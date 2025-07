This Looks Like AI

Որքան անգամ դուք լսել եք, որ վերջին ժամանակում - որպես անսահմանափակ մեկնաբանություն, անսահմանափակ-հոգրաֆեսիոնալ ծախսություն, կամ, ավելի շատ, անսահմանափակ քիչ ծախսություն: Դա նորմալ համեմատ է, որ ցանկանում եք զանգահարել մեկին:«Ես շատ լավ եմ զգում, որ կարող եմ հավատալ»One dash, one coherent sentence, եւ boom —you’re no longer a writer, you’re a suspect.ՇնորհակալությունYou’ve officially written too well to be considered human.

Ես ստացել եմ այդ գծի - «Այս տեսնում է AI- ում» - օրվա ընթացքում, երբ գրել եմ մի գծի, որը ես աշխատել եմ մոտ շաբաթվա ընթացքում:Not AI-labour, mind you. The real kind.Երկու գիշեր ախտորմացիա, որը տպագրվում է ախտորմացիայի վրա: Մեկ ամբողջական ինտորմացիա, որտեղ ես համոզված եմ, որ երբեք ստացել եմ բոլոր կյանքի որոշումներ, որոնք ես ստացել եմ:write-delete-rewrite-delete-restore.Այսպիսի գործընթացը, որըՄարդիկ միայն ինքնաթիռում են.

Մարդիկ միայն ինքնաթիռում են

Ո՞րն է այն, որ ինձ վախենում է։ Ո՞րն է սխալը։ Ո՞րն է սխալը։ Ո՞րն է սխալը։ Ո՞րն է սխալը։ Ո՞րն է սխալը։ Ո՞րն է սխալը։ Ո՞ր է սխալը։it was a dash!!! A grammatically correct, rhythmically satisfying, totally innocent em dash.Դա թվային ժամանակի գլուխը այժմ. DASH- ը նշանակում է, որ դուք ինչ-որ բան խուսափում եք. DASH- ը նշանակում է, որ դուք...Բարձրություն.

Բարձրություն

Իհարկե, եթե դա ոչ թե այնքան վտանգավոր չէ, ես կախված եմ մեկնաբանությունը, եւ կախված եմ այն իմ գրական սենյակում: Մենք տարիների ընթացքում ասում ենք, որ լավ է գրել:‘Tighten your arguments.’ ‘Find your voice.’ ‘Don’t waffle.’ ‘Be sharp, but don’t sound like corporate mush’Այժմ, մենք ստանում ենք աչքերը, որ հետեւում ենք պայմանները.clarity is suspicious.Քանի որtone is manipulative.Քանի որyou can’t possibly be articulate Մինչեւ you’ve outsourced your personality to a language model.

Մինչեւ

Երբ ես գրել եմAI Essential: Ինչպե՞ս algorithms փոխում են մեր օրինակային կյանքը«Ես փորձել եմ կտրել այդ մի քանի հերոսները: Ես կարծում եմ, որ մարդիկ կտրում են մեծ հարցերի հետ — աշխատանքի, հարմարավետության, ինքնաթիռի: Ես իրականում չգիտեմ, որ իմ կյանքի մի մասը բացահայտել եմ անսահմանափակներին ինտերնետում, որpunctuation isn’t a confession of algorithmic guilt.Այն, որ օգտագործում եմ em dash- ը, ոչ թե նշանակում է, որ ես սեղմում եմ ChatGPT- ում 3 րոպեից, երբեմն, երբեմն, երբեմն, երբեմն, երբեմն, երբեմն, երբեմն, երբեմն, երբեմն, երբեմն, երբեմն, երբեմն, երբեմն, երբեմն, երբեմն.They never were.Արդյոք այդ երկար, հագուստ գծի համար?It’s not a signature of artificial intelligence. It’s a sign that someone — quite possibly a real, living human — knows how to write.Եւ մենք դա ենք անել, հավատեք այն կամ չեք, շատ առաջ, երբ OpenAI- ը ինչ-որ բան ստուգել է:

Բայց այստեղ մենք ենք.

Welcome to 2025— Երբ գրել լավ սկսում է տեսնել, թե ինչպես է հավատում.





The Erosion of Trust: When Intelligence Sounds Inauthentic









The irony is almost too perfect, isn’t it?

«Այս տարիների ընթացքում, մենք խոստում ենք մարդկանց, որ ավելի լավ գրել են առցանց: «Որբեք անում, թե ինչպես է սմարթոն»: «Որբեք անում», «Որբեք անում, թե ինչպես է անում», «Որբեք անում», «Որբեք անում», «Որբեք անում», «Որբեք անում», «Որբեք անում», «Որբեք», «Որբեք», «Երբեք անում», «Երբեք անում».We cheered for personality. We demanded clarity.Մենք բարձր ճնշել ենք բոլորին, ովքեր կարող են տեւել մի խոշոր խոսքը, բայց չգիտեն LinkedIn- ի ռոբոտին:

Այնուհետեւ, երբ մենք սկսում ենք առաջադեմ,along came the machines.Մեքենաներ, որոնք կարող են գրել ռեժիմով, տոնով, միայն մի քանի հոգին, որը կարող է գրել ինչ-որ բան, որը դուք կարող եք գրել ձեր երկրորդ կոճի հետո, բայց նախքան բորսոնը սկսվել է:

Ինչ է հիմա?Now, when someone writes clearly, we flinch.Եթե մի մասը շատ լավ գնում է, եթե մի խոսքը շատ ճշգրիտ է, եթե խոսքը արտահայտվում է ցանկացած կառուցվածքի զգացմունքով ... դա պետք է AI:We squint at elegant syntax like it’s a forged signature.«Այսպիսին, Աստծուն, դուք չգիտեք, որ դուք օգտագործում եք սեմբոլոնը: Դա ճշգրիտորեն հավատում է:

Ո՞րբ է ուղիղ,we flipped the table.«Այսից հետո» չգիտեմ, թե ինչ է գրել, թե ինչ է գրել:Ո՞վ է պարզապես մի քիչ սխալ«Ինչու՞ն է, թե ինչու՞ն է, թե ինչու՞ն է, թե ինչու՞ն է, թե ինչու՞ն է, թե ինչու՞ն է»Գիտելիության վերլուծություն.Ո՞վ է հզոր, թե՞The better you sound, the more likely people are to assume you cheated.Բարի գալուստ սխալային սխալների գլուխային ժամանակին.

Գիտելիության վերլուծություն

Ահա այն, որտեղ այն կանգնած է, որ սխալ է: Հիմնական աշխարհում - այն, որը ունի CV- ում եւ պտուտակների եւ Think Leadership Panels- ում:writing isn’t just a communication tool. It’s proof of competence.Դա մի մաս է, թե ինչպես մենք ճշմարտվում ենք. եւ եթե clean- ը այժմ հավատում է, որ սխալ է... ապա, ճշմարտապես, ինչ պետք է անել մեր մյուսներին:

Start misspelling words to reclaim our humanity?

Sprinkle in the occasional ‘um’ to sound more organic?

Դա ոչ միայն գրասենյակներ են, ովքեր խոստանում են այս մասին: հիմնադրողներ, պլաստիկներ, Brand Consultants, Digital Creators.Anyone who dares to sound confident in a sentence now risks being side-eyed for having ‘too clean a tone.’Միացեք այն, որ: Theworst part isn’t the accusation — it’s the doubt that follows.Ինչպե՞ս կարող եք խոսել, թե ինչու է անում, թե ինչու է անում, թե ինչու է անում, թե ինչու է անում.Maybe next time you should try sounding… a little more mediocre. Just in case.





The Branding Crisis: When Personal Voice Stops Being Believable









Ես աշխատել եմ իմ կյանքի ավելի լավ մասը օգնել մարդկանց - եւ մանրամասնները - գտնել են իրենց խոսքը. Դուք գիտեք, որ խոշոր բանը, որը մենք կոչում ենքՏոն.«Ինչպե՞ս դուք խոսում եք մի բան, այն ժամանակը ձեր sarcasm- ում, այն տարբերությունը, թե ինչ է» Yes, fine. եւ «Fine — yes.Դուք, ոչ թե այնպես, որ այն ստացվել է Style Guide- ից կամ վերլուծվել է որեւէ այլ մասին էջից:

Տոն

Այս աշխարհում մենք կոչվում ենքpersonality.Online, մենք ասում ենք, որbranding.Արդյոք մենք ասում ենք, որ‘suspiciously fluent.’

Հետեւաբար, ինչպիսիք են, թե ինչպիսիք են, թե ինչպիսիք են, թե ինչպիսիք են, թե ինչպիսիք են, թե ինչպիսիք են, թե ինչպիսիք են, թե ինչպիսիք են, թե ինչպիսիք են, թե ինչպիսիք են:the more people assume you’ve outsourced it to a bot.Արդյոք, ինչպե՞ս եք աշխատել այս տարիների ընթացքում: Այս հզորությունը, այս կառուցվածքը:That’s just what the algorithm sounds like now.Շնորհակալություն -you’ve achieved the tone of an emotionally stable transformer.

Ինչպե՞ս աշխատում ենք, այն էnew plagiarism,Ոչ Ctrl + C- ը, բայց մի բան ավելի վատ է:You’re not being accused of stealing someone else’s work — you’re being accused of Մարդիկ, ովքեր կարող են մտածել ձեզ համար.Դա գեղեցիկ է, իրականում.Sound smart? Must be ChatGPT.Արդյոք, թե ինչ-որ բան կարող է անել, թե ինչ-որ բան կարող է անել, թե ինչ-որ բան կարող է անել, թե ինչ-որ բան կարող է անել.

Մարդիկ, ովքեր կարող են մտածել ձեզ համար

Ես տեսնում եմ, որ մարդիկ վերցնում են իրենց գրքերը միայն այն պատճառով, որ մեկին մեկնաբանել է,«Ես չգիտեմ, թե ինչ է այդ մասին».Քանի որvoice were a static thing,2017 թ. եւ երբեք չի հասկանում.As if you’re not allowed to be articulate without it raising a red flag.

Ո՞վ է ամենամեծ բանը?People are adapting.Նրա գրառումը կասկածել է «մարդականորեն», որը այժմ նշանակում է:unsure, inconsistent, and mildly clumsy.Ոչ, քանի որ նրանք են, բայց քանի որ դա միայն այնպես է հավատում լսողներին, որ նրանք չի օգտագործում մի գործիք:

Տեսեք այդ մասին.We’ve built a culture where clarity equals suspicionԵրբ դուք ավելի շատ փորձում եք բացահայտել ձեզ - ամբողջությամբ, անսահմանափակորեն -the more people assume it wasn’t you at all.

Արդյոք, թե ինչ ենք անել? Կարդալ, թե ինչ է անում մեր անունները, թե ինչ է անում մեր անունները, թե ինչ է անում մեր անունները, թե ինչ է անում մեր անունները, թե ինչ է անում մեր անունները, թե ինչ է անում մեր անունները, թե ինչ է անում մեր անունները, թե ինչ է անում մեր անունները, թե ինչ է անում մեր անունները:

Դա ոչ միայն գրասենյակային խնդիր -it’s an identity problem.Քանի որ ձերԼավագույնԱշխատանքը դեռ չի լսում, թե ինչ եք...

What does that make you sound like?





Whose Voice Is It Anyway? Identity, AI, and the Fight to Stay Credible









There was a time — and not even that long ago — when sounding intelligent, insightful, or just vaguely like you’d read a book at some point in your life was an advantage.Դա բացել է դարներ: Դա կառուցել է հավասարությունը: Դա առաջարկում է, որ դուք կարող եք, երբեմն, ունեք ինչ-որ բան, որ արժեք է լսել: Բայց այդ օրերը անցել են: Այժմ, մեքենաներ կարող են լսել խելացի նաեւ:They can write op-eds, win poetry contests, craft the perfect apology email — all without having a single opinion, emotion, or ounce of skin in the game.

Ինչպե՞ս պետք է հասկանալ, թե ինչն է այս ժամանակը: Այն, որտեղwe no longer question Ինչ was written, but Ոչ ոք չի կարող գրել.Եթե պլաստիկը անում է շատ պլաստիկ, մարդիկ կանգնած են աչքերով: Եթե պլաստիկը գրում է իր երկրորդ լեզուում, այն կանգնած է քո խուսափելի սխալով: Եթե աղջիկը անում է շատ հավասար է ինտերնետում, մեկին վերջապես կանգնած է սխալը:«Ի՞նչ եք գրել... կամ ինչ-որ բան եք օգտագործել?»

ԻնչՈչ ոք չի կարող գրել

It’s no longer about the content. It’s about whether you’re believable Քանի որ իր աղբյուրը.Ահա թե ինչ-որ բան է, ինչ-որ բան է, ինչ-որ բան է, ինչ-որ բան է, ինչ-որ բան է, ինչ-որ բան է, ինչ-որ բան է, ինչ-որ բան է, ինչ-որ բան է, ինչ-որ բան է, ինչ-որ բան է, ինչ-որ բան է, ինչ-որ բան է, ինչ-որ բան է, ինչ-որ բան է, ինչ-որ բան է, ինչ-որ բան է, ինչ-որ բան է, ինչ-որ բան է, ինչ-որ բան է, ինչ-որ բան է, ինչ-որ բան է, ինչ-որ բան է, ինչ-որ բան է, ինչ-որ բան է, ինչ-որ բան է, ինչ-որ բան է, ինչ-որ բան է, ինչ-որ բան է, ինչ-որ բան է, ինչ-որ բան է, ինչ-որ բան է, ինչ-

Քանի որ իր աղբյուրը

Ես ավելի շատ անգամ ապրում եմ այս մասին, քան պետք է հավատում եմ.One moment it’s, «Ես գեղեցիկ գրում եմ». The next, «Ո՞ր, բայց դուք ունեք ChatGPT, թե՞»Որպես որ օգտագործելով մի գործիք չի հավատում, թե ինչ է խոսում, այնպես որ, թե ինչ է խոսել, թե ինչ է խոսել, թե ինչ է խոսել, թե ինչ է խոսել, թե ինչ է խոսել, թե ինչ է խոսել, թե ինչ է խոսել, թե ինչ է խոսել:As if writing a paragraph without robotic help is now a performance art.

«Ես գեղեցիկ գրում եմ».«Ո՞ր, բայց դուք ունեք ChatGPT, թե՞»

Ո՞վ է հարցվում, ոչ միայն ձեր մեթոդը - դա ձերmindՁեր հզորությունը, որ զգում եք, ձեր սեփականությունը, որ հավատում եք, ձեր իրավունքը, որ ասում եք, «Ես այսն եմ»:The doubt doesn’t stop at the sentence — it sinks into the person behind it.

Երբ ես գրել եմԻմ գրքեր«Ես չգիտեմ, թե ինչպե՞ս կարող է զգալ այս փոխանցումը: Ես կարծում եմ, որ մենք կդառնենք հավասարությունը մեթոդների, սեղմիչների, deepfakes- ում: Ես չգիտեմ, որ մենք պետք է սկսենք տեսնել իրական, ապրում մարդկանց ստեղծողները - գրասենյակներ, դիզայններ, դիզայններ - եւ կարծում ենք, որ:Դա շատ լավ է, որպեսզի իրական լինել:

Ահա այն, ինչ մենք ունենք: Ահա այն, ինչ մենք ունենք: Ահա այն, ինչ մենք ունենք: Ահա այն, ինչ մենք ունենք: Ահա այն, ինչ մենք ունենք: Ահա այն, ինչ մենք ունենք:Արդյո՞ք դա ստեղծվել է... կամ ստեղծվել է:

Այժմ՝we’re stuck with a quietly devastating question —Նշում է, որ TED Talk- ի բաղադրիչները կամ LinkedIn- ի բաղադրիչները շատ լավ են:

If your voice can be mimicked, dismissed, and algorithmically repackaged — is it still yours?

And if the world no longer believes you’re the author of your thoughts…

Who do they think you are?





Why Writing Still Matters — Even When No One Believes You









Ոչ ոք չգիտնի, թե ինչ է անում այս տեխնոլոգիական ռեժիմը:It’s not just the algorithms that change — it’s your relationship with your voice.Դուք սկսում եք փնտրել քեզ. Դուք վախենում եք, երբ գրում եք ինչ-որ բան, որը անում է, թե ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան,

Բայց այստեղ է այն, ինչ ես հասկանում եմ - փափուկորեն, կոտրված կոտրվածների հետ եւ կոտրված կոտրվածների հետ:The point of writing was never to prove we’re slightly clumsier than a chatbot.Դա ոչինչ չէ, որ մենք անում ենք, թե ինչ-որ բան, թե ինչ-որ բան, թե ինչ-որ բան, թե ինչ-որ բան, թե ինչ-որ բան, թե ինչ-որ բան, թե ինչ-որ բան, թե ինչ-որ բան.

Տեղադրել խոսքը այնպես, որ սխալ է, ոչ թե այնպես, քանի որ այն անսահմանափակ է, այլ այնպես, քանի որ այն զգում է.Because it carries the fingerprints of a human life — flawed, sharp, tired, honest.«Այս խոսքը, որը անում է, ոչ թե այն պատճառով, որ մի մոդել ստեղծել է այն, այլ այն պատճառով, որ մարդը նշանակում է այն»:

So no, I’m not writing to prove I’m not a machine. I’m writing because I am not a machine.Իսկ ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-

Այսպիսով, վերցրեք, օգտագործեք կոշիկներ, կոշիկներ, ամբողջ կոշիկներ: Բարձր ճշգրտություն: Բարձր քիչ: Բարձր քիչ: Բարձր քիչ: Այնպիսին, երբ որեւէ մեկը կոշիկում է ձեր խոսքով եւ ասում է, որ «Այս տեսնում է AI- ից...» պարզապես կոշիկում է եւ ասում է: «Այս տեսնում է ինձ»:

Հաջորդ անգամ, երբ դուք փորձում եք փոխել այն երկար em dash- ը անվտանգ փոքր hyphen- ի հետ:ask yourself: are you writing for comfort, or truth?Քանի որ կարող է, միայն կարող է,that suspicious-looking dash isn’t the sign of AI. Maybe it’s a sign of you.