10 Perusahaan Olahraga Terbesar di AS Berdasarkan Pendapatan

Pasar olahraga Amerika Serikat didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar dengan pendapatan tahunan melebihi $1 miliar. Konglomerat ini memiliki kehadiran yang signifikan di berbagai pasar, termasuk fashion, media, taruhan olahraga, dan kebugaran. Permintaan akan pakaian olahraga, streaming online, dan komunikasi penggemar-ke-penggemar yang interaktif telah mendorong pertumbuhan pasar yang konsisten. Merek-merek terkemuka terus memengaruhi perilaku konsumen nasional, kesehatan, dan hiburan. 1. Nike, Inc. Nike adalah perusahaan olahraga terkemuka di AS. Nike melaporkan pendapatan sebesar untuk tahun fiskal 2025, penurunan hampir 10% dari $51,36 miliar pada tahun 2024. $46,31 miliar Nike menyumbang sekitar 68% dari total penjualan alas kaki, diikuti oleh pakaian sebesar 28%, dan kategori olahraga lainnya sebesar 4%. Nike telah melaporkan tren profitabilitas yang membaik sejalan dengan ekspektasi yang bijaksana untuk tahun fiskal 2026. Kekuatan inti perusahaan meliputi inovasi, pengembangan merek global, penjualan langsung digital, dan aksesibilitas saluran langsung dan grosir. 2. Fanatics, Inc. Inc. mencapai pendapatan sebesar $8,1 miliar pada tahun 2024, meningkat 15% dari tahun sebelumnya. Divisi perdagangan inti perusahaan, yang mencakup jersey dan perlengkapan bermerek, menghasilkan pendapatan sekitar $6,2 miliar pada tahun 2024. Fanatics Fanatics Collectibles menghasilkan pendapatan sebesar $1,6 miliar pada tahun 2024, terutama didorong oleh kartu perdagangan dan memorabilia, dengan unit sportsbooknya memberikan pendapatan bersih sekitar $300 juta untuk tahun yang sama. Perusahaan ini diproyeksikan mencapai pendapatan $12 miliar pada tahun 2026. Fanatics tumbuh pesat dengan mengkonsolidasikan merchandise berlisensi, kartu perdagangan, dan taruhan di bawah satu platform yang kohesif. 3. Under Armour, Inc. melaporkan pendapatan sebesar $5,16 miliar untuk tahun fiskal yang berakhir 31 Maret 2025 – mencerminkan penurunan sekitar 9% dari pendapatan $5,31 miliar pada tahun 2024. Penjualan Amerika Utara perusahaan menurun sekitar 8-10%, sementara penjualan internasional meningkat sedikit. Perusahaan telah memulai restrukturisasi untuk mengurangi penurunan laba di pasar-pasar utama. Under Armour tetap menjadi pemasok utama pakaian performa untuk atlet, tim, dan konsumen olahraga. Under Armour 4. MGM Resorts International / BetMGM Resorts International melaporkan total pendapatan sebesar $4,40 miliar untuk Q2 2025, naik 1,8% dari tahun 2024. Unit digitalnya (termasuk ) mengalami peningkatan pendapatan 14% selama kuartal yang sama. MGM BetMGM BetMGM memperoleh pendapatan bersih $2,1 miliar pada tahun 2024, naik 7% dari tahun 2023, dengan perkiraan pendapatan bersih setidaknya $2,7 miliar untuk tahun 2025. MGM dan BetMGM diuntungkan oleh pertumbuhan taruhan olahraga online yang kuat di seluruh AS. 5. Garmin Ltd. (Segmen Olahraga & Kebugaran) menawarkan berbagai jam tangan olahraga dan kebugaran, serta perangkat luar ruangan dan bersepeda. Perusahaan teknologi olahraga ini diperkirakan memiliki proyeksi pendapatan sekitar $7,1 miliar untuk tahun 2025 di seluruh segmen bisnisnya. Meskipun Garmin menjual di berbagai sektor, termasuk penerbangan, kelautan, dan otomotif, teknologi olahraganya tetap menjadi pilar pertumbuhan utama. Perangkat yang dapat dikenakan Garmin dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan atlet dan penggemar luar ruangan, menyediakan data GPS dan kebugaran. Garmin 6. NFL (melalui media liga, lisensi, dan sponsor) National Football League berdiri sebagai liga olahraga AS dengan pendapatan tertinggi berdasarkan pendapatan saja. menghasilkan pendapatan sekitar $18 miliar pada tahun 2023, yang berasal dari hak media, penjualan tiket, sponsor, pendapatan venue, dan kesepakatan lisensi. NFL terus memimpin pasar olahraga AS dalam keterlibatan penggemar, pendapatan penyiaran, dan kemitraan premium, dengan kemungkinan pertumbuhan pendapatan pada 2024-25. NFL 7. Major League Baseball (MLB) Pendapatan Liga + Waralaba Major League Baseball dan tim-timnya menghasilkan pendapatan gabungan sekitar $11,5 miliar untuk tahun 2023-24. Dalam jangka waktu ini, New York Yankees memiliki pendapatan tim tahunan tertinggi dengan sekitar . $705 juta Aliran pendapatan meliputi hak siar TV nasional dan lokal, kesepakatan merchandise, sponsor, dan penjualan tiket. MLB termasuk dalam liga olahraga terbesar di AS, baik dari segi nilai merek maupun penetrasi konsumen. 8. Pendapatan Waralaba National Basketball Association (NBA) Pendapatan gabungan waralaba NBA adalah pada musim 2023-24. Liga ini menempati peringkat kedua di antara liga olahraga AS dalam total pendapatan. Tim bola basket seperti Golden State Warriors dan New York Knicks memiliki penghasilan tim individu tertinggi. NBA menghasilkan pendapatan melalui sponsor, penyiaran, penjualan tiket, dan merchandise berlisensi. $11,3 miliar 9. TKO Group memiliki UFC dan WWE, merek olahraga tempur utama AS. Pada , UFC (Ultimate Fighting Championship) menghasilkan pendapatan sekitar $1,406 miliar. WWE melaporkan pendapatan $1,398 miliar untuk tahun yang sama. Baik WWE maupun UFC, digabungkan, menjadikan grup TKO (yang memiliki kedua entitas) salah satu perusahaan olahraga dengan penghasilan tertinggi di AS. Perusahaan ini mengoperasikan acara langsung, platform streaming, merchandise, produksi media, dan lisensi. TKO mewakili perpaduan olahraga tempur dan hiburan di bawah satu entitas yang diperdagangkan secara publik. tahun 2023 10. ESPN / Media Olahraga Disney Meskipun tidak sepenuhnya mandiri, ESPN, di bawah Disney, menghasilkan pendapatan media olahraga yang signifikan. Pendapatan ESPN naik 5% di Q1 2025, mencapai $24,7 miliar untuk divisi olahraganya. Pendapatan iklan ESPN domestik tumbuh 7% dari tahun ke tahun di Q1 fiskal 2025. Laba operasional untuk divisi olahraga mencapai $247 juta, membalikkan kerugian dari tahun sebelumnya. Di Q4 2024, pendapatan mencapai , mencakup operasi ESPN domestik dan internasional. $3,856 miliar Mengapa Perusahaan Olahraga Ini Memimpin dalam Pendapatan? Perusahaan olahraga yang tercantum dalam artikel ini mendapat manfaat dari keterlibatan penggemar yang signifikan di berbagai platform, mendorong pertumbuhan pendapatan. Produk berlisensi, barang koleksi, dan pakaian mendorong pendapatan Under Armour, Fanatics, dan Nike. Pendapatan waralaba dan hak media menggerakkan pendapatan NFL, TKO Group, NBA, dan ESPN. Pertumbuhan taruhan olahraga dan iGaming menopang perusahaan seperti BetMGM, serta saluran perangkat yang dapat dikenakan Garmin. Teknologi digital dan perdagangan langsung memperluas aliran pendapatan di semua kategori. Tren yang Muncul Mendorong Peringkat Pendapatan taruhan olahraga online AS mencatat rekor tertinggi pada tahun 2024. Fanatics dan BetMGM memperluas penawaran taruhan mereka untuk menargetkan penggemar yang terlibat, sejalan dengan tren yang sedang berkembang. Perangkat yang dapat dikenakan, AI, VR, dan platform stadion pintar semakin mendorong pengembalian pendapatan yang lebih tinggi, menarik investasi yang signifikan dalam teknologi olahraga. Saat ISNation (startup tempat saya bekerja saat ini) membuka putaran pendanaan benih pertama kami, kami telah berbicara dengan banyak perusahaan manajemen kekayaan dan dana ventura. Meskipun informasi di atas menunjukkan di mana uang saat ini berada, industri olahraga melihat dorongan kuat untuk mempromosikan kesehatan mental atlet. Kami juga melihat tanda-tanda awal minat investor pada sinyal otentisitas di tengah semakin jenuhnya konten AI yang sedang kita hadapi. Sementara itu, kolaborasi antara liga olahraga, merek fashion, dan saluran media terus menciptakan minat konsumen sebagai tren pertumbuhan utama. Pasar kolektor dan memorabilia juga merupakan faktor kunci dalam berkontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan, mendorong peringkat. Kekuatan di Balik Ekonomi Olahraga Amerika Sepuluh perusahaan yang tercantum dalam artikel ini menggambarkan luasnya dan skala ekosistem pendapatan olahraga AS. Nike memimpin peringkat dengan pendapatan tahunan $46 miliar dari operasi pakaian dan alas kaki globalnya. Fanatics menguasai $8 miliar dalam perdagangan bermerek dan bisnis barang koleksi yang berkembang pesat, sementara Under Armour terus relevan dengan pendapatan $5 miliar meskipun menghadapi tantangan restrukturisasi. BetMGM dan MGM menunjukkan kekuatan aliran pendapatan taruhan olahraga, dan liga seperti NFL dan NBA menekankan keberhasilan konten media dan lisensi. Bersama-sama, perusahaan-perusahaan ini menyoroti ekonomi olahraga yang beragam di mana pakaian, taruhan, media, dan teknologi bersinggungan.