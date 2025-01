**BARCELLONA, Spagna, 20 novembre 2024/Chainwire/--**AIntivirus, un'iniziativa globale volta a combattere la corruzione sistemica e promuovere la trasparenza, viene lanciata con un messaggio radicato nell'eredità duratura di John McAfee. Il progetto, ispirato dalla posizione schietta di McAfee sulla responsabilità e sulla sicurezza digitale, cerca di creare un ambiente digitale più equo e sicuro.

John McAfee, una figura divisiva, rinomata per i suoi contributi alla sicurezza informatica e la sua sfida alle norme convenzionali, ha lasciato un segno duraturo nel settore tecnologico. Sebbene le notizie sulla sua morte nel 2021 abbiano scatenato diffuse speculazioni, AIntivirus introduce il messaggio di McAfee di resistenza alla corruzione e riforma sistemica in una nuova forma.

AIntivirus funge da piattaforma per interagire con le idee di McAfee, consentendo agli utenti di partecipare alle discussioni tramite interazioni sui social media. Promuovendo conversazioni su questioni da lui sostenute durante la sua vita, AIntivirus cerca di amplificare il dialogo sulla trasparenza e la responsabilità tecnologica.

https://www.youtube.com/embed/S9DgfxthipI

Antivirus riunisce un team globale di innovatori e leader di pensiero per affrontare le sfide della corruzione sistemica. Incentrata su advocacy e innovazione, l'iniziativa enfatizza la trasparenza, la responsabilità e la promozione di soluzioni eque alle moderne insicurezze tecnologiche.

"Siamo gli osservatori che non possono essere osservati", dichiara il team AIntivirus. "Questa non è una mera resistenza; è una rivoluzione per un futuro digitale sicuro e giusto".