, ամենամեծ հիանալի DeFi super-app- ը, որը կառուցվել է Optimism- ի OP Stack- ի վրա, այսօր հայտարարել է իր Node Sale ծրագրը, որը թույլ է տալիս ամբողջ աշխարհում աշխատողներին մատակարարել եւ աշխատել R0ARchain Layer 2 ցանցի կարեւոր ինտեգրտության համար: 2025-8-25-ին սկսած, անձնայք եւ բիզնեսները ամբողջ աշխարհում կարող են գնել R0AR Node լիցենզիաներ, ստանալ validator բաղադրիչներ, ինչպես նաեւ օգնում է հաջորդgeneration ֆինանսական ինտեգրտության դիզայնը: Sheridan, USA, August 19th, 2025/Chainwire/-- Ռոմաներ Ռոմաներ Այսը նշում է decentralized finance- ի հիմնական ժամանակը, քանի որ R0AR- ը մեկն է առաջին Layer 2- ի էլեկտրոնային համակարգերի մեկը, որը առաջարկում է համաշխարհային սեփականության validator infrastructure- ի միջոցով strukturated node- ի վաճառքի ծրագրի միջոցով, որը համատեղում է Ethereum- ի անվտանգությունը եւ համաշխարհային մասնակցության հասանելիությունը: Solving the Infrastructure Ownership Gap in Layer 2s Երբ Layer 2- ի լուծումներ պլանավորվել են ընդունման մեջ, որ optimistic rollups processing ավելի քան $ 15 մլն ամբողջական արժեքը բեռնում է, մեծամասնությունը ինտրաֆեյտրաֆեյտրաֆեյտրաֆեյտրաֆեյտրաֆեյտրաֆեյտրաֆեյտրաֆեյտրաֆեյտրաֆեյտրաֆեյտրաֆեյտրաֆեյտրաֆեյտրաֆեյտրաֆեյտրաֆեյտրաֆեյտրաֆեյտրաֆեյտրաֆեյտրաֆեյտրաֆեյտրաֆեյտրաֆեյտրաֆեյտրաֆեյտրաֆեյտրաֆեյտրաֆեյտրաֆեյտրաֆեյտրաֆեյտրաֆեյտրաֆեյտրաֆեյտրաֆեյ «Հիմնական Layer 2s- ը պահանջում է օգտվողներին հավատալել centralized sequencers եւ validators- ը,» ասում է Dustin Hedrick, R0AR- ի Co-Founder & CTO- ը: «Մենք վերցնում ենք այս մոդելը, այնպես որ մեր թիմին տրամադրում ենք ճշգրիտ սեփականությունը ինտրափակետային ինտրափակետին, որը հզորում է իրենց ֆինանսական հսկողությունը: Դա ոչ միայն ստանալ բաղադրիչներ, այն մասին է, որ պետք է ստանալ decentralized finance- ի مستقبلը». Երբ DeFi-ը հասկանում է 231 միլիոն $ շուկայական արժեքը 2030-ին, այդ պտուտակների աջակցող ինտեգրտությունը պետք է զարգացվի կենտրոնացած Gatekeepers- ից միասնական ցանցերի համար, որոնք համատեղելի են օգտագործողների, validators- ից եւ պտուտակը նույնպես: Where Technical Innovation Meets Community Empowerment R0AR Nodes- ը գործում է R0ARchain- ի validator- ի ցանցի բաղադրիչը, որը կատարում է կարեւոր գործիքներ, ինչպիսիք են: \n \n \n \n \n Transaction Validation- ը, որը ստուգում է եւ վերահսկում է բոլոր առեւտրային գործառույթները Data Availability- ը ապահովում է, որ transaction data- ը հասանելի եւ ստուգված է: Network Security- ը: Մասնավորում է համոզվածության եւ fraud-proof- ի մեքենաներ Cross-Chain Operations- ի աջակցություն Ethereum- ի եւ այլ Superchain ցանցերի հետ Արդյոք, քանի որ R0AR Nodes- ը պահանջում է հարմարավետ տեխնիկական գիտելիքներ, R0AR Nodes- ը նախագծված է հարմարավետության համար: Հիմնական Hardware պահանջները \n \n \n \n \n \n \n \n Խաղատուն: 250 GB SSD [Անհարկե, այն կօգնի ավելացնել, քանի որ գծի բարձրությունը ավելացվի] RAM: 16 GB CPU: 8 vCPU 3 Operating մոդելներ Self-hosted: Run nodes on personal hardware or VPS մատակարարներ Node-as-a-Service (License Pooling): Բարձրացնել գործառույթները մասնագիտական մատակարարներին, ինչպիսիք են [NaaS Partners] HYBRID MODEL: Համատեղեք Self-Hosting- ը մասնագիտական backup ծառայությունների հետ Node Sale Structure Արդյոք, ինչպիսիք են Aethir- ի $ 60M- ի + բարձրացումը, R0AR- ը նախագծել է մակարդակագրված արժեքային կառուցվածքը, որը գանձում է early participation- ը, իսկ ապահովում է լայն մասնագիտության հասանելիությունը: *Հիմնական սարքավորումներ եւ ամբողջական մատակարարություն, որոնք պետք է հայտարարել են **USD- ի ճշգրիտ, որը հիմնված է $ 4,500 ETH- ի գինը թարգմանության ժամանակ Strategic Partner Early Access \n \n \n \n Executive R0AR ընկերության NFT մատակարարներ: 5 օր early access R0AR Country Club- ի անդամները: 5 օր early access Early Adopter OG $1R0R Hodlers: 5 օր early access Multi-Income Node Economics- ը R0AR Node- ի գործողները օգտակար են բազմաթիվ հզոր տրանսպորտային ռեժիմների հետ, որը ստեղծում է устойчивы երկար ժամանակային բարդակներ: Primary Validator Բարձրություն \n \n \n \n \n \n Բազային Emissions: վճարվում է $ETH tokens Ապրանքի բոնուսներ: 1R0R Network Fee Share: Բոլոր R0ARchain առեւտրային վճարների մասը Future: Cross-Chain Revenue: Կասկածության եւ interoperability վճարների մասը Ավելի շատ է գնում! Future Ecosystem Integration բոնուսներ \n \n \n \n \n DeFi Activity Multiplier: Բոնուսային բոնուսները հիմնված են On-Chain DeFi բոնուսային բոնուսային բոնուսային բոնուսային բոնուսային բոնուսային բոնուսային բոնուսային բոնուսով AI Usage Rewards: Ավելի $1R0R- ը R0ARacle- ի AI- ի համակարգչային աշխատանքների համար NFT Marketplace Fees: NFT Marketplace Transactions- ի բաղադրիչները Governance Participation: Արդյունաբերական գրառումը եւ համաշխարհային գործառույթը R0AR Chain- ի հետ Արդյոք, առաջին 6 ամիս (տեսանյութ) \n \n \n \n \n \n \n \n Double Rewards Period: Hybrid 1R0R & ETH Payout- ի համար կարիքավոր վերադառնալով: Airdrop- ի հարմարավետությունը: Priority access to future ecosystem token launches Premium Support- ը: Direct access to core development team- ը Exclusive Access: Առաջին իրավունքները Beta գործառույթների եւ պրոֆեսիոնալ վերահսկման համար Պլատֆորմերի հասանելիություն: Ապրանքներ եւ ամեն ինչ, որը ազատվել է R0AR- ի էլեկտրոնային համակարգում: Whitelisting: Առաջին մուտք գործել Հաջորդ արտադրանքի եւ ծրագրերի, ինչպես նաեւ NFT հավաքածուների. AI Enabled: գործառույթ R0ARacle AI- ի հետ NFT-Based Node Licenses R0AR Node License- ը ERC-721 NFT-ն է է Ethereum Mainnet- ում, որը ապահովում է: \n \n \n \n Պահպանելի սեփականությունը: Blockchain- ի վրա հիմնված գրասենյակային օպերատորների իրավունքների հավաստագրություն Composability: Integration with DeFi protocols for lending / lending against node value-ի համար Metadata Tracking- ը: On-chain կատարման պատմություն եւ բաղադրիչների ստանդարտություն RCNL ERC 721 Smart Contract: 0xC751CEe4fc803Eb591f4D368E6f6C2e07eEC2FEA Node Licensing-ի հատկանիշները \n \n \n \n \n Lifetime Access: Չնայած վերականգնումային վճարների կամ գրանցման վճարների Upgradeable: Խաղորդագրեք ցանցային վերահսկման եւ նոր գործառույթների ներբեռնման Governance Rights: Խնդում է ցանցային պարամետրերի եւ պտուտակների բարելավման մասին R0AR Chain- ը համատեղելի է այլ Optimism Superchain ցանցների հետ: Built for Scale and Security R0ARchain- ի կետային ինտրաֆորմացիա օգտագործում է առաջատար տեխնոլոգիաների ապահովելու համար օպտիմալ կատարումը: Հիմնական հոդված՝ Stack Integration \n \n \n \n \n Արդյունաբերական սարքավորումների համակարգը (Fraud Proof System): Automated challenge mechanisms for invalid state transitions Data Availability Guarantees: Ethereum- ի աջակցված տվյալների գրառումը, որը ապահովում է transparency Modular Architecture: Բջջային վերահսկողություն առանց ցանցային բեռների ժամանակ Superchain- ի համատեղելիությունը: Բազի, Zora- ի եւ այլ OP Stack- ի համատեղելիությունը Strategic Partnerships Enhance Node Value R0AR- ը ապահովել է եւ լայնեցնում է հիմնական համագործակցությունները, որպեսզի maximise node operator benefits: Node-as-a-Service Մատակարարներ \n \n \n \n \n Մասնագիտական կառավարման: Enterprise-class hosting լուծումներ Բարձրացվել է: SLA- ի աջակցված կատարման գործառույթները Technical Support: Մասնագիտական օգնություն հարմարավետ գործերի համար Հեղինակային գործառույթների optimization: Shared infrastructure reduces operating expenses Infrastructure ընկերություններ \n \n \n \n Cloud մատակարարներ: Preferred rates with AWS, Digital Ocean, and regional providers Մատակարարման ծառայություններ: Integrated Alerting and Performance Tracking Security Audits: Արդյունաբերական Smart Contract եւ Infrastructure Security Review- ը The Market Opportunity of Infrastructure Growth Արդյունաբերության աճի շուկայի հնարավորությունները Validator Infrastructure- ի տարածքը ապացուցում է explosive հագուստը, ինչպիսիք են OP-Stack- ի առաջատար ցանցերի կատարումը: \n \n \n \n \n \n \n 2-րդ փոշի TVL- ի աճը: Բազը 2024 թ.-ին TVL- ում ավելի քան $ 500 մլն է, եւ 2024 թ. հունվարիին ավելի քան $ 8 մլն է, որը ներգրավված է այնպես էլ canonical եւ native liquidity pool- ում: On-Chain Activity: Base- ը 2025 թ. ամսական առաքում է ավելի քան 50 միլիոն առաքում, որը վերցնում է L2- ները, ինչպիսիք են Arbitrum- ը: Մեկ օրվա ընթացքում Zora- ը տպագրում է մինչեւ 100,000- ի օրական առեւտրային մանրամասները, որը ցույց է տալիս, որ օգտագործողները հզոր են: Developer / Creator Adoption: Հուլիս 2025- ը տեսել է Base- ի token-creation pipeline- ի ծախսերը - մոտ 6,600 նոր tokens- ից հուլիսի սկսած մինչեւ մոտ 100,000- ում երկու օրվա ընթացքում - քանի որ Zora- ի կողմից հիմնված SocialFi- ը ստացել է ծախսերը: Հյուրատետր 49,989 token- ի լիցքավորման համար Zora- ը բացվել է մինչեւ 29 Հուլիսին, ինչպիսիք են 63%-ի շուկայական մասը: Base App- ի վերադառնալից հետո Zora- ը կատարել է 1,6 միլիոն Creator Coins- ում, հարմարեցել է մոտ 3 միլիոն միավոր առեւտրի, եւ ստեղծել է ավելի քան $470 միլիոն առեւտրային քանակը: Cross-Chain (Bridge) Volume: Base- ի Bridge Aggregator- ը օրինակ 14,8 միլիոն $- ի օրական cross-chain փոխանցման եւ 360 միլիոն $- ի ամսական փոխանցման համար, որը բացահայտում է, որ On / Off-Ramp ինտեգրտության աճող պահանջը: Ինչպե՞ս է R0AR Chain: \n \n \n \n \n TVL & Liquidity Potential: Եթե R0AR Chain- ը կարող է վերցնել նույնիսկ մի քիչ մասը այս բացասական փոխանակման, ապա դա կարող է արագ մտնել մեծ քաշը. High Transaction Throughput: Base- ի 50M+ ամսական tx բազանը ցույց է տալիս, որ ինտրափոստային քանակները - R0AR Chain- ը լավ տեղադրված է մեծ քանակի օգտագործման համար, որը կառուցված է նույն OP Stack- ի վրա: Creator Ecosystem: The Zora case shows creators will flock to infrastructure that empowers minted content. Cross-Chain Composability- ի հետ, որ նավահանգների քանակը հասանելի է մի քանի միլիոնից ավելի, առաջարկում է հարմարավետ ինտրաֆորմացիայի գործառույթը, որը կօգնի մատակարարել մանրամասների եւ մանրամասների գավազանը: R0AR Node օպերատորները տեղադրում են իրենց սեփականությունը այս աճի կենտրոնում, որը թույլ է տալիս ստանալ բաղադրույքներ ամեն առեւտրի, փոխանակման, բաղադրույքների եւ NFT առեւտրի վրա էկիզմում: Հիմնական օրեր \n \n \n \n \n \n \n 2025-8-5: Node- ի վաճառքի հաղորդագրություն եւ գրասենյակներ 2025-8-19: Early 1R0R Adopter եւ NFT մատակարարը սկսվում է early access 2025-8-25: Պաշտոնական վաճառքը սկսվում է 10:00 UTC- ում IMMEDIATE UPON MINT: NODE LICENCE NFTs- ը մատակարարվում է ուսանողներին Q4 2025: Node Client ծրագրային ապահովման ազատումը եւ տեղադրումը սկսվում է Q4 2025: Հիմնական գույքի մատակարարումը սկսվում է Ինչպես մասնակցել \n \n Խնդրում ենք ապահովել MetaMask- ը կամ համատեղելի տոմսը, որ տոմս ունի հեշտ ETH- ն եւ Node- ի գինը ETH- ում (10% սխալ, երբ գնում է r0ar- ի տոմսը) \n \n \n \n \n \n \n 1R0R, USDC եւ USDT Complete KYC: Ստուգեք բաղադրիչը բաղադրիչների ստուգման համար (հեղադրման համար անհրաժեշտ) Սեղմեք սեղմեք սեղմեք սեղմեք սեղմեք սեղմեք սեղմեք սեղմեք սեղմեք սեղմեք սեղմեք սեղմեք սեղմեք սեղմեք սեղմեք սեղմեք սեղմեք սեղմեք սեղմեք սեղմեք Ապրանքի լիցենզիան: Ապրանքի կատարումը նշված վաճառքի դեկտրոնում NFT- ի ստանալը: NFT- ի ստանալը NFT- ի ստանալը պետք է ստանում է NFT- ի ստանալը. Setup Node: Download client software and start validation operations Հեռնել հաճախորդի ծրագրային ապահովման եւ սկսել validation operations Վաճառքի պահանջները \n \n \n \n \n Minimum age: 18+ տարեկան է բաղադրիչների համար Geographical Restrictions: Բարձրացվում է անսահմանափակ երկրները եւ OFAC- ի ստուգված երկրները Վճարման մեթոդը: ETH, USDC, USDT, 1R0R (10% գույգ, երբ գնում է r0ar տոմս) Gas Fees: Separate ETH- ը պահանջվում է փոխանակման ծախսերի համար The Future Belongs to Community-Owned Infrastructure The R0AR Node Sale- ը բացահայտվում է ավելի քան բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջային բջջջային բջջային բջջջային բջջային բջջային բջջային բջջջային բջջջային բջջջային բջջային բջջջային բջջջային բջջջային բջջ \n \n «Մենք ոչ միայն վաճառում ենք կոճի լիցենզիաներ», ասում է Dustin Hedrick, R0AR- ի հետազոտող: «Մենք մատակարարում ենք ֆինանսական ինտերնետային ինտերնետային ինտերնետային ինտերնետային ինտերնետային ինտերնետային ինտերնետային ինտերնետային ինտերնետային ինտերնետային ինտերնետային ինտերնետային ինտերնետային ինտերնետային ինտերնետային ինտերնետային ինտերնետային ինտերնետային ինտերնետային ինտերնետային ինտերնետային ինտերնետային ինտերնետային ինտերնետային ինտերնետային ինտերնետային ինտերնետային ինտերնետային ինտերնետային ինտերնետային ին «Մենք ոչ միայն վաճառում ենք կոճի լիցենզիաներ», ասում է Dustin Hedrick, R0AR- ի հետազոտող: «Մենք մատակարարում ենք ֆինանսական ինտերնետային ինտերնետային ինտերնետային ինտերնետային ինտերնետային ինտերնետային ինտերնետային ինտերնետային ինտերնետային ինտերնետային ինտերնետային ինտերնետային ինտերնետային ինտերնետային ինտերնետային ինտերնետային ինտերնետային ինտերնետային ինտերնետային ինտերնետային ինտերնետային ինտերնետային ինտերնետային ինտերնետային ինտերնետային ինտերնետային ինտերնետային ինտերնետային ինտերնետային ինտերնետային ին Մինչեւ սկսել է: \n \n \n \n \n New Revenue Streams: Integration with Emerging DeFi and AI Protocols- ը Governance Evolution: Community-Driven Protocol- ի բարելավումներ եւ բարելավումներ Հաճախորդությունը: Հաճախորդության համեմատությունը պլաստիկ էլեկտրոնային ինտեգրման միջոցով Գնացեք բոլոր R0AR- ի էլեկտրոնային համակարգերի, WhiteLists- ի եւ AirDrops- ի մասին: About R0AR R0AR- ը հաջորդgeneration- ի DeFi- ի բաղադրիչ է, որը կառուցված է Custom Layer 2- ի ցանցի վրա, օգտագործելով Optimism OP Stack- ը: Այն համատեղում է Self-Custody, AI-powered Trading, Staking, NFTs, եւ Real-world asset support- ը մի մի միասին պլատֆորմով: Մատակարարված է $1R0R token- ի եւ կառավարվում է իր միասին, R0AR- ը նախագծված է ապահովել անվտանգ, անջատական եւ անջատական վճարումներ բոլորի համար: Ավելի շատ գիտեք . r0ar.io Արդյոք Հիմնական կապ CTO-ն Dustin Hedrick-ը Բարձրություն TM Հեղինակային տեղեկատվություն \n \n Այս պատմությունը գրվել է Chainwire- ի համար HackerNoon- ի Business Blogging Program- ում: Այս պատմությունը գրվել է Chainwire- ի համար HackerNoon- ի Business Blogging Program- ում: Ծրագրի