diritti esclusivi dei titolari del copyright sulle opere derivate.





Questa accusa parla direttamente al problema principale che i creatori affrontano: come definire l'originalità delle opere generate da AI? Se le semplici uscite di AI sono "infringendo le opere derivate", cosa devono fare i creatori per rendere le loro opere legalmente riconosciute come creazioni originali copywritable?





Mentre questo caso è ancora in corso senza una sentenza definitiva, ci sono già molteplici casi di copyright AI che servono come precedenti. ad esempio, casi che hanno registrato con successo i diritti d'autore di contenuti generati da AI con l'Ufficio degli Stati Uniti per l'autore nel 2025:La chiave sta nel dimostrare che i creatori umani hanno esercitato "controllo creativo" sul processo di generazione di AI, formando "ingresso creativo umano sufficiente"..





I creatori possono:

Provide original input instructions: As in the previously successful "Rose Enigma" case, the creator uploaded an original hand-drawn rose artwork as a foundation, then used text prompts to have AI visually process it. The composition and creative conception of this hand-drawn draft were considered key evidence of human creative control over the final product.

Extensively modify and arrange AI-generated content: In another successfully registered case, "A Single Piece of American Cheese," the creator performed 35 image detail redraws on the AI-generated initial image, adding elements like a third eye and melting cheese, and recomposing the overall picture. The U.S. Copyright Office recognized this active "selection, combination, and arrangement" of AI-generated materials as demonstrating sufficient human originality.

Questi precedenti offrono alcune linee guida per i creatori di AI: mentre il quadro legale è ancora in fase di formazione, è chiaro che il copyright è destinato a proteggere la creatività umana, non i risultati computazionali dell'IA.





Quando un personaggio generico di Bigfoot è stato replicato da altri, il creatore era praticamente indifeso perché non poteva dimostrare di aver investito sufficiente, legalmente protetta "creatività umana" nella generazione del personaggio.

La disinformazione di Minefield

Veo 3 faces similar challenges to Midjourney, not only in copyright issues, but its realism and physical accuracy create information risks that cannot be ignored. Test di TIME rivista ha scoperto che Veo 3 può generare convincentemente realistica "fake news"Tra questi, la folla pakistana che brucia templi indù, i ricercatori cinesi che manipolano le farfalle nei laboratori dei virus e i lavoratori elettorali che schiacciano i voti – contenuti estremamente infiammatori e controversi.





Infatti, nella prima settimana del rilascio di Veo 3, gli utenti online hanno pubblicato segmenti di notizie false in più lingue, tra cui:La televisione americana annuncia la morte di J.K. RowlingeFalse conferenze stampa politiche.





Questa capacità di fabbricare facilmente contenuti ha spinto sia le piattaforme di creazione che di consumo in prima linea, rendendo l'assicurazione della trasparenza e la prevenzione della disinformazione una "guerra di etichettatura" urgente che richiede un profondo coinvolgimento sia da parte degli organi di regolamentazione che delle aziende tecnologiche in tutto il mondo.

La guerra dell'etichettatura: un gioco a tre vie tra creatori, piattaforme e regolatori

Di fronte a rischi crescenti di disinformazione, le piattaforme hanno implementato strategie inconsistenti e spesso inadeguate. Come riportato dalla rivista TIME, solo dopo aver contattato Google su video fuorvianti generati da Veo 3, Google, come piattaforma di creazione di contenuti, ha preso misure reattive: aggiungendo un piccolo, facilmente tagliabile, segno d'acqua visibile ai video.





D'altra parte, dove il contenuto è distribuito e guardato da miliardi di persone,TikTok, la piattaforma video corta famosa per i contenuti virali, ha, dal settembre 2023Ma in realtà, quando si scorre attraverso il feed TikTok oggi, si troverà una copertura molto limitata di questo tag "generato da AI", con solo una piccola porzione di contenuti che visualizza questo tag a causa della divulgazione volontaria dei creatori.





La ragione di questo è semplice: i creatori vogliono tutti che il loro contenuto appaia il più realistico possibile. avere un'etichetta prominente che dice agli spettatori "questo è generato da AI" avrebbe presumibilmente un forte impatto sulle prestazioni video, quindi affidarsi esclusivamente alle segnalazioni volontarie dei creatori non è sufficiente.





A livello globale, i requisiti normativi per l'etichettatura dei contenuti AI sono incoerenti.CinaeL’Unione EuropeaPrendere la leadership in questo spazio, rispettivamente legiferando un mandato che richiede piattaforme di contenuto per implementare metadati per macchine e watermarks visibili per gli esseri umani per identificare il contenuto di AI. Gli Stati Uniti non hanno legislato a livello federale, ma stati come la California hanno preso la leadership, con più progetti di legge in corso.





Con quadri normativi incompleti, le piattaforme di social media stanno diventando in modo proattivo dei regolatori di fatto.Douyin, ad esempio, rispetta rigorosamente i requisiti nazionali obbligatoriInstagram di Meta e Facebook, il fratello di Douyin TikTok, YouTube e Snapchat stanno anche promuovendo attivamente strategie duali che combinano i metadati (come gli standard C2PA) e le etichette visibili (come "AI Info", "Immaginato con AI"), ma l'implementazione varia.





Al contrario, alcune piattaforme come X (ex Twitter) sono state più lente a rispondere, non introducendo ancora politiche di etichettatura dei contenuti AI che promuovono la trasparenza delle informazioni.Questo stato incoerente tra le piattaforme riflette i tentativi delle aziende tecnologiche di bilanciare la crescita degli utenti, il successo commerciale e la conformità ai contenuti nella gara AI.

Table 1: AI Content Labeling Requirements by Country/Region

Country/Region Metadata Marking Requirements Visible Watermark Requirements Effective Date Information Source China Mandatory: All AI-generated content must include metadata for tracking, classification, and platform information. Mandatory: All publicly released AI-generated content must have clear (visible) watermarks. September 1, 2025 China Law Translate, Douyin Regulations EU Mandatory: Under the AI Act, AI-generated content must have machine-readable metadata (like digital watermarks, C2PA). Not explicitly mandated, but future guidelines or industry practices may require. August 2026 EU AI Act

Data Innovation USA No legal requirement (federal level); but multiple bills have proposed mandatory requirements, and some states (like California) have passed legislation. No legal requirement (federal level); but California law and proposed federal bills require visible watermarks. California: January 1, 2026 FPF, PBS Australia No legal requirement; best practice is using metadata and provenance standards (C2PA). No legal requirement; visible labels are best practice but not mandatory. - Legal123 ASEAN Strongly recommended; regional guidelines support digital watermarks and encrypted provenance (C2PA). Recommended as best practice, not legally mandatory. - ASEAN Guide UAE/Middle East No specific AI legal requirements; ethical guidelines encourage transparency and data provenance. No legal requirements; visible labels encouraged under ethical principles. - Thomson Reuters

China

MandatoryTutti i contenuti generati da AI devono includere metadati per il tracciamento, la classificazione e le informazioni sulla piattaforma.

MandatoryTutti i contenuti generati da AI pubblicati pubblicamente devono avere watermarks chiari (visibili).

1 settembre 2025

Traduzione della legge cinesediRegolamento Douyin

EU

MandatorySecondo la legge AI, i contenuti generati da AI devono avere metadati leggibili da macchina (come i watermarks digitali, C2PA).

Non esplicitamente mandato, ma future linee guida o pratiche del settore potrebbero richiedere.

Maggio 2026

Noi agiamo

Data Innovazione

USA

No legal requirement(a livello federale); ma diversi progetti di legge hanno proposto requisiti obbligatori, e alcuni stati (come la California) hanno adottato legislazione.

No legal requirement(a livello federale); ma la legge della California e i progetti di legge federali proposti richiedono marchi d'acqua visibili.

California: 1 gennaio 2026

Il FPFdiPBS

Australia

Nessun requisito legale; la migliore pratica è l'uso di metadati e standard di provenienza (C2PA).

Nessun requisito legale; le etichette visibili sono buone pratiche ma non obbligatorie.

-

Legale 123

ASEAN

Strongly recommendedLe linee guida regionali supportano i marchi d'acqua digitali e la provenienza crittografata (C2PA).

Consigliato come migliore pratica, non legalmente obbligatorio.

-

ASEAN Guide

UAE/Middle East

Nessun requisito legale specifico per l'IA; le linee guida etiche incoraggiano la trasparenza e la provenienza dei dati.

Nessun requisito legale; etichette visibili incoraggiate secondo principi etici.

-

di Thomson Reuters

Al di là dei contenuti virali

Tuttavia, nonostante la complessità del copyright, della disinformazione e della regolamentazione della piattaforma, il potenziale di Veo 3 è anche esplorato dai registi professionisti.Mentre innumerevoli creatori di contenuti perseguono il prossimo momento virale in stile "Bigfoot", il regista turco Öner S. Biberkökü ha scelto un percorso completamente diverso.Il suo obiettivo non era quello di creare un momento virale rapido che si diffondesse sui social media, ma di utilizzare questa nuova tecnologia per raccontare una storia che potesse muovere profondamente i cuori.





Il collaboratore di Öner è il nome di famiglia della Turchia, "Queen of Pop" Sezen Aksu, una figura leggendaria che copre cinque decenni nella musica, che ha rilasciato una nuova canzone,Ritorno"Voglio che la gente ricordi la sua infanzia", ha detto Öner nella mia intervista, "ho ascoltato le sue canzoni da bambino, la sua voce ha un significato speciale per il popolo turco".





Questo progettocostano decine di migliaia di dollari in crediti Veo3 da soli, oltre a notevoli risorse umane, completate daIl team di Öner (Pepperroot Studio)Durante la creazione, Öner e il suo team hanno profondamente esplorato le limitazioni tecniche di Veo 3. Egli ha onestamente ammesso che il raggiungimento della coerenza del personaggio era un "incubo" usando questo strumento da solo, costringendoli a combinare metodi di generazione multipli attraverso una pianificazione accurata e sperimentazioni ripetute per finalmente raggiungere il risultato desiderato.





Questo approccio differisce da un altro video musicale di Öner creato 4 mesi prima,"Uchigatana" (che spesso mi riferisco come "Rinato come samurai in Edo")Questo nuovo video musicale con Sezen Aksu ha deliberatamente mantenuto la restrizione e la semplicità. "Volevo un semplice video musicale con un solo momento magico - l'istante in cui le scarafaggi sollevano la donna da una caduta", ha detto Öner.





Alla fine, questo "momento magico" ha servito la narrazione della canzone, completando l'espressione concreta del lavoro per aspirare a "spera".

Lo stesso strumento creativo, nelle mani di diversi creatori, alcune persone possono produrre contenuti virali comici, alcune persone lo usano per fabbricare la disinformazione, e alcuni utilizzerebbero il suo potere per chiedere la risposta emotiva di una nazione.

Guardando avanti: il Rinascimento AI

Oltre a Google Veo3, il campo del modello video AI è altamente competitivo con numerosi partecipanti. Ci sono piattaforme come Kling (da Kuaishou) e Dreamina (da ByteDance) che possiedono enormi dati di formazione video dalle loro piattaforme video brevi, così come aziende come Runway, Higgsfield e Minimax, ecc. Iterando continuamente prodotti nei rispettivi sotto-campi di nicchia.





Nuove innovazioni tecnologiche vengono annunciate quasi ogni pochi giorni.di RedditCi sono già voci che dicono che Veo 4 sarà rilasciato nel dicembre 2025, anche se nessuno può prevedere con precisione quali funzionalità questi modelli raggiungeranno entro quel momento.





Il CEO di Google, Sundar Pichai, ha dichiarato:Podcast IntervistaLa tendenza di questi modelli avanzati è chiara: permetteranno un aumento drammatico della creazione di contenuti, potenziando una gamma più ampia di creatori, democratizzando la creazione video.





Ma credothe core of content creation has never been, and should never be, determined by how advanced our tools are, but by the human spirit with which we wield these tools.





The Veo 3 viral moment represents more than technological progress—it's a mirror reflecting the essence of human creativity.Quando un immigrato siriano in Germania crea espressione artistica con un Bigfoot AI, quando un team turco produce storie emozionalmente complete a un costo minimo, quando i confini tra il reale e il sintetico si sbiadiscono, quando tu e io possiamo usare gli strumenti AI per manifestare “.Ciò che pensi è ciò che vedi“Non stiamo solo assistendo all’evoluzione di uno strumento – stiamo osservando la trasformazione in tutta l’industria dei contenuti, quello che alcuni chiamano il “contenuto”.Il RinascimentoL’intelligenza artificiale sta accelerando la riscoperta e la ridefinire del posto dell’umanità nel mondo.





Questo emergente Rinascimento AI ci riporta ai nostri principi fondamentali.La domanda che dobbiamo rispondere non è se l'IA cambierà la creazione di contenuti - perché lo ha già fatto.La domanda è se possiamo stabilire un quadro che abbraccia il potenziale democratizzante di questi strumenti proteggendo il valore della creatività umana.





In quel futuro del Rinascimento dell’IA, le storie che scegliamo di raccontare – e come le raccontiamo – saranno molto più importanti della tecnologia utilizzata per dare vita a quelle storie.

