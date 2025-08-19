R0AR Mengumumkan Penjualan Node: Demokratisasi Infrastruktur Layer 2 dan Menghargai Partisipasi Komunitas

, super-app DeFi terkemuka yang dibangun pada OP Stack Optimism, hari ini mengumumkan program Node Sale, yang memungkinkan peserta global untuk memiliki dan mengoperasikan infrastruktur penting untuk jaringan R0ARchain Layer 2. Mulai 2025-8-25, individu dan lembaga di seluruh dunia dapat membeli lisensi R0AR Node, mendapatkan hadiah validator sambil berkontribusi pada desentralisasi infrastruktur keuangan generasi berikutnya. Sheridan, USA, August 19th, 2025/Chainwire/-- Rudi Rudi Ini menandai momen penting dalam keuangan terdesentralisasi, karena R0AR menjadi salah satu ekosistem Layer 2 pertama yang menawarkan infrastruktur validator milik komunitas melalui program penjualan node terstruktur, menggabungkan keamanan Ethereum dengan aksesibilitas partisipasi komunitas. Solving the Infrastructure Ownership Gap in Layer 2s Sementara solusi Layer 2 telah meledak dalam adopsi, dengan rollup optimis yang memproses lebih dari $ 15 miliar dalam nilai total terkunci, sebagian besar infrastruktur tetap terpusat di antara segelintir validator institusi. "Layer 2 tradisional meminta pengguna untuk mempercayai sekuen dan validator terpusat," jelas Dustin Hedrick, Co-Founder & CTO R0AR. "Kami membalikkan model ini dengan memberi komunitas kami kepemilikan langsung dari infrastruktur yang memungkinkan kedaulatan keuangan mereka. Ketika DeFi mendekati nilai pasar yang diproyeksikan $ 231 miliar pada tahun 2030, infrastruktur yang mendukung protokol ini harus berevolusi dari portal terpusat ke jaringan milik komunitas yang menyesuaikan insentif antara pengguna, validator, dan protokol itu sendiri. Where Technical Innovation Meets Community Empowerment Node R0AR berfungsi sebagai tulang belakang jaringan validator R0ARchain, melakukan fungsi penting termasuk: \n \n \n \n \n Validasi Transaksi: Verifikasi dan memproses semua transaksi pada rantai Ketersediaan data: memastikan data transaksi tetap dapat diakses dan dapat diverifikasi Keamanan jaringan: berkontribusi pada konsensus dan mekanisme anti-penipuan Operasi Cross-Chain: Mendukung jembatan yang lancar dengan Ethereum dan jaringan Superchain lainnya Tidak seperti pengaturan validator tradisional yang membutuhkan pengetahuan teknis yang kompleks, Nodes R0AR dirancang untuk aksesibilitas: Persyaratan Hardware Minimum \n \n \n \n \n \n \n \n Penyimpanan: 250 GB SSD [Ini akan meningkat seiring dengan peningkatan ketinggian rantai]. RAM : 16 GB CPU : 8 vCPU 3 Model Operasi Self-hosted: Run nodes pada perangkat keras pribadi atau penyedia VPS Node-as-a-Service (Lisensi Pooling): Delegasi operasi ke penyedia profesional seperti [NaaS Partners] Model Hybrid: Gabungkan Self-Hosting dengan Layanan Backup Profesional Node Sale Structure Belajar dari penjualan node yang sukses seperti kenaikan $ 60M+ Aethir, R0AR telah merancang struktur harga tingkat yang menghargai partisipasi awal sambil memastikan akses komunitas yang luas: * Struktur tingkat akhir dan total pasokan yang akan diumumkan **Equivalent USD berdasarkan harga $ 4.500 ETH pada saat publikasi Strategic Partner Early Access \n \n \n \n Pemegang NFT Eksekutif R0AR Society: 5 Hari Akses Awal Anggota R0AR Country Club: 5 Hari Akses Awal Early Adopter OG $1R0R Hodlers: 5 Hari Akses Awal Multi-Income Node Ekonomi Operator Node R0AR mendapat manfaat dari banyak aliran pendapatan potensial, menciptakan insentif jangka panjang yang berkelanjutan: Pengertian Validator Rewards \n \n \n \n \n \n Emisi dasar: dibayarkan dalam token $ETH Bonus Prestasi: dalam 1R0R Network Fee Share: Bagian dari semua biaya transaksi R0ARchain Masa Depan: Pendapatan Cross-Chain: Bagian dari biaya jembatan dan interoperabilitas Lebih banyak untuk datang! Bonus Integrasi Ekosistem Masa Depan \n \n \n \n \n DeFi Activity Multiplier: Hadiah Bonus Berdasarkan Volume DeFi On-Chain AI Usage Rewards: Tambahan $1R0R untuk pekerjaan komputasi AI R0ARacle Biaya Pasar NFT: Bagian Pendapatan dari Transaksi Pasar NFT asli Partisipasi Pemerintahan: Hadiah untuk voting proposal aktif dan keterlibatan masyarakat yang terkait langsung dengan R0AR Chain Manfaat Adopsi Awal (6 bulan pertama) \n \n \n \n \n \n \n \n Double Rewards Periode: Hybrid 1R0R & ETH Payout untuk pengembalian yang diharapkan. Airdrop Eligibility: Akses prioritas untuk peluncuran token ekosistem di masa depan Dukungan Premium: Akses langsung ke tim pengembangan inti Akses eksklusif: hak pertama untuk fitur beta dan peningkatan protokol Akses ke Platform: serta aplikasi dan segala sesuatu yang dirilis di ekosistem R0AR. Whitelisting: Akses pertama ke Proyek dan aplikasi yang akan datang serta koleksi NFT. AI Enabled: Fungsi dengan R0ARacle AI NFT-Based Node Licenses Lisensi Node R0AR akan dikeluarkan sebagai ERC-721 NFT pada Ethereum mainnet, menyediakan: \n \n \n \n Properti yang dapat diperiksa: bukti berbasis blockchain hak operator node Composability: Integrasi dengan protokol DeFi untuk pinjaman / pinjaman terhadap nilai node Metadata Tracking: sejarah kinerja on-chain dan statistik penghargaan RCNL ERC 721 Smart Contract: 0xC751CEe4fc803Eb591f4D368E6f6C2e07eEC2FEA Fitur Lisensi Node \n \n \n \n \n Akses seumur hidup: Tidak ada biaya berulang atau biaya langganan Upgradeable: Berpartisipasi dalam peningkatan jaringan dan peluncuran fitur baru Hak-hak pemerintahan: Pemungutan suara tentang parameter jaringan dan perbaikan protokol Interoperabilitas: R0AR Chain kompatibel dengan jaringan Optimism Superchain lainnya. Built for Scale and Security Infrastruktur node R0ARchain memanfaatkan teknologi mutakhir untuk memastikan kinerja optimal: Optimisme terhadap Integrasi Stack \n \n \n \n \n Sistem bukti penipuan: mekanisme menantang otomatis untuk transisi negara yang tidak sah Jaminan ketersediaan data: publikasi data yang didukung Ethereum memastikan transparansi Arsitektur Modular: Upgrade Langsung Tanpa Hentian Jaringan Kompatibilitas Superchain: Interoperabilitas asli dengan Base, Zora, dan rantai OP Stack lainnya Strategic Partnerships Enhance Node Value R0AR telah menjamin dan memperluas kemitraan kunci untuk memaksimalkan manfaat operator node: Penyedia Node-as-a-Service \n \n \n \n \n Manajemen Profesional: Solusi hosting kelas perusahaan Uptime Terjamin: Komitmen kinerja yang didukung oleh SLA Dukungan teknis: bantuan ahli untuk operasi yang kompleks Optimalisasi Biaya: Infrastruktur Bersama Mengurangi Biaya Operasional Mitra Infrastruktur \n \n \n \n Penyedia Cloud: Tarif yang disukai dengan AWS, Digital Ocean, dan penyedia regional Layanan pemantauan: Peringatan terintegrasi dan pelacakan kinerja Audit Keamanan: Smart Contract Regular dan Infrastruktur Security Review The Market Opportunity of Infrastructure Growth Peluang Pasar Pertumbuhan Infrastruktur Landscape infrastruktur validator menyaksikan momentum eksplosif, seperti yang diilustrasikan oleh kinerja di rantai OP-Stack terkemuka: \n \n \n \n \n \n \n Layer 2 TVL Growth: Base melonjak dari kurang dari $ 500 juta menjadi lebih dari $ 2 miliar di TVL selama 2024, dan terus berkembang menjadi lebih dari $ 8 miliar pada Juni 2024, didistribusikan di kedua pool likuiditas kanonik dan asli__.__ On-Chain Activity: Base sekarang memproses lebih dari 50 juta transaksi per bulan pada tahun 2025, melampaui L2 yang mapan seperti Arbitrum. Sementara itu, Zora mencatat volume transaksi harian hingga ~ 100.000, menunjukkan keterlibatan pengguna yang kuat. Developer / Creator Adoption: Juli 2025 melihat pipa pembuatan token Base melonjak – dari sekitar 6.600 token baru pada awal Juli hingga hampir 100.000 dalam dua hari – karena SocialFi yang dipimpin Zora mendapatkan daya tarik. Hanya pada 29 Juli, Zora menyumbang ~49.989 peluncuran token, mewakili pangsa pasar 63% yang dominan.Sejak peluncuran kembali Base App, Zora telah mengaktifkan 1,6 juta Creator Coins, menarik hampir 3 juta pedagang unik, dan menghasilkan lebih dari $ 470 juta dalam volume perdagangan. Cross-Chain (Bridge) Volume: agregator jembatan Base menangani sekitar $ 14,8 juta dalam transfer lintas rantai harian dan $ 360 juta per bulan, menekankan meningkatnya permintaan untuk infrastruktur on / off-ramp. Bagaimana manfaat R0AR Chain ini: \n \n \n \n \n Potensi TVL & Liquidity: Jika R0AR Chain dapat menangkap bahkan sebagian kecil dari adopsi eksplosif ini, itu bisa menarik likuiditas substansial dengan cepat. High Transaction Throughput: Base’s 50M+ monthly tx baseline menunjukkan skala infrastruktur – membuat R0AR Chain dengan baik ditempatkan untuk penggunaan volume tinggi, dibangun pada OP Stack yang sama. Creator Ecosystem: Kasus Zora menunjukkan pencipta akan berkumpul ke infrastruktur yang memberdayakan konten minted. Cross-Chain Composability: Dengan volume jembatan melebihi ratusan juta, menawarkan partisipasi infrastruktur yang lancar memanfaatkan aliran aset dan volume yang menguntungkan. Operator Node R0AR menempatkan diri mereka di pusat pertumbuhan ini, memungkinkan untuk mendapatkan imbalan dari setiap transaksi, swap, saham, dan perdagangan NFT di seluruh ekosistem. Tanggal Kunci \n \n \n \n \n \n \n 2025-8-5: Pengumuman penjualan node dan rilis dokumentasi 2025-8-19: Early 1R0R Adopter dan pemegang NFT akses awal dimulai 2025-8-25: Penjualan umum diluncurkan pada 10:00 AM UTC IMMEDIATE UPON MINT: NFT lisensi node yang didistribusikan kepada peserta Q4 2025: Rilis dan pengaturan perangkat lunak klien Node dimulai Q4 2025: Distribusi Reward dimulai Bagaimana untuk berpartisipasi \n \n Persiapkan Dompet: Pastikan MetaMask atau dompet yang kompatibel memiliki cukup ETH untuk gas dan harga Node di ETH (10% diskon saat membeli dengan token asli r0ar) \n \n \n \n \n \n \n 1R0R, USDC dan USDT KYC lengkap: Verifikasi identitas untuk memenuhi syarat hadiah (harus untuk pembelian) Pilih tingkat: Pilih tingkat harga optimal berdasarkan anggaran. Lisensi Pembelian: Eksekusi transaksi selama jendela penjualan yang ditunjuk Dapatkan NFT: Mengumpulkan lisensi node NFT segera pada ETH-chain. Setup Node: Download software klien dan mulai operasi validasi Persyaratan Pembelian \n \n \n \n \n Usia minimum: 18+ tahun untuk berpartisipasi dalam hadiah Pembatasan geografis: Mengecualikan negara-negara yang tidak berpartisipasi dan negara-negara yang dilarang oleh OFAC Metode pembayaran: ETH, USDC, USDT, 1R0R (10% diskon ketika membeli dengan token asli r0ar) Biaya Gas: ETH terpisah yang diperlukan untuk biaya transaksi The Future Belongs to Community-Owned Infrastructure R0AR Node Sale mewakili lebih dari mekanisme penggalangan dana, itu adalah pergeseran paradigma menuju infrastruktur keuangan milik masyarakat.Karena keuangan tradisional semakin mengadopsi teknologi blockchain, validator yang mengamankan jaringan ini harus mencerminkan prinsip-prinsip terdesentralisasi di inti crypto. \n \n "Kami tidak hanya menjual lisensi node," kata Dustin Hedrick, co-founder di R0AR. "Kami tidak hanya menjual lisensi node," kata Dustin Hedrick, co-founder di R0AR. "Kami mendistribusikan kepemilikan infrastruktur internet keuangan kepada orang-orang yang akan menggunakannya paling banyak. Di luar peluncuran: 
 
 
 
 
 New Revenue Streams: Integrasi dengan protokol DeFi dan AI yang muncul Evolusi Pemerintahan: Perbaikan dan Upgrade Protokol Berbasis Komunitas Kemitraan Pertumbuhan: Pembagian pendapatan dari integrasi ekosistem strategis Akses: Dapatkan akses ke semua ekosistem R0AR, whitelist dan airdrops. About R0AR R0AR adalah ekosistem DeFi generasi berikutnya yang dibangun pada rantai Layer 2 yang disesuaikan menggunakan Optimism OP Stack. Ini menyatukan self-custody, perdagangan bertenaga AI, staking, NFT, dan dukungan aset dunia nyata menjadi satu platform yang lancar. didukung oleh token $1R0R dan dikelola oleh komunitasnya, R0AR dirancang untuk membuka dana yang aman, cerdas, dan berdaulat bagi semua orang. Pelajari lebih lanjut di .