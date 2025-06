DoubleUp: A New Generation of GambleFi- ը

San Jose, Costa Rica, May 13th, 2025/Chainwire/-- Երկու Դա է blockchain-based casino platform, որը աշխատում է Sui ցանցում, նախագծված է ինտեգրել խաղերի հետ decentralized finance (DeFi) բաղադրիչներ. Այն առաջարկում է օգտվողներին միմյանց ճշգրիտ ժամանակի բաղադրիչների առանձնահատկությունները եւ on-chain transparentity, նպատակն է ապահովել նոր սարքավորումներ է թվային խաղերի մեջ Web3 տարածքում.





Պլատֆիլմը ներառում է այն, ինչ նա կոչում է «GambleFi» մոդելը, որը տեղադրում է խաղերի եւ decentralized financing- ի ծախսում: DeFi- ի ինտերֆիլմը օգտագործում է aktiv participation- ի եւ passive engagement- ի մեքենաներ:





Հիմնադրվել է HealthyDegen- ի կողմից, որը տեսանելի է Web3- ի կառուցողը եւ առաջադեմ Mysten Labs- ի մշակողը, DoubleUp- ը նախագծված էր հզորների համար, հզորների համար: Նրա նպատակը պարզ է: տվել է իրական կազինո հզորությունը decentralized աշխարհում, իսկ ստանդարտում է օգտվողներին ոչ միայն խաղերի համար, այլեւ աշխատելու համար աճող, gamified ekonomy- ում: Մայիսի 1-ից, DoubleUp- ը տեղադրում է միասինությունը, ստեղծագործությունը եւ crypto- ի գործառույթը իր ճանապարհային քարտի կենտրոնում:





DoubleUp- ը մի decentralized casino է, որը առաջարկում է լայն շարք խաղեր, ինչպիսիք են coinflip, roulette եւ slots, մինչեւ բարձր բաղադրիչները եւ Million Dollar Lottery- ը: Բայց ինչպիսիք են DoubleUp- ը տարբերում, այն է, թե ինչպես նրանք խաղադրել են ոչ միայն բաղադրիչը, այլ նաեւ այն, թե ինչպիսիք են խաղացողները եւ DeFi- ը:





DoubleUp- ը աշխատում է որպես համաշխարհային հարթակ, որը ներառում է բոնուսային համակարգը, որը նախագծված է մասնագետների ներգրավման համար, այլեւ պլատֆիլմը ներառում է գործառույթներ, ինչպիսիք են raffles, lotteries, ուղարկման ծրագրեր եւ leaderboard-based բոնուսային համակարգեր, որը թույլ է տալիս օգտվողներին ստանալ բոնուսներ հարձակման միջոցով:





DoubleUp- ի բաղադրիչն է DoubleUp Citizen NFT-ը, որը թույլ է տալիս բաղադրիչներին ստանալ բացառիկ բաղադրիչներ: Մայիսի 10, 2025-ին, DoubleUp- ը կատարել է AirDrop- ը, որը բաղադրիչներին բաղադրիչների բաղադրիչներին բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների բաղ

DoubleUp- ի DeFi- ի մասը, Unihouse- ը, ներկայացնում է բաղադրիչների հետ կապված արտադրանքի մեխանիզմը, որը ինտեգրվում է լայնագույն պլատֆորմով: Հիմնական բաղադրիչների կամ բաղադրիչների բաղադրիչների պլատֆորմերի տարբերությամբ, Unihouse- ը թույլ է տալիս օգտվողներին բաղադրել աջակցված տոմսերը եւ ստանալ արտադրանքը, որը համատեղելի է պլատֆորմերի բաղադրիչների բաղադրիչների բաղադրիչների քանակությամբ եւ բաղադրիչների բաղադրիչներին:





Մոդելը կառուցված է այնպես, որ platform betting գործառույթը կարող է ազդել token stakers- ում ներգրավված արտադրանքի վրա, որը թույլ է տալիս հարմարավետ դինամիկը aktived bettingers- ի եւ passive participants- ի միջեւ: Այս մեթոդը նաեւ թույլ է տալիս օգտագործել tokens- ները, որոնք այլն չի կարող առաջարկել native betting գործառույթը այլ պտուտակների մեջ:

Այժմ, այն ժամանակը, որը փնտրել է DoubleUp- ում - $UP- ի սխալ token launch- ը:

Մայիսի 11-ին, 2025-ին, DoubleUp- ը բացել է $UP token- ը, որը ամբողջապես չորս օրվա ընթացքում չորս օրվա ընթացքում անցել է շուկայում, մինչեւ $40 միլիոն (FDV) համար: Չնայած pré-hype- ը: Չնայած վերահսկողություն, պարզապես պարզ GambleFi- ի էներգիա: 24 ժամվա ընթացքում, $UP- ը վերահսկողվել է, ինչպես խոշորությունը, ինչպես նաեւ նստակությունը: Այս գրառման ժամանակ $53 միլիոն FDV- ի վրա: Հեռական հավատողները կախված են, եւ DoubleUp- ի նոր շաբաթը պաշտոնապես սկսվել է:





The $UP token ծառայում է DoubleUp- ի էլեկտրոնային համակարգում բազմաթիվ գործերը, ինչպիսիք են հարմարեցնել լոգրաֆիկի տոմսերի գնելը, խաղալիքային բաղադրիչները մատակարարելու եւ Unihouse- ում արտադրանքի մեխանիզմների բարելավումը: Holding $UP- ը օգտագործողներին ապահովում է հարմարեցնել հիմնական բաղադրիչների գործիքները ամբողջ պլատֆորմում:





DoubleUp- ը $ 4 միլիոն բիզնեսի բիզնեսի բիզնեսի բիզնեսի բիզնեսի բիզնեսի բիզնեսի բիզնեսի բիզնեսի բիզնեսի բիզնեսի բիզնեսի բիզնեսի բիզնեսի բիզնեսի բիզնեսի բիզնեսի բիզնեսի բիզնեսի բիզնեսի բիզնեսի բիզնեսի բիզնեսի բիզնեսի բիզնեսի բիզնեսի բիզնեսի բիզնեսի բիզնեսի բիզնեսի բիզնեսի բիզնեսի բիզնեսի բիզնեսի բիզնեսի բիզնեսի բիզնեսի բիզնեսի բիզնեսի բիզնեսի բիզնեսի բիզնեսի բիզնեսի բիզնեսի բիզնեսի բիզնեսի բիզնեսի բիզնեսի բիզնեսի բիզնեսի բիզնեսի բիզնեսի բիզնեսի բիզնեսի բիզնեսի բիզնեսի բիզնեսի բիզնեսի բիզնեսի բիզնեսի բիզնեսի բիզնեսի բիզնեսի բ





DoubleUp- ը նախագծում է լայնացնել իր առաջարկությունները, որոնք ներառում են պրոֆեսիոնալ խաղալիքներ, պրոֆեսիոնալ խաղալիքներ եւ ժամանակի սահմանափակագրված խաղալիքներ: Այս ավելացումները նախագծված են լայնացնել պլատֆիլմը տարբեր օգտվողների պրոֆիլմներում, այդ թվում `պատիկ խաղալիքներ, ռեժիմային կենտրոնացած խաղալիքներ եւ պտուտակային token- ի մատակարարներ:





Պլատֆորմը աշխատում է առանց obligatory Know Your Customer (KYC) պահանջների, որը առաջարկում է օգտվողներին open access to its features and rewards systems. With its continued development, DoubleUp pozits itself within the emerging category of GambleFi platforms which combine decentralized financial tools with blockchain-based gaming experiences.

DoubleUp-ի մասին

Երկու «DoubleUp»-ը նորաձեւում է, թե ինչպիսիք են օգտագործողները փոխանցում cryptocurrencies- ի հետ բարձր բաղադրիչների խաղերի եւ DeFi- ի նորարարության միջոցով: DoubleUp-ը հիմնադրվել է փորձնական ինժեներների թիմի կողմից, որը կառուցվել է մեկ հիմնական հավատում: crypto- ը պետք է լինի վայելելի, գեղեցիկ եւ համաշխարհային հսկողություն:

Այս պատմությունը գրվել է Chainwire- ի համար HackerNoon- ի Business Blogging Program- ում:

