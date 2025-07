Dibangun untuk skala: eXchange1 membawa perdagangan Crypto kelas institusi ke pengguna India

Dengan peluncuran resmi, platform yang diatur oleh Eropa membuka akses ke suite penuh alat aset digital yang dirancang untuk pedagang modern, klien institusional, dan mitra ekosistem.

Sementara banyak platform menjanjikan kecepatan dan skala, sedikit yang mendukung dengan dasar peraturan dan arsitektur kinerja tinggi yang ditawarkan oleh eXchange1 secara default.

Not Just a Platform. A Purpose-Built Ecosystem

eXchange1 menempatkan dirinya sebagai lebih dari sekedar tempat perdagangan.Ini adalah ekosistem keuangan digital yang lengkap yang menggabungkan teknologi mutakhir dengan pengalaman pengguna yang lancar.Platform ini menyediakan:

Spot, Margin dan Futures Trading

Copy Trading (untuk Spot dan Futures)

Alat strategi otomatis

Token Produk Investasi

Apakah Anda seorang investor baru yang mengeksplorasi perdagangan dasar atau lembaga yang mengelola portofolio yang kompleks, eXchange1 menawarkan fungsionalitas di setiap tingkat. platform ini dapat diakses melalui web, mobile, dan API, memungkinkan partisipasi real-time dengan pasar global dari perangkat apa pun.

Fitur Copy Trading, misalnya, memberdayakan pedagang yang kurang berpengalaman untuk mencerminkan strategi investor berpengalaman – sementara alat otomatis memungkinkan pengguna canggih untuk mengimplementasikan perdagangan algoritmik dengan presisi.

Built for India. Backed by the World.

Basis kripto India yang berkembang pesat – 119 juta pengguna pada tahun 2024 saja – membutuhkan lebih dari sekedar aplikasi flashy.

Platform ini dibangun pada arsitektur likuiditas tinggi yang dirancang untuk mendukung volume perdagangan skala institusional tanpa hambatan. infrastruktur back-end dioptimalkan untuk eksekusi cepat, penemuan harga real-time, dan gliding minimal – memastikan pedagang mendapatkan persis apa yang mereka lihat.

Untuk mendukung misi ini di India, eXchange1 telah bermitra dengan perusahaan fintech global terkemuka untuk memastikan kinerja lokal, latensi yang berkurang, dan akses yang lancar – bahkan saat pasar melonjak.

“Kami tidak di sini dengan satu-size-fit-all model,” kata CEO Ms. Sandoval Mera. “skala dan keragaman India layak platform yang disesuaikan, responsif, dan tahan lama. kami telah berinvestasi dalam infrastruktur dan kemitraan untuk memberikan itu.”

Enterprise-Grade Security by Default

Infrastruktur tidak hanya tentang kecepatan – itu juga tentang keamanan. eXchange1 bekerja dengan sistem keamanan kelas perusahaan yang memastikan integritas operasional, perlindungan pengguna, dan kepatuhan dengan standar global.

Key security features include:

Sistem Pengawasan Resiko Real Time

Protokol-protokol tingkat institusional

Multi-layer Authentication dan Keamanan Transaksi

Transparansi siap audit untuk regulator dan mitra

Dengan meningkatnya kerumitan ancaman terkait kripto, fitur tersebut tidak lagi opsional – mereka sangat penting. eXchange1 memastikan infrastrukturnya melindungi aset pengguna dan kepercayaan pasar.

Compliant Architecture with Local and Global Reach

Platform ini berlisensi di bawah Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) oleh Financial Crime Investigation Service (FCIS) Lithuania, dan terdaftar dengan Financial Intelligence Unit India (FIU).

Kepatuhan ganda ini memungkinkan eXchange1 untuk mengintegrasikan dengan lancar dengan lingkungan regulasi India yang berkembang sambil mempertahankan kredibilitas global yang diperlukan untuk melayani investor lintas batas.

Menjadi mematuhi MiCA juga membawa standar operasional yang ketat, termasuk aturan tentang segregasi aset, paparan risiko, transparansi, dan perlindungan konsumen - yang semuanya tercermin dalam desain infrastruktur eXchange1.

“Masa depan aset digital tergantung pada platform yang inovatif dan bertanggung jawab,” kata Dr. James Newsome, Chairman of eXchange1 dan mantan kepala Commodity Futures Trading Commission (CFTC) AS. “Kami telah membangun eXchange1 untuk menjadi hanya itu – platform kinerja tinggi yang regulator dapat bekerja dengan, dan pengguna dapat bergantung pada.”

A Platform That Grows With You

Salah satu keuntungan utama eXchange1 adalah kemampuannya untuk skala dengan pengguna. pedagang ritel mendapat manfaat dari intuitif UI / UX dan dukungan pendidikan, sementara lembaga mendapatkan akses ke:

API Lanjutan untuk Perdagangan Frekuensi Tinggi

Feed data pasar real-time

Dukungan akun khusus

Tokenized Investment Vehicle untuk Diversifikasi

Pendekatan ganda ini - melayani kedua ujung spektrum kelahiran kripto - membuat eXchange1 unik mampu menangani basis investor yang beragam dan berkembang pesat di India.

Dan dengan layanan pelanggan multibahasa yang tersedia 24/7, platform ini memastikan setiap pengguna, dari investor pertama hingga manajer dana, mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan – ketika mereka membutuhkannya.

Future-Proofed for a Changing Industry

Kelas aset baru, perubahan regulasi, adopsi institusional, dan perilaku pengguna semua membutuhkan platform yang dapat beradaptasi secara real time. arsitektur eXchange1 modular dan kompatibel ke depan, memungkinkan untuk mengintegrasikan fitur masa depan seperti:

mogok

Token Luncurkan

Pools Likuiditas Cross Chain

Automasi kepatuhan untuk yurisdiksi baru

Kesiapan masa depan ini adalah bagian dari DNA platform. itulah sebabnya eXchange1 bersikeras untuk membangun resiliensi jangka panjang daripada spekulasi jangka pendek.

Final Thoughts: A New Infrastructure Standard

Ketika lebih banyak pengguna India mencari platform yang kuat dan diatur untuk perdagangan dan berinvestasi dalam crypto, infrastruktur akan menjadi garis pembagian antara pemain yang serius dan yang jangka pendek.

eXchange1 telah memasuki pasar India bukan untuk menguji air, tetapi untuk membangun fondasi – yang didasarkan pada peraturan, dirancang untuk kinerja, dan dirancang untuk kepercayaan.

Dari sistem tingkat institusi hingga alat-alat yang ramah ritel, dan dari pengawasan global hingga integrasi lokal, eXchange1 mewakili apa yang seharusnya terlihat dari pertukaran generasi berikutnya: cepat, aman, dapat diperluas, dan bertanggung jawab.

Cerita ini didistribusikan sebagai rilis oleh ZEX MEDIA di bawah Program Blogging Bisnis HackerNoon.

