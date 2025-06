«Hi Dear» Needs To Die: A Rant For Every Inbox Դա պետք է լինի

Հիմա խոսենք էլեկտրոնային հարմարավետության համար սխալների վրա chalkboard- ում: վախեցված“Hi Dear.”

Դուք տեսնում եք, մենք ունենքԲոլորYou open your inbox, hoping for something important — a customer order, a genuine inquiry, maybe even a message from a colleague — and instead, there it is: another vague, սխալ գրված e-mail from someone you’ve never heard of, սկսելով“Hi Dear.”

Ոչ անուն, ոչ բաղադրիչ, ոչ բաղադրիչ

«Ես սիրո»

Ապրիշական պրակտիկայում, դա ոչ թե գեղեցիկ չէ, ոչ թե պրոֆեսիոնալ չէ, ոչ թե հագուստ չէ, ոչ թե խուսափելի է, ոչ թե խուսափելի է, ոչ թե խուսափելի է, ոչ թե խուսափելի է: Եթե դուք էլեկտրոնային փոստով տեքստում եք բիզնեսի բիզնեսի մեջ, եւ դուք ոչինչ չեք խուսափում, որ օգտագործեք իրենց իրական անունը, դուք արդեն չգիտել եք իրենց ժամանակը:

Մենք չենք կոչում ընկերներին «հավատ».

«Մենք չենք անգլերեններին կոչում «հավատ».

«Մենք չենք սառեցնում «Մի սիրո».

Դա փաթեթում է spamming, սխալներ անպիտակության, եւ զգում է, որ դուք պետք է վաճառել piramid scheme կամ hacked-up տարբերակը որեւէ այլ WordPress սմարթ.

Մենք պարզապես գիտենք, որտեղ են այդ էլեկտրոնային փոստերը: Gmail, Hotmail, Outlook. Ոչ երբեք իրական ընկերության տոմսից. Ինչու է: Քանի որ նրանք ոչ պրոֆեսիոնալ են: Նրանք անմիջապես մարդիկ են, ովքեր գրանցվել են spammy-for-commission ծրագրերի համար:

Նրանք չեն արտադրողներ: Նրանք չգիտեն, թե ինչ է SEO- ը: Նրանք պարզապես փորձում են վաճառել ձեր պատասխանը մի քանի ցածր գույքի արտահանման գործակալության համար:

Եթե դուք ցանկանում եք վախենում, երբեք առաջին անգամ սովորեք մի քանի հիմնական արժեքը:

Հիմա մի անվճար տպագրություն այս spammy ուղարկիչների համար: գիտեք, թե ինչ է բիզնեսի էլեկտրոնային փոստը: Բարձրագույն մասում երկիրներում, «Hi Dear»- ը կարծում է, որ տպագրություն կախված է եւ վերահսկվում է: Դա այն է, ինչ ձեր բուդը կարող է գրել մի տպագրական փոստի համար - ոչ թե ինչպես մասնագետները սկսում են բիզնեսի էլեկտրոնային փոստերը: Երբ ամբողջական անգլիանը մեզ կանգնում է «Dar», այն չի զգում ջերմ կամ սիրելի: Դա զգում է, որ օգնում է: Դա զգում է, որ սխալ է:

Եթե դուք տվել եք 10,000 copy-paste հաղորդագրությունները Gmail- ի հաշիվից, որը դադարեցնում է, որ դուք մի կայքի մշակող եք, դուք չեք պրոֆեսիոնալ.

You’re just noise.

Դա վատ է, քանի որ մենք ծախսված ենք phishing ծախսերի եւ թվային բաղադրիչների - պետք է իրականում պետք է այս «Hi Dear» բաղադրիչը այն վրա:

Շատ է.

Եթե դուք չեք կարող ստանալ ժամանակ գրել որեւէ մեկը անունը, կամ նույնիսկ օգտագործել իրական բիզնեսի էլեկտրոնային հասցեն, ապա չեք վախենում ուղարկել. Մենք չենք վախենում այն համար. Մենք չենք պատասխանել. եւ ոչ, մենք չենք պահանջում նոր կայքը - հատկապես ոչ այն մարդից, ով կարծում է, որ «Այս սիրո» այն է, թե ինչպես բիզնեսը կատարվում է.