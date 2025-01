Lemon Group (LEMX) e il governo ugandese collaborano per lo sviluppo economico basato sulla blockchain

Il governo dell'Uganda, in collaborazione con Lemon Group (LEMX), ha annunciato una partnership rivoluzionaria per promuovere iniziative basate sulla blockchain volte a promuovere la crescita economica, aumentare la trasparenza e potenziare le comunità attraverso soluzioni tecnologiche innovative. Questa partnership consolida la posizione dell'Uganda come leader lungimirante nell'innovazione della blockchain in Africa e a livello globale.





In una dichiarazione ufficiale, l'Onorevole Oryem Henry Okello, Ministro di Stato per gli Affari Esteri/Relazioni Internazionali, ha sottolineato l'impegno incrollabile del governo nel supportare le iniziative di tokenizzazione trasformativa del Lemon Group (LEMX). Si prevede che questi sforzi guideranno significative opportunità di investimento, miglioreranno i servizi pubblici e forniranno un solido quadro per la modernizzazione economica.





La fase iniziale di questa collaborazione si concentrerà sulla tokenizzazione dei progetti abitativi per affrontare le sfide abitative dell'Uganda, garantendo qualità e convenienza per i cittadini. Con oltre 60.000 case dell'esercito destinate alla tokenizzazione, questo primo passo verso la completa tokenizzazione del paese è stimato in circa 2 miliardi di USD, rappresentando un passo fondamentale verso la democratizzazione della proprietà e la promozione dell'inclusione finanziaria.





Grazie all'introduzione della proprietà frazionata, gli ugandesi avranno una possibilità senza precedenti di investire in beni immobiliari, migliorando la loro indipendenza finanziaria.





Sulla base di questo successo, l'iniziativa si espanderà ad altri settori, tra cui le soluzioni abitative tradizionali per comunità più ampie e personale militare. L'obiettivo principale è quello di migliorare la trasparenza nella gestione patrimoniale e introdurre modelli finanziari innovativi che diano potere ai cittadini della nazione.





Spesso definita la "Perla d'Africa", le ricche risorse e la posizione strategica dell'Uganda la rendono un hub naturale per la trasformazione basata sulla blockchain. Il potenziale per le iniziative di tokenizzazione è vasto e altri sforzi, come l'espansione della tokenizzazione del caffè nel paese, sono programmati per la fine del 2025.





Sfruttando l'esperienza del Lemon Group (LEMX) nella tecnologia blockchain, l'Uganda è pronta ad attrarre investimenti globali, migliorare l'erogazione dei servizi e rafforzare le sue basi economiche.





"Vorrei riconoscere personalmente il mio rapporto di lunga data con il Dott. Fahed Merehbi, co-fondatore di Lemon Group", ha affermato il Ministro Okello. "Questa partnership riflette una visione condivisa di utilizzare l'innovazione a beneficio della popolazione dell'Uganda e promuovere un progresso sostenibile per il nostro Paese".





Come parte della più ampia collaborazione, l'Uganda cerca di stabilire normative complete sulla blockchain che favoriscano la trasparenza, promuovano l'innovazione e posizionino la nazione in prima linea nella trasformazione economica guidata dalla blockchain. Questa partnership mira a mostrare l'Uganda come leader regionale nella gestione patrimoniale basata sulla blockchain, allineandosi alla sua visione di un futuro prospero e digitalmente avanzato.





Il governo dell'Uganda esprime pieno sostegno al Lemon Group (LEMX) e alle sue iniziative e resta fiducioso che questa partnership servirà al meglio gli interessi degli ugandesi, degli investitori globali e dell'economia in generale.





Per ulteriori informazioni, contattare: Jason Anderson

