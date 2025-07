Երկրորդ սերտիֆիկային անվտանգության role- ը կախված է: Blame Agentic AI

Այսպիսով, ես սկսեմ այն մասին, որ ասում եմ: AI- ը եւ իր նոր բարելավումներ ինտեգրման համար մի քանի խնդիրներ են, ոչ թե ընկերությունների համար, այլեւ հզոր եւ հզոր մարդների համար: Ինչու? Քանի որ դա սկսում է ծախսել ինտեգրման տարածքի ամեն մի մասը եւ արագ, բայց հստակորեն սկսում է ավելի հզոր լինել իր գործում: Նոր AI- ի տեխնոլոգիան, ինչպիսիք են MCP- ը եւ ACP- ը, շատ առաջադեմ է եւ, բազմաթիվ տեսակի մեջ, կարող է անմիջապես փոխարինել մարդային աշխատանքները, քանի որ մենք օգտագործում ենք մի քանի ժամանակ այն իրականացնելու համար:

Ի՞նչ նոր է Agentic AI- ում

Ահա, ես շատ հավատում եմ, որ եթե դուք կարդում եք այս, դուք ունեք լավ գիտություն Agentic AI- ի մասին, եւ եթե դա ոչ, այստեղ է այն մասին, թե ինչ է դա: Agentic AI- ը բարելավված տարբերակը AI- ի ինտեգրման է, որտեղ մենք կարող ենք տեղադրել գործիքներ եւ աշխատանքային թռիչքներ, որոնք թույլ են տալիս LLM-ներին գործառույթներ կատարելու եւ գործառույթներ կատարելու համար: Նրանք կարող են լինել ցանկացած բան, եւ կարող են նաեւ ներառում արտաքին կամ ներքին API- ի ինտեգրման, ֆայլերի կարդալների, բացասական փոստի մակերեսի մուտք, կամ նույնիսկ կոդը կատարման մուտք.

Այժմ, այս առաջադեմ ձեւով օգտագործելով AI- ը, մենք ունենք 2 նոր մեթոդներ, որոնք պետք է բարելավել այն, եւ այն է, որ օգտագործելով Model Context Protocol (MCP) եւ Agent Communication Protocol (ACP): Նրանք երկու օգնում են բարձրացնել LLM- ի նույնիսկ խոշոր հզորությունները, օգտագործելով հարմարեցված գործիքներ եւ սարքավորումներ, ինչպես նաեւ inter-agent հաղորդագրություն: Մենք պետք է խոսել ավելի շատ հարմարավետության մասին, բայց TLDR- ը այն է, որ նրանք խոշոր հեշտ են իրականացնել, ձեր LLM- ը խոշոր է, քանի որ սխալ է, եւ կարող է օգնել այն աշխատել որպես մարդ (կամ մի հարմարավետ մակարդակով), եթե օգտագործվում է ճիշտ:

Ինչ է MCP- ը

MCP- ը, կամ Model Context Protocol- ը, defined եւ standardized protocol- ը եւ open-source definitions- ը է, որը օգտագործվում է գործիքային գործիքների եւ ռեսուրսների տեղադրման կամ կարգավորման համար: Ինչու դա անհրաժեշտ բան է: Ես ասում եմ, որ մատակարարման մանրամասն ստանդարտ է, ինչպես նաեւ մանրամասն backend կառուցվածքը, որը պահպանում է եւ մատակարարում է գործիքներ եւ ռեսուրսներ, որոնք այժմ ես կտա T&R- ը, բազմաթիվ գործիչների համար: Այժմ MCP- ում 2 հիմնական սարքավորումներ անհրաժեշտ են տեղադրել եւ մատակարարել T&R- ը գործիչներին: Այն ունի MCP- ի սերվեր եւ MCP- ի հաճախորդները: MCP- ի սերվերները են սերվեր, որը պահպանում է գործիքները եւ ռեսուրսները: MCP- ի հաճախորդը, այլն, է Agent- ը եւ կարող է կապել MCP- ի սերվով եւ հասնել գործիքները:

Այժմ, վերեւի TLDR- ը այն է, որ գործիչը պահանջում է սերվորին գործիքների նկարագրություններ, սերվորը ապահովում է գործիքների նկարագրություններ, եւ գործիչը գիտի, թե ինչ գործիքների սերտիֆիկը այն ունի: Այժմ, երբ օգտագործողը հարցում է գործիքային կատարման մասին, գործիչը կատարում է գործիքը (խնդում է սերվորին կատարելու համար) եւ օգտագործում է վերջնական պատասխանը, որպեսզի վերցնել օգտագործողին, թե ինչ է վերջնական արդյունքը.

Ինչ է ACP- ը

Մենք տեսել ենք MCP- ում, եւ դուք ստացել եք ձեր ճանապարհը, որ կարդալ եք դոկտորները, եւ վերադարձել եք այս կարդալու համար: Շնորհակալություն. Այս առաջադեմ կատարման հզորության հետ, եթե մենք ունենք մեթոդը ստեղծելու եւ ապահովելու համար, որ բազմաթիվ գործիչներ, ամենը տարբեր personas, MCP գործիքներ, թռիչքներ եւ հզորություններ, կարող են միասին կապվել, որպեսզի կատարեն մի գործառույթ, պարզապես կարծես, թե այն կարող է տվել հզորությունը: Դա ACP- ը: ACP- ը, կամ Agent Communication Protocol- ը, նաեւ բաց սեղանային եւ համաշխարհային կառավարված ստանդարտ է, որը թույլ է տալիս միասին գործիչների կապը:

Ահա, թե ինչպես է դա նույնիսկ աշխատում: Դա մի բաղադրիչների վրա տեղադրման մակարդակ է, որը համատեղելի է այնպես, որ մոտավորապես բոլոր բաղադրիչների սահմանափակման SDK-ների հետ: Պարզապես մտածեք այն որպես մի քարտի բազմաթիվ գործիչների, որոնք կառավարվում են մեկ գործիչի կողմից, որը կոչվում է router գործիչ: Տեսեք այն որպես API-ն, բայց մի հող, եւ մի խելացի այն մասին:

Այսպիսով, գործընթացը նման է: Router- ի գործիչը պահանջում է բոլոր կապված գործիչներին իրենց տեղեկատվություն, եւ բոլոր աշխատող գործիչները փոխանցում են իրենց տեղեկատվություն, ինչպիսիք են կատարման տեղեկատվություն, տեղադրված գործիքներ եւ գործիքներ, որոնք նրանք ունեն: Այժմ, ըստ օգտագործողի ներառման, Router- ի գործիչը ընտրում է լավագույն գործիչը աշխատանքի համար եւ պետք է աշխատել: Եվ եթե մի գործիչի համար անհրաժեշտ է մի քանի գործիչներ, ապա այն ստեղծում է արագությունը, որտեղ յուրաքանչյուր գործիչը տեղադրվում է մի գործիչ, եւ Router- ի գործիչը կասկածի տեղեկատվությունը, կասկածի արդյունքները եւ կատարումները, եւ վերցնում է արդյունքը օգտագործողին:

Այժմ, որ դուք հասկանում եք, որ այդ մասին, երբեմն, հյուսիսային մակարդակի վրա, ես չգիտեմ, թե ինչ է սխալը (Ես կարող եմ գրել մի մասնավոր բլոգում այդ մասին): Մենք կարող ենք վերադարձնել այս հարցը եւ համակարգչային անվտանգության մասին:

Ինչպե՞ս դա ազդում է cybersec աշխատանքային տարածքում եւ աշխատում ամբողջությամբ:

Այժմ, երբ ընկերությունների համար պետք է կատարվել փոքր վերականգնվող աշխատանքներ, նրանք սովորաբար կասկածում են նրանց junior աշխատողներին, ովքեր կարող են ուսուցել եւ աճել: Բայց MCP- ի եւ ACP- ի տեղադրման հետ, գրեթե բոլոր junior- ի մակարդակները (լոգային վերահսկողություն, alarm verification, անվտանգության վերահսկողություն) կասկածեն ավտոմատվել: Junior աշխատողները կասկածեն միասին հսկայական աշխատանքներ, ինչպիսիք են անմիջապես բարձր առաքման պահանջները:

Ապրիլը վախենում է:55%-ը տեղադրման մակարդակներում պահանջում է 3+ տարվա փորձըՄինչեւ94%-ը ներսումային IT-ի աշխատանքների համար պետք է ավելի քան մեկ տարի:Ավելի վատ է, որ 96% IT- ի դասընթացների դասընթացները պահանջում են երկու տարի փորձ, իսկ ընկերություններ, որոնք երբեմն պահանջում են 2 տարի, այժմ կարող են պահանջել 4-5 տարի:

Հիմնական ազդեցությունը այստեղ է:Big Tech- ը 2024 թ. 25%-ով կտրում է նոր ուսանողներին, եւ 41% -ը աշխատողները պլանավորում են աշխատակիցների կտրումը 5 տարիվա ընթացքում AI- ի համար:AI- ը կօգնի բարձրացնել SOC- ի արդյունավետությունը 40% -ով 2026-ինԱվելի ավելի քան 90 %-ը կասկածվում է 1-ից:Cybersecurity- ի աշխատակիցների 4 միլիոն սխալըԸնկերությունները ընտրում են AI-ը նոր հզորների վրա:

Ինչպե՞ս կարող եմ վերցնել, թե ինչու պետք է վերցնել գոտին:

Արդյոք, եթե դուք չգիտեք, որ դուք կարող եք վայելել AI- ի եւ AI- ի ավտոմատացումը, միացեք նրանց հետ: Տեսեք այդ բաների մասին եւ բարելավել ձեր գիտելիքը նրանց մասին:

Հիմնական հարցը, թե ինչ է այն, թե ինչ է այն, թե ինչ է այն, թե ինչ է այն, թե ինչ է այն, թե ինչ է այն, թե ինչ է այն, թե ինչ է այն, թե ինչ է այն, թե ինչ է այն, թե ինչ է այն, թե ինչ է այն, թե ինչ է այն, թե ինչ է այն, թե ինչ է այն, թե ինչ է այն, թե ինչ է այն, թե ինչ է այն, թե ինչ է այն, թե ինչ է այն, թե ինչ է այն, թե ինչ է այն, թե ինչ է այն, թե ինչ է այն, թե ինչ է այն, թե ինչ է այն, թե ինչ է այն, թե ինչ է այն, թե ինչ է այն, թե ինչ է այն, թե ինչ է այն, թե ինչ է այն, թե ինչ է այն, թե ինչ է այն, թե ինչ է այն, թե ինչ է այն, թե ինչ է այն, թե ինչ է այն, թե ինչ է այն

Մեկ այլ ճանապարհը պետք է բացահայտել բարձր ճշգրտության խնդիրների լուծման եւ տարածքներում, որտեղ AI- ը ցածր է: Advanced Incident Response, Advanced Threat Hunting, Security Architecture Design, and Strategic Planning all require human intuition, creativity, and thinking beyond set patterns. AI systems can run to playbooks, but they can not yet equal human creativity when responding to new attack vectors or developing security strategies that need to balance technical needs with business needs. Ոչ պարզապես օգտագործեք AI գործիքներ, սովորեք այն ստեղծել: Կարդալ, որ MCP սերվերներ եւ ACP- ի գործիչները կառուցել են, հարմարեցնել եւ սննդել: Դեք այդ համակարգերի դիզայնը, ոչ նրանց երեխա: Հետեւաբար, ինչպես AI համակարգները լուսավորվում են

Լավագույն պրոֆեսիոնալները կունենա այն մարդիկ, ովքեր մշակել են պրոֆեսիոնալ հզորությունները, բեռնում են տեխնիկական մասնագիտությունը բիզնեսի մասնագիտության, հաղորդագրության եւ կառավարման հետ: Դա տեխնոլոգիաների թիմերի եւ բիզնեսի բաղադրիչների միջեւ բաղադրիչ է, ինչը AI- ը չի կարող անել, քանի որ դա ներառում է գիտելիք, որ մարդային հզորությունը, දේශපාලනությունը, եւ անսահմանափակ խնդիրները: Իհարկե, կարծրեք, որ աշխատում եք ձեր սեփականից: Գնացրեք AI- ի հիմնված անվտանգության արտադրանքը, ինչպես բիզնեսը: AI- ի գործիքների զարգացման ներքին բաղադրիչը երբեք չի եղել, եւ հավատում է, որ գունավորությունը ստեղծում է, այլն, քան

Հյուրատետր

Մենք պետք է պաշտպանենք մեր աշխատանքները եւ բիզնեսի երջանիկ կյանքը. Մեր վերջնական նպատակը, որպես անվտանգության մասնագետներ, ոչ միայն է պաշտպանել տեղեկատվություն, այլ նաեւ մեզ: Դա ամենը, ինչ ես պետք է ասում,