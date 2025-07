Last Chance to Win From 15,000 USDT- ում Spacecoin Writing Contest- ում

Houston, we have a deadline!

Բոլոր գրասենյակների, օպերացիոն geeks, blockchain խոստանումների, եւ տեխնոլոգիաների ամբողջ աշխարհում. Սա ձեր վերջնական համակարգեր ստուգեք առաջthe submissions window for Round 2 of the Spacecoin- ի գրասենյակ closes on July 7, 2025.

Եթե դուք փնտրում եք անսահմանափակ թարգմանություն կամ պարզապես պատրաստ եք թարգմանել թարգմանություն, ապա հիմա ժամանակ է:Lock է(Եթե երեխաները ասում են), ավարտեք ձեր բաղադրիչը, եւ ներկայացրեք ձեր գրառումը, որ կարող եք հաղթել15,000 USDT prize pool.

Միացեք Spacecoin Writing Contest- ը հիմա.

Enter the Spacecoin Writing Contest Now.

Եթե դուք վախենում եք այն:Spacecoin- ըեւ HackerNoon- ը սկսել է Spacecoin Writing Contest- ը այս տարի սկսած, որպեսզի գրողները կարողանան կապել Spacecoin- ի missions- ի հետ: Blockchain- ի հարմարեցումը ինտերնետը decentralizing- ի համար, թվային սխալները նստել, եւ ապահովել հարմարավետ, անսահմանափակ connectivity- ը միլիոնների համար:

Գլխավոր 1Մայիսի 7-ին, 2025-ին, հետո արտադրել է ավելի քան 110k էջային տեսանյութեր եւ ավելի քան 100 ժամ համոզված կարդալով բոլոր գրված պատմություններներում: Տեսակներ Հիմա Հիմնական, Պահպանություն եւ Բրիտանիա1 Հիմնադրվել է A Combined3000 USDTՀիմնական հոդված՝ Հիմնական հոդված՝ Հիմնական հոդված՝ Հիմնական հոդված

Follow the steps below, and you could be next up on the podium!

Ինչպե՞ս ստանալ Spacecoin- ի գրառումը

Step 1: Write

Փակցել մի հոդվածը, որը պատասխանում է մեկ հարցի ներսում ցանկացած հետեւյալ մրցանակի բաղադրիչների.

Նշում է, որ յուրաքանչյուր տպագրությունը մատակարարվում է գրառման տպագրության ցուցակով: Հաջորդն միայն մի քանի օրինակներ են:

Նշում է, որ յուրաքանչյուր տպագրությունը մատակարարվում է գրառման տպագրության ցուցակով: Հաջորդն միայն մի քանի օրինակներ են:

#decentralized-internet

Ինչպե՞ս կարող է decentralized Internet- ը իրականում բացահայտել Internet- ի սենզորությունը:

Տեղադրեք այս template- ից ներսում.

պատասխանել էthis templateՄիացեք

Ինչպե՞ս կարող են decentralized համակարգեր փնտրել ցանցի ազդեցությունը:

Տեղադրեք այս template- ից ներսում.

Տեղադրեք այս template- ից ներսում.

«Spacetech»

Ինչպե՞ս կարող է օդային տեխնոլոգիաների օգտագործումը կառուցել decentralized Internet- ը:

Տեղադրեք այս template- ից ներսում.

Տեղադրեք այս template- ից ներսում.

Ո՞րն է օպերացիոն տեխնոլոգիաների ամենամեծ հարմարավետ օգտագործումը

Տեղադրեք այս template- ից ներսում.

Տեղադրեք այս template- ից ներսում.

#blockchain- ի օգտագործման մասին

Ո՞րն է ամենամեծ օրինակը նպատակային հսկող Blockchain- ի, որը դուք գիտեք

Տեղադրեք այս template- ից ներսում.

Տեղադրեք այս template- ից ներսում.

Ինչպե՞ս կարող է Blockchain- ը օգնել մատակարարել ֆինանսական ներգրավվածությունը անգլերենների միջեւ:

Տեղադրեք այս template- ից ներսում.

պատասխանել էԱյս Temple-ը to enter.

Բացի այդ, ուսանողները կարող են նաեւ գրել պատմություններ ցանկացած մրցանակի համար:

#spacecoin

Spacecoin- ի ուղեցույցը Internet- ի decentralization- ի համար:

Տեղադրեք այս գրառման template- ի հետ, որպեսզի ներբեռնել.

պատասխանել է Այս գրառումը Temple Միացեք

#creditcoin

Ինչպե՞ս Creditcoin- ը ստեղծում է հավասարությունը On-Chain Lending Ecosystems- ում:

Տեղադրեք այս գրառման template- ի հետ, որպեսզի ներբեռնել.

Տեղադրեք այս գրառման template- ի հետ, որպեսզի ներբեռնել.

#gluwa

Ինչպե՞ս Gluwa- ը օգնում է ամբողջ աշխարհում ֆինանսական ներգրավման:

Տեղադրեք այս գրառման template- ի հետ, որպեսզի ներբեռնել.

Տեղադրեք այս գրառման template- ի հետ, որպեսզի ներբեռնել.

Տեսեք ամենը, ինչ դուք կարող եք գրել, ամենը, ինչ դուք կարող եք գրել, այստեղ.

Տեսեք The full list of writing prompts for each contest tag here.

Step 2: Submit

Ավելացնել ձեր հոդվածը HackerNoon- ում վերլուծման համար, համոզվեք, որ ներառում եք ձեր ընտրված մրցանակի տպագրությունը: Այնուհետեւ ավելացեք 7 լրացուցիչ relevant տպագրություն, որպեսզի բարելավել արտադրությունը եւ նստակությունը:

Step 3: Share (Optional)

Երբ գրվել է, զանգահարեք ձեր հոդվածը social media platforms- ում, օգտագործելով մրցանակային hashtag- ը, որպեսզի բարձրացնել նստակությունը եւ ներգրավվել միասին միասին.

Հետեւեք այս պարզ քայլերը, եւ դուք պետք է գնել 15,000 USDT գույքի պլան, որը գնում է հետեւյալում:

Spacecoin Writing Contest: Prize Breakdown Վիքիպահեստում

Մինչեւ 15 գրասենյակները կստանան գնել այս մրցանակում 5 տեսակներում: General Prizes (3000 USDT awarded after each round) Sponsor prizes (6000 USDT awarded after the final round) # decentralized- ինտերնետ - 1000 USDTԼավագույն պատմություն #Spacecoin -2000 USDTԼավագույն պատմություն «Spacetech»- 1000 USDT for best story | 500 USDT for runner up #creditcoins -2000 USDT for best story #blockchain- ի օգտագործման մասին- 500 USDTԼավագույն պատմություն #gluwa - 2000 USDTԼավագույն պատմություն

Up to 15 writers will be awarded across 5 categories throughout this contest.

General Prizes (3000 USDT awarded after each round) Sponsor prizes (6000 USDT awarded after the final round) #decentralized-internet - 1000 USDT for best story #spacecoin - 2000 USDT for best story #spacetech - 1000 USDT for best story | 500 USDT for runner up #creditcoin - 2000 USDT for best story #blockchain-use-case - 500 USDT for best story #gluwa - 2000 USDT for best story

# decentralized- ինտերնետ - 1000 USDTԼավագույն պատմություն

#Spacecoin -2000 USDTԼավագույն պատմություն

«Spacetech»- 1000 USDT for best story500 USDT- ը Runner Up-ի համար

#creditcoins -2000 USDT for best story

#blockchain- ի օգտագործման մասին- 500 USDTԼավագույն պատմություն

# Գլուխ -2000 USDTԼավագույն պատմություն

The Spacecoin Writing Contest: Guidelines

Դիտեք, որ պետք է լինել 18+

Դուք կարող եք ավելացնել ձեր պատմության համար ճշգրիտ տեքստը: (#spacetech, #decentralized-internet, #realworld-blockchain-usecase, #spacecoin, #creditcoin, #gluwa)

Դուք պետք է ստեղծել HackerNoon հաշիվ.

Ոչ AI-generated բաղադրիչ

FAQ-ն

Ի՞նչ կարող եմ գրել սեղանի անունով:

Այո! Դուք կարող եք օգտագործել ձեր իրական անունը ձեր HN պրոֆիլում, սխալ անունը, կամ նույնիսկ ստեղծել persona, որը գրելու համար.

Ինչպե՞ս է կատարվում конкурсային ժամանակը:

Հիմնական դասընթացը կատարվում է 3 շաբաթվա ընթացքում եւ կատարվում է 9 ամիսվա ընթացքում:

1-րդ շաբաթը: Սեղմվել է

Արդյոք, թե ինչ է այն, թե ինչ է այն, թե ինչ է այն, թե ինչ է այն, թե ինչ է այն, թե ինչ է այն, թե ինչ է այն:

Ապրիլ 8, 2025 - Ապրիլ 7, 2025

-Ինչպե՞ս կարող եմ վերցնել ավելի քան մեկ մրցանակը:

Արդյոք, ամեն պատմական գրառումը պետք է տեսնում է գրառման մրցանակի մասնավոր գրառումը:

Ինչպե՞ս ընտրվում են հաղթողները

Երկու վերջում, մենք վերահսկում ենք ուղեցույցները եւ shortlisting պատմություններ, որոնք ստանում են ամենամեծ աչքեր (դիմնական մարդիկ, ոչ բոմսեր!).

Հաջորդը, shortlisted պատմություններ են ընտրվել HackerNoon եւ Spacecoin աշխատակիցների.

Լավագույն # decentralized-internet, #spacetech եւ #realworld-blockchain-usecase պատմություններ են ընտրվել եւ հայտարարվել:

Հիմնական հարցը, թե ինչ է կատարվում, այն է, թե ինչ է կատարվում, եւ թե ինչ է կատարվում:

-Ինչպե՞ս կարող եմ ստանալ ավելի քան մեկ գինը:

Yes.

Արդյո՞ք պատրաստ եք վայելել մեծը: Խնդրում ենք սկսել գրառումը Spacecoin Writing Contest- ում!

Ready to Win Big?

Պայմանը սկսվում է Միացեք Spacecoin Writing Contest- ը հիմա!

Շնորհակալություն