Al di là del perimetro: la fiducia architettonica nell'era cloud-native di Mohit Kumar Singh

Il panorama cloud-native, caratterizzato dalla sua natura dinamica, distribuita ed effimera, offre agilità e scalabilità senza precedenti. Tuttavia, questo stesso dinamismo distrugge i tradizionali paradigmi di sicurezza. Il concetto di una rete interna affidabile protetta da un perimetro indurito è sempre più obsoleto. I microservizi si diffondono in ambienti multi-cloud, i contenitori girano su e giù in secondi e le API formano il tessuto connettivo critico, ma vulnerabile. In questa nuova realtà, come costruiamo la fiducia? Come proteggiamo i dati sensibili e i carichi di lavoro critici quando il perimetro si dissolve? La risposta risiede in un cambiamento fondamentale nel pensiero della sicurezza: Zero fiducia.





Zero Trust non è un prodotto, ma un approccio strategico alla cibersicurezza basato sul principio di “Never Trust, Always Verify”. Questo articolo sottolinea che nessun utente o entità, all’interno o all’esterno del confine della rete tradizionale, dovrebbe essere affidato per impostazione predefinita. Invece, la fiducia deve essere stabilita esplicitamente e verificata continuamente, e l’accesso con il minimo privilegio necessario, in base al contesto. Questo articolo approfondisce i principi fondamentali di Zero Trust Architecture (ZTA), esplora le sfide uniche di implementarla all’interno di ambienti cloud-native e delinea strategie pratiche, tecnologie e migliori pratiche. Diretto ai professionisti della sicurezza IT, agli architetti cloud, agli ingegneri DevOps e ai decisori









Understanding Zero Trust: Core Principles

La base dell’Architettura Zero Trust, formalizzata da frameworks come la NIST Special Publication 800-207, si basa su diversi principi chiave che ridefiniamo fondamentalmente il nostro approccio alla sicurezza:





Never Trust, Always Verify: questa è la pietra angolare. Zero Trust elimina il concetto obsoleto di fiducia implicita basata sulla posizione della rete. Ogni richiesta di accesso, indipendentemente dall'origine, deve essere trattata come potenzialmente ostile. La verifica richiede un'autenticazione rigorosa sia dell'utente che del dispositivo, unita all'autorizzazione basata su politiche dinamiche prima di concedere l'accesso a qualsiasi risorsa.





Assumere la violazione: ZTA funziona sulla base del presupposto che le violazioni siano inevitabili, o possano essere già avvenute. Le misure di sicurezza sono quindi progettate per ridurre al minimo il raggio di esplosione di un attacco. Se un attaccante ottiene un piede, la loro capacità di muoversi lateralmente attraverso la rete e di accedere ad altre risorse dovrebbe essere severamente limitata.





Access minimo privilegiato: agli utenti e ai sistemi dovrebbero essere concesse solo le autorizzazioni minime assolute necessarie per eseguire i loro compiti specifici, per la durata più breve necessaria. Questo principio si applica non solo agli account degli utenti, ma anche alle applicazioni, ai servizi e ai flussi di rete.





Micro-segmentazione: invece di ampi segmenti di rete, Zero Trust sostiene la segmentazione granulare, spesso fino al livello del carico di lavoro individuale.Il traffico di rete è limitato in base all'identità e alle politiche, creando piccole zone isolate (micro-segmenti).





Monitoraggio e convalida continuo: la fiducia non è un evento singolo; è dinamico e deve essere continuamente valutato. ZTA comanda il monitoraggio continuo del comportamento degli utenti, della salute dei dispositivi, del traffico di rete e dei modelli di accesso alle risorse. Le deviazioni dal comportamento previsto o i cambiamenti nella postura di sicurezza possono innescare la re-autenticazione o la revoca dell'accesso.





Focus sulle risorse: gli sforzi di protezione si concentrano sulla protezione delle risorse stesse (dati, applicazioni, servizi) piuttosto che sui segmenti di rete in cui si trovano.





Il Cloud-Native Conundrum: sfide uniche

Mentre i principi di Zero Trust sono universalmente applicabili, implementarli in ambienti cloud-native presenta una serie unica di sfide derivanti dalla natura intrinseca del cloud:





Infrastruttura dinamica ed effimera: gli ambienti nativi del cloud sono costantemente in flusso. Contenitori, funzioni senza server e macchine virtuali vengono creati, distrutti e scalati automaticamente in pochi minuti o secondi. Regole statiche basate su IP e difese tradizionali perimetrali sono inefficaci contro tali carichi di lavoro transitori. Le politiche di sicurezza devono adattarsi dinamicamente a questo cambiamento costante.





Architettura distribuita e superficie di attacco aumentata: i microservizi suddividono le applicazioni monolitiche in componenti più piccoli e indipendenti, offrendo flessibilità, aumentando notevolmente il numero di endpoint di rete e di percorsi di comunicazione (il traffico “est-ovest”) che necessitano di sicurezza, ampliando significativamente la superficie di attacco.





Proliferazione delle API: le API sono la spina dorsale delle applicazioni cloud-native, facilitando la comunicazione tra microservizi, integrazioni di terze parti e interfacce utente. Ogni endpoint delle API è un potenziale punto di ingresso per gli attaccanti, che richiedono robusta autenticazione, autorizzazione, limitazione del tasso e protezione delle minacce.





Complexità e scala: la gestione della sicurezza su potenzialmente migliaia di microservizi, contenitori, funzioni e API distribuiti su ambienti ibridi o multi-cloud introduce una notevole complessità.





Gestione delle identità: la distinzione tra utenti umani, account di servizi, identità applicative e componenti infrastrutturali diventa fondamentale e complessa.La gestione coerente delle credenziali, dei ruoli e delle autorizzazioni in questo paesaggio diversificato richiede soluzioni sofisticate di Identity and Access Management (IAM) e Privileged Access Management (PAM).





Visibilità e monitoraggio: è difficile ottenere una visibilità completa dei carichi di lavoro effimeri, del traffico crittografato tra i servizi (spesso all'interno di una rete di servizi) e delle interazioni API. Gli strumenti di monitoraggio tradizionali spesso mancano del contesto e della granularità necessari per la rilevazione e la risposta efficace delle minacce in questi ambienti.





Automazione e integrazione (DevSecOps): la sicurezza non può essere considerata come un'ulteriore idea; deve essere integrata senza problemi nei pipelines CI/CD. L'automazione dei controlli di sicurezza, l'applicazione delle politiche e la gestione delle vulnerabilità (spostamento della sicurezza "a sinistra") è essenziale, ma richiede un cambiamento culturale e nuovi strumenti all'interno di un framework DevSecOps.





Modello di responsabilità condivisa: le organizzazioni devono comprendere chiaramente la divisione delle responsabilità di sicurezza tra loro e i loro fornitori di servizi cloud (CSP).





Implementare la fiducia zero nel cloud: strategie e tecnologie

L’implementazione con successo di Zero Trust in un ambiente cloud-native richiede un approccio multidimensionale, sfruttando strategie e tecnologie specifiche in diversi domini di sicurezza.





Identity and Access Management (IAM) - The Foundation

L’identità è il pilastro centrale di Zero Trust.Chi èoChe cosaLa richiesta di accesso è di primaria importanza. *Strong Authentication:Implementare l'autenticazione multi-fattore (MFA) universalmente per tutti gli utenti. esplorare metodi di autenticazione senza password (FIDO2, biometria) per una migliore sicurezza e esperienza utente.





Controllo di accesso granulare: implementare Controllo di accesso basato su ruoli (RBAC) e Controllo di accesso basato su attributi (ABAC) per imporre il minimo privilegio. sfruttare le politiche di accesso condizionato (comune nelle piattaforme come Azure AD e AWS IAM) che influenzano l'identità dell'utente, la salute del dispositivo, la posizione e i segnali di rischio in tempo reale per prendere decisioni di accesso dinamiche.





Identity Federation & SSO: Utilizzare soluzioni di Single Sign-On (SSO) federate con un provider di identità centrale (IdP) come Azure AD, Okta o Ping Identity per gestire le identità in modo coerente su piattaforme e applicazioni cloud.





Gestione dell'accesso privilegiato (PAM): gestire e monitorare in modo sicuro gli account privilegiati (uomo e macchina) utilizzando soluzioni PAM. Implementare l'accesso in tempo reale (JIT) e la registrazione delle sessioni per le operazioni sensibili.

Figura 2: Esempio di Azure AD Conditional Access Policy Configuration. Dimostra le condizioni di definizione (ad esempio, rischio utente, conformità del dispositivo) e i controlli di concessione (ad esempio, richiedono MFA) per l'accesso alle applicazioni cloud.





Network Security & Segmentation

Zero Trust ridefinisce la sicurezza della rete, spostandosi dalla difesa perimetrale verso la segmentazione granulare basata sull'identità.





Micro-segmentazione: implementare la segmentazione della rete a grani sottili, idealmente a livello di carico di lavoro. Utilizzare gruppi di sicurezza nativi del cloud/firewall (ad esempio, gruppi di sicurezza AWS, gruppi di sicurezza della rete Azure, regole del firewall GCP) e soluzioni avanzate come reti di servizio (Istio, Linkerd) o piattaforme dedicate di micro-segmentazione (Illumio, Akamai Guardicore) per applicare politiche basate sull'identità del servizio, non solo sugli indirizzi IP.





Zero Trust Network Access (ZTNA): sostituire le VPN tradizionali con soluzioni ZTNA (noto anche come Software-Defined Perimeters o SDPs).





Servizio Mesh Security: sfruttare le mesh di servizio come Istio o Linkerd all'interno degli ambienti Kubernetes per imporre TLS reciproco (mTLS) per la comunicazione crittografata tra microservizi, applicare politiche di controllo del traffico a grani sottili e guadagnare visibilità nella comunicazione service-to-service.





Continuous Monitoring, Visibility, and Analytics

Non puoi proteggere ciò che non vedi.Il monitoraggio continuo è fondamentale per verificare la fiducia e rilevare le minacce.





Centralizzato Logging & SIEM: aggregare i log di tutte le fonti rilevanti (piattaforme cloud, applicazioni, endpoint, fornitori di identità, dispositivi di rete) in un sistema centrale di gestione delle informazioni di sicurezza e degli eventi (SIEM) per la correlazione e l'analisi.





User and Entity Behavior Analytics (UEBA): impiegare strumenti UEBA per basare il comportamento normale per gli utenti e gli account dei servizi e rilevare anomalie che potrebbero indicare account compromessi o minacce insider.





Cloud Security Posture Management (CSPM): Utilizzare gli strumenti CSPM per monitorare continuamente gli ambienti cloud per eventuali errori di configurazione, violazioni della conformità e rischi di sicurezza. Strumenti cloud nativi come AWS Security Hub, Azure Security Center (Microsoft Defender for Cloud) e Google Security Command Center forniscono le funzionalità di base di CSPM.





Cloud Workload Protection Platforms (CWPP): Implementare soluzioni CWPP per fornire visibilità e protezione per i carichi di lavoro cloud (VM, contenitori, funzioni senza server), tra cui la gestione delle vulnerabilità, la protezione dei tempi di esecuzione e le capacità di rilevamento e risposta degli endpoint (EDR) su misura per il cloud.





Securing Cloud-Native Workloads

La protezione dei vari carichi di lavoro in esecuzione nel cloud richiede approcci specifici.





Sicurezza dei container: implementare la sicurezza durante tutto il ciclo di vita dei container: eseguire la scansione delle immagini per individuare le vulnerabilità nei registri e nei tubi CI/CD, applicare le politiche di sicurezza (ad esempio, prevenire i privilegi root), monitorare il comportamento durante il tempo di esecuzione dei container per le minacce e proteggere l'orchestratore sottostante (come Kubernetes).





Sicurezza senza server: proteggere le funzioni senza server applicando ruoli IAM di minimo privilegio, convalidare i dati degli eventi di input, proteggere il codice delle funzioni e le dipendenze e monitorare i log di esecuzione per le anomalie.





Kubernetes Security: proteggere i cluster di Kubernetes configurando il RBAC, implementando le politiche di rete per la comunicazione dei pod, gestendo i segreti in modo sicuro, indurendo le configurazioni dei nodi e analizzando regolarmente le vulnerabilità e le configurazioni errate.





API Security

Dato il loro ruolo critico, le API richiedono misure di sicurezza dedicate.





Autenticazione e autorizzazione: Proteggere le API utilizzando meccanismi robusti come OAuth 2.0 e OpenID Connect (OIDC) per l'autenticazione/autorizzazione degli utenti e delle applicazioni.





API Gateways: Utilizzare i gateway API per centralizzare l'applicazione delle politiche, l'autenticazione, la limitazione dei tassi, il throttling e il routing per le API.





Validazione delle entrate e protezione delle minacce: Validare rigorosamente tutte le entrate API per prevenire attacchi di iniezione.Utilizzare i firewall delle applicazioni Web (WAF), potenzialmente integrati con i gateway API, per proteggere contro le minacce web e API comuni (ad esempio, OWASP API Security Top 10). * Crittografia: Applicare la crittografia TLS per tutto il traffico delle API (dati in transito).









Data Security & Compliance

In definitiva, Zero Trust mira a proteggere i dati. Questo comporta la comprensione di dove si trovano i dati, la classificazione e l'applicazione di controlli appropriati.





Classificazione e etichettatura dei dati: identificare e classificare i dati sensibili nei vostri ambienti cloud. usare tag o etichette per applicare politiche di sicurezza appropriate.

Crittografia: crittografa i dati sensibili sia in riposo (utilizzando KMS del provider cloud o crittografia di database gestita) che in transito (utilizzando TLS/mTLS).

Prevenzione della perdita di dati (DLP): implementare soluzioni DLP per monitorare e prevenire l'esfiltrazione di dati sensibili attraverso vari punti di esilio.

Mapping della conformità: Map Zero Trust controlla i pertinenti quadri di conformità (ad esempio, NIST CSF, PCI DSS, HIPAA, GDPR).

Audit Trails: assicurare il logging di audit completo per tutte le richieste di accesso, le modifiche alle politiche e gli eventi di sicurezza.









Implementare ZTA implica sfruttare una combinazione di tecnologie, spesso integrate:





Fornitori di identità (IdP): Azure Active Directory, Okta, Ping Identity, Google Cloud Identity.





Fornitori ZTNA/SDP: Zscaler Private Access (ZPA), Palo Alto Networks Prisma Access, Cloudflare Access, Netskope Private Access, Akamai Secure Internet Access Enterprise.





Micro-segmentazione: Illumio Core, Akamai Guardicore Segmentation, Cisco Secure Workload (Tetration), controlli cloud-native (Gruppi di sicurezza, Politiche di rete).





CSPM/CWPP: Palo Alto Networks Prisma Cloud, Aqua Security Platform, CrowdStrike Falcon Cloud Security, Sysdig Secure, Lacework Polygraph Data Platform, Wiz, Orca Security, Native Cloud Tools (AWS Security Hub, Azure Defender for Cloud, GCP Security Command Center).





Service Mesh: Istio, Linkerd, Consul Connect.





API Security: API Gateways (AWS API Gateway, Azure API Management, Google Apigee), WAF (Cloudflare, Akamai, F5), Venditori di sicurezza API dedicati (Salt Security, Noname Security).





Siem/SOAR: Splunk, IBM QRadar, Microsoft Sentinel, Exabeam, Securonix, LogRhythm.





Vantaggi reali di Cloud-Native Zero Trust

L'adozione di un modello Zero Trust in ambienti cloud-native offre vantaggi significativi:





Posizione di sicurezza migliorata: riduce drasticamente la superficie di attacco e limita il raggio di esplosione delle violazioni eliminando la fiducia implicita e applicando il minimo privilegio.





Miglioramento della rilevazione e della risposta alle minacce: il monitoraggio continuo e la visibilità granulare consentono una rilevazione più rapida delle attività anomale e delle entità compromesse.





Miglioramento della conformità e della governance: i controlli di accesso granulari, l'audit completo e l'applicazione delle politiche aiutano a soddisfare requisiti normativi rigorosi.





Secure Remote Access: fornisce un accesso sicuro e specifico per le applicazioni ai lavoratori remoti e a terzi senza i rischi associati alle VPN tradizionali.





Aumento dell'efficienza operativa: l'automazione delle attività di applicazione delle politiche e di sicurezza riduce lo sforzo manuale e migliora la coerenza.





Consentire la trasformazione digitale sicura: consente alle organizzazioni di adottare con fiducia le tecnologie cloud, i microservizi e le pratiche DevOps senza compromettere la sicurezza.





Trappole comuni e come evitarle





Il viaggio verso Zero Trust è complesso e non senza potenziali trappole:





Complexity Overwhelm: Cercare di implementare tutto in una volta può essere sconvolgente. Evitare: iniziare piccolo, concentrandosi su attività critiche o casi di utilizzo. Adottare un approccio iterativo, espandendo continuamente e raffinando l'implementazione ZTA.





Esperienza utente negativa: politiche eccessivamente restrittive o processi di autenticazione onerosi possono frustrare gli utenti e ostacolare la produttività. Evitare: bilanciare le esigenze di sicurezza con l'esperienza dell'utente. coinvolgere gli utenti in anticipo, sfruttare l'accesso adatto/condizionato e esplorare le opzioni senza password.





Strumento Sprawl e sfide di integrazione: l'implementazione di ZTA spesso comporta più strumenti.





Evitare: prioritizzare le piattaforme integrate dove possibile. concentrarsi su strumenti con API robusti per l'interoperabilità. Sviluppare una visione architettonica chiara.





Mancanza di automazione: la gestione manuale delle politiche e la risposta alle notifiche in ambienti cloud dinamici non è sostenibile. Evitamento: investire pesantemente in automazione per la definizione delle politiche (Policy-as-Code), l'applicazione, il monitoraggio e la risposta (SOAR).





Monitoraggio e visibilità insufficienti: Implementare controlli senza visibilità adeguata per verificare la loro efficacia è pericoloso. Evitare: Assicurare un monitoraggio completo su identità, endpoint, rete, applicazioni e dati. Valutare continuamente che le politiche funzionano come previsto.





Ignorare il cambiamento culturale: la fiducia zero riguarda tanto la cultura quanto la tecnologia. La resistenza al cambiamento o la mancanza di consapevolezza della sicurezza possono compromettere l'implementazione. Evitare: promuovere una cultura consapevole della sicurezza. sottolineare che la sicurezza è responsabilità di tutti. fornire formazione e comunicazione chiara.





Conclusione

Nel mondo dinamico e senza perimetro del cloud computing, Zero Trust non è più un concetto di nicchia, ma un imperativo strategico. Passare oltre le obsolete difese basate sul perimetro e adottare la filosofia di "Non fidarsi mai, verificare sempre" è essenziale per proteggere le imprese moderne. Concentrandosi su una forte verifica dell'identità, un accesso minimo di privilegi, micro-segmentazione, monitoraggio continuo e la protezione diretta dei carichi di lavoro e delle API, le organizzazioni possono costruire architetture di sicurezza resilienti e adattive.





Il percorso di implementazione richiede una pianificazione attenta, sfruttando le tecnologie giuste in tutti i domini di identità, rete, carichi di lavoro, dati e monitoraggio, e affrontando le sfide uniche poste dagli ambienti nativi del cloud.Mentre esistono trappole, un approccio iterativo basato sul rischio incentrato sugli asset critici, sull'automazione e sulla promozione di una cultura consapevole della sicurezza può portare al successo.





Inizia il tuo viaggio Zero Trust valutando la tua attuale posizione di sicurezza, identificando le aree ad alto rischio e sviluppando una tabella di marcia graduale. Inizia a implementare controlli fondamentali come IAM forte e micro-segmentazione per applicazioni critiche. Ricorda che Zero Trust non è una destinazione ma un processo continuo di raffinamento e adattamento.





