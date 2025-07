10 cose da fare dopo la tua prima vittoria - quindi non sarà l'ultima

Avevo pensato che le start-up muoiono quando nulla funziona. cattivo prodotto, fuori denaro, squadra incompetente.





Poi ho iniziato una compagnia.





Un giorno abbiamo ottenuto trazione. Alcuni colpi di stampa. DM piena di "dovremmo parlare", gli investitori di Sigma faccia facendo la cosa lean-forward "Mi piace quello che stai costruendo".Basta una validazione sufficiente per buttarci fuori dal panico.





Questo è quando le cose vanno di lato.Non perderò il tempo con il play-by-play, ma siamo quasi scomparsi nel purgatorio di avvio - ricordato solo abbastanza per essere dimenticato correttamente.

Vedete, il panico era la cosa migliore che avevamo fatto. Ci ha reso ossessivi, neurotici, leggermente distaccati in un buon modo. Abbiamo inseguito tutto perché la sopravvivenza non ha lasciato spazio per la dignità. Ma con la trazione è venuto il farmaco di avvio più mortale: l'illusione di essere sicuri.

Ma con la trazione è venuta la droga di avvio più mortale: l’illusione di essere sicuri.Niente uccide l’impulso più velocemente di pensare di averne uno.





Here are 10 things you still need to do after you get traction—or don’t. The internet loves a thoughtful postmortem.





1. Fire the Voice That Says “We’re Past That Now”





Quella piccola voce è l'inizio dell'obituario.Conosci quello - subito dopo il tuo primo titolo mediatico, il tuo primo investitore in arrivo DM, il tuo team inizia a dire cose come "dovremmo davvero essere ancora freddi e-mailing?" o "abbiamo bisogno di iniziare ad agire come una vera azienda.

Hai ottenuto la trazione facendo cose disperate, indegne, leggermente insignificanti.E ora pensi di aver guadagnato la strada da loro?No, tutto ciò che hai guadagnato è una lista più lunga di cose da fare.

La cosa spazzatura muore solo quando ha superato la sua utilità.Non quando sei finanziato.Non quando qualcuno ti chiama un genio su X.





2. Stop Performing Founder Theatre





Traction può scatenare una crisi di identità completa. Diventi cinque fondatori diversi a seconda di chi sta guardando. modalità Investor. modalità LinkedIn. modalità Podcast. modalità Team All-Hands.

Diventi una caricatura, un esercizio di branding, e smetti di prendere decisioni pericolose e necessarie, perché queste decisioni non funzionano bene con il tuo pubblico immaginario.

Le start-up possono sopravvivere a un fondatore bruciato, ma muoiono quando il fondatore si divide in pezzi – e nessuno di loro appare per fare il lavoro.





3. Shred The Story You Sold To Investors





Il pitch deck è una profezia e, come tutte le profezie, è per lo più una merda.





È stato scritto per apparire impressionante. Sweeping visione. scala globale. Creazione di categorie. Hai dipinto il futuro in pennelli da miliardi di dollari – perché questo è ciò che serve per sollevare. E quando la trazione colpisce, è facile rimanere intrappolato nella tua mente. Stai continuando a cercare di rendere la storia realtà, preparando la scena per Act III, anche se Act non ho mai finito. Il team costruisce ciò che il ponte ha promesso, non ciò di cui il mercato ha bisogno.





Trattalo come fan fiction. divertente da rileggere, a volte affascinante, ma del tutto inutile per decidere cosa fare di seguito.





4. Book a Weekly Ego Exorcism





Una volta alla settimana, sediti, chiudi la porta e soffri.Inala il concorrente che vince.Ricorda la balena che non ti ha mai detto perché.





Nessun telefono, solo il dolore.





Iniziate a confondere la fortuna con la prospettiva e pensare che un paio di menzioni di TechCrunch significhi che siete intattabili.





Questa è la tua camera di deflazione. Senti il morso di essere ignorato. Il colpo d'intestino di essere indietro. L'umiliazione di rendersi conto che qualcuno là fuori lo ha fatto più veloce, più economico, meglio. Poi torna al lavoro, come qualcuno che non lo ha ancora fatto.





Perché tu non hai.





5. Approve The Missions, Deny The Means





Più grande è il team, più grandi sono le richieste. Più tempo. Più assunzioni. Più soldi.

“Un solo freelancer”

“Solo qualche mese”.

“Solo un budget modesto... di 80.000 dollari”.





Ecco come le start-up diventano agenzie – con sedie più belle.





Basta dire: certo. metà di quel tempo. $500. Immaginami. Costruisci il prototipo. Hack la landing page con AI, Canva e sputa.





Se un'idea funziona solo con un team di sei, una pista a cinque cifre e un sabbatico pagato, probabilmente non funziona affatto.





6. Make Hiring A Soul Crushing Ordeal





Traction fa qualcosa di pericoloso: ti fa sentire autorizzato. per aiutare. per capoconto. per diventare quella società adulta con pranzi onboarding e emojis Slack per “#people-culture”.





Quindi, quando qualcosa si sente difficile, il riflesso è: “Poiché chiaramente il problema non è il tuo processo o le priorità. È solo che non hai abbastanza corpi. Sfortunatamente la maggior parte delle assunzioni sono responsabilità con i profili di LinkedIn. Ecco il tuo antidoto.





Passo 1: Pitch It Come un Pre-Seed Round

Vuoi un nuovo noleggio? Vendilo come se fosse la tua startup. Qual è il problema di bruciare? Perché ora? Qual è il ROI? Meglio avere le tappe, le metriche, i piani principali.

Inoltre, se ChatGPT ha scritto la tua descrizione del lavoro, indovinate che cosa ChatGPT può fare il lavoro.





Passo 2: Assegnare il dolore

Se questa persona floppia, tu floppia.

I tuoi OKR si accendono. Il tuo bonus va a MIA. Il tuo titolo rimane congelato nel tempo. Non più colpire i fantasmi che non si sono ancora uniti. vuoi il headcount? metti la pelle nel gioco. Altrimenti, stai solo giocando ai Sims aziendali con soldi veri.





Passo 3: Il trattamento silenzioso

Lasciateli lanciare. Nod lentamente. Sorridi caldo. Prendi appunti diligenti come il budget è intorno all'angolo. Poi scompaia come un VC che ha detto "super interessante" e non ha mai chiamato indietro. Aspetta 30 giorni. Se stanno ancora spingendo? Forse è legittimo. Se lo hanno risolto da soli? Ancora meglio. Se hanno dimenticato? 5 cifre buco nero sfuggito.





7. Assemble A Humiliation Panel





La crescita cambia il tuo ambiente. gli investitori diventano educati. i clienti diventano tolleranti. i media si impressionano. improvvisamente, tutto suona... incoraggiante. E internamente il tuo team inizia a credere alla propaganda del giorno della demo.





Quindi installa una controforza. Tre persone che non devono nulla alla tua startup – tranne che la verità. Idealmente quelli che ti hanno superato, ti hanno superato, o ancora pensano che la tua azienda sia un PDF con overhead. Il loro lavoro? Apparire una volta al mese e cancellare. Una gloriosa ora di umiliazione strategica, con tutta la tua squadra presente.

Il tuo itinerario? stupido.

I numeri sono infiammabili?

Le tue scuse? – La tua scusa.





Questo non è crudeltà. È calibrazione. Perché se l'unico feedback che il tuo team riceve è l'applauso, il prossimo prodotto sarà un eulogy.





8. Give Every Idea a Shot at the Throne





Il successo genera arroganza. i MVP vengono trattati come capolavori. improvvisamente meritano protezione. processo. politica. Tre strati di approvazione solo per suggerire qualcosa di nuovo. Ecco come le start-up vanno dalla nave pirata alla nave da crociera.





Quindi rompere la catena di comando. Una volta al mese, chiunque - ingegnere, tirocinante, operatore - può lanciare il fondatore (tu) direttamente.





Ma nessun pitch a metà punteggio. Qualsiasi pitcher deve trattarlo come Shark Tank. Se è buono, lo conducono. Se è grande, forse si abbandona ciò che si sta facendo e si unisce. E se succhia? Hai perso circa 7 minuti.





Più probabile che no, il tuo MVP è uno scaffolding.E la prossima grande idea è probabilmente intrappolata dietro il titolo di lavoro di qualcuno.









La trazione ti dà una nuova malattia: aspettare che tu sia “pronta”.





Hai usato per lanciare in un fine settimana. Ora hai dodici schede notion che discutono profondamente i pesi di carattere e l'allineamento della roadmap. Quindi, prima di avere il piano, scegli una data - aggiornamento degli investitori, lancio delle funzionalità, espansione di nuove città, qualunque cosa suoni importante. Mettilo nel calendario. Rendilo pubblico. A voce alta. Scrivilo in sangue sulla tavola bianca.





Ora hai un piano reale: non vergognarti.Guarda come le priorità si affilino, la funzione muore e le persone smettono di discutere e iniziano a consegnare.Perché nessuno vuole essere la ragione per cui il tuo aggiornamento si trasforma in un tour di scusa.





La trazione ti acquista l’illusione che hai più tempo, ma in realtà tutto quello che hai è più persone da abbandonare, e un palcoscenico più grande per farlo.





10. Start Every Month With A Funeral





Prima della trazione, tutto era offesa – perché non c’era nulla da difendere.





E improvvisamente, ogni decisione viene con uno svantaggio immaginario: e se confondessimo gli investitori?





La trazione migliora la tua paura. stai passando da "Cosa succede se non lo facciamo mai?" a "Cosa succede se perdiamo ciò che abbiamo?"È così che la costruzione si trasforma in babysitting, preservando i sostituti spingendo, e l'impulso diventa manutenzione.





Ogni mese, uccidi qualcosa. Qualcosa un po 'stale, vagamente utile, e probabilmente ha un halo sentimentale. "Funziona", "Non fa male a nessuno", "Ci sono voluti mesi per costruire".





Organizza un funerale. Fai osservare il team. Ricorda loro che nulla è permanente – nemmeno il successo.





Final Thoughts: The Beginning Of The End Often Looks Like Progress





La trazione è una parte uguale di carburante e anestetico. I complimenti, il capitale, la calma - tutto ti distrae dalla realtà che sei ancora un errore dall'irrilevanza. Trattalo come un dono che non hai guadagnato - e combatti come l'inferno per dimostrare che meriti di tenerlo. Non con coperte a mano e cerchi di strategia, ma con il tipo di paura esistenziale che ti sveglia alle 3 del mattino chiedendo cosa hai perso.





L'unico vero calvario in questa fase è la paranoia produttiva. ora vai a spaventarti.

