Երբ սեղմվել է սեղմել սեղմել է սեղմել սեղմել սեղմել սեղմել սեղմել սեղմել սեղմել սեղմել սեղմել սեղմել սեղմել սեղմել սեղմել սեղմել սեղմել սեղմել սեղմել սեղմել սեղմել սեղմել սեղմել սեղմել սեղմել սեղմել սեղմել սեղմել սեղմել սեղմել սեղմել սեղմել սեղմել սեղմել սեղմել սեղմել սեղմել սեղմել սեղմել սեղմել սեղմել սեղմել սեղմել սեղմել սեղմել սեղմել սեղմել սեղ





Իհարկե, այն ամենը, ինչ ես ուզում եմ անել, այն է, թե ինչ ես ուզում եմ անել, եւ ինչ ես ուզում եմ անել, այն ամենը, ինչ ես ուզում եմ անել, որ ես կարող եմ անել: Իհարկե, այն ամենը, ինչ ես կարող եմ անել, այն ամենը, ինչ ես կարող եմ անել, այն ամենը, ինչ ես կարող եմ անել, այն ամենը, ինչ ես կարող եմ անել, այն ամենը, ինչ ես կարող եմ անել, այն ամենը, ինչ ես կարող եմ անել.Թագավորի աչքերՉինաստանը համարՀիմնական հոդված՝ The Lord of the Rings.





Prague- ը ավելի քան մի քանի տարի է, քան այն ժամանակ: Prague- ը ավելի քան մի քանի տարի է, եւ իմ հայրը չի վախենում, որ իր սիրո ֆանտաստիկ գրասենյակների մասին կարող է տեւել, քանի որ նա կարող է տեւել մի දේශපාලන տան: Սակայն, censorship- ի սխալը եւ բաղադրիչ բաղադրիչները, որոնք խոստանում են հիդրավլիկ երկրների կառավարությունները, որպեսզի անում են նույնիսկ հիդրավլիկ գրասենյակների գրասենյակները, այժմ նույնքան կարեւոր են, քանի որ այն ժամանակ են:





Իհարկե, आधुनिक թվային տեխնոլոգիանը ապահովել է սենզորներին անսահմանափակ հզորությունը տեղեկատվության թռիչքի վրա, իսկ միասին ստեղծել է նոր, ավելի հարմարեցված մոդելներ մոդելային մանրամասնության համար, որոնք կատարում են անցյալի ծախսված բոնդերները, ինչպիսիք են համեմատաբար.

Tolkien-ի անսահմանափակ geography

Հիմնական հարցը, թե ինչ է անում, թե ինչ է անում, թե ինչ է անում, թե ինչ է անում, թե ինչ է անում, թե ինչ է անում, թե ինչ է անում, թե ինչ է անում, թե ինչ է անում, թե ինչ է անում, թե ինչ է անում, թե ինչ է անում, թե ինչ է անում, թե ինչ է անում, թե ինչ է անում, թե ինչ է անում, թե ինչ է անում, թե ինչ է անում, թե ինչ է անում:





Իհարկե, ինչ-որ բան չի պետք է վախենում Սեպտեմբերին, թե ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան,





Մորդորի երկիրը — Sauron- ի վերահսկողության տակ սեւ ուժերի հզորությունը — տեղադրվել էր ուրիշի վրա, որը կասկածում է Սեպտեմբերային բլոգի հզորության տեղադրման վրա, որը հարմարեցված է Եվրոպայում: Երբեմն, մարդկանց, ալիքների, եւ կասկածների (հավատական հզորությունների հզորությունները) ապացուցված տարածքները տեղադրվել են ուրիշի վրա, ինչպես նաեւ Սեպտեմբերային Սեպտեմբերի հզորական հզորությունը, ԱՄՆ-ը եւ իր NATO- ի միավորները, հարմարեցված են հզորության տարածքում: Այս անսահմանափակ հզորության հզորությունը, այնպես որ հզոր է, այնպես, որ այն հզՀիմնական հոդված՝ The Lord of the RingsՀիմնական հոդվածը (լեսֆ, 2001) Հիմնական հոդվածը (լեսֆ, 2001)





Հիմն է, որ Tolkien- ը սկսում է գրելՀիմնական հոդված՝ The Lord of the RingsԵրկու տարի հետո, շատ առաջ, երբ սառուցային යුද්ධության ինտեգրտական բաղադրիչները բացահայտվել են: Նրա սխալների տեղադրումը ուրիշում կարող է ավելի շատ տպավորվել պլաստիկ պլաստիկ պլաստիկ տպավորիչների եւ biblical symbolism- ից, քան ցանկացած պլաստիկ պլաստիկ պլաստիկը (Shippey, 2005): Սակայն, այս գլաստիկության սխալը ցույց է տալիս, որ հզոր է, որպեսզի պլաստիկ աշխատանքը փոխել է պլաստիկի պլաստիկի պլաստիկի պլաստիկի պլաստիկի պլաստիկի պլաստիկը:





Մենք կարող ենք խոսել, թե ինչպե՞ս անում է թվային գործը, որը հագուստը սառուցել է սառուցային යුද්ධի դիզայնը, թե ինչպե՞ս անում է այն, թե ինչպե՞ս անում է այն, թե ինչպե՞ս անում է այն, թե ինչպե՞ս անում է այն, թե ինչպե՞ս անում է այն, թե ինչպե՞ս անում է այն, թե ինչպե՞ս անում է այն, թե ինչպե՞ս անում է այն, թե ինչպե՞ս անում է այն, թե ինչպե՞ս անում է այն, թե ինչպե՞ս անում է այն, թե ինչպե՞ս անում է այն, թե ինչպե՞ս անում է այն, թե ինչպե՞ս անում է այն, թե ինչպե՞ս անում է այն, թե ինչպե՞ս անում





Հիմնականորեն, Սեպտեմբերին կարող էր տպագրել, որ գրասենյակները Mordor- ից եւ նրա բոլոր նշանները վերցնել են երկաթուղին, այնպես որ վերադարձել են սխալական սխալը եւ փոխարինել են Tolkien- ի պատմությունը մի անսահմանափակ հավասարության համար, որը խոստանում է համաշխարհային տպագրության.





Արդյոք, թե ինչու է անում այս գիրքը, այն է, թե ինչու է անում, թե ինչու է անում, թե ինչու է անում, թե ինչու է անում, թե ինչու է անում, թե ինչու է անում, թե ինչու է անում, թե ինչու է անում, թե ինչու է անում, թե ինչու է անում, թե ինչու է անում, թե ինչու է անում:

Digital Age-ի սենզորություն

Տեղադրողները կարող են խուսափել, որ գտնել են 1999 թ. խուսափելի պլաստիկըԽաղալ ClubDavid Fincher- ի ֆիլմը գեղեցկում է այն ամենը, ինչ ճշգրիտ ռեժիմները սովորաբար խուսափում են: ճշգրիտությունը, խուսափությունը, anti-establishment սենյակումը, եւ սոցիալական ինստիտուտների ախտորմացիոնը:





The film's unnamed protagonist, որը խաղում է Edward Norton- ը, վերցնում է իր պլանավոր, բայց հոգեբանաբար խոշոր կյանքը, որպես մեքենաների վերահսկողության մասնագետը, որպեսզի փնտրել պլանավոր խոշորության ճանապարհը - ինչպիսիք են հաճախ ինքնաթիռված - եւ օգտագործում է իր ազդեցությունը միասնական խոշորների միջեւ, որպեսզի սեղմել պլանավոր ընկերության հիմնական բաղադրիչները, հորատելով մեծ ֆինանսական ինստիտուտներ:





Դա պատճառըԽաղալ ClubՉինական մատակարարման ստանալը ավելի փոքր է, քան մանրամասն բուժման տեխնոլոգիաների հարմարավետության հետ: Չինական մանրամասնները, ինչպես նաեւ մանրամասն մանրամասնների մատակարարման տեխնոլոգիաների հարմարավետության հետ, ոչ թե օգտագործել են բացասական մանրամասնությունը, որը առաջատար հորատիվ ռեժիմների օգնված է: Չինական մանրամասնները ցույց են տալիս, որ ֆիլմը պրակտիկորեն փոխել է ֆիլմը, որպեսզի այն հարմարվել է ԱՄՆ-ի հաստատված հաղորդագրությունների հետ (Kokas, 2017).





ԴաԽաղալ ClubFincher- ի տարբերակը ավարտվում է մի շարք պտուտակներ, քանի որ գլուխերներ, որոնք տանում են մեծ բեռական քարտերի ընկերությունները, սեղմվում են Perfect Synchronization- ում, որը նշում է Project Mayhem- ի գլուխի գլուխի գլուխը, որը կարող է վերահսկել ամբողջ աշխարհում գլուխի միջոցով: Գլուխը եւ իր սիրո հետաքրքրությունը, Marla Singer, տեսնում են, թե ինչպես քաղաքային գլուխը փոխել է իրենց տեսակի առաջ, որը ցույց է տալիս, որ բեռական վերահսկողություն կարող է վերահսկել ռեակտիկ կատարումը եւ սոցիալական վերահսկողությունը:





Չինական տարբերակում, սակայն, այս կլիմիկ սխալը ամբողջությամբ կլիմում է: Հիմա, տեսողները հանդիպում են մի տեքստային վերահսկողության հետ, որը տեղեկացնում է նրանց, որ ճշգրտության կառավարությունները հաջողությամբ խուսափել են վտանգավոր սխալը, եւ որ գրասենյակը ճշգրտաբար ստացել է եւ ստանում է ճշգրտական ազդեցություն: Ֆիլմի առաջին կլիմիկ սխալը - այն, որը ամուսնանում է անձնական վերահսկողության հզորությունը համակարգական խուսափման հետ - փոխվել է վտանգավոր պատմություն, որը խուսափում է երկրպագու հզորությունը եւ խուսափում է հզոր կլիմիկները, որ խուսափելի վտանգավոր բիզնեսները неизбежно





Այս գրասենյակային ինտերֆիկացիոնը արտադրում է մոդուլային փոխանակման մեթոդը: Երբ առաջադեմ ավտոմատատային համակարգերը հիմնականում հիմնված են բովանդակության եւ խուսափման վրա, ժամանակակից թվային censorship- ը ավելի շատ օգտագործում է մոդուլային փոխանակման համար, որպեսզի կարող է փոխարինել հնարավորապես խուսափող նյութը պլոգին, որը ծառայում է երկրների հետաքրքիրությունները:





Խաղալ ClubՉինական ռեժիմային պլատֆորմները ռեժիմորեն փոխում են անգլերեն ֆիլմեր եւ վիդեո սերտիֆիկներ, որպեսզի ներգրավվում են կառավարման ուղղություններով, ինչպիսիք են սովորաբար ձեւով, որոնք հիմնականում փոխում են իրենց տիմիական մատակարարությունը (Xu, 2021).





Հիմնական հոդված՝ Bohemian RhapsodyԲրիտանիայի թագավորը Freddie Mercury-ի մասին, թագավորության ֆիլմը տեսնում է, որ Mercury- ի հորմացիոնության բոլոր նշանները կախված են իր Չինաստանը, որը արդյունավետորեն կախված է մի կենտրոնական բաղադրիչը, ինչպես նաեւ ֆիլմի գրասենյակային բաղադրիչը (Reuters, 2019).





Այս մանրամասները ցույց են տալիս, թե ինչպիսիք են, թե ինչպիսիք են, որ նորմալ censorship- ը արտադրվել է ավելի շատ, քան պարզ բուժում, եւ այնպես էլ առաջատար մանրամասների մանրամասների մանրամասների մանրամասների մանրամասների մանրամասներ: Այս մանրամասը առաջարկում է բազմաթիվ առավելությունները, քան նորմալ մանրամասների մանրամասների մանրամասների մանրամասների մանրամասների մանրամասների մանրամասների մանրամասների մանրամասների մանրամասների մանրամասների մանրամասների մանրամասների մանրամասների մանրամասների մանրամասների մանրամասների մանրամասների մանրամասների ման





Երբ առաջադեմ ավտոմատային համակարգերը հիմնականում հիմնված են բովանդակության եւ խուսափման վրա, ժամանակակից թվային censorship- ը ավելի շատ օգտագործում է բովանդակության փոխարինման համար, որպեսզի կարող է փոխարինել հնարավորապես խուսափող նյութը պրոֆեսիոնալ է, որը ծառայում է երկրների հետաքրքիրությունները:

Երբ առաջադեմ ավտոմատային համակարգերը հիմնականում հիմնված են բովանդակության եւ խուսափման վրա, ժամանակակից թվային censorship- ը ավելի շատ օգտագործում է բովանդակության փոխարինման համար, որպեսզի կարող է փոխարինել հնարավորապես խուսափող նյութը պրոֆեսիոնալ է, որը ծառայում է երկրների հետաքրքիրությունները:





Երբ ճշմարտությունը դարձնում է խելացի

Սպիտակային ռեժիմը ոչ միայն փոխել է սենզորության մեթոդները, այլ նաեւ լայնեցել է իր մակարդակը եւ արդյունավետությունը: Երբ Սպիտակային սենզորները պահանջում են սենզորների եւ տպագրական տպագրերի վերահսկողության համար սենզորների եւ տպագրական տպագրերի տպագրական սենզորներին, ժամանակակից հզորական համակարգները օգտագործում են սենզորական սենզորություն եւ ավտոմատային մատակարարման մետաղադրամներ, որոնք վերահսկում են եւ վերահսկում են տեղեկատվության թռիչքները անսահմանափակ մակարդակով (Roberts, 2018).





Չինաստանի «Great Firewall»- ը կարող է լինել ամենամեծ արտադրված տեխնոլոգիական սենսորացիայի համակարգը: Այս համակարգը համատեղում է պլաստիկ մատակարարման, իրական ժամանակի մատակարարման, մատակարարման մատակարարման եւ predictive algorithms- ի հետ, որը կարող է identify եւ suppress potentially problematic material before it gains widespread circulation (King, Pan, & Roberts, 2013).





Այս համակարգի արդյունավետությունը հասկանում է, թե ինչպիսիք են ուսանողները խոսում «պատակարարված հավասարության» մասին, ինչպիսիք են սերտիֆիկային առցանց միջավայրերի ստեղծում, որոնք օգտագործողներին ապահովում են անվճար խոսքը, իսկ սեղմում են ընդունելի հավասարության գծերը (Tufekci, 2017).





Social media պլատֆորմերը, որոնք առաջին անգամ պլատֆորմացիոնային տեխնոլոգիաներ են կոչվում, որոնք կարող են խոշորել հորատորական վերահսկողությունը, այլն, դարձել են հզոր գործիքներ, որոնք ազդում են աշխարհում: Աշխատանքները ամբողջ աշխարհում սովորել են հորատել այդ պլատֆորմերի սեփական մորատֆորմացիոն համակարգեր, օգտագործելով միասնական տեղեկատվության պլատֆորմները, bot ցանցեր եւ algorithmic manipulation- ը, որպեսզի հպարտել անսահմանափակ ռեժիմները, իսկ խոշորել հարմարեցված պատմություններ (Bradshaw & Howard, 2019).





Հիմնական հոդված՝ «Ապիտակության հետո» քաղաքականությունը, որտեղ զգալի հարմարավետությունը եւ անձնական հավատերը ավելի կարեւոր են, քան բուժական գիտելիքները, ստեղծել է նոր հնարավորություններ հարմարեցված սենզորության եւ պոռնոգրաֆիայի համար (D’Ancona, 2017): Այս միջավայրում տեղեկատվության եւ սխալ տեղեկատվության միջեւ գծը ավելի շատ մոռանում է, որը թույլ է տալիս հարմարավետ գործիչներին օգտագործել անսահմանափակությունը եւ խուսափությունը, քան պարզապես խուսափել անսահմանափակ ճշգրտություններ:





Այս ֆունկցենսը լայնորեն լայնեցնում է առաջադեմ ավտոմատական երկրների վրա, որոնք ներառում են բովանդակական ընկերություններ, որտեղ polarization եւ media fragmentation- ը ստեղծել են echo chambers, որոնք աշխատում են որպես de facto censorship համակարգեր: Երբ մարդերը հիմնականում օգտագործում են տեղեկություններ, որոնք հավատում են իրենց կանանց հավատերը, արտաքին censorship- ը ավելի քիչ պետք է լինի: Քաղաքականները արդյունավետորեն censors themselves, փնտրելով խուսափող տեսքները (Pariser, 2011).





Ապրանքի արդյունքը մի տարածք է, որտեղ բազմաթիվ, վերլուծված իրականության տարբերակներ կարող են միասին ապրել նույն ընկերության մեջ, յուրաքանչյուրը աջակցվում է իր սեփական տեղեկատվության ինտերնետային ինտերնետի եւ վերլուծված է արտաքին վերլուծության համար:





Երբ Չինաստանը պահանջում է մանրամասների փոխարինման համար շուկայական հասանելիության պայմանին, միջազգային երաժշտական ընկերություններ կանգնած են ընտրել էներգիայի ինտեգրիտության եւ արդյունաբերական հնարավորության միջեւ: Չինաստանը ավելի շատ մանրամասները ընտրում են ինտեգրիտությունը արտադրական գործընթացում, ստեղծելով ֆիլմեր, որոնք ստեղծվել են Չինաստանում (Kokas, 2017).





Այս դինամիկը ստեղծում է այն, ինչ գիտականները խոսում են «սենտորացիա բուժման» - ընդգրկման մանրամասն բուժման ստանդարտների լայնացումը օդանրաձայնային շուկաների վրա ամբողջ աշխարհում մանրամասների արտադրանքի (Rosen, 2010). Երբ մեծ մանրամասները փոխում են իրենց ստեղծագործական գործընթացները, որպեսզի կունենա Չինաստանի սենտորացիայի պահանջները, աշխարհում գրասենյակները ստանում են բուժման արտադրանքը, որը ձեւավորվում է օդանրաձայնային հարմարություններով, նույնիսկ եթե նրանք ապրում են ընկերությունների հետ ուժեղ ազատության պաշտպանություն:





Հաջորդ հոդվածըԱյսպասական դիզայնը աշխատում է տեխնոլոգիաների ոլորտում, որտեղ պլատֆորմները, որոնք ցանկանում են մուտք գործել մատակարարված շուկաններին, հաճախ օգտագործում են սենսորացիայի հզորությունը, որը հետո կարող է օգտագործվել ավելի լայնորեն: Ապրիլ 2019 թ. (Zuboff, 2019)

Ուղեցման եւ հարմարման

Երբ իմ հայրը հավատում էր, որ մանրաթելային փաթեթավորման ցանցերի եւ մանրաթելային փաթեթավորման ցանցերի վրա, ժամանակակից դիզայներ օգտագործում են սպտված հաղորդագրության ծրագրեր, blockchain- ի հիմնված գրառման պլատֆորմեր, եւ decentralized կապի ցանցեր, որոնք հասանելի են ավելի շատ դժվար է կառավարման համար (Thornton, 2021).





Հասկած տեխնոլոգիաներ, որոնք թույլ են տալիս հարմարեցված censorship- ը, նաեւ ստեղծում են նոր հնարավորություններ փրկելու համար: Virtual private networks (VPNs) թույլ են տալիս օգտվողներին փրկել geographical content restrictions- ը, իսկ peer-to-peer ցանցերը թույլ են տալիս տեղեկատվության փոխանցման, որը չի պահանջում կենտրոնական կառավարությունը փրկելու համար: Cryptocurrency համակարգեր ապահովում են censorship- ի վերահսկող մեթոդներ բիզնեսի վճարման համար, իսկ առաջատար սխալագրություն կատարում է վերահսկողությունը ավելի շատ դժվար եւ ծախսել է (Rogaway, 2015).





Սակայն, այս տեխնոլոգիական սննդի գիծը censors- ի եւ դիզայների միջեւ չի պետք է խուսափել բնական անսահմանափակությունը սննդի եւ հզորության: Երբ individual activists can employ sophisticated tools to evade detection, state actors possess vastly superior resources for developing countermeasures and compelling platform cooperation.





Իհարկե, իմ երեխայի թվային սեղմիչների սեղմիչների սեղմիչների սեղմիչների եւ ժամանակակից թվային բաղադրիչների սեղմիչների միջեւ բաղադրիչը ցույց է տալիս, որ սեղմիչությունը, որպես սոցիալական վերահսկողության գործիք, այնպես էլ զարգացվում է եւ վերահսկվում է: Երբ առաջադեմ հորատիկ համակարգները հավատում են, որ բաղադրիչները բաղադրիչներ են, Modern approaches increasingly emphasize modification and manipulation—transforming potentially subversive content into propaganda that serves state interests.





Այս փոխանցումը խուսափելուից մանրամասնության համար նշանակում է բնական փոխանցումը սենզորության սեփական բնականության մեջ: Բնայած բեռները, որոնք ստեղծել են խուսափելի գրասենյակների եւ samizdat- ի մատակարարների հերոսները, ուղեցնել են ավելի մանրամասն ձեւերի վերահսկողության համար, որոնք պահպանել են պրակտիկային ազատության տեսակը, իսկ հեշտությամբ խուսափել են իր բնականությունը:





Այսպիսով, հիմնական դինամիկը չի փոխվել: Նրանք, ովքեր կարող են վերահսկել տեղեկատվության թռիչքները, որպեսզի պահպանել իրենց տեղը, իսկ նրանք, ովքեր արժեքում են հոգեբանական ազատությունը, միշտ մշակել են վերահսկողության եւ վերահսկողության մեթոդներ: տեխնոլոգիաները փոխանցում են, բայց բնական սննդի միջեւ հզորությունը եւ ազատությունը կանգնած էgenerations եւ දේශපාලන համակարգեր:





The Story ofՀիմնական հոդված՝ The Lord of the RingsՀիմնական հոդված՝ Prague andԽաղալ ClubՔանի որ մենք Navigate մի տեղեկատվության տարածք, որը ձեւավորվում է algorithmic filtering, deepfake տեխնոլոգիան, եւ artificial intelligence, դասընթացները ստացել է, որ Prague սենյակում ավելի relevant են, քան երբեք: գինը հոգեբանական ազատության է հագուստը, եւ գործիքները վերահսկողության պետք է զարգանում, ինչպես արագ, ինչպես մեթոդների վերահսկողության.





Մեր պլաստիկ աշխարհում, որտեղ ճշգրիտությունը այնպես էլ պլաստիկ պլաստիկ պլաստիկն է, այս խոշորության բաղադրիչները խոշոր են, քան բաղադրիչներ են բաղադրիչները, որոնք բաղադրիչներ են բաղադրիչներին: Այս խոշորության բաղադրիչները խոշոր են, քան բաղադրիչները, որոնք բաղադրիչներ են բաղադրիչներին: Այս խոշորության բաղադրիչները խոշոր են բաղադրիչները, որոնք բաղադրիչներ են բաղադրիչներին:





Սպիտակային սեղմիչների սեղմիչները, որոնք մեկ անգամ վերլուծվել են իմ տուփի պրադայի սեղմիչում, կարող են մոռանալ, բայց նրանց հաղորդագրությունը ավելի արագ է վերլուծվել, քան երբեք երբեք: ազատությունը մտածել, կարդալ եւ փոխանցել գաղտնիքները դեռ է մարդության ամենամեծ եւ ամենամեծ կատարումը:





Տեսակներ

Bradshaw, S., & Howard, P. N. (2019). The Global Disinformation Order: 2019 Global Inventory of Organized Social Media Manipulation.

Չինաստանը անում է, որ Marvel- ի «Eternals»-ը չգիտվի Chloe Zhao- ի անցյալ մեկնաբանությունների մասին: The Hollywood Reporter

2017 «Post-Truth: The New War on Truth and How to Fight Back» (Տեսանյութ)

King, G., Pan, J., & Roberts, M. E. (2013). Ինչպե՞ս Չինաստանում censorship թույլ է տալիս կառավարման գրասենյակում, բայց խուսափում միասնական արտահայտման. American Political Science Review, 107(2), 326-343.

2017 - Hollywood Made in China: How Chinese Money Is Reshaping the Film Industry in East and West (Տեսանյութ)

Loseff, L. (2001) «Անհովակությունը սենզորության: Aesopian Language in Modern Russian Literature. Translated by Jane Bobko. Slavica Publishers.

2011 - The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding From You (Տեսանյութ)

China Censors Gay Scenes from ‘Bohemian Rhapsody’ Screenings.

Roberts, M. E. (2018): Censored: Distraction and Diversion Inside China's Great Firewall- ը. Princeton University Press.

Rogaway, P. (2015). The Moral Character of Cryptographic Work. Cryptology ePrint Archive, Paper 2015/1162.

Հիմնական հոդվածը Հիմնական հոդվածը Հիմնական հոդվածը Հիմնական հոդվածը Հիմնական հոդվածը Հիմնական հոդվածը Հիմնական հոդվածը Հիմնական հոդվածը Հիմնական հոդվածը Հիմնական հոդվածը Հիմնական հոդվածը Հիմնական հոդվածը Հիմնական հոդվածը Հիմնական հոդվածը Հիմնական հոդվածը

2005 - The Road to Middle-earth: How J. R. R. Tolkien Created a New Mythology (Տեսանյութ)

Տորնոն, P. M. (2021): Չինաստանի սենսորացիայի համակարգի թվային սխալը: Asian Survey, 61(4), 677-701

Tufekci, Z. (2017). Twitter and Tear Gas: The Power and Fragility of Networked Protest.

Բրիտանիա, 2021: Ուսուցման ռեժիմը: Globalization and the Chinese Quest for World-Class Universities.

Zhang, L. (2022): Censorship and Content Modification in Chinese Digital Media Markets. Journal of Contemporary China, 31(133), 89-105.

The Age of Surveillance Capitalism: The Struggle for a Human Future at the New Frontier of Power.