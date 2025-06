Victoria, Seychelles, Ապրիլ 30, 2025/Chainwire/-- TOKEN2049 Dubai-ի գրասենյակ Գլոբալ թվային փոխանակը BYDFi-ի հետ միասին միասին գործել է արդյունաբերության առաջատար սարքավորումների փաթեթային մատակարարը Ledger- ի հետ, որը մատակարարում է Limited Edition- ի Ledger Nano X- ը:





Ապրիլ 2019- ում TOKEN2049- ում դեկտրոնային տոֆոնները հայտնաբերվել են, որտեղ մասնակցողները կարող են ստանալ այդ տոֆոնները անվճար առցանց ինտերնետային գործառույթների միջոցով:





Այս հատուկ տարբերակային փաթեթը պահպանում է Original Ledger Nano X- ի առաջադեմ անվտանգության առանձնահատկությունները, իսկ ներառում է Custom BYDFi դիզայնի բաղադրիչներ, ինչպիսիք են Visual Branding եւ Custom Packaging.





Secure by Design: Ledger x BYDFi Hardware Wallet- ը ներկայացնում է իր գրասենյակ

Հիմնական հարցը, ինչպիսիք են, թե ինչպիսիք են, թե ինչպիսիք են, թե ինչպիսիք են, թե ինչպիսիք են, թե ինչպիսիք են, թե ինչպիսիք են, թե ինչպիսիք են, թե ինչպիսիք են, թե ինչպիսիք են, թե ինչպիսիք են, թե ինչպիսիք են, թե ինչպիսիք են, թե ինչպիսիք են, թե ինչպիսիք են, թե ինչպիսիք են, թե ինչպիսիք են, թե ինչպիսիք են, թե ինչպիսիք են, թե ինչպիսիք են, թե ինչպիսիք են, թե ինչպիսիք են, թե ինչպիսիք են:





Michael, BYDFi- ի միասին հիմնադրողը, խոսել է պատմության մասին:





«TOKEN2049- ը սխալում է BYDFi- ի 5-րդ դեկտեմբերին, ինչը մեզ համար մի մետաղական ժամանակն է: Այս հետազոտության հետ Ledger- ի հետ միասնական գործառույթը բացահայտում է մեր վերահսկողությունը մետաղական անվտանգության համար: The limited edition wallet is designed especially for high-net-value individuals who demand institutional-grade protection for their digital assets».

Բարձրացնել horizons: BYDFi- ի տեսքը աշխարհային աճի եւ շուկայական නායකության համար

Բացի co-branded փաթեթը, BYDFi- ը ներկայացրել է իր on-chain առեւտրային լուծում, Մոնիկ Որպես BYDFi- ի «CEX + DEX» երկու մեքենայի պլանավոր արտադրանքը, MoonX- ը համատեղում է առեւտրային կատարման հստակությունը կենտրոնացած համակարգերի բարձր արագ գործառույթների հետ, որը ապահովում է ultra-լայն, անջատ առեւտրային փորձը, որը հարմարեցված է DeFi- ի օգտագործողների աճող պահանջներին:

MoonX- ի սկսածը ոչ միայն լայնեցնում է BYDFi- ի առեւտրային էլեկտրոնային համակարգի տարածքները, այլեւ առաջարկել է առեւտրային մեթոդների ավելի մեծ տարբերություն եւ թույլ է տալիս օգտվողներին ավելի ընտրություն եւ լայնությունը:





Հաջորդում, BYDFi- ը կստանանան խոշորել համագործակցությունները ամբողջ աշխարհում ընկերների եւ ինտրափոստի ապահովողների հետ, արագացնել նորարարական արտադրանքի տեղադրման եւ ավելին խոշորել իր ամբողջ աշխարհում ծառայական հզորությունը:

Ledger Nano X Վիքիպահեստում

Ledger Nano X- ը Ծրագրային սարքի տոմս, որը ստուգված է անմիջական անվտանգության լաբորատոմսերի կողմից: Դա առաջարկում է սխալային սարքի սեղմիչը, որը ապահովում է օգտվողների անձնական սեղմիչները:





Ավելի շատ հատկանիշները ներառում են PIN- ի պաշտպանությունը, 24-րդ խոսքի վերահսկողությունը, սեղմված Bluetooth- ի կապը, եւ սեղմված տոմսերը, որոնք հասանելի են տարբեր PIN- ների միջոցով, որը մատակարարում է ամբողջական անվտանգությունը թվային բջջային բջջային մատակարարների համար:

Ավելի շատ տեղեկություններ: https://www.ledger.com

Քանի որ BYDFi

հիմնադրվել է 2020 թվականին, Բրիտանիա Forbes- ը հայտնի է, որ աշխարհում ամենամեծ 10 թվային փոխանակի մեկը է, պաշտոնապես նշված է CoinMarketCap- ում եւ CoinGecko- ում, եւ ներառում է MSB- ի լիցենզիաները բազմաթիվ ճշգրտությունների մեջ: Դա նաեւ կլորիայի CODE VASP Alliance- ի անդամ է:





Այսօր, BYDFi ծառայում է հաճախորդներին 190+ երկրներում, ամբողջ աշխարհում օգտագործող բազան ավելի քան 1,000,000. Spot-ի մասին Հիմա Հիմնական եւ On-chain առեւտրի մասին , որը թույլ է տալիս հասնել ավելի քան 600 cryptocurrencies եւ 500,000 + memecoin սերտիֆիկների. BYDFi- ը համոզված է, որ ապահովում է աշխարհագրական թվային առեւտրային փորձը: BUIDL Your Dream Finance.

Հիմնական կապ

Բրիտանիայի Marketing Director

Chloë

BYDFi Fintech LTD- ը

Հիմնական հոդված՝ [email protected]

Այս պատմությունը թարմացվել է Chainwire- ի կողմից HackerNoon- ի բիզնես բլոգման ծրագրի կողմից: Կարդալ ավելին ծրագրի մասին այստեղ

